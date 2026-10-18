Зеленски: Решението на Тръмп за санкциите срещу Русия е грешка

Президентът на Украйна Володимир Зеленски определи като „грешно“ решението на американския президент Доналд Тръмп да блокира новите санкции срещу Русия. „Решението да се отмени всичко това и да се блокира всичко изглежда грешно за мен. То определено помага единствено на руснаците“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.

Изявлението му дойде, след като Тръмп подписа на 16 октомври изпълнителна заповед, с която отложи влизането в сила на широк пакет от санкции и мита срещу Русия. Американският президент заяви, че мярката е в национален интерес на Съединените щати.

Санкциите трябваше да влязат в сила на 18 октомври

Ограниченията са предвидени в Закона „Линдзи Греъм“ за санкции срещу Русия и Иран, подписан от Тръмп през септември. Законът дава възможност за налагане на мита до 100% върху стоки от държави, които купуват руски петрол и газ, както и за санкции срещу руски държавни представители, банки и кораби от т.нар. сенчест флот.

Основната част от мерките трябваше да започне да действа на 18 октомври. Законът беше приет от Сената с 86 гласа срещу 11, което осигури двупартийна подкрепа за засилване на икономическия натиск върху Москва.

Според Зеленски блокирането на санкциите няма да доведе до прекратяване на войната. „Това със сигурност не спира войната“, заяви украинският президент. Той допълни, че решението може да засили увереността на руския президент Владимир Путин да продължи атаките.

Киев очаква нови отстъпки за Москва

Зеленски каза, че Русия е нанесла удари по повече от 15 обекта от украинската енергийна инфраструктура на 16 октомври. По думите му ограничаването на способността на Украйна да отговаря на руските атаки няма да доведе до мир.

Украинският президент изрази надежда Тръмп да направи „всичко възможно“, за да спре убийствата, нападенията срещу енергийната инфраструктура и войната. Той обаче предупреди, че отлагането на санкциите може да бъде само началото на по-широко облекчаване на ограниченията срещу Русия.

Решението на Тръмп предизвика критики и в Конгреса. Сенаторът републиканец Том Тилис го определи като безотговорно, а демократи и републиканци заявиха, че президентът подкопава санкционен закон, приет с голямо мнозинство.

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че администрацията може да отдели 60 дни за оценка на икономическите последици от санкциите и митата. Междувременно Конгресът е в почивка до изборите на 3 ноември, което прави непосредствената реакция на законодателите несигурна.

Източници: apnews.com, internazionale.it, kyivindependent.com