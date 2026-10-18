Нощна атака със стотици дронове срещу Москва и Санкт Петербург ОБОБЩЕНИЕ

Най-малко 222 безпилотни летателни апарата са били унищожени над Московския регион и Ленинградска област при масирана атака през нощта, съобщиха московските и регионалните власти. Кметът на Москва Сергей Собянин посочи 127 дрона, летели към столицата, а губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи за 95 унищожени апарата над региона. Руските власти определиха атаката като украинска, но Киев не е поел публично отговорност в първите часове.
До публикуването на сутрешните сводки няма съобщения за загинали или ранени. В Москва аварийни екипи са изпратени на местата, където са паднали фрагменти от прехванати безпилотници. Собянин заяви, че специалисти на спешните служби работят по отстраняването на последиците, без да съобщава за сериозни разрушения или пострадали.
Щети в Ленинградска област
По-съществени материални щети са отчетени в Ленинградска област. Във Всеволожск обломки от безпилотник са паднали върху многоквартирен жилищен блок. В района на Кировск е засегнат частен дом, а в село Низино, в Ломоносовски район, са повредени четири автомобила на паркинг и е възникнал пожар.
Паднали фрагменти са засегнали и електропроводи. Регионалното правителство предупреди за краткотрайни прекъсвания на електрозахранването и обясни, че повредите са свързани с падането на обломки върху мрежата. Подробностите за състоянието на жилищните сгради и размера на щетите се уточняват.
Жители на Санкт Петербург и съседни райони са съобщили за силни взривове и продължителен грохот. Въздушна опасност е била обявена и над града. Съобщенията на мониторингови канали за пожар или поражение на нефтен терминал в района на Петербург не са потвърдени от руските власти и не могат да бъдат представени като установен факт.
Ограничения за полетите
Заради атаката временно е ограничено приемането и изпращането на самолети на летище Пулково. В съобщение на аерогарата се казва:„В интерес на безопасността на пътниците и полетите на летище Пулково е ограничено приемането и изпращането на въздухоплавателни средства. Пътниците и служителите са преместени на безопасни места.“
Ограничения са въведени и на московските летища Внуково и Домодедово. Мерките са довели до промени в разписанията и пренасочване на част от полетите. В предходните часове ограничения за приемане и изпращане на самолети са действали и на други руски летища, включително заради въздушната опасност в съседни региони.
Опасност и в други руски области
Сигнали за опасност от безпилотници или ракетна опасност са били въведени и в Липецка, Воронежка, Белгородска, Тулска, Брянска и Курска област. До първите сутрешни съобщения няма единна официална сводка, която да представя пълния брой на дроновете във всички засегнати региони или общия размер на щетите извън Москва и Ленинградска област.
Атаката последва поредица от мащабни въздушни удари и контраудари между Русия и Украйна. През предходната нощ руското Министерство на отбраната съобщи за унищожени стотици украински безпилотници над няколко региона на страната. Новите удари разшириха географията на въздушната война към два от най-големите руски градски центъра и доведоха до сериозни ограничения за гражданската авиация.
Източници: 47news.ru, v1.ru, rbc.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Овчар
Коментиран от #7, #8, #22, #40, #61
07:55 18.10.2026
3 Промяната
Коментиран от #15, #17, #21
07:55 18.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ПИШЕТЕ КОЛКО БЛАТАРИ
Коментиран от #23, #42
07:58 18.10.2026
6 БАНДЕРИ В ЕКСТАЗ
Коментиран от #12, #14
07:58 18.10.2026
7 Именно
До коментар #2 от "Овчар":5та, даже 12та година го повтаряте това, но Украйна не капитулира, а все по-силна става.
А Вторая в мире дето щеше да взема Берлин за две седмици и Париж, Рим и Ликабон да месец, още обсажда Малая Токмачка, някво селце с 20 къщи.
Коментиран от #19, #25, #32
07:59 18.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Разширената география е вече
Затова и не е написано тук!
07:59 18.10.2026
10 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
08:00 18.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ
До коментар #6 от "БАНДЕРИ В ЕКСТАЗ":Не можеш да се справиш.Ще те уволнят.
08:01 18.10.2026
13 Петър Волгин
Режимът на Кремъл разчита само на безогледна пропаганда и лумпените, които й вярват.
Коментиран от #46, #67
08:02 18.10.2026
14 Тихо пик44!
До коментар #6 от "БАНДЕРИ В ЕКСТАЗ":Не си компетентен.
08:02 18.10.2026
15 Петър Волгин
До коментар #3 от "Промяната":Все още съществува Украйна. А Русия е пада в пропастта.
Коментиран от #43
08:02 18.10.2026
16 ИСКАМ ОБОБЩЕНИЕ
08:03 18.10.2026
17 Учител
До коментар #3 от "Промяната":Тази есен за началото на новата учебна година руските учители получиха НАМАЛЕНИЕ на заплатите си. В нета си показват фишовете например 38 000 рубли. Една казва: "Напускам. Чистачките вземат повече."
08:04 18.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Историята не прощава!
До коментар #7 от "Именно":Както Рейгън фалира СССР,така Европа, Украйна и Китай ще фалират РФ и ислямският фундаментализъм,който е спонсориран от РФ.
Коментиран от #41
08:05 18.10.2026
20 ЕС-ТО СЕ СОМОУБИ
Коментиран от #28
08:07 18.10.2026
21 Гошо
До коментар #3 от "Промяната":Е как какво бия тупана та да ги чуят ,че още пари трябват Е това постигат Има и още нещо ама не за казване ,демонстрация и безспорно доказване подобрената ефективност на руското ПВО
Коментиран от #68
08:07 18.10.2026
22 Бай той Толстой
До коментар #2 от "Овчар":После следват демократичните юнаци.
08:08 18.10.2026
23 Мишел
До коментар #5 от "ПИШЕТЕ КОЛКО БЛАТАРИ":И двете страни обявиха, че разменят над 500 тела на убити украински военни срещу двайсетина руски. Други данни са измислица.
08:08 18.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мала Толмачка отдвна остана
До коментар #7 от "Именно":само в сърцата ви!
А Киев верно не капитулира за 3 дни, но за 3 седмици! Питай ако не вярваш Борис Джонсън.
И дори при тази капитулация нямаше да губи територии и жертви.
Коментиран от #29, #60
08:10 18.10.2026
26 Мишел
До коментар #24 от "Браво на":На всеки килограм украински експлозиви, взривени в Русия, в Украйна се взривят тонове руски експлозиви. Ефектът е пропорционален на количеството взривени експлозиви.
Коментиран от #34
08:14 18.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Много бръщолевене
До коментар #25 от "Мала Толмачка отдвна остана":1,6 милиона избити руснаци.
08:17 18.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Дааа...
От..отломки
Хехехе
Коментиран от #82
08:24 18.10.2026
32 Мишел
До коментар #7 от "Именно":Малая Токмачка отдавна е руска територия, плюс още 115000 кв.км. от Украйна. Вчера руската армия завърши прочистването на Волчанския котел в Харковска област, 461кв.км. , където 1700 украински военни се предадоха.
Коментиран от #36, #37, #39
08:24 18.10.2026
33 Според Киев и София
08:24 18.10.2026
34 Ъхъ...
До коментар #26 от "Мишел":13 год така...
И нито Една Превзета Област и областен град.Нито една изпълнена цел
Хахаха
Коментиран от #76
08:25 18.10.2026
35 Слепото
08:27 18.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 БЛА
До коментар #32 от "Мишел":А така и за три дня Окраина е наша.
Коментиран от #48, #52, #65, #74
08:28 18.10.2026
38 И ДА ТРИЕШ
Коментиран от #47
08:29 18.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Пийси
До коментар #19 от "Историята не прощава!":хапчетата,дано ти помогнат!
08:32 18.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ами..
До коментар #15 от "Петър Волгин":Всъщност Украйна отдавна е РАЗГРАБЕНС от фалиралата Америка. ФАКТ.
Руснаците просто ще я спасят от алчните лапи
08:34 18.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Слава на зеленски
До коментар #13 от "Петър Волгин":Занули ес и нато
08:35 18.10.2026
47 Ба баааа
До коментар #38 от "И ДА ТРИЕШ":Деънкаш глупости
08:36 18.10.2026
48 Борис джонсан
До коментар #37 от "БЛА":До последната укра
08:37 18.10.2026
49 Нощна атака със стотици дронове срещу Мо
А ЛИЛИПУТЪТ РАЗСМЪРДЯ ЛИ СЕ ИЛИ ГЛЕДАШЕ ПОД ЮРГАНА?
08:37 18.10.2026
50 Боби Баламата
Ше почне 14 год...3 дневна Движуха
08:38 18.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Хи хи хи
До коментар #51 от "Хахахахаха":На Маджарчето не му е нужно да удря по Кремъл. Какво ще постигне с това? Ще бутне Звездата на кремъл и ще ядоса руснаците. На Маджарчето му трябва да удари дата центровете, НПЗ-тата, военните бази, а тях си ги бие като маче у дирек. Маджарчето вари руската жаба бавно без да се усети. Вдига температурата, а жабата се сварява. Ако пуснеш жабата в гореща вода ще изкочи.
Коментиран от #73
08:45 18.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Добропожелател
До коментар #42 от "9ти септември":Мерси! Каквото пожела! 100 пъти да ти се върне, брато! И моето ще ти дам!
08:46 18.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
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60 Покровск
До коментар #25 от "Мала Толмачка отдвна остана":Вие и за Покровск така казахте, а боевете продължават според руския Генщаб. Странно с кой ли се бият там руските войски с панелките или с духовете на умрелите.
Коментиран от #71
08:47 18.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Войната ще свърши
08:48 18.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
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67 Мишел
До коментар #13 от "Петър Волгин":От началото на войната ВСУ нямат нито един удар в Москва, в кръга очертан от МКАД на 10 км. от Кремъл. В Петербург имат няколко удара на същото разстояние от центъра.
В същото време вече над месец всички руски ракети успешно удрят целите си в Киев.
Коментиран от #72, #77
08:50 18.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Обикновен човек
08:54 18.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Да, добре
До коментар #67 от "Мишел":Затова бункерният избяга във Валдай и монтира още 4 ПВО системи.Стснаха 30 общо.
08:56 18.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Мишел
До коментар #37 от "БЛА":Прогнозата "Киев за три дни." е на бившия председател на съвета на началник щабовете на американската армия генерал Марк Мили (от Гугъл).Оплачи се, че е излъгал очакванията ти!
Коментиран от #83, #84
08:58 18.10.2026
75 Пешо
09:00 18.10.2026
76 Мишел
До коментар #34 от "Ъхъ...":Специалната операция никога не е имала за цел превземане на територия.
Коментиран от #80, #81
09:01 18.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Тъй де...
До коментар #73 от "Хахахахаха":13 год у Йло и Ким превземат Донбас и...ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД.
Ни една изпълнена цел на педофила!
09:03 18.10.2026
79 Накрая някой дрон ще думне
09:04 18.10.2026
80 Ъхъ...
До коментар #76 от "Мишел":След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лиса бон
Хехехехе
Ту пой, да?
09:06 18.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Мишел
До коментар #31 от "Дааа...":Всички страшни украински удари в Русия са фантазии. И дизел нямаше по същия начин, докато не започнаха да продават милиони барели.
09:10 18.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Прогнозата “Киев за три дня”
До коментар #74 от "Мишел":е на известната Маргарита Симонян.
09:12 18.10.2026
85 илиев
09:21 18.10.2026