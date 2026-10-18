В Крим очакват скандал заради парите от САЩ за Киев: "Зеленски е по-богат от Ринат Ахметов, Ермак вече е милиардер"

Международен скандал около използването на западната помощ за Украйна може да избухне в близко бъдеще, заяви председателят на Държавния съвет на Крим Владимир Константинов пред ТАСС. Той обвини президента Володимир Зеленски и хора от обкръжението му в присвояване на средства и военно оборудване, предоставени от западни държави.
По думите му състоянието на Зеленски вече надхвърля това на украинския бизнесмен Ринат Ахметов, а бившият ръководител на кабинета на президента Андрий Ермак е станал милиардер. В изказването си той спомена и бизнесмена Тимур Миндич.„Готови сме да подскажем на Тръмп къде са американските пари, оказали се в Украйна. Всичко това е западна помощ, която те са откраднали“, заяви Константинов.
Той допълни, че след края на войната към украинското ръководство ще бъдат отправени въпроси за произхода на средствата и за хората, които евентуално са участвали в подобни схеми.
„Кой още е съпричастен към тази световна корупция? Кой участва в тези схеми? Това тепърва предстои да бъде изяснено. Мисля, че скоро ще станем свидетели на голям международен скандал“, каза Константинов.
Какво заяви Доналд Тръмп
В интервю за Newsmax американският президент Доналд Тръмп заяви, че при управлението на бившия президент Джо Байдън Украйна е получила стотици милиарди долари под формата на пари и военно оборудване. Тръмп каза още, че американски ракети и оръжия, изпратени на Украйна, са били продавани на свободния пазар.
В стенограма от разговора Тръмп посочи сумата от около 350 милиарда долара за предоставени на Украйна пари и оборудване. Американската агенция за международно развитие и други американски институции обаче отчитат различни механизми за контрол на помощта, включително одити, проверки от изпълнители и проследяване на военното оборудване.
Какво показват американските проверки
Американският контрол върху помощта е установил пропуски. Пентагонът е отчел, че военно оборудване на стойност над 1 милиард долара не е било проследено по изискванията, но в доклада не са представени доказателства, че то е било откраднато или продадено от украински представители.
Сметната палата на САЩ също посочва, че войната затруднява пряката проверка на американската помощ и увеличава риска от измами и корупция. Това означава, че съществуват установени проблеми с отчетността, но публично достъпните американски документи не потвърждават обвинението, че Зеленски, Ермак или други членове на украинското ръководство са присвоили американска военна помощ.
Източници: tass.ru, rollcall.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Буздуган
Коментиран от #34
07:38 18.10.2026
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6 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
07:42 18.10.2026
7 ТРОМПЕТИТЕ НА МИРЧЕВ
07:43 18.10.2026
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10 Маринов
07:47 18.10.2026
11 Боливар
нашите пари,щедро дарени от празноглавците ни в България!
С тези пари у нас се купуват фирми, предприятия с една цел, узаниняването и легализирането на бизнес в България!
С нашите пари по нашите глави!
Коментиран от #19, #36
07:50 18.10.2026
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14 Не от мен от CIA
08:05 18.10.2026
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19 Колкото
До коментар #11 от "Боливар":даряваха повече заделяха за себе си, а жената на простото си отиде у дома да харчи милиардите, че свърши сладкарския бизнес у нас. Па ти пак им викай празноглавци......
08:14 18.10.2026
20 Лъвицата с ваксините
При създадената от нас правосъдна система и назначени съдии няма опасност да отговаряме за нещо и да понесем последствия.
Много поздрави на данъкоплатците.
08:18 18.10.2026
21 Баба Алино
08:21 18.10.2026
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23 Адвокати или
Решете сами!
08:25 18.10.2026
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26 койдазнай
Коментиран от #27
08:35 18.10.2026
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29 Йода
Коментиран от #32
08:42 18.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тити на Кака
И Украйна губи войната.
Да напомня, че размерът на американската помощ по ленд-лийза за СССР се оценява на около 160 млрд $ по днешни цени.
И руснаците счупиха немския Райх в най-кървавата война в човешката история. Война, която по интензитет няма как да се сравни с това, което днес се случва в Украйна.
Сравнението е убийствено, в прекия и преносен смисъл на думата...
И някой със сигурност трябва да понесе отговорност за тази огромна кражба от джобовете на американските и европейските данъкоплатци!
Коментиран от #37
08:48 18.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Капейчо
08:56 18.10.2026
34 стоян
До коментар #3 от "Буздуган":До 3 ком - другар и кой го казва това - една рузка подметка назначена за управител на украинския Крим
08:57 18.10.2026
35 Баа Гицка
09:07 18.10.2026
36 Антирашист 4712
До коментар #11 от "Боливар":Фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !
09:16 18.10.2026
37 Антирашист 4713
До коментар #31 от "Тити на Кака":Рашистите и пусин са агресора и носят цялата отговорност за жертвите и разрушенията !
09:20 18.10.2026