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Полицейска операция затвори писта на летище Лайпциг/Хале

Полицейска операция затвори писта на летище Лайпциг/Хале

18 Октомври, 2026 09:42, обновена 18 Октомври, 2026 09:44 306 0

  • летище лайпциг/хале-
  • германия-
  • полицейска операция-
  • повредена ограда-
  • авиация

Повредена е оградата на германското летище, а полицията проверява дали някой е проникнал на територията му. Южната писта продължава да работи

Полицейска операция затвори писта на летище Лайпциг/Хале - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Полицейска операция започна на летище Лайпциг/Хале в Германия, след като през нощта беше установена повреда в оградата на аеропорта. Северната писта е затворена, а полетите от северната страна са временно преустановени. Южната писта продължава да работи.

Повредата е открита малко преди 23:00 часа на 17 октомври, съобщи полицията на Лайпциг. На място са изпратени служители на Федералната полиция и полицията на провинция Саксония, които претърсват летищната територия.

„В момента не е ясно дали на територията на летището се намират неупълномощени лица“, заяви полицията на Лайпциг.

При първоначалната проверка не са открити нито хора без разрешение за достъп, нито подозрителни предмети. По-късно разследването е показало с висока вероятност, че автомобил е пробил оградата. Колата обаче не е намерена, а полицията не е съобщила за задържан или заподозрян.

Северната писта остава затворена

Допълнителни действия с участието на повече служители са планирани през деня. Те трябва да изяснят как е била повредена оградата и дали някой е проникнал през нея. Полицията не е посочила кога северната писта ще бъде отворена отново.

Според германската обществена телевизия „Тагесшау“ ограниченията засягат северната страна на летището, докато южната писта остава достъпна за въздушния трафик. Няма официално потвърждение за пълно спиране на полетите или за конкретен брой отменени и забавени връзки.

Случаят се разследва от полицията на Лайпциг в сътрудничество с Федералната полиция. Към момента няма потвърдени данни за извършено престъпление, за мотив или за връзка с конкретно лице.

Летището беше под засилено внимание през август

Новият инцидент привлече внимание и заради случилото се на същото летище през август. Тогава до украински товарни самолети беше открит дрон със съмнително устройство, което германските власти определиха като взривно. Германското правителство обвини Русия за опита за саботаж, а Москва отхвърли обвинението.

В настоящия случай обаче германските власти не са посочили връзка с августовския инцидент. Основните въпроси остават причината за пробива в оградата, евентуалното проникване и моментът, в който северната писта ще бъде освободена за полети.

Източници: medienservice.sachsen.de, tagesschau.de, derstandard.de


Германия
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