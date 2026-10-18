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Рубио: Украйна няма достъп до военната система Starshield
  Тема: Украйна

Рубио: Украйна няма достъп до военната система Starshield

18 Октомври, 2026 09:49 3 516 50

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  • старшийлд-
  • марко рубио-
  • володимир зеленски-
  • украйна

Държавният секретар на САЩ отрече Белият дом да е нареждал забавяне на Starlink, докато Киев съобщава за останали ограничения

Рубио: Украйна няма достъп до военната система Starshield - 1
Марко Рубио, Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна все още няма достъп до военната сателитна система Starshield, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Той отрече Белият дом да е нареждал ограничаване на сателитната комуникация Starlink, след като украинският президент Володимир Зеленски обвини Вашингтон в умишлено намаляване на възможностите на системата.

„Никой в Белия дом не е нареждал забавяне на интернет или на скоростта“, каза Рубио пред журналисти. По думите му проблемът не е бил умишлен, а услугата вече е възстановена до предишното си ниво.

Различията между Starlink и Starshield

Рубио подчерта, че става дума за два различни продукта. Starlink е търговска сателитна интернет услуга на SpaceX, докато Starshield е военна система, използвана от американските въоръжени сили.

„Украйна иска достъп до Starshield. В момента тя няма такъв достъп“, заяви Рубио. Той добави, че Киев е поискал системата за извършване на дълбоки удари по цели в Русия, а възможностите за подобен достъп в момента се обсъждат.

Изявлението му се разминава с описанието на украински представители, които говорят за ограничения именно върху военна комуникационна услуга, използвана от украинските сили. Съветникът на Зеленски по отбранителните технологии Сергий Бескрестнов заяви, че Киев води разговори със SpaceX и Пентагона за премахване на ограничението.

Ограничение при скорост над 160 км/ч

Според украинските власти ограничението е въведено без предупреждение и прекъсва връзката, когато терминал се движи с над 160 километра в час. Това засяга дронове, които трябва да развиват висока скорост, за да преследват руски реактивни безпилотни апарати.

Бескрестнов заяви пред Асошиейтед прес, че след реакцията на Киев са били отстранени част от прекъсванията на комуникацията, но ограничението на скоростта е останало. По думите му украинските сили обсъждат дали да преминат към друг пакет на Starshield, предназначен за летателни апарати, или да договорят премахване на ограничението.

Зеленски заяви, че достъпът не е възстановен напълно. „Това беше много опасна и неприятна изненада“, каза украинският президент, като посочи, че ограниченията засягат системи за противодействие на руските дронове.

Вашингтон отрича намеса

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също заяви, че не е нареждал ограничаването на услугата и не смята, че това е направил Илон Мъск. По думите му системата работи по същия начин, както и преди.

Starlink е ключов инструмент за украинските сили за комуникация и управление на дронове. На фона на спора Киев проучва и алтернативи, сред които сателитни мрежи, изграждани от Amazon и европейската компания OneWeb. Засега няма обявен срок за решение по украинското искане за достъп до Starshield.

Източници: apnews.com, m.aa.com.tr


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 УжасТ,

    35 65 Отговор
    соросоидната форумна гняв е отчаяна.😃

    Коментиран от #47

    09:58 18.10.2026

  • 4 Историк

    18 33 Отговор
    Този жалък лицемер лъже колкото и началника му тръмп, който превърна САЩ в Тръмпландия.

    09:59 18.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 авантгард

    47 68 Отговор
    Никой не е длъжен да помага на режим с който няма договор за това.
    Големи претенции, голямо реване.
    Като нямаш карти - у лево.

    Коментиран от #17, #33

    09:59 18.10.2026

  • 7 ами

    37 53 Отговор
    ха ха ха - целия свят му е задължен на вселенски, защото се бие с русия

    Коментиран от #36

    10:00 18.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ако Америка не влезне във Войната от

    48 35 Отговор
    Руска страна

    Русия е Пътник

    Коментиран от #41

    10:01 18.10.2026

  • 10 Папата

    30 41 Отговор
    Бяло знаме!

    10:01 18.10.2026

  • 11 Няма край путинското унижение

    49 39 Отговор
    Прирева на американците да го спасяват.

    Коментиран от #13, #49

    10:02 18.10.2026

  • 12 Много добре

    43 31 Отговор
    В противен случай Руснаците започнаха да учат Украински

    10:03 18.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Форумните уктротролове и

    32 44 Отговор
    соросоидите са в отчаяние.

    Коментиран от #48

    10:05 18.10.2026

  • 17 Ами

    45 34 Отговор

    До коментар #6 от "авантгард":

    Будапеща 1994?Ако Украйна си беше запазила няколко ядрени бойни глави кремълският смешник нямаше и да си помисли да напада.И нямаше да се окопава в разните му там бункери.Жалък палячо.

    Коментиран от #18, #27

    10:05 18.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Укротроловете са

    22 43 Отговор
    истерия.

    Коментиран от #39

    10:10 18.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Отврат!

    9 11 Отговор
    Не човек а "нафтаджия"!
    1500000 загинали , за да могат, такива като тази "нула",
    да се помислят за можещи!!

    Коментиран от #46

    10:13 18.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Факти са украински сайт

    20 2 Отговор
    Укротрола русофоб вилнее без да го триете.

    10:19 18.10.2026

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 6 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    Точно сериозния натиск на Сащ 1994 г довежда до предаването на останалите в Украина съветски стратегически въоръжения.

    10:20 18.10.2026

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 5 Отговор

    До коментар #23 от "Последният софианец":

    Говори си,хаха,не и пречиш на Русия,хахах
    А в Москва имам яйца,ток и интернет .А в Киев има ли?
    А в Украина има ли ток?
    По правильно вече е така да сё пита,хахахх

    10:22 18.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Капейчо

    7 11 Отговор

    До коментар #18 от "Ако баба ти беше мъжка,":

    Защо "смешник", бе пич? Будапещенският меморандум е под натиск от САЩ, които не искат от една ядрена държава да станат две. Иначе към онзи момент Украйна има 1500+ ядрени ракети.
    В същия меморандум гаранти за сигурността на Украйна са САЩ, Великобритания и Русия!
    Видяхме какво стана.

    Коментиран от #50

    10:23 18.10.2026

  • 31 Кой е проукраинския трол?

    11 1 Отговор
    Кой е проукраинския трол и работи ли той във Факти?

    10:24 18.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Антирашист 4715

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "авантгард":

    САЩ гарант ли са по будапещетенските споразумения?

    10:27 18.10.2026

  • 34 Опа

    4 13 Отговор
    Няма значение как се казва системата. Важното е, че достъпът е възстановен.

    10:27 18.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ти гледай , как "Кимон Георгиев"...

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "ами":

    може да запали и България в този "нафтаджийски цирк"!

    Путин и Тръмп , разделят света, за себе си , бавно но сигурно !

    Ние къде сме и на какво се надяваме???

    ЕО ни храни като "кокошки - носачки",
    и ние кодкудякаме , но яйца не носим!!!!!!
    Държавата е на автопилот ,
    достатъчно е само , някой да спре връзката с радара!

    10:29 18.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 УКРАЙНА 🇺🇦

    6 11 Отговор
    Много ли сте горди с това гадове мръсни

    10:35 18.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Любопитко

    7 1 Отговор
    И защо ядахме жабетата?

    10:39 18.10.2026

  • 41 бъркаш

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ако Америка не влезне във Войната от":

    мотива мракобесие🎃

    10:39 18.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Цирка

    1 1 Отговор
    "президента" 🤣😂😆

    10:47 18.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 С това сащ

    1 3 Отговор
    Открито признават директното си участие в тази война против Русия!!! Е, и евро натото какво тогава още подскачат, при всеки неизвестен паднал дрон и плашат с война Русия? Глупав театър играят всичките.

    10:55 18.10.2026

  • 46 искаш

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Отврат!":

    да си на негово място, ама не може - на бодлива крава Бог рога не дава!

    10:57 18.10.2026

  • 47 Брутално унижение

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "УжасТ,":

    за русофилскатаСган.

    10:59 18.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Няма край путинското унижение":

    Сащиянците се усетиха . Европа умира, но Китай и Русия остават. И ще трябва да се преборят с Китай. А без Русия или даже, като партньор на Китай, те ще загубят. За това вече искат Русия да е с тях, а не с Китай...

    11:05 18.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

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