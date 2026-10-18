Румъния поиска заседание на НАТО след свалени дронове

Румъния поиска заседание на Северноатлантическия съвет след като два дрона бяха свалени над териториалните ѝ води в Черно море. Срещата е насрочена за вторник, 20 октомври, и ще бъде посветена на отбраната и възпирането на заплахите в региона, съобщи румънското Министерство на външните работи, цитирано от Digi24.
Решението идва след нови инциденти с безпилотни апарати и атаки срещу търговски кораби край Румъния и България. На 17 октомври два румънски F-16 са излетели от авиобаза Борча, след като радарите са засекли група въздушни цели на около 120 километра източно от Змийския остров.
Според румънското Министерство на националната отбрана първата цел е навлязла в националното въздушно пространство в 17:59 часа и е била свалена две минути по-късно. Втората е проникнала в 18:01 часа и е била унищожена в 18:05 часа. И двата апарата са идентифицирани като дронове и са свалени над териториалните води на Румъния.
Само часове по-рано испански изтребители F-18, разположени в авиобаза „Михаил Когълничану“, са били вдигнати по тревога заради въздушна цел, движеща се над украинска територия към румънската граница. Румънското военно министерство съобщи, че при този случай не е установено навлизане в националното въздушно пространство, но в северната част на окръг Тулча е бил изпратен сигнал за тревога до населението.
Нови атаки срещу кораби
Заседанието на НАТО се свиква на фона на поредица от атаки с дронове срещу търговски плавателни съдове в Черно море. При последния инцидент корабът Wine Trader, плаващ под флага на Сан Марино, е бил ударен край румънския бряг и е избухнал пожар. Петима души са спасени, а седем са в неизвестност, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на румънските морски власти.
Румънският президент Никушор Дан заяви, че корабът е бил поразен от дрон, но не посочи чий е бил апаратът. Ден по-рано пожар избухна и на танкера Yara J в румънски териториални води, без да има пострадали членове на екипажа. В България също бяха регистрирани атаки срещу кораби, включително инцидент с плавателен съд, при който екипажът беше евакуиран.„В Черно море сме в същата ситуация. Трябва да защитим водите под наша територия“, заяви Никушор Дан в интервю за Euronews.
По данни на румънското Министерство на националната отбрана от началото на войната в Украйна са регистрирани 54 неразрешени навлизания на дронове или други въздушни апарати в румънското въздушно или морско пространство. Шест дрона са били свалени, като всички тези случаи са отчетени през 2026 г.
Румъния и България засега не са задействали член 4 от Северноатлантическия договор, който предвижда консултации, когато съюзник смята, че териториалната му цялост или сигурност е застрашена. Според Радио Румъния засилването на съюзническото присъствие, наблюдението на Черно море и предоставянето на допълнителни способности за противодействие на дронове са сред целите на Букурещ.
Произходът на дроновете, ударили търговските кораби, все още не е официално установен. Разследванията на инцидентите продължават, а заседанието на Северноатлантическия съвет трябва да определи следващите мерки на Алианса в Черно море.
Източници: digi24.ro, apnews.com, euronews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #3
08:56 18.10.2026
2 Фен
08:58 18.10.2026
3 То пък
До коментар #1 от "Шопо":на Ганю хич не е !
08:58 18.10.2026
4 Пич
НАТО да нападне Украйна ли...?!
08:59 18.10.2026
5 Последния Софиянец
09:02 18.10.2026
6 КАКТО ВИНАГИ
09:06 18.10.2026
7 Историк
09:08 18.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Чичо Дончо
09:12 18.10.2026