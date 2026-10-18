Неизвестен обект предизвика тревога в Полша, Литва и Латвия

Неизвестен летящ обект предизвика въздушни тревоги в Литва и Латвия, а полските власти започнаха издирване на възможно нарушение на въздушното пространство край Люблин. И в трите случая не е потвърдено какъв е бил обектът и откъде е дошъл.

В Литва е обявен червен код за въздушна тревога в окръзите Шяуляй и Паневежис. Предупреждения са изпратени на мобилните телефони на жителите. Изтребители, изпълняващи мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство, са проследявали обекта в района на Биржай.

Още новини от Украйна

Министърът на отбраната Робертас Каунас съобщи, че пилотите не са успели да го идентифицират визуално заради сложните метеорологични условия. Полетите на летище Каунас са били забранени между 07:05 и 08:00 часа. По-късно литовските военни са съобщили, че обектът се движи към Латвия.

В Латвия е обявена въздушна тревога в общините Бауска, Айзкраукле и Огре. Жителите са получили оранжево предупреждение на телефоните си. Тревогата е отменена в 08:12 часа, а тази в Литва е свалена около 08:10 часа. Засега няма потвърждение дали обектът е бил неутрализиран или е напуснал района.

Издирване край Люблин

Отделна операция се провежда южно от Люблин, където полските власти търсят обект, който може да е навлязъл във въздушното пространство на страната. В района са изпратени наземна издирвателно-спасителна група от силите на териториалната отбрана, полиция и военна жандармерия.

Оперативното командване на полските въоръжени сили посочи, че действията са предприети за проверка на регистриран радарен сигнал и на съобщения от местни жители. Възможно е да бъде установено място на падане, но се проверява и дали сигналът не е бил причинен от метеорологично явление или друга аномалия.

Нарушение на полското въздушно пространство не е потвърдено. „Допълнителна информация ще бъде предоставена след приключване на проверочните действия и потвърждаване на подробностите около инцидента“, се посочва в съобщението на оперативното командване.

По данни на телевизия TVN24 обектът се издирва край язовир Зембожицки, на около 10 километра от центъра на Люблин. Говорителката на люблинската полиция Анна Камола заяви, че около 02:00 часа са постъпили три сигнала за шумен летящ обект. „От сигналите не следваше, че нещо е паднало или се е взривило. Не е имало тътен или експлозия, а само преминаване на силен неидентифициран обект“, каза тя.

Фонът на инцидентите

Случаите са регистрирани ден след като румънски изтребители F-16 свалиха два реактивни дрона над териториалните води на Румъния в Черно море. Румънското министерство на отбраната е определило дроновете като безпилотни апарати тип „Геран“, а Букурещ е поискал специално заседание на Северноатлантическия съвет.

Източници: eurointegration.com.ua, pravda.com.ua