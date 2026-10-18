Украинската област Виница остана без ток след руска атака

Аварийни спирания на електрозахранването са въведени във Винишка област след руска атака, при която е повредена критична инфраструктура. Част от ключовите обекти в региона са преминали на резервни източници на ток, а енергийни екипи работят по възстановяването на електроснабдяването.

„В близко време ситуацията с електроснабдяването ще остане нестабилна“, заяви ръководителката на Винишката областна военна администрация Наталия Заболотна. Тя посочи, че инфраструктурата, за която това е необходимо, работи на резервно захранване.

Заболотна призова жителите да не включват всички електроуреди едновременно, за да не се натоварва допълнително мрежата при поетапното възстановяване на тока. Украинските власти не са посочили срок, в който електроснабдяването в цялата област ще бъде нормализирано.

Виница остана без ток и ден по-рано

В събота, 17 октомври, град Виница остана без електричество след друга руска атака срещу енергийна инфраструктура. Критичните обекти бяха захранени с генератори, а електрическият градски транспорт беше временно спрян. По маршрутите бяха пуснати допълнителни автобуси и микробуси.

За предходната атака Винишката областна военна администрация съобщи за щети по гражданска и критична инфраструктура и за шестима ранени. По данни на администрацията украинската противовъздушна отбрана е свалила 24 дрона над региона.

Новите аварийни прекъсвания показват, че възстановяването на електроенергийната система в областта продължава при нестабилна обстановка. Засега няма официално съобщение за окончателния размер на щетите от последната атака или за очакваното време за пълното възстановяване на тока.

Източници: pravda.com.ua, ukrinform.net, hromadske.ua