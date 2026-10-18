Рубио: Украйна няма достъп до военната система Starshield

Украйна все още няма достъп до военната сателитна система Starshield, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Той отрече Белият дом да е нареждал ограничаване на сателитната комуникация Starlink, след като украинският президент Володимир Зеленски обвини Вашингтон в умишлено намаляване на възможностите на системата.

„Никой в Белия дом не е нареждал забавяне на интернет или на скоростта“, каза Рубио пред журналисти. По думите му проблемът не е бил умишлен, а услугата вече е възстановена до предишното си ниво.

Различията между Starlink и Starshield

Рубио подчерта, че става дума за два различни продукта. Starlink е търговска сателитна интернет услуга на SpaceX, докато Starshield е военна система, използвана от американските въоръжени сили.

„Украйна иска достъп до Starshield. В момента тя няма такъв достъп“, заяви Рубио. Той добави, че Киев е поискал системата за извършване на дълбоки удари по цели в Русия, а възможностите за подобен достъп в момента се обсъждат.

Изявлението му се разминава с описанието на украински представители, които говорят за ограничения именно върху военна комуникационна услуга, използвана от украинските сили. Съветникът на Зеленски по отбранителните технологии Сергий Бескрестнов заяви, че Киев води разговори със SpaceX и Пентагона за премахване на ограничението.

Ограничение при скорост над 160 км/ч

Според украинските власти ограничението е въведено без предупреждение и прекъсва връзката, когато терминал се движи с над 160 километра в час. Това засяга дронове, които трябва да развиват висока скорост, за да преследват руски реактивни безпилотни апарати.

Бескрестнов заяви пред Асошиейтед прес, че след реакцията на Киев са били отстранени част от прекъсванията на комуникацията, но ограничението на скоростта е останало. По думите му украинските сили обсъждат дали да преминат към друг пакет на Starshield, предназначен за летателни апарати, или да договорят премахване на ограничението.

Зеленски заяви, че достъпът не е възстановен напълно. „Това беше много опасна и неприятна изненада“, каза украинският президент, като посочи, че ограниченията засягат системи за противодействие на руските дронове.

Вашингтон отрича намеса

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също заяви, че не е нареждал ограничаването на услугата и не смята, че това е направил Илон Мъск. По думите му системата работи по същия начин, както и преди.

Starlink е ключов инструмент за украинските сили за комуникация и управление на дронове. На фона на спора Киев проучва и алтернативи, сред които сателитни мрежи, изграждани от Amazon и европейската компания OneWeb. Засега няма обявен срок за решение по украинското искане за достъп до Starshield.

Източници: apnews.com, m.aa.com.tr