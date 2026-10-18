Рубио: Украйна няма достъп до военната система Starshield

Украйна все още няма достъп до военната сателитна система Starshield, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Той отрече Белият дом да е нареждал ограничаване на сателитната комуникация Starlink, след като украинският президент Володимир Зеленски обвини Вашингтон в умишлено намаляване на възможностите на системата.
„Никой в Белия дом не е нареждал забавяне на интернет или на скоростта“, каза Рубио пред журналисти. По думите му проблемът не е бил умишлен, а услугата вече е възстановена до предишното си ниво.
Различията между Starlink и Starshield
Рубио подчерта, че става дума за два различни продукта. Starlink е търговска сателитна интернет услуга на SpaceX, докато Starshield е военна система, използвана от американските въоръжени сили.
„Украйна иска достъп до Starshield. В момента тя няма такъв достъп“, заяви Рубио. Той добави, че Киев е поискал системата за извършване на дълбоки удари по цели в Русия, а възможностите за подобен достъп в момента се обсъждат.
Изявлението му се разминава с описанието на украински представители, които говорят за ограничения именно върху военна комуникационна услуга, използвана от украинските сили. Съветникът на Зеленски по отбранителните технологии Сергий Бескрестнов заяви, че Киев води разговори със SpaceX и Пентагона за премахване на ограничението.
Ограничение при скорост над 160 км/ч
Според украинските власти ограничението е въведено без предупреждение и прекъсва връзката, когато терминал се движи с над 160 километра в час. Това засяга дронове, които трябва да развиват висока скорост, за да преследват руски реактивни безпилотни апарати.
Бескрестнов заяви пред Асошиейтед прес, че след реакцията на Киев са били отстранени част от прекъсванията на комуникацията, но ограничението на скоростта е останало. По думите му украинските сили обсъждат дали да преминат към друг пакет на Starshield, предназначен за летателни апарати, или да договорят премахване на ограничението.
Зеленски заяви, че достъпът не е възстановен напълно. „Това беше много опасна и неприятна изненада“, каза украинският президент, като посочи, че ограниченията засягат системи за противодействие на руските дронове.
Вашингтон отрича намеса
Президентът на САЩ Доналд Тръмп също заяви, че не е нареждал ограничаването на услугата и не смята, че това е направил Илон Мъск. По думите му системата работи по същия начин, както и преди.
Starlink е ключов инструмент за украинските сили за комуникация и управление на дронове. На фона на спора Киев проучва и алтернативи, сред които сателитни мрежи, изграждани от Amazon и европейската компания OneWeb. Засега няма обявен срок за решение по украинското искане за достъп до Starshield.
Източници: apnews.com, m.aa.com.tr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 УжасТ,
Коментиран от #47
09:58 18.10.2026
4 Историк
09:59 18.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 авантгард
Големи претенции, голямо реване.
Като нямаш карти - у лево.
Коментиран от #17, #33
09:59 18.10.2026
7 ами
Коментиран от #36
10:00 18.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ако Америка не влезне във Войната от
Русия е Пътник
Коментиран от #41
10:01 18.10.2026
10 Папата
10:01 18.10.2026
11 Няма край путинското унижение
Коментиран от #13, #49
10:02 18.10.2026
12 Много добре
10:03 18.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
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16 Форумните уктротролове и
Коментиран от #48
10:05 18.10.2026
17 Ами
До коментар #6 от "авантгард":Будапеща 1994?Ако Украйна си беше запазила няколко ядрени бойни глави кремълският смешник нямаше и да си помисли да напада.И нямаше да се окопава в разните му там бункери.Жалък палячо.
Коментиран от #18, #27
10:05 18.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Укротроловете са
Коментиран от #39
10:10 18.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Отврат!
1500000 загинали , за да могат, такива като тази "нула",
да се помислят за можещи!!
Коментиран от #46
10:13 18.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Факти са украински сайт
10:19 18.10.2026
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "Ами":Точно сериозния натиск на Сащ 1994 г довежда до предаването на останалите в Украина съветски стратегически въоръжения.
10:20 18.10.2026
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "Последният софианец":Говори си,хаха,не и пречиш на Русия,хахах
А в Москва имам яйца,ток и интернет .А в Киев има ли?
А в Украина има ли ток?
По правильно вече е така да сё пита,хахахх
10:22 18.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Капейчо
До коментар #18 от "Ако баба ти беше мъжка,":Защо "смешник", бе пич? Будапещенският меморандум е под натиск от САЩ, които не искат от една ядрена държава да станат две. Иначе към онзи момент Украйна има 1500+ ядрени ракети.
В същия меморандум гаранти за сигурността на Украйна са САЩ, Великобритания и Русия!
Видяхме какво стана.
Коментиран от #50
10:23 18.10.2026
31 Кой е проукраинския трол?
10:24 18.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Антирашист 4715
До коментар #6 от "авантгард":САЩ гарант ли са по будапещетенските споразумения?
10:27 18.10.2026
34 Опа
10:27 18.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ти гледай , как "Кимон Георгиев"...
До коментар #7 от "ами":може да запали и България в този "нафтаджийски цирк"!
Путин и Тръмп , разделят света, за себе си , бавно но сигурно !
Ние къде сме и на какво се надяваме???
ЕО ни храни като "кокошки - носачки",
и ние кодкудякаме , но яйца не носим!!!!!!
Държавата е на автопилот ,
достатъчно е само , някой да спре връзката с радара!
10:29 18.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 УКРАЙНА 🇺🇦
10:35 18.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Любопитко
10:39 18.10.2026
41 бъркаш
До коментар #9 от "Ако Америка не влезне във Войната от":мотива мракобесие🎃
10:39 18.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Цирка
10:47 18.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 С това сащ
10:55 18.10.2026
46 искаш
До коментар #22 от "Отврат!":да си на негово място, ама не може - на бодлива крава Бог рога не дава!
10:57 18.10.2026
47 Брутално унижение
До коментар #3 от "УжасТ,":за русофилскатаСган.
10:59 18.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Глупости
До коментар #11 от "Няма край путинското унижение":Сащиянците се усетиха . Европа умира, но Китай и Русия остават. И ще трябва да се преборят с Китай. А без Русия или даже, като партньор на Китай, те ще загубят. За това вече искат Русия да е с тях, а не с Китай...
11:05 18.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.