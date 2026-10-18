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Един загинал и десет ранени при атаката с дронове срещу Санкт Петербург
  Тема: Украйна

Един загинал и десет ранени при атаката с дронове срещу Санкт Петербург

18 Октомври, 2026 09:26, обновена 18 Октомври, 2026 10:17 1 558 43

  • санкт петербург-
  • дронове-
  • александър беглов-
  • ленинградска област-
  • пулково

12 жилищни блока и две частни къщи са повредени при нападението през нощта срещу 18 октомври. Евакуираните жители започват да се връщат по домовете си

Един загинал и десет ранени при атаката с дронове срещу Санкт Петербург - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един човек е загинал, а десет други са пострадали при масирана атака с безпилотни летателни апарати срещу руския град Санкт Петербург през нощта срещу 18 октомври. Това съобщи губернаторът на града Александър Беглов.

По думите му седем от ранените са настанени в болници. Към момента в предоставената информация не се посочват подробности за обстоятелствата около смъртта на загиналия и за състоянието на пострадалите.

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Нанесени са щети по жилищни сгради

При атаката са повредени 12 многофамилни жилищни сгради и две частни къщи, съобщи още Беглов.

На засегнатите места вече се извършват възстановителни дейности. Жителите, които са били евакуирани през нощта, започват да се връщат в домовете си.

Губернаторът определи нападението като масирана атака с военни безпилотни средства и обвини Украйна за нея.

Към момента в предоставените данни няма допълнителна информация за броя на използваните дронове, конкретните райони на града, в които са нанесени щетите, или за мащаба на материалните загуби.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мишел

    12 9 Отговор
    Повредени са мостове, има пожар в нефтено терминал- гори цистерна.

    Коментиран от #10, #25

    09:37 18.10.2026

  • 3 Първанов

    24 24 Отговор
    Крайно време беше!
    Кремълския сатрап трябва да усети собствения си съдизъм

    Коментиран от #9, #32, #35, #39

    09:39 18.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вече няма русофили

    15 24 Отговор
    Едно време в България е имало русофили.
    Генерал Радко Димитриев е отишъл да воюва за Русия. Руснаците го убиха. Оттогава друг не е отишъл. А и Георги Димитров и него го убиха.

    Сега има грантаджии Костадинов, Волгин Кашпировски

    Коментиран от #42

    09:43 18.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пангун

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Истината":

    Гълта ти се радиация ли?

    09:44 18.10.2026

  • 9 ...???

    8 7 Отговор

    До коментар #3 от "Първанов":

    Какво е това съдъзъм?

    Коментиран от #11

    09:44 18.10.2026

  • 10 Захарова

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    Сама да ги боядисаме и са като нови.

    09:48 18.10.2026

  • 11 Нещо, което

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "...???":

    г-н Първанов не се е научил как се пише.

    09:48 18.10.2026

  • 12 Я пак?

    4 6 Отговор
    Само един??

    09:49 18.10.2026

  • 13 Няма страшно !

    13 20 Отговор
    ВСУ щади крепостните за разлика от кремълските фашисти .

    09:49 18.10.2026

  • 14 гост

    9 13 Отговор
    Добри новини..

    09:50 18.10.2026

  • 15 Гого

    9 9 Отговор
    Безспорни доказателства имат ли, че дроновете са украински?

    Коментиран от #40

    09:52 18.10.2026

  • 16 Жик так

    11 3 Отговор
    От времето на ВСВ и бившият СССР Ленинград и Москва не бяха бомбени.

    09:53 18.10.2026

  • 17 Сесесере

    11 14 Отговор
    Как пък един български русофил не замина да защитава матушката! Всички си налягат парцалите в прогнилия и фалирал ЕС !

    09:54 18.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сульо

    10 6 Отговор
    Отново измислици и глупости.

    10:06 18.10.2026

  • 21 Иванов

    8 15 Отговор
    Най-вероятно ботолиновия джуджак бомбардира собственоръчно собственото си население, за да оправдае реципрочни действия по мирното население на Украйна. Пропагандата в рУСия трябва да се поддържа! А иначе, наистина няма доказателства тези дронове да НЕ са руски, а на някоя друга страна! Може да са кубински или севернокорейски... Няма данни на министерството на отбраната на Украйна или някоя друга демократична страна да са извършвани учения с дронове в населени с крепостни селяни територии.

    Коментиран от #22, #31, #38

    10:13 18.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Жоржета

    2 3 Отговор
    И хусите ко ги интересуват
    Комунално битовите проблеми на
    Aлkaший...🗣

    10:16 18.10.2026

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 4 Отговор
    Европейските германски нацисти с помоща на нацистка Финляндия и нацистка Испания на ген Франко, при блокадата на Ленинград убиват близо 2 ,миллион цивилни.Снощи е загинал 1 човек.Дали някой в Питер сё е стреснал?

    Коментиран от #27, #30

    10:16 18.10.2026

  • 25 Жоржета

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    Ле лее...сигурно е гpузaвиk газ 53.😱

    10:19 18.10.2026

  • 26 Не си дават даром земята

    2 2 Отговор
    Тези лоши украинци...не разбирам какво толкова искат ?!?!

    10:31 18.10.2026

  • 27 Без да ми плямпаш

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Сталин забранява на населението на Сталинград да се евакуира.Типично по руски жертва цивилните.
    Ами да.

    10:31 18.10.2026

  • 28 Първанов

    3 4 Отговор
    Путин е враг не само на Европа, на България, той е враг на собствения си народ. Толкова смърт, толково болка и ЗАЩО!? Така или иначе трябва да сме готови след кремалския психопат да приемем руския народ.

    10:37 18.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Първанов

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    2026 сме!

    10:38 18.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ха така

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Първанов":

    Дразнете мечката, а после съжалявайте. Но ще бъде късно.

    10:59 18.10.2026

  • 33 Начо

    2 2 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    Коментиран от #43

    11:00 18.10.2026

  • 34 Хмм

    2 3 Отговор
    в Ленинград са най-много поддържниците на зеленски

    11:01 18.10.2026

  • 35 Искам

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Първанов":

    Любезно да те информирам, че грешиш.

    Змаеш ли за АТО 2014 и Алеята на ангелите в Донецк Кой убиваше собствения си народ. Отговор - украинците.

    Коментиран от #36

    11:04 18.10.2026

  • 36 гру гайтанджиева

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Искам":

    Руски фейкове колега.

    11:07 18.10.2026

  • 37 Украйна не е обявявявала война на Русия

    1 1 Отговор
    Така погледнато тя няма юридическо право да нанася удари по вътрешността на Русия . Подозирам даже че не би могла без подкрепа на съседните страни Полша Прибалтика в случая и за жалост Финландия които имат държавност благодарение на царска Русия както и Румъния и България. Ние сме срам и позор.

    Коментиран от #41

    11:09 18.10.2026

  • 38 Мунчо

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Иванов":

    Дроновете са или руски или украински.50:50.Ще попитаме партньорите от НАТО.

    11:10 18.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Джуджето Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гого":

    на дрона пише :сделано в КНР, уайава работа

    11:12 18.10.2026

  • 41 Много плямпаш

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Украйна не е обявявявала война на Русия":

    Руснята обяви ли война на Украйна?

    11:12 18.10.2026

  • 42 Народ

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Вече няма русофили":

    България ще вечо благодарна на Русия.Младите съвсем са смахнаха, като зомби, заради яростната и непреставаща антируската пропаганда. Но те трябва да знаят
    От векове Русия е най-добрият приятел и доброжелател на България (минимални изключения)
    1. Русия ни освободи от турско робство. На какъв език бихме говорили сега? Русия създаде след Освобождение на българска държавна, правна, военна, допломатическата администрация
    2. Граф Игнатиев освобождава Варненска област през 1878 без бой, като отива при султана и му казва «Ако несе изтеглите от Варна, 60 хиляден корпус идва от Одеса ». Султана се изтегля, а това било блъф.
    3. Съдава Български пощи и подарява 64 телеграфни апарата
    4. Руският пусланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
    5. Допринася за фактическо признаване на Обединена България ДЕ ЮРЕ, чрез заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция
    срещу турско признание на обединението на България през 1908 г.
    а. Русия първа признава независимостта на България.
    б. Лобира на Запад главно в Австрия и Франция, да не са против обединядането.
    в. Руските офицери тогава излизат с парадна униформа и се присъединяват към ликоването на българите за независимостта.
    6. В началото на 1944г българска делегация поискала срочно Англия да окупира България. Англия отказла на основ

    11:13 18.10.2026

  • 43 Украйна не е обявявявала война на Русия

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Начо":

    Украйна това е НАТО. Ако Китай не го разбира Русия ще трябва сама да се спасява. Само Северна Корея го разбра и тя е единствено достойна. Но ако Китай не помогне на Русия никога абсолютно никога няма да стане хегемон. Китайската политика за жалост обслужва САЩ и НАТО.

    11:14 18.10.2026

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