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Зеленски: Решението на Тръмп за санкциите срещу Русия е грешка
  Тема: Украйна

Зеленски: Решението на Тръмп за санкциите срещу Русия е грешка

18 Октомври, 2026 05:31 665 13

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  • сащ

Украинският президент предупреди, че блокирането на мерките ще насърчи Москва да продължи атаките. Тръмп обоснова отлагането с националния интерес на САЩ

Зеленски: Решението на Тръмп за санкциите срещу Русия е грешка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски определи като „грешно“ решението на американския президент Доналд Тръмп да блокира новите санкции срещу Русия. „Решението да се отмени всичко това и да се блокира всичко изглежда грешно за мен. То определено помага единствено на руснаците“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.

Изявлението му дойде, след като Тръмп подписа на 16 октомври изпълнителна заповед, с която отложи влизането в сила на широк пакет от санкции и мита срещу Русия. Американският президент заяви, че мярката е в национален интерес на Съединените щати.

Санкциите трябваше да влязат в сила на 18 октомври

Ограниченията са предвидени в Закона „Линдзи Греъм“ за санкции срещу Русия и Иран, подписан от Тръмп през септември. Законът дава възможност за налагане на мита до 100% върху стоки от държави, които купуват руски петрол и газ, както и за санкции срещу руски държавни представители, банки и кораби от т.нар. сенчест флот.

Основната част от мерките трябваше да започне да действа на 18 октомври. Законът беше приет от Сената с 86 гласа срещу 11, което осигури двупартийна подкрепа за засилване на икономическия натиск върху Москва.

Според Зеленски блокирането на санкциите няма да доведе до прекратяване на войната. „Това със сигурност не спира войната“, заяви украинският президент. Той допълни, че решението може да засили увереността на руския президент Владимир Путин да продължи атаките.

Киев очаква нови отстъпки за Москва

Зеленски каза, че Русия е нанесла удари по повече от 15 обекта от украинската енергийна инфраструктура на 16 октомври. По думите му ограничаването на способността на Украйна да отговаря на руските атаки няма да доведе до мир.

Украинският президент изрази надежда Тръмп да направи „всичко възможно“, за да спре убийствата, нападенията срещу енергийната инфраструктура и войната. Той обаче предупреди, че отлагането на санкциите може да бъде само началото на по-широко облекчаване на ограниченията срещу Русия.

Решението на Тръмп предизвика критики и в Конгреса. Сенаторът републиканец Том Тилис го определи като безотговорно, а демократи и републиканци заявиха, че президентът подкопава санкционен закон, приет с голямо мнозинство.

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че администрацията може да отдели 60 дни за оценка на икономическите последици от санкциите и митата. Междувременно Конгресът е в почивка до изборите на 3 ноември, което прави непосредствената реакция на законодателите несигурна.

Източници: apnews.com, internazionale.it, kyivindependent.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коментар

    14 9 Отговор
    На Дончо му остава още малко време да твори своите недомислици.

    05:39 18.10.2026

  • 2 Факти

    8 15 Отговор
    Зеления престъпник : Решението на Тръмп за санкциите срещу Русия е грешка и заедно с Евровоенолюбците ще я поправим

    05:40 18.10.2026

  • 3 Жалкия Клоун

    8 13 Отговор
    Ролята приключи
    Ми сега ?

    05:44 18.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Но няма да е грешка за Зелю

    8 13 Отговор
    Вокзал, Москва, подпис на капитулацията и да мирне света!!!!

    05:54 18.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 5596

    4 3 Отговор
    Тръмп е прав — тези вторични санкции ще наранят само самите САЩ. Вторичните санкции нямат бъдеще, а търговската война с Китай постави Америка в безизходица. Колкото повече санкции налагат, толкова повече се разраства развитието извън долара, и толкова повече страдат самите САЩ! Това е правилото на „Америка на първо място"!

    06:12 18.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вселенски

    3 4 Отговор
    Тръмп се мята като риба на сухо за да се спаси от импийчмънт.

    06:18 18.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Съдията

    3 1 Отговор
    Няма проблем, ти ще платиш за грешката и то съвсем заслужено.😂

    06:34 18.10.2026

  • 13 Много си отворен

    1 0 Отговор
    Бе Зеленски, сякаш някой друг те командва, не Белия дом. Може би друг ти е господаря та ситолкова смел.

    06:50 18.10.2026

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