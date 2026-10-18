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Япония ядоса Китай и Южна Корея с ритуално дарение

Япония ядоса Китай и Южна Корея с ритуално дарение

18 Октомври, 2026 04:50, обновена 18 Октомври, 2026 04:55 878 1

  • санае такаичи-
  • ясукуни-
  • япония-
  • китай-
  • южна корея

Премиерът Санае Такаичи изпрати растение за есенния фестивал на храма „Ясукуни“ в Токио, но няма да го посети лично

Япония ядоса Китай и Южна Корея с ритуално дарение - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Японският премиер Санае Такаичи изпрати ритуално дарение на храма „Ясукуни“ в Токио, предизвиквайки нова дипломатическа реакция от Южна Корея и критики от Китай. Дарението е направено под името на Такаичи в качеството ѝ на министър-председател и е свързано с началото на тридневния есенен фестивал на храма.

Става дума за масакаки – традиционно шинтоистко ритуално растение. Според японски медии Такаичи няма да посети лично „Ясукуни“ по време на фестивала, който продължава до 19 октомври. Тя не е посещавала храма откакто през октомври 2025 г. пое ръководството на Либералнодемократическата партия, а по-късно стана премиер.

Сеул: Това е пренебрегване на историята

Южнокорейското външно министерство изрази „дълбоко разочарование и съжаление“ заради действията на японския премиер и други отговорни представители.

„Призоваваме отговорните лидери на Япония да се изправят пред историята и чрез действия да покажат смирение и искрено разкаяние за миналото“, заяви южнокорейското външно министерство.

Сеул посочи, че „Ясукуни“ прославя японската агресия в миналото и почита военнопрестъпници. Според Южна Корея отношението към историческото наследство е важна основа за изграждането на отношения с Япония, основани на доверие.

Китай също разглежда храма като символ на милитаризма

Китай многократно е осъждал ритуалните дарения и посещенията на японски представители в „Ясукуни“. При аналогични действия на 15 август 2026 г. китайското външно министерство заяви, че те прикриват японските военни престъпления, изопачават историческите факти и създават условия за ускорена милитаризация.

„Призоваваме японската страна да направи сериозна равносметка на историята на агресията си, да скъса с милитаризма и с конкретни действия да спечели доверието на азиатските си съседи и на международната общност“, заяви говорител на китайското външно министерство.

Храмът почита около 2,46 милиона японски военни, загинали в конфликти от периода около реставрацията Мейджи до Втората световна война. Сред тях са 14 японски военнопрестъпници от клас А, осъдени от Международния военен трибунал за Далечния изток.

Именно това превръща „Ясукуни“ в дългогодишен източник на напрежение между Япония, Китай и Южна Корея. За Токио храмът е място за почит към загиналите, но за съседните държави действията на японски лидери там са знак за недостатъчно осмисляне на военната агресия и колониалното минало.

Източници: en.yna.co.kr, japantimes.co.jp, apnews.com


Япония
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