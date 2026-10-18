Един загинал и десет ранени при атаката с дронове срещу Санкт Петербург

Един човек е загинал, а десет други са пострадали при масирана атака с безпилотни летателни апарати срещу руския град Санкт Петербург през нощта срещу 18 октомври. Това съобщи губернаторът на града Александър Беглов.

По думите му седем от ранените са настанени в болници. Към момента в предоставената информация не се посочват подробности за обстоятелствата около смъртта на загиналия и за състоянието на пострадалите.

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Нанесени са щети по жилищни сгради

При атаката са повредени 12 многофамилни жилищни сгради и две частни къщи, съобщи още Беглов.

На засегнатите места вече се извършват възстановителни дейности. Жителите, които са били евакуирани през нощта, започват да се връщат в домовете си.

Губернаторът определи нападението като масирана атака с военни безпилотни средства и обвини Украйна за нея.

Към момента в предоставените данни няма допълнителна информация за броя на използваните дронове, конкретните райони на града, в които са нанесени щетите, или за мащаба на материалните загуби.