Макрон: Участниците в насилието във Франция ще бъдат наказани

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че участниците в насилието по време на протестите във Франция ще бъдат преследвани и наказани. Той осъди нападенията срещу държавни учреждения, магазини и кметства и изрази подкрепа за силите на реда.

„В нашата република няма място за насилие“, написа Макрон в социалната мрежа X. По думите му ще бъдат потърсени отговорните за разрушенията, нападенията срещу префектури и търговски обекти, както и за разграбването на кметства.

Президентът призова французите да се обединят срещу онези, които „сеят хаос“ и се стремят да подкопаят държавните институции. Той подчерта, че правото на мирен протест трябва да бъде гарантирано, но насилието и грабежите няма да бъдат приемани.

Снимка: YouTube

Около 400 задържани след протестите

Безредиците избухнаха по време на демонстрации срещу поскъпването на живота и лошите условия в училищата. Вътрешният министър Лоран Нюнес съобщи, че около 400 души са били задържани в страната.

По данни на Нюнес са проведени 110 шествия с приблизително 550 000 участници. Организаторите, сред които профсъюзът СЖТ и ученически организации, оцениха броя на демонстрантите на около 800 000 души.

В Париж полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу участници, хвърляли пиротехника, павета и други предмети. Бяха подпалени автомобили и контейнери, а няколко магазина бяха разграбени. Част от метростанциите в близост до Елисейските полета, президентския дворец, парламента и правителствените сгради бяха затворени по искане на полицията.

Нападения срещу сгради в няколко града

В Лион, където в шествието са се включили около 20 000 души, избухна пожар в туристически офис. В Марсилия бяха повредени магазини и общински полицейски участък, а протестиращи за кратко влязоха във фоайето на кметството.

В Лимож беше подпалена сградата на кметството. Френските власти съобщиха и за нападения срещу местни административни сгради в Бордо, опити за проникване в кметствата на Лил и Кале и атака срещу полицейски участък в Брест. Насилие беше регистрирано още в Рен, Тулуза, Монпелие и Гренобъл.

Протестите са подкрепени от ученически движения, които организират блокади от средата на септември, както и от СЖТ. Демонстрантите настояват за по-високи доходи и пенсии, по-ниски цени и по-добре финансирани обществени услуги.

Властите започнаха разследване след тежко нараняване на млад протестиращ в Сен Етиен. Нюнес не потвърди съобщенията във френски медии, че инцидентът е причинен от полицейска граната. На фона на протестите употребата на гранати и други средства за борба с безредиците е обект на засилен обществен контрол.

Източници: apnews.com