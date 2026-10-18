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Пожарът във военната база в Канада: Седем загинали и десетки ранени

Пожарът във военната база в Канада: Седем загинали и десетки ранени

18 Октомври, 2026 09:03, обновена 18 Октомври, 2026 09:05 989 11

  • канада-
  • военна база-
  • уейнрайт-
  • пожар-
  • взрив

Взривът е станал по време на учение с бойна стрелба, съобщава Global News. Причината все още се разследва

Пожарът във военната база в Канада: Седем загинали и десетки ранени - 1
Снимка: Фейсбук
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Най-малко седем души са загинали, а десетки са ранени при взрив и последвал пожар във военната база „Уейнрайт“ в провинция Албърта, Канада. Данните са съобщени от Global News, който се позовава на няколко военни източника. Канадските власти потвърдиха, че има жертви и пострадали, но не уточниха официално броя им.

Според предварителна информация, цитирана от Global News, инцидентът е станал около 16 часа местно време по време на учение с бойна стрелба. При тренировката е било засегнато газопроводно съоръжение или газов кладенец на територията на базата. Последвал е взрив, след който е избухнал пожар. Тази версия все още не е потвърдена официално и е част от разследването.

Пламъците са се разпространили бързо заради силния вятър. Поривите в района са достигали до 100 километра в час, съобщава Associated Press. Пожарът е преминал извън оградата на базата и е достигнал близки селски райони. Към последните съобщения няма издадена заповед за евакуация на жителите на Уейнрайт.

Канадските власти потвърдиха жертвите

Министърът на националната отбрана Дейвид Макгинти заяви, че при инцидента има загинали и ранени. „Това е много активна и деликатна ситуация“, каза той, като уточни, че на място работят канадски военнослужещи, спасители и Кралската канадска конна полиция.

„Не мога да си спомня подобен инцидент в близкото минало“, посочи Макгинти. Той допълни, че канадското военно командване, Министерството на националната отбрана и федералното правителство ще предоставят още информация през следващите дни.

Спешни екипи са оказвали помощ и са транспортирали пострадали към лечебни заведения. Самолети на медицинската служба STARS са изпратени от Едмънтън и Саскатун. Лекар от болница „Роял Александрия“ в Едмънтън заяви пред CBC News, че лечебните заведения в града са били сериозно натоварени от броя на пристигащите пациенти.

Пожарът е бил ограничен

Община „Уейнрайт“ е създала координационен център за действията при извънредната ситуация. По данни на Associated Press около 23 часа местно време огънят е бил ограничен, а имуществото и критичната инфраструктура са били защитени.

Базата „Уейнрайт“ се намира на около 200 километра югоизточно от Едмънтън и е едно от основните съоръжения за подготовка на канадските въоръжени сили. В нея се провеждат мащабни бойни учения, а дейността включва подготовка на военни части за операции в реални условия.

Кралската канадска конна полиция и канадските въоръжени сили продължават разследването. Засега не са публикувани официални данни за самоличността на загиналите и ранените, нито подробности за размера на щетите.

Източници: globalnews.ca, apnews.com, investing.com


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хипар

    17 0 Отговор
    Имаше един стар призив който го преписват на хипитата. Правете любов а не война!

    09:10 18.10.2026

  • 2 Малко

    16 2 Отговор
    Малко им е , на пуделчета@на подк@пните наричащи себе си политици !

    09:11 18.10.2026

  • 3 А50

    12 1 Отговор
    Загиналите са поне 100 и още ще изпишат загинали при една война на друг континент

    09:16 18.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Без име..

    18 2 Отговор
    Утре рано сутринта ,ще намерят дрон с руското знаме и надпис на руски ..С любов от Путин,,Правили стрелби до газов кладенец ..Ахахаха ..или газопровод ..или бог знае ко е станало...Сигурно е Саботаж..Но, не казват .РФ е виновна ..

    Коментиран от #6

    09:19 18.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пич,":

    И най важното е , че голям брой от тези украинци са с военен опит и могат да боравят с оръжия и експлозиви.

    Коментиран от #9

    09:32 18.10.2026

  • 8 Циник

    6 1 Отговор
    И тия клоуни ще се бият с Русия... смехотворно.

    09:33 18.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Честити банани!

    1 0 Отговор
    Истинските държави имат вече космически сили, а наште съюзници още са с коне.

    09:38 18.10.2026

  • 11 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор
    Тренирали са да нападат газови кладенци в Русия.

    09:52 18.10.2026

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