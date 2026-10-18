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Украйна поиска евакуация на гладуващите жители на Олешки
  Тема: Украйна

Украйна поиска евакуация на гладуващите жители на Олешки

18 Октомври, 2026 06:39, обновена 18 Октомври, 2026 06:41 381 6

  • олешки-
  • украйна-
  • руска окупация-
  • хуманитарна криза-
  • евакуация

Около 2000 души, сред които 35 деца, остават без достатъчно храна, лекарства, ток и вода в окупирания град

Украйна поиска евакуация на гладуващите жители на Олешки - 1
Снимка: ВСУ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Украйна поиска международен натиск за евакуация на цивилните от окупираните Олешки, след като жителите на града останаха без редовни доставки на храна и медицинска помощ. Около 2000 души, сред които 35 деца, все още се намират там без надежден достъп до здравеопазване, електричество, газ и основни услуги.

„Олешки не може да чака. Всеки ден забавяне коства човешки животи“, заяви украинският министър по въпросите на общините, териториите и вътрешно разселените лица Виталий Безгин по време на среща в Брюксел. Той призова Европейския съюз и европейските правителства да засилят политическия натиск върху Русия.

По думите на Безгин Русия блокира хуманитарния достъп до града, възпрепятства доставките и отказва да се договори за хуманитарен коридор. Украинската страна настоява за организирана евакуация на хората, които са останали в Олешки, както и за безопасно доставяне на храни, лекарства и други основни стоки.

Последната редовна доставка е била през май

Мониторинговата мисия на ООН по правата на човека съобщи, че последната редовна доставка на храни по суша е била на 26 май. Според мисията липсата на доставки, мините и постоянната заплаха от дронове са направили придвижването и достъпа до медицинска помощ изключително опасни. Последният магазин за хранителни стоки в града е прекратил редовната си работа още през януари заради липсата на продукти.

В края на септември украинските сили са успели да доставят около 4 тона храна с дронове. Според свидетелства на жители и украински представители помощта не е била достатъчна, за да спре задълбочаващата се хуманитарна криза. Асошиейтед прес съобщава, че в града няма електричество, отопление и течаща вода, а пътищата са минирани и осеяни с изоставени автомобили.

ООН е регистрирала съобщения за най-малко 29 загинали и 54 ранени цивилни в Олешки и Хола Пристан през 2026 г. На 2 юни автомобилна колона, превозваща храна и хуманитарна помощ към Олешки, е попаднала на мина. Един човек е загинал, а трима са били ранени. Мисията посочва, че четирима ранени пациенти в местната болница са имали нужда от прехвърляне в Скадовск, но това не е било възможно.

Няма договорен механизъм за евакуация

Олешки е под руска окупация от първите дни на пълномащабното нахлуване през февруари 2022 г. Преди войната в града са живели около 24 000 души. След разрушаването на язовира „Каховка“ през юни 2023 г. районът беше засегнат от мащабни наводнения, които допълнително увредиха жилищата и инфраструктурата.

През септември комисарят по правата на човека към Съвета на Европа Майкъл О'Флахърти определи ситуацията като бързо влошаваща се хуманитарна криза. Той призова за местно примирие, безпрепятствен хуманитарен достъп и безопасна евакуация, като подчерта, че цивилните, включително деца, са изложени на висок риск от смърт.

Двете страни си отправят взаимни обвинения. Русия твърди, че Украйна възпрепятства доставките и евакуацията, докато Киев заявява, че руските сили блокират достъпа и фактически държат цивилните в плен. По последните публични данни няма постигнато споразумение за организиран хуманитарен коридор.

В телефонен разговор с руския президент Владимир Путин папа Лъв XIV също призова за прекратяване на огъня, което да позволи доставянето на храна и лекарства и безопасното извеждане на цивилните. Кремъл заяви, че Путин подкрепя усилията на Ватикана и е готов да сътрудничи, но конкретен механизъм за евакуация все още не е обявен.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сигурно

    1 2 Отговор
    е заради нафтата ?

    06:43 18.10.2026

  • 2 Тумберг

    2 2 Отговор
    Грета къде е?

    06:45 18.10.2026

  • 3 име

    4 12 Отговор
    Наркомана защо не евакуира жителите на Олешки преди града да бъде обкръжен? А защо допусна Олешки да бъде обкръжен? А защо не направи поредната перемога и не освободи Олешки?

    Коментиран от #5

    06:45 18.10.2026

  • 4 Здрасти

    5 12 Отговор
    Тези "деца" с бради и пълно бойно снаряжение да вдигнат първо белия байрак, да се отрекат от Сатаната и ще ги нахранят и евакуират руските им братя

    06:47 18.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Малееей!

    1 3 Отговор
    Как международни са натиснали Путин -> ужасът ;) . Само незнам като почнат да дрънчат наглосаксът, Щатите и РФ заедно, къде ше се дене еъгленски?!

    06:56 18.10.2026

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