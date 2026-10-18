Нова руска атака срещу Ровно, избухнаха пожари

Руската армия е нанесла масирана атака по Ровно и околностите му, като сред поразените цели са обекти на гражданската инфраструктура. На местата на ударите са избухнали пожари, които спасителните служби са локализирали.

„Службите вече работят по ликвидирането на последиците“, заяви началникът на Ровненската областна военна администрация Александър Ковал, цитиран от „Украинская правда“. По думите му към момента няма информация за ранени.

Атаката е поредната срещу Ровно и областта в рамките на последните дни. На 16 октомври руски безпилотници поразиха жилищен район и голям търговски център в града. На 14 октомври при удари по Ровненска област бяха ранени осем души, като бяха засегнати жилищна инфраструктура и две предприятия от агропромишления сектор.

Ден по-рано руски безпилотник удари учебен корпус в центъра на Ровно. При атаката пострадаха 25 души. Последиците от удара включваха щети по втория етаж и фасадата на сградата, а пожарът беше потушен от спасителните екипи.

На този етап не са съобщени допълнителни данни за мащаба на разрушенията при новата атака, нито за вида на използваното оръжие. Спасителните и аварийните служби продължават работа на местата на ударите.

Източници: pravda.com.ua