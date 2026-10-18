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Един загинал и петима ранени при атаката с дронове срещу Санкт Петербург
  Тема: Украйна

Един загинал и петима ранени при атаката с дронове срещу Санкт Петербург

18 Октомври, 2026 09:26, обновена 18 Октомври, 2026 09:33 702 17

  • санкт петербург-
  • дронове-
  • александър беглов-
  • ленинградска област-
  • пулково

12 жилищни блока и две частни къщи са повредени при нападението през нощта срещу 18 октомври. Евакуираните жители започват да се връщат по домовете си

Един загинал и петима ранени при атаката с дронове срещу Санкт Петербург - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един човек е загинал, а петима са пострадали при масирана атака с безпилотни летателни апарати срещу руския град Санкт Петербург през нощта срещу 18 октомври. Това съобщи губернаторът на града Александър Беглов.

По думите му ранените са настанени в болници. Към момента в предоставената информация не се посочват подробности за обстоятелствата около смъртта на загиналия и за състоянието на пострадалите.

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Нанесени са щети по жилищни сгради

При атаката са повредени 12 многофамилни жилищни сгради и две частни къщи, съобщи още Беглов.

На засегнатите места вече се извършват възстановителни дейности. Жителите, които са били евакуирани през нощта, започват да се връщат в домовете си.

Губернаторът определи нападението като масирана атака с военни безпилотни средства и обвини Украйна за нея.

Към момента в предоставените данни няма допълнителна информация за броя на използваните дронове, конкретните райони на града, в които са нанесени щетите, или за мащаба на материалните загуби.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мишел

    7 4 Отговор
    Повредени са мостове, има пожар в нефтено терминал- гори цистерна.

    Коментиран от #10

    09:37 18.10.2026

  • 3 Първанов

    14 8 Отговор
    Крайно време беше!
    Кремълския сатрап трябва да усети собствения си съдизъм

    Коментиран от #9

    09:39 18.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вече няма русофили

    8 5 Отговор
    Едно време в България е имало русофили.
    Генерал Радко Димитриев е отишъл да воюва за Русия. Руснаците го убиха. Оттогава друг не е отишъл. А и Георги Димитров и него го убиха.

    Сега има грантаджии Костадинов, Волгин Кашпировски

    09:43 18.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пангун

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Истината":

    Гълта ти се радиация ли?

    09:44 18.10.2026

  • 9 ...???

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Първанов":

    Какво е това съдъзъм?

    Коментиран от #11

    09:44 18.10.2026

  • 10 Захарова

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    Сама да ги боядисаме и са като нови.

    09:48 18.10.2026

  • 11 Нещо, което

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "...???":

    г-н Първанов не се е научил как се пише.

    09:48 18.10.2026

  • 12 Я пак?

    3 2 Отговор
    Само един??

    09:49 18.10.2026

  • 13 Няма страшно !

    6 1 Отговор
    ВСУ щади крепостните за разлика от кремълските фашисти .

    09:49 18.10.2026

  • 14 гост

    4 1 Отговор
    Добри новини..

    09:50 18.10.2026

  • 15 Гого

    0 1 Отговор
    Безспорни доказателства имат ли, че дроновете са украински?

    09:52 18.10.2026

  • 16 Жик так

    0 0 Отговор
    От времето на ВСВ и бившият СССР Ленинград и Москва не бяха бомбени.

    09:53 18.10.2026

  • 17 Сесесере

    0 0 Отговор
    Как пък един български русофил не замина да защитава матушката! Всички си налягат парцалите в прогнилия и фалирал ЕС !

    09:54 18.10.2026

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