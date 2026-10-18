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Москва: Първият танкер от „Восток Ойл“ пое към световния пазар

Москва: Първият танкер от „Восток Ойл“ пое към световния пазар

18 Октомври, 2026 07:18 1 367 11

  • александър новак-
  • петрол-
  • русия-
  • орлузки пролив-
  • енергетика

Руският вицепремиер предупреди за нов ръст на цените при продължаваща нестабилност около Ормузкия пролив

Москва: Първият танкер от „Восток Ойл“ пое към световния пазар - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световният петролен пазар не получава между 4 и 6 млн. барела дневно заради ограниченията в Ормузкия пролив, заяви руският вицепремиер Александър Новак. По думите му до 20% от петрола, който преди е преминавал през стратегическия маршрут, все още не е напълно върнат на пазара.

„Ако тази ситуация продължи, цените могат да се повишат още“, каза Новак в интервю за „Соловьов Live“, цитирано от руски медии. Той заяви, че възможностите за допълнително използване на световните запаси от петрол и нефтопродукти постепенно се изчерпват, докато търсенето на суровината остава високо.

Новак очаква продължителен дисбаланс

Според руския вицепремиер нестабилността на енергийния пазар вече се отразява и върху газа. Той посочи, че цените в Европа са се увеличили четири пъти. Новак допълни, че възстановяването на доставките от страните в Персийския залив би могло да балансира пазара в рамките на година до година и половина, но не изключи по-дълъг период на напрежение.

Той заяви, че Русия няма проблеми с продажбата на своя петрол, тъй като интерес проявяват много държави. „При продажбата обикновено се сключва договор с този, който има нужда и предлага най-добрите условия“, каза Новак, цитиран от „Ведомости“.

Руският вицепремиер твърди още, че държави, които най-категорично са се отказвали от руски енергийни ресурси, вече търсят възможности да възстановят доставките. Като пример той посочи Европейския съюз, който според него е заменил част от руските доставки с втечнен природен газ от САЩ и е увеличил разходите си.

Първи танкер от „Восток Ойл“

Новак съобщи, че първият танкер с петрол от мащабния проект „Восток Ойл“ вече е отплавал от пристанище Диксон към световния пазар. Проектът на „Роснефт“ се развива в северната част на Красноярския край и е свързан с добив и износ на петрол през арктическата инфраструктура.

Съобщението идва на фона на заявеното от Москва намерение да увеличи ролята си на световните енергийни пазари. Новак каза, че Русия е готова да продължи и да увеличи доставките за Европа. По негови данни от 2022 г. насам страната е доставила на европейските държави енергийни ресурси за 320 млрд. долара, а през първите девет месеца на 2026 г. стойността е била 21,3 млрд. долара.

Дизелът за САЩ остава отделна тема

В края на миналата седмица Новак заяви, че руските компании обсъждат с потенциални купувачи и американските власти възможностите за доставки на дизелово гориво за САЩ. Според него необходимите процедури могат да отнемат две до три седмици.

Той определи договореностите между Москва и Вашингтон като прагматично решение, което може частично да балансира световния пазар. Новак същевременно увери, че износът няма да застраши снабдяването на руския вътрешен пазар.

Източници: rbc.ru, vedomosti.ru, tass.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 голем смех

    3 18 Отговор
    Южна Корея е доставила над 176 хил. тона гориво на Русия с танкери, част от които са под санкции - 6 октомври
    Южна Корея е доставила гориво на Русия с танкери, три от които са под санкции на Великобритания и Европейския съюз. Това се случва на фона на опитите на Москва да компенсира недостига на горива, причинен от прекъсвания в работата на нефтопреработвателните заводи, съобщава „Гардиън“, позовавайки се на анализ на пристанищни регистри и данни за проследяване на кораби, предава Фокус.

    През юли и август от няколко южнокорейски пристанища са били натоварени над 176 хиляди тона гориво, предимно дизел. Товарите са били превозени от седем танкера, които общо са извършили 14 плавания до руския Далечен изток.

    Коментиран от #3, #8, #9

    07:26 18.10.2026

  • 2 Дзак

    9 0 Отговор
    Нормално.

    Коментиран от #6

    07:29 18.10.2026

  • 3 Соломон

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "голем смех":

    Е те руснаците да не са луди да им изпратят от корейския дизел вместо от Иранския който е със по голямо съдържание на сяра

    07:29 18.10.2026

  • 4 Според него?

    12 3 Отговор
    А как е според Ройтерс, DW и независимите им източници?

    " Като пример той посочи Европейския съюз, който според него е заменил част от руските доставки с втечнен природен газ от САЩ и е увеличил разходите си."

    Коментиран от #11

    07:29 18.10.2026

  • 5 Kaлпазанин

    16 5 Отговор
    След няколко дена ще го претоварят и ще е по бензиностанциите в Европа , тук литъра е над две евро ,а в обора под евро ,оФцете да плащаме и търпим урсулианците

    07:34 18.10.2026

  • 6 Сила

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дзак":

    Голям ли е кораба?

    07:39 18.10.2026

  • 7 Факт

    4 0 Отговор
    Да благодарим на американците за високите цени на горивата.

    08:29 18.10.2026

  • 8 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "голем смех":

    Ако, Леки, Южна Корея няма собствен добив на петрол. Тя преработва внесен петрол от Азия, САЩ и близкият изток.

    08:33 18.10.2026

  • 9 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "голем смех":

    Южна Корея внасяше 70% от петролът си от Ормуза.
    След кризата в Ормуза, Южна Корея получи разрешение от САЩ да увеличи вносът си на петрол от Русия, който допреди войната в Украйна беше едва 5-6%.
    Също така и изнася за Русия. Търговията е двупосочна, но износът е чрез сенчестият флот, за който правителството на Южна Корея отрича да знае

    08:41 18.10.2026

  • 10 Хахаха

    1 2 Отговор
    Нещастници руска измет

    08:48 18.10.2026

  • 11 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Според него?":

    До 4 ком - а по телевизия ,, Ходорковски,, излъчиха репортаж как цената на дизела в русия е скочила с 6 рубли след новината за износ на дизел

    09:04 18.10.2026

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