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Нова руска атака срещу Ровно, избухнаха пожари
  Тема: Украйна

Нова руска атака срещу Ровно, избухнаха пожари

18 Октомври, 2026 09:56, обновена 18 Октомври, 2026 09:57 790 7

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  • украйна-
  • гражданска инфраструктура-
  • александър ковал

Поразени са обекти на гражданската инфраструктура, съобщи началникът на Ровненската областна военна администрация Александър Ковал. Към момента няма данни за ранени

Нова руска атака срещу Ровно, избухнаха пожари - 1
Снимка: Национална полиция на Украйна
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Руската армия е нанесла масирана атака по Ровно и околностите му, като сред поразените цели са обекти на гражданската инфраструктура. На местата на ударите са избухнали пожари, които спасителните служби са локализирали.

„Службите вече работят по ликвидирането на последиците“, заяви началникът на Ровненската областна военна администрация Александър Ковал, цитиран от „Украинская правда“. По думите му към момента няма информация за ранени.

Атаката е поредната срещу Ровно и областта в рамките на последните дни. На 16 октомври руски безпилотници поразиха жилищен район и голям търговски център в града. На 14 октомври при удари по Ровненска област бяха ранени осем души, като бяха засегнати жилищна инфраструктура и две предприятия от агропромишления сектор.

Ден по-рано руски безпилотник удари учебен корпус в центъра на Ровно. При атаката пострадаха 25 души. Последиците от удара включваха щети по втория етаж и фасадата на сградата, а пожарът беше потушен от спасителните екипи.

На този етап не са съобщени допълнителни данни за мащаба на разрушенията при новата атака, нито за вида на използваното оръжие. Спасителните и аварийните служби продължават работа на местата на ударите.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    13 16 Отговор
    Правят точно както съм препоръчал!!!

    09:59 18.10.2026

  • 2 Обаче Ровно контранаступи и

    11 16 Отговор
    Перемогна!

    09:59 18.10.2026

  • 3 горски

    5 12 Отговор
    Че работниците в атомнага централа живеят в Ровно ...Няма ток,има студ.....

    10:07 18.10.2026

  • 4 Слава на героя

    15 10 Отговор
    🇺🇦🇷🇺 Според Wall Street Journal 26-годишен руски лейтенант е помогнал на украинското разузнаване да убие над 300 руски войници, включително висши офицери, по време на тайна саботажна кампания в редиците на собствената му армия.

    Лев Ступников, офицер по връзки с обществеността в 36-та моторизирана стрелкова бригада, се разочаровал от корупцията, бруталността и нахлуването в Украйна. Майка му помогнала да се свърже с украинското разузнаване през февруари 2024 г. Той се съгласил да сътрудничи при условие, че не получава пари за помощта си.

    През същия месец той предоставя координатите на 120 до 150 руски войници и офицери, събрани близо до Вухледар, след което напуска зоната на удара. Според съобщенията украински ракети са убили 68 и ранили 60 души. Сред загиналите бяха 10 офицери, включително командирът на бригадата.

    Ступников продължава да разкрива позициите на войските, бойните планове, радиочестотите и записите от камерите за наблюдение, като същевременно саботира камери и оборудване за дронове. Предоставената от него информация позволява провеждането на по-нататъшни удари, преди той да избяга през фронтовите линии през юли 2024 г., воден от украински дрон. Впоследствие той се е присъединил към Руския доброволчески корпус (РДК), за да се сражава срещу Москва.

    Коментиран от #6

    10:08 18.10.2026

  • 5 Провал на СВО

    15 10 Отговор
    Това реално са възможностите на фашисткия агресор.

    10:16 18.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Петроханци

    3 0 Отговор
    Се събудиха и берат сентове

    10:39 18.10.2026

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