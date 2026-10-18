Един загинал и десет ранени при атаката с дронове срещу Санкт Петербург

Един човек е загинал, а десет други са пострадали при масирана атака с безпилотни летателни апарати срещу руския град Санкт Петербург през нощта срещу 18 октомври. Това съобщи губернаторът на града Александър Беглов.
По думите му седем от ранените са настанени в болници. Към момента в предоставената информация не се посочват подробности за обстоятелствата около смъртта на загиналия и за състоянието на пострадалите.
Нанесени са щети по жилищни сгради
При атаката са повредени 12 многофамилни жилищни сгради и две частни къщи, съобщи още Беглов.
На засегнатите места вече се извършват възстановителни дейности. Жителите, които са били евакуирани през нощта, започват да се връщат в домовете си.
Губернаторът определи нападението като масирана атака с военни безпилотни средства и обвини Украйна за нея.
Към момента в предоставените данни няма допълнителна информация за броя на използваните дронове, конкретните райони на града, в които са нанесени щетите, или за мащаба на материалните загуби.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мишел
Коментиран от #10, #25
09:37 18.10.2026
3 Първанов
Кремълския сатрап трябва да усети собствения си съдизъм
Коментиран от #9, #32, #35, #39
09:39 18.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Вече няма русофили
Генерал Радко Димитриев е отишъл да воюва за Русия. Руснаците го убиха. Оттогава друг не е отишъл. А и Георги Димитров и него го убиха.
Сега има грантаджии Костадинов, Волгин Кашпировски
Коментиран от #42
09:43 18.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пангун
До коментар #1 от "Истината":Гълта ти се радиация ли?
09:44 18.10.2026
9 ...???
До коментар #3 от "Първанов":Какво е това съдъзъм?
Коментиран от #11
09:44 18.10.2026
10 Захарова
До коментар #2 от "Мишел":Сама да ги боядисаме и са като нови.
09:48 18.10.2026
11 Нещо, което
До коментар #9 от "...???":г-н Първанов не се е научил как се пише.
09:48 18.10.2026
12 Я пак?
09:49 18.10.2026
13 Няма страшно !
09:49 18.10.2026
14 гост
09:50 18.10.2026
15 Гого
Коментиран от #40
09:52 18.10.2026
16 Жик так
09:53 18.10.2026
17 Сесесере
09:54 18.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сульо
10:06 18.10.2026
21 Иванов
Коментиран от #22, #31, #38
10:13 18.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Жоржета
Комунално битовите проблеми на
Aлkaший...🗣
10:16 18.10.2026
24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #27, #30
10:16 18.10.2026
25 Жоржета
До коментар #2 от "Мишел":Ле лее...сигурно е гpузaвиk газ 53.😱
10:19 18.10.2026
26 Не си дават даром земята
10:31 18.10.2026
27 Без да ми плямпаш
До коментар #24 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Сталин забранява на населението на Сталинград да се евакуира.Типично по руски жертва цивилните.
Ами да.
10:31 18.10.2026
28 Първанов
10:37 18.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Първанов
До коментар #24 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":2026 сме!
10:38 18.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ха така
До коментар #3 от "Първанов":Дразнете мечката, а после съжалявайте. Но ще бъде късно.
10:59 18.10.2026
33 Начо
Кой сега ще ги спасява от Украйна
Коментиран от #43
11:00 18.10.2026
34 Хмм
11:01 18.10.2026
35 Искам
До коментар #3 от "Първанов":Любезно да те информирам, че грешиш.
Змаеш ли за АТО 2014 и Алеята на ангелите в Донецк Кой убиваше собствения си народ. Отговор - украинците.
Коментиран от #36
11:04 18.10.2026
36 гру гайтанджиева
До коментар #35 от "Искам":Руски фейкове колега.
11:07 18.10.2026
37 Украйна не е обявявявала война на Русия
Коментиран от #41
11:09 18.10.2026
38 Мунчо
До коментар #21 от "Иванов":Дроновете са или руски или украински.50:50.Ще попитаме партньорите от НАТО.
11:10 18.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Джуджето Путин
До коментар #15 от "Гого":на дрона пише :сделано в КНР, уайава работа
11:12 18.10.2026
41 Много плямпаш
До коментар #37 от "Украйна не е обявявявала война на Русия":Руснята обяви ли война на Украйна?
11:12 18.10.2026
42 Народ
До коментар #6 от "Вече няма русофили":България ще вечо благодарна на Русия.Младите съвсем са смахнаха, като зомби, заради яростната и непреставаща антируската пропаганда. Но те трябва да знаят
От векове Русия е най-добрият приятел и доброжелател на България (минимални изключения)
1. Русия ни освободи от турско робство. На какъв език бихме говорили сега? Русия създаде след Освобождение на българска държавна, правна, военна, допломатическата администрация
2. Граф Игнатиев освобождава Варненска област през 1878 без бой, като отива при султана и му казва «Ако несе изтеглите от Варна, 60 хиляден корпус идва от Одеса ». Султана се изтегля, а това било блъф.
3. Съдава Български пощи и подарява 64 телеграфни апарата
4. Руският пусланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
5. Допринася за фактическо признаване на Обединена България ДЕ ЮРЕ, чрез заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция
срещу турско признание на обединението на България през 1908 г.
а. Русия първа признава независимостта на България.
б. Лобира на Запад главно в Австрия и Франция, да не са против обединядането.
в. Руските офицери тогава излизат с парадна униформа и се присъединяват към ликоването на българите за независимостта.
6. В началото на 1944г българска делегация поискала срочно Англия да окупира България. Англия отказла на основ
11:13 18.10.2026
43 Украйна не е обявявявала война на Русия
До коментар #33 от "Начо":Украйна това е НАТО. Ако Китай не го разбира Русия ще трябва сама да се спасява. Само Северна Корея го разбра и тя е единствено достойна. Но ако Китай не помогне на Русия никога абсолютно никога няма да стане хегемон. Китайската политика за жалост обслужва САЩ и НАТО.
11:14 18.10.2026