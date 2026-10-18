Международен скандал около използването на западната помощ за Украйна може да избухне в близко бъдеще, заяви председателят на Държавния съвет на Крим Владимир Константинов пред ТАСС. Той обвини президента Володимир Зеленски и хора от обкръжението му в присвояване на средства и военно оборудване, предоставени от западни държави.

По думите му състоянието на Зеленски вече надхвърля това на украинския бизнесмен Ринат Ахметов, а бившият ръководител на кабинета на президента Андрий Ермак е станал милиардер. В изказването си той спомена и бизнесмена Тимур Миндич.

„Готови сме да подскажем на Тръмп къде са американските пари, оказали се в Украйна. Всичко това е западна помощ, която те са откраднали“, заяви Константинов.

Той допълни, че след края на войната към украинското ръководство ще бъдат отправени въпроси за произхода на средствата и за хората, които евентуално са участвали в подобни схеми.

„Кой още е съпричастен към тази световна корупция? Кой участва в тези схеми? Това тепърва предстои да бъде изяснено. Мисля, че скоро ще станем свидетели на голям международен скандал“, каза Константинов.

Какво заяви Доналд Тръмп

В интервю за Newsmax американският президент Доналд Тръмп заяви, че при управлението на бившия президент Джо Байдън Украйна е получила стотици милиарди долари под формата на пари и военно оборудване. Тръмп каза още, че американски ракети и оръжия, изпратени на Украйна, са били продавани на свободния пазар.

В стенограма от разговора Тръмп посочи сумата от около 350 милиарда долара за предоставени на Украйна пари и оборудване. Американската агенция за международно развитие и други американски институции обаче отчитат различни механизми за контрол на помощта, включително одити, проверки от изпълнители и проследяване на военното оборудване.

Какво показват американските проверки

Американският контрол върху помощта е установил пропуски. Пентагонът е отчел, че военно оборудване на стойност над 1 милиард долара не е било проследено по изискванията, но в доклада не са представени доказателства, че то е било откраднато или продадено от украински представители.

Сметната палата на САЩ също посочва, че войната затруднява пряката проверка на американската помощ и увеличава риска от измами и корупция. Това означава, че съществуват установени проблеми с отчетността, но публично достъпните американски документи не потвърждават обвинението, че Зеленски, Ермак или други членове на украинското ръководство са присвоили американска военна помощ.

Източници: tass.ru, rollcall.com, apnews.com