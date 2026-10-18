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Нощна атака със стотици дронове срещу Москва и Санкт Петербург ОБОБЩЕНИЕ
  Тема: Украйна

Нощна атака със стотици дронове срещу Москва и Санкт Петербург ОБОБЩЕНИЕ

18 Октомври, 2026 07:44 3 056 85

  • дронове-
  • москва-
  • санкт петербург-
  • ленинградска област-
  • украйна

При атаките са повредени жилищни сгради, автомобили и електропроводи. В двата града бяха въведени ограничения за полетите

Нощна атака със стотици дронове срещу Москва и Санкт Петербург ОБОБЩЕНИЕ - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 222 безпилотни летателни апарата са били унищожени над Московския регион и Ленинградска област при масирана атака през нощта, съобщиха московските и регионалните власти. Кметът на Москва Сергей Собянин посочи 127 дрона, летели към столицата, а губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи за 95 унищожени апарата над региона. Руските власти определиха атаката като украинска, но Киев не е поел публично отговорност в първите часове.

До публикуването на сутрешните сводки няма съобщения за загинали или ранени. В Москва аварийни екипи са изпратени на местата, където са паднали фрагменти от прехванати безпилотници. Собянин заяви, че специалисти на спешните служби работят по отстраняването на последиците, без да съобщава за сериозни разрушения или пострадали.

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Щети в Ленинградска област

По-съществени материални щети са отчетени в Ленинградска област. Във Всеволожск обломки от безпилотник са паднали върху многоквартирен жилищен блок. В района на Кировск е засегнат частен дом, а в село Низино, в Ломоносовски район, са повредени четири автомобила на паркинг и е възникнал пожар.

Паднали фрагменти са засегнали и електропроводи. Регионалното правителство предупреди за краткотрайни прекъсвания на електрозахранването и обясни, че повредите са свързани с падането на обломки върху мрежата. Подробностите за състоянието на жилищните сгради и размера на щетите се уточняват.

Жители на Санкт Петербург и съседни райони са съобщили за силни взривове и продължителен грохот. Въздушна опасност е била обявена и над града. Съобщенията на мониторингови канали за пожар или поражение на нефтен терминал в района на Петербург не са потвърдени от руските власти и не могат да бъдат представени като установен факт.

Ограничения за полетите

Заради атаката временно е ограничено приемането и изпращането на самолети на летище Пулково. В съобщение на аерогарата се казва:

„В интерес на безопасността на пътниците и полетите на летище Пулково е ограничено приемането и изпращането на въздухоплавателни средства. Пътниците и служителите са преместени на безопасни места.“

Ограничения са въведени и на московските летища Внуково и Домодедово. Мерките са довели до промени в разписанията и пренасочване на част от полетите. В предходните часове ограничения за приемане и изпращане на самолети са действали и на други руски летища, включително заради въздушната опасност в съседни региони.

Опасност и в други руски области

Сигнали за опасност от безпилотници или ракетна опасност са били въведени и в Липецка, Воронежка, Белгородска, Тулска, Брянска и Курска област. До първите сутрешни съобщения няма единна официална сводка, която да представя пълния брой на дроновете във всички засегнати региони или общия размер на щетите извън Москва и Ленинградска област.

Атаката последва поредица от мащабни въздушни удари и контраудари между Русия и Украйна. През предходната нощ руското Министерство на отбраната съобщи за унищожени стотици украински безпилотници над няколко региона на страната. Новите удари разшириха географията на въздушната война към два от най-големите руски градски центъра и доведоха до сериозни ограничения за гражданската авиация.

Източници: 47news.ru, v1.ru, rbc.ua


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Овчар

    72 21 Отговор
    Капитулацията на Украйна е неизбежна и през зимата ще стане факт независимо дали медиите искат или не искат..!

    Коментиран от #7, #8, #22, #40, #61

    07:55 18.10.2026

  • 3 Промяната

    57 18 Отговор
    Ай ми кажете какво постигат с това украинците? А иде зима

    Коментиран от #15, #17, #21

    07:55 18.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ПИШЕТЕ КОЛКО БЛАТАРИ

    18 35 Отговор
    Са отишли при Кобзон.

    Коментиран от #23, #42

    07:58 18.10.2026

  • 6 БАНДЕРИ В ЕКСТАЗ

    39 14 Отговор
    За кратко.

    Коментиран от #12, #14

    07:58 18.10.2026

  • 7 Именно

    28 49 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    5та, даже 12та година го повтаряте това, но Украйна не капитулира, а все по-силна става.
    А Вторая в мире дето щеше да взема Берлин за две седмици и Париж, Рим и Ликабон да месец, още обсажда Малая Токмачка, някво селце с 20 къщи.

    Коментиран от #19, #25, #32

    07:59 18.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Разширената география е вече

    36 11 Отговор
    и над западна Украйна, където е Армагедон, който е трудно да се опише.
    Затова и не е написано тук!

    07:59 18.10.2026

  • 10 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    36 16 Отговор
    Добре , че евробудалите ми изпрашат още милиарди безвъзмездна помощ иначе отдавна да съм вдигнал белия байрак !! Тръмп се усети но евробудалите не са се осъзнали още !!

    08:00 18.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ

    16 9 Отговор

    До коментар #6 от "БАНДЕРИ В ЕКСТАЗ":

    Не можеш да се справиш.Ще те уволнят.

    08:01 18.10.2026

  • 13 Петър Волгин

    21 43 Отговор
    Уважавах руснаците, докато си мислех, че са сила, а те една Украйна не можаха да победят. Бомбардират им Москва и Петербург. Представете си Иран и Ирак да пускат ракети по Вашингтон или Ню Йорк. Немислимо!

    Режимът на Кремъл разчита само на безогледна пропаганда и лумпените, които й вярват.

    Коментиран от #46, #67

    08:02 18.10.2026

  • 14 Тихо пик44!

    7 14 Отговор

    До коментар #6 от "БАНДЕРИ В ЕКСТАЗ":

    Не си компетентен.

    08:02 18.10.2026

  • 15 Петър Волгин

    15 31 Отговор

    До коментар #3 от "Промяната":

    Все още съществува Украйна. А Русия е пада в пропастта.

    Коментиран от #43

    08:02 18.10.2026

  • 16 ИСКАМ ОБОБЩЕНИЕ

    4 4 Отговор
    На обобщението.

    08:03 18.10.2026

  • 17 Учител

    14 22 Отговор

    До коментар #3 от "Промяната":

    Тази есен за началото на новата учебна година руските учители получиха НАМАЛЕНИЕ на заплатите си. В нета си показват фишовете например 38 000 рубли. Една казва: "Напускам. Чистачките вземат повече."

    08:04 18.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Историята не прощава!

    17 25 Отговор

    До коментар #7 от "Именно":

    Както Рейгън фалира СССР,така Европа, Украйна и Китай ще фалират РФ и ислямският фундаментализъм,който е спонсориран от РФ.

    Коментиран от #41

    08:05 18.10.2026

  • 20 ЕС-ТО СЕ СОМОУБИ

    26 12 Отговор
    В окраина.

    Коментиран от #28

    08:07 18.10.2026

  • 21 Гошо

    12 9 Отговор

    До коментар #3 от "Промяната":

    Е как какво бия тупана та да ги чуят ,че още пари трябват Е това постигат Има и още нещо ама не за казване ,демонстрация и безспорно доказване подобрената ефективност на руското ПВО

    Коментиран от #68

    08:07 18.10.2026

  • 22 Бай той Толстой

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    После следват демократичните юнаци.

    08:08 18.10.2026

  • 23 Мишел

    20 5 Отговор

    До коментар #5 от "ПИШЕТЕ КОЛКО БЛАТАРИ":

    И двете страни обявиха, че разменят над 500 тела на убити украински военни срещу двайсетина руски. Други данни са измислица.

    08:08 18.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мала Толмачка отдвна остана

    13 10 Отговор

    До коментар #7 от "Именно":

    само в сърцата ви!
    А Киев верно не капитулира за 3 дни, но за 3 седмици! Питай ако не вярваш Борис Джонсън.
    И дори при тази капитулация нямаше да губи територии и жертви.

    Коментиран от #29, #60

    08:10 18.10.2026

  • 26 Мишел

    23 6 Отговор

    До коментар #24 от "Браво на":

    На всеки килограм украински експлозиви, взривени в Русия, в Украйна се взривят тонове руски експлозиви. Ефектът е пропорционален на количеството взривени експлозиви.

    Коментиран от #34

    08:14 18.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Много бръщолевене

    9 18 Отговор

    До коментар #25 от "Мала Толмачка отдвна остана":

    1,6 милиона избити руснаци.

    08:17 18.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Дааа...

    5 8 Отговор
    Нема Ток, интернет, нема полети, нема беГзин и НПЗ та и заводи.. фира
    От..отломки
    Хехехе

    Коментиран от #82

    08:24 18.10.2026

  • 32 Мишел

    17 7 Отговор

    До коментар #7 от "Именно":

    Малая Токмачка отдавна е руска територия, плюс още 115000 кв.км. от Украйна. Вчера руската армия завърши прочистването на Волчанския котел в Харковска област, 461кв.км. , където 1700 украински военни се предадоха.

    Коментиран от #36, #37, #39

    08:24 18.10.2026

  • 33 Според Киев и София

    4 4 Отговор
    Москва само сеие самоатакувала!

    08:24 18.10.2026

  • 34 Ъхъ...

    7 9 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел":

    13 год така...
    И нито Една Превзета Област и областен град.Нито една изпълнена цел
    Хахаха

    Коментиран от #76

    08:25 18.10.2026

  • 35 Слепото

    4 3 Отговор
    Глеам видо сиките.. сичко гори

    08:27 18.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 БЛА

    8 6 Отговор

    До коментар #32 от "Мишел":

    А така и за три дня Окраина е наша.

    Коментиран от #48, #52, #65, #74

    08:28 18.10.2026

  • 38 И ДА ТРИЕШ

    7 10 Отговор
    РФ отива при СССР-то.

    Коментиран от #47

    08:29 18.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Пийси

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Историята не прощава!":

    хапчетата,дано ти помогнат!

    08:32 18.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ами..

    10 5 Отговор

    До коментар #15 от "Петър Волгин":

    Всъщност Украйна отдавна е РАЗГРАБЕНС от фалиралата Америка. ФАКТ.
    Руснаците просто ще я спасят от алчните лапи

    08:34 18.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Слава на зеленски

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "Петър Волгин":

    Занули ес и нато

    08:35 18.10.2026

  • 47 Ба баааа

    1 4 Отговор

    До коментар #38 от "И ДА ТРИЕШ":

    Деънкаш глупости

    08:36 18.10.2026

  • 48 Борис джонсан

    5 3 Отговор

    До коментар #37 от "БЛА":

    До последната укра

    08:37 18.10.2026

  • 49 Нощна атака със стотици дронове срещу Мо

    3 9 Отговор
    Нощна атака със стотици дронове срещу Москва и Санкт Петербург
    А ЛИЛИПУТЪТ РАЗСМЪРДЯ ЛИ СЕ ИЛИ ГЛЕДАШЕ ПОД ЮРГАНА?

    08:37 18.10.2026

  • 50 Боби Баламата

    3 8 Отговор
    У Йло и Ким влезнаа ли най сетне у тоа пусти Киев бе?
    Ше почне 14 год...3 дневна Движуха

    08:38 18.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хи хи хи

    5 6 Отговор

    До коментар #51 от "Хахахахаха":

    На Маджарчето не му е нужно да удря по Кремъл. Какво ще постигне с това? Ще бутне Звездата на кремъл и ще ядоса руснаците. На Маджарчето му трябва да удари дата центровете, НПЗ-тата, военните бази, а тях си ги бие като маче у дирек. Маджарчето вари руската жаба бавно без да се усети. Вдига температурата, а жабата се сварява. Ако пуснеш жабата в гореща вода ще изкочи.

    Коментиран от #73

    08:45 18.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Добропожелател

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "9ти септември":

    Мерси! Каквото пожела! 100 пъти да ти се върне, брато! И моето ще ти дам!

    08:46 18.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Покровск

    6 3 Отговор

    До коментар #25 от "Мала Толмачка отдвна остана":

    Вие и за Покровск така казахте, а боевете продължават според руския Генщаб. Странно с кой ли се бият там руските войски с панелките или с духовете на умрелите.

    Коментиран от #71

    08:47 18.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Войната ще свърши

    4 3 Отговор
    ако бъде поразена Британия.

    08:48 18.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Мишел

    4 5 Отговор

    До коментар #13 от "Петър Волгин":

    От началото на войната ВСУ нямат нито един удар в Москва, в кръга очертан от МКАД на 10 км. от Кремъл. В Петербург имат няколко удара на същото разстояние от центъра.
    В същото време вече над месец всички руски ракети успешно удрят целите си в Киев.

    Коментиран от #72, #77

    08:50 18.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Обикновен човек

    1 5 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    08:54 18.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Да, добре

    3 4 Отговор

    До коментар #67 от "Мишел":

    Затова бункерният избяга във Валдай и монтира още 4 ПВО системи.Стснаха 30 общо.

    08:56 18.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Мишел

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "БЛА":

    Прогнозата "Киев за три дни." е на бившия председател на съвета на началник щабовете на американската армия генерал Марк Мили (от Гугъл).Оплачи се, че е излъгал очакванията ти!

    Коментиран от #83, #84

    08:58 18.10.2026

  • 75 Пешо

    1 0 Отговор
    Ако съм киевчанин, довечера не бих останал в града.

    09:00 18.10.2026

  • 76 Мишел

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "Ъхъ...":

    Специалната операция никога не е имала за цел превземане на територия.

    Коментиран от #80, #81

    09:01 18.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Тъй де...

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "Хахахахаха":

    13 год у Йло и Ким превземат Донбас и...ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД.
    Ни една изпълнена цел на педофила!

    09:03 18.10.2026

  • 79 Накрая някой дрон ще думне

    1 0 Отговор
    мавзолея на Ленин и ще трябва да вдигат временни трибуни за военните паради,

    09:04 18.10.2026

  • 80 Ъхъ...

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Мишел":

    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лиса бон
    Хехехехе
    Ту пой, да?

    09:06 18.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Дааа...":

    Всички страшни украински удари в Русия са фантазии. И дизел нямаше по същия начин, докато не започнаха да продават милиони барели.

    09:10 18.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Прогнозата “Киев за три дня”

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Мишел":

    е на известната Маргарита Симонян.

    09:12 18.10.2026

  • 85 илиев

    0 0 Отговор
    розави сънища и мечтите на сбърканите политици

    09:21 18.10.2026

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