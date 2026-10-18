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Макрон: Участниците в насилието във Франция ще бъдат наказани

Макрон: Участниците в насилието във Франция ще бъдат наказани

18 Октомври, 2026 06:07, обновена 18 Октомври, 2026 06:36 497 9

  • еманюел макрон-
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  • франция-
  • безредици-
  • полиция

Френският президент осъди нападенията срещу държавни учреждения, магазини и кметства. Около 400 души са били задържани по време на протестите

Макрон: Участниците в насилието във Франция ще бъдат наказани - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че участниците в насилието по време на протестите във Франция ще бъдат преследвани и наказани. Той осъди нападенията срещу държавни учреждения, магазини и кметства и изрази подкрепа за силите на реда.

„В нашата република няма място за насилие“, написа Макрон в социалната мрежа X. По думите му ще бъдат потърсени отговорните за разрушенията, нападенията срещу префектури и търговски обекти, както и за разграбването на кметства.

Президентът призова французите да се обединят срещу онези, които „сеят хаос“ и се стремят да подкопаят държавните институции. Той подчерта, че правото на мирен протест трябва да бъде гарантирано, но насилието и грабежите няма да бъдат приемани.

Макрон: Участниците в насилието във Франция ще бъдат наказани
Снимка: YouTube

Около 400 задържани след протестите

Безредиците избухнаха по време на демонстрации срещу поскъпването на живота и лошите условия в училищата. Вътрешният министър Лоран Нюнес съобщи, че около 400 души са били задържани в страната.

По данни на Нюнес са проведени 110 шествия с приблизително 550 000 участници. Организаторите, сред които профсъюзът СЖТ и ученически организации, оцениха броя на демонстрантите на около 800 000 души.

В Париж полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу участници, хвърляли пиротехника, павета и други предмети. Бяха подпалени автомобили и контейнери, а няколко магазина бяха разграбени. Част от метростанциите в близост до Елисейските полета, президентския дворец, парламента и правителствените сгради бяха затворени по искане на полицията.

Нападения срещу сгради в няколко града

В Лион, където в шествието са се включили около 20 000 души, избухна пожар в туристически офис. В Марсилия бяха повредени магазини и общински полицейски участък, а протестиращи за кратко влязоха във фоайето на кметството.

В Лимож беше подпалена сградата на кметството. Френските власти съобщиха и за нападения срещу местни административни сгради в Бордо, опити за проникване в кметствата на Лил и Кале и атака срещу полицейски участък в Брест. Насилие беше регистрирано още в Рен, Тулуза, Монпелие и Гренобъл.

Протестите са подкрепени от ученически движения, които организират блокади от средата на септември, както и от СЖТ. Демонстрантите настояват за по-високи доходи и пенсии, по-ниски цени и по-добре финансирани обществени услуги.

Властите започнаха разследване след тежко нараняване на млад протестиращ в Сен Етиен. Нюнес не потвърди съобщенията във френски медии, че инцидентът е причинен от полицейска граната. На фона на протестите употребата на гранати и други средства за борба с безредиците е обект на засилен обществен контрол.

Източници: apnews.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шорт

    11 1 Отговор
    И каква полза от наказанието? Дядо ти като та шамаросва през ден? Файда йок?

    06:21 18.10.2026

  • 2 Стойко

    12 1 Отговор
    Макрон - диктатор! Народа не го иска, има под 10% рейтинг, но заплашва и държи властта със зъби! Къде е демокрацията тук?

    Коментиран от #5

    06:22 18.10.2026

  • 3 Уууухахааа….

    8 0 Отговор
    ….якооооо!!! С това насъскване на тълпата гражданската война не ти мърда, а все още дори и жълтите жилетки не са се включили!!! Засега метежът е само напълно хаотичен!!! Давай все така макрончо, досущ като Мария-Антоанета!

    06:23 18.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Стайко

    0 5 Отговор

    До коментар #2 от "Стойко":

    ти за путин ли говориш?

    06:36 18.10.2026

  • 6 Кина

    4 1 Отговор
    Участниците в насилието са в буферните зони..! В Франция има около 45 квартала анклави и полицията не може да влезе там....Там стрелят..!

    06:38 18.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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