Пожарът във военната база в Канада: Седем загинали и десетки ранени

Най-малко седем души са загинали, а десетки са ранени при взрив и последвал пожар във военната база „Уейнрайт“ в провинция Албърта, Канада. Данните са съобщени от Global News, който се позовава на няколко военни източника. Канадските власти потвърдиха, че има жертви и пострадали, но не уточниха официално броя им.

Според предварителна информация, цитирана от Global News, инцидентът е станал около 16 часа местно време по време на учение с бойна стрелба. При тренировката е било засегнато газопроводно съоръжение или газов кладенец на територията на базата. Последвал е взрив, след който е избухнал пожар. Тази версия все още не е потвърдена официално и е част от разследването.

Пламъците са се разпространили бързо заради силния вятър. Поривите в района са достигали до 100 километра в час, съобщава Associated Press. Пожарът е преминал извън оградата на базата и е достигнал близки селски райони. Към последните съобщения няма издадена заповед за евакуация на жителите на Уейнрайт.

Канадските власти потвърдиха жертвите

Министърът на националната отбрана Дейвид Макгинти заяви, че при инцидента има загинали и ранени. „Това е много активна и деликатна ситуация“, каза той, като уточни, че на място работят канадски военнослужещи, спасители и Кралската канадска конна полиция.

„Не мога да си спомня подобен инцидент в близкото минало“, посочи Макгинти. Той допълни, че канадското военно командване, Министерството на националната отбрана и федералното правителство ще предоставят още информация през следващите дни.

Спешни екипи са оказвали помощ и са транспортирали пострадали към лечебни заведения. Самолети на медицинската служба STARS са изпратени от Едмънтън и Саскатун. Лекар от болница „Роял Александрия“ в Едмънтън заяви пред CBC News, че лечебните заведения в града са били сериозно натоварени от броя на пристигащите пациенти.

Пожарът е бил ограничен

Община „Уейнрайт“ е създала координационен център за действията при извънредната ситуация. По данни на Associated Press около 23 часа местно време огънят е бил ограничен, а имуществото и критичната инфраструктура са били защитени.

Базата „Уейнрайт“ се намира на около 200 километра югоизточно от Едмънтън и е едно от основните съоръжения за подготовка на канадските въоръжени сили. В нея се провеждат мащабни бойни учения, а дейността включва подготовка на военни части за операции в реални условия.

Кралската канадска конна полиция и канадските въоръжени сили продължават разследването. Засега не са публикувани официални данни за самоличността на загиналите и ранените, нито подробности за размера на щетите.

Източници: globalnews.ca, apnews.com, investing.com