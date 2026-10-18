Нощна атака със стотици дронове срещу Москва и Санкт Петербург ОБОБЩЕНИЕ

Най-малко 222 безпилотни летателни апарата са били унищожени над Московския регион и Ленинградска област при масирана атака през нощта, съобщиха московските и регионалните власти. Кметът на Москва Сергей Собянин посочи 127 дрона, летели към столицата, а губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи за 95 унищожени апарата над региона. Руските власти определиха атаката като украинска, но Киев не е поел публично отговорност в първите часове.

До публикуването на сутрешните сводки няма съобщения за загинали или ранени. В Москва аварийни екипи са изпратени на местата, където са паднали фрагменти от прехванати безпилотници. Собянин заяви, че специалисти на спешните служби работят по отстраняването на последиците, без да съобщава за сериозни разрушения или пострадали.

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Щети в Ленинградска област

По-съществени материални щети са отчетени в Ленинградска област. Във Всеволожск обломки от безпилотник са паднали върху многоквартирен жилищен блок. В района на Кировск е засегнат частен дом, а в село Низино, в Ломоносовски район, са повредени четири автомобила на паркинг и е възникнал пожар.

Паднали фрагменти са засегнали и електропроводи. Регионалното правителство предупреди за краткотрайни прекъсвания на електрозахранването и обясни, че повредите са свързани с падането на обломки върху мрежата. Подробностите за състоянието на жилищните сгради и размера на щетите се уточняват.

Жители на Санкт Петербург и съседни райони са съобщили за силни взривове и продължителен грохот. Въздушна опасност е била обявена и над града. Съобщенията на мониторингови канали за пожар или поражение на нефтен терминал в района на Петербург не са потвърдени от руските власти и не могат да бъдат представени като установен факт.

Ограничения за полетите

Заради атаката временно е ограничено приемането и изпращането на самолети на летище Пулково. В съобщение на аерогарата се казва:

„В интерес на безопасността на пътниците и полетите на летище Пулково е ограничено приемането и изпращането на въздухоплавателни средства. Пътниците и служителите са преместени на безопасни места.“

Ограничения са въведени и на московските летища Внуково и Домодедово. Мерките са довели до промени в разписанията и пренасочване на част от полетите. В предходните часове ограничения за приемане и изпращане на самолети са действали и на други руски летища, включително заради въздушната опасност в съседни региони.

Опасност и в други руски области

Сигнали за опасност от безпилотници или ракетна опасност са били въведени и в Липецка, Воронежка, Белгородска, Тулска, Брянска и Курска област. До първите сутрешни съобщения няма единна официална сводка, която да представя пълния брой на дроновете във всички засегнати региони или общия размер на щетите извън Москва и Ленинградска област.

Атаката последва поредица от мащабни въздушни удари и контраудари между Русия и Украйна. През предходната нощ руското Министерство на отбраната съобщи за унищожени стотици украински безпилотници над няколко региона на страната. Новите удари разшириха географията на въздушната война към два от най-големите руски градски центъра и доведоха до сериозни ограничения за гражданската авиация.

Източници: 47news.ru, v1.ru, rbc.ua