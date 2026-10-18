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В Крим очакват скандал заради парите от САЩ за Киев: "Зеленски е по-богат от Ринат Ахметов, Ермак вече е милиардер"
  Тема: Украйна

В Крим очакват скандал заради парите от САЩ за Киев: "Зеленски е по-богат от Ринат Ахметов, Ермак вече е милиардер"

18 Октомври, 2026 07:27 2 748 37

  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • военна помощ-
  • корупция-
  • украйна

Председателят на Държавния съвет на Крим обвини президента и неговото обкръжение в присвояване на западна помощ

В Крим очакват скандал заради парите от САЩ за Киев: "Зеленски е по-богат от Ринат Ахметов, Ермак вече е милиардер" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Международен скандал около използването на западната помощ за Украйна може да избухне в близко бъдеще, заяви председателят на Държавния съвет на Крим Владимир Константинов пред ТАСС. Той обвини президента Володимир Зеленски и хора от обкръжението му в присвояване на средства и военно оборудване, предоставени от западни държави.

По думите му състоянието на Зеленски вече надхвърля това на украинския бизнесмен Ринат Ахметов, а бившият ръководител на кабинета на президента Андрий Ермак е станал милиардер. В изказването си той спомена и бизнесмена Тимур Миндич.

„Готови сме да подскажем на Тръмп къде са американските пари, оказали се в Украйна. Всичко това е западна помощ, която те са откраднали“, заяви Константинов.

Той допълни, че след края на войната към украинското ръководство ще бъдат отправени въпроси за произхода на средствата и за хората, които евентуално са участвали в подобни схеми.

„Кой още е съпричастен към тази световна корупция? Кой участва в тези схеми? Това тепърва предстои да бъде изяснено. Мисля, че скоро ще станем свидетели на голям международен скандал“, каза Константинов.

Какво заяви Доналд Тръмп

В интервю за Newsmax американският президент Доналд Тръмп заяви, че при управлението на бившия президент Джо Байдън Украйна е получила стотици милиарди долари под формата на пари и военно оборудване. Тръмп каза още, че американски ракети и оръжия, изпратени на Украйна, са били продавани на свободния пазар.

В стенограма от разговора Тръмп посочи сумата от около 350 милиарда долара за предоставени на Украйна пари и оборудване. Американската агенция за международно развитие и други американски институции обаче отчитат различни механизми за контрол на помощта, включително одити, проверки от изпълнители и проследяване на военното оборудване.

Какво показват американските проверки

Американският контрол върху помощта е установил пропуски. Пентагонът е отчел, че военно оборудване на стойност над 1 милиард долара не е било проследено по изискванията, но в доклада не са представени доказателства, че то е било откраднато или продадено от украински представители.

Сметната палата на САЩ също посочва, че войната затруднява пряката проверка на американската помощ и увеличава риска от измами и корупция. Това означава, че съществуват установени проблеми с отчетността, но публично достъпните американски документи не потвърждават обвинението, че Зеленски, Ермак или други членове на украинското ръководство са присвоили американска военна помощ.

Източници: tass.ru, rollcall.com, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Буздуган

    69 9 Отговор
    Добро утро какво става..? Франция гори а Украйна произвежда милиардери..!

    Коментиран от #34

    07:38 18.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    65 10 Отговор
    Че Зеленски е един обикновен крадец и наркоман.

    07:42 18.10.2026

  • 7 ТРОМПЕТИТЕ НА МИРЧЕВ

    46 7 Отговор
    Свирят фалшиво.

    07:43 18.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Маринов

    52 4 Отговор
    Тръмп деликатно не иска открито да каже какви пари от американската помощ се върнаха в семейство Байдън. А и ние виждаме: изгоряха в Калифорния две къщи за десетки милиони долари на двама полковници от ВСУ; зеленият има имоти в Европа, САЩ, Израел и къде ли не, спестени от закуски; излезе инфо за златни тоалетни; инфо за трансфер на милиарди киевски пари през балтийски банки, близки на Кая Калас с нейна помощ; оръжие на свободния пазар, включително преносими ракети за ПВО... В тази мътна вода много неща ще останат скрити.

    07:47 18.10.2026

  • 11 Боливар

    43 4 Отговор
    Във фашистките джобове на Украйна са и
    нашите пари,щедро дарени от празноглавците ни в България!
    С тези пари у нас се купуват фирми, предприятия с една цел, узаниняването и легализирането на бизнес в България!
    С нашите пари по нашите глави!

    Коментиран от #19, #36

    07:50 18.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Не от мен от CIA

    20 0 Отговор
    Проследи пътя на парите, за да намериш истината .

    08:05 18.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Колкото

    23 1 Отговор

    До коментар #11 от "Боливар":

    даряваха повече заделяха за себе си, а жената на простото си отиде у дома да харчи милиардите, че свърши сладкарския бизнес у нас. Па ти пак им викай празноглавци......

    08:14 18.10.2026

  • 20 Лъвицата с ваксините

    20 2 Отговор
    И при мене имаше такива "подозрения" и приказки, ама нищо, сега ми е се тая колко е цената на дизела, газта, тока или парното, особено на племената, които управлявам.
    При създадената от нас правосъдна система и назначени съдии няма опасност да отговаряме за нещо и да понесем последствия.
    Много поздрави на данъкоплатците.

    08:18 18.10.2026

  • 21 Баба Алино

    15 1 Отговор
    Аз съм капка в морето, ама "понапоих" некой хлебарки и вас.

    08:21 18.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Адвокати или

    7 0 Отговор
    журналисти???
    Решете сами!

    08:25 18.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 койдазнай

    2 7 Отговор
    Руснаците са с толкова висок морал, че се възмущават, как може Зеленски да продава оръжията, получени от САЩ на свободния пазар, вместо да ги използва по предназначение и бомбардира Русия!

    Коментиран от #27

    08:35 18.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Йода

    3 5 Отговор
    Колко милиардери станаха в Русия по край войната.

    Коментиран от #32

    08:42 18.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тити на Кака

    6 1 Отговор
    Сумарната военна помощ, предоставена от САЩ и ЕС на украинското правителство към днешна дата вече надвишава 500 млрд.
    И Украйна губи войната.
    Да напомня, че размерът на американската помощ по ленд-лийза за СССР се оценява на около 160 млрд $ по днешни цени.
    И руснаците счупиха немския Райх в най-кървавата война в човешката история. Война, която по интензитет няма как да се сравни с това, което днес се случва в Украйна.
    Сравнението е убийствено, в прекия и преносен смисъл на думата...
    И някой със сигурност трябва да понесе отговорност за тази огромна кражба от джобовете на американските и европейските данъкоплатци!

    Коментиран от #37

    08:48 18.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Капейчо

    2 2 Отговор
    Всички коментари са "Една жена каза". Ако Зеленски е крал, американците ще го хванат и това ще е дюшеш на фона на сегашното отношение на Тръмп. А коментарите обслужват руската страна, която пуска опорките и след това има цяло ято папагали, които ги повтарят по цял ден.

    08:56 18.10.2026

  • 34 стоян

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Буздуган":

    До 3 ком - другар и кой го казва това - една рузка подметка назначена за управител на украинския Крим

    08:57 18.10.2026

  • 35 Баа Гицка

    2 1 Отговор
    Отличен матpял за разлaйване на кyчаата!

    09:07 18.10.2026

  • 36 Антирашист 4712

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Боливар":

    Фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !

    09:16 18.10.2026

  • 37 Антирашист 4713

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Тити на Кака":

    Рашистите и пусин са агресора и носят цялата отговорност за жертвите и разрушенията !

    09:20 18.10.2026

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