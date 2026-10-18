Един загинал и петима ранени при атаката с дронове срещу Санкт Петербург

Един човек е загинал, а петима са пострадали при масирана атака с безпилотни летателни апарати срещу руския град Санкт Петербург през нощта срещу 18 октомври. Това съобщи губернаторът на града Александър Беглов.
По думите му ранените са настанени в болници. Към момента в предоставената информация не се посочват подробности за обстоятелствата около смъртта на загиналия и за състоянието на пострадалите.
Нанесени са щети по жилищни сгради
При атаката са повредени 12 многофамилни жилищни сгради и две частни къщи, съобщи още Беглов.
На засегнатите места вече се извършват възстановителни дейности. Жителите, които са били евакуирани през нощта, започват да се връщат в домовете си.
Губернаторът определи нападението като масирана атака с военни безпилотни средства и обвини Украйна за нея.
Към момента в предоставените данни няма допълнителна информация за броя на използваните дронове, конкретните райони на града, в които са нанесени щетите, или за мащаба на материалните загуби.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мишел
Коментиран от #10
09:37 18.10.2026
3 Първанов
Кремълския сатрап трябва да усети собствения си съдизъм
Коментиран от #9
09:39 18.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Вече няма русофили
Генерал Радко Димитриев е отишъл да воюва за Русия. Руснаците го убиха. Оттогава друг не е отишъл. А и Георги Димитров и него го убиха.
Сега има грантаджии Костадинов, Волгин Кашпировски
09:43 18.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пангун
До коментар #1 от "Истината":Гълта ти се радиация ли?
09:44 18.10.2026
9 ...???
До коментар #3 от "Първанов":Какво е това съдъзъм?
Коментиран от #11
09:44 18.10.2026
10 Захарова
До коментар #2 от "Мишел":Сама да ги боядисаме и са като нови.
09:48 18.10.2026
11 Нещо, което
До коментар #9 от "...???":г-н Първанов не се е научил как се пише.
09:48 18.10.2026
12 Я пак?
09:49 18.10.2026
13 Няма страшно !
09:49 18.10.2026
14 гост
09:50 18.10.2026
15 Гого
09:52 18.10.2026
16 Жик так
09:53 18.10.2026
17 Сесесере
09:54 18.10.2026