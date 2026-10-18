Москва: Първият танкер от „Восток Ойл“ пое към световния пазар

Световният петролен пазар не получава между 4 и 6 млн. барела дневно заради ограниченията в Ормузкия пролив, заяви руският вицепремиер Александър Новак. По думите му до 20% от петрола, който преди е преминавал през стратегическия маршрут, все още не е напълно върнат на пазара.

„Ако тази ситуация продължи, цените могат да се повишат още“, каза Новак в интервю за „Соловьов Live“, цитирано от руски медии. Той заяви, че възможностите за допълнително използване на световните запаси от петрол и нефтопродукти постепенно се изчерпват, докато търсенето на суровината остава високо.

Новак очаква продължителен дисбаланс

Според руския вицепремиер нестабилността на енергийния пазар вече се отразява и върху газа. Той посочи, че цените в Европа са се увеличили четири пъти. Новак допълни, че възстановяването на доставките от страните в Персийския залив би могло да балансира пазара в рамките на година до година и половина, но не изключи по-дълъг период на напрежение.

Той заяви, че Русия няма проблеми с продажбата на своя петрол, тъй като интерес проявяват много държави. „При продажбата обикновено се сключва договор с този, който има нужда и предлага най-добрите условия“, каза Новак, цитиран от „Ведомости“.

Руският вицепремиер твърди още, че държави, които най-категорично са се отказвали от руски енергийни ресурси, вече търсят възможности да възстановят доставките. Като пример той посочи Европейския съюз, който според него е заменил част от руските доставки с втечнен природен газ от САЩ и е увеличил разходите си.

Първи танкер от „Восток Ойл“

Новак съобщи, че първият танкер с петрол от мащабния проект „Восток Ойл“ вече е отплавал от пристанище Диксон към световния пазар. Проектът на „Роснефт“ се развива в северната част на Красноярския край и е свързан с добив и износ на петрол през арктическата инфраструктура.

Съобщението идва на фона на заявеното от Москва намерение да увеличи ролята си на световните енергийни пазари. Новак каза, че Русия е готова да продължи и да увеличи доставките за Европа. По негови данни от 2022 г. насам страната е доставила на европейските държави енергийни ресурси за 320 млрд. долара, а през първите девет месеца на 2026 г. стойността е била 21,3 млрд. долара.

Дизелът за САЩ остава отделна тема

В края на миналата седмица Новак заяви, че руските компании обсъждат с потенциални купувачи и американските власти възможностите за доставки на дизелово гориво за САЩ. Според него необходимите процедури могат да отнемат две до три седмици.

Той определи договореностите между Москва и Вашингтон като прагматично решение, което може частично да балансира световния пазар. Новак същевременно увери, че износът няма да застраши снабдяването на руския вътрешен пазар.

Източници: rbc.ru, vedomosti.ru, tass.com