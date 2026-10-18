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В Москва са убедени, че Европа няма с какво да замени руския газ

В Москва са убедени, че Европа няма с какво да замени руския газ

18 Октомври, 2026 10:22 2 242 18

  • газ-
  • втечнен природен газ-
  • александър новак-
  • ормузки проток-
  • европейски съюз

Руският вицепремиер свърза риска от дефицит с блокирания Ормузки проток и спрените катарски мощности за втечнен газ

В Москва са убедени, че Европа няма с какво да замени руския газ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Европа няма с какво да покрие възможен дефицит на газ без руски доставки, заяви руският вицепремиер Александър Новак. По думите му причините са блокирането на Ормузкия проток и спирането на мощности за втечнен природен газ в Катар след атаките през март.

„Уверени сме, че засега няма с какво да бъде покрит дефицитът, тъй като Ормузкият проток е затворен, а в Катар заводът спираше работа в резултат на атаките през март“, каза Новак в интервю за „Вести“, дадено по време на Руската енергийна седмица.

Международната агенция по енергетика съобщава, че прекъсването на транспорта през протока е намалило доставките на втечнен природен газ от Катар и Обединените арабски емирства с над 300 млн. куб. м дневно от 1 март. Това се равнява на повече от 2 млрд. куб. м седмично. Според агенцията комплексът Рас Лаффан в Катар, най-големият в света за втечняване на газ, е извън строя след атака на 2 март.

Shell съобщи, че QatarEnergy е спряла производството във всички свои заводи за втечнен природен газ на 2 март и е обявила форсмажор по договорите. Компанията посочи, че производството е било ограничено и заради невъзможността товарите да преминават нормално през Ормузкия проток.

Предупреждение за цените и запасите

Новак заяви, че европейският газов пазар не е балансиран, а забраната за руски втечнен газ ще задълбочи напрежението. „Европейските политици стрелят в крака си, ако забраняват доставките, включително от Русия“, каза той.

Руският вицепремиер твърди, че запасите в европейските газохранилища са с около 10% под средните равнища за същия период през предходни години. Според него последиците от недостига и от поскъпването ще бъдат поети от европейските потребители.

По данни, цитирани от ТАСС от доклад на Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи, при студена зима, ограничени руски доставки и недостиг на втечнен газ запасите в хранилищата на Европейския съюз могат да спаднат до 11% в края на отоплителния сезон. В този сценарий неудовлетвореното търсене може да достигне около 40 млрд. куб. м.

Забраната за руски втечнен газ влиза поетапно

Европейският съюз прие поетапна забрана за внос на руски газ. За втечнения природен газ пълната забрана започва от 1 януари 2027 г. за определени дългосрочни договори, сключени преди 17 юни 2025 г. За краткосрочните договори и за част от по-късните споразумения ограниченията започват да се прилагат по-рано.

Новак съобщи, че през първите девет месеца на годината в Европа са доставени 12 млн. тона руски втечнен природен газ. Той заяви, че количеството е по-голямо от това за същия период на предходната година и предположи, че европейските купувачи се стремят да увеличат доставките преди влизането в сила на забраната.

Източници: vesti.ru, tass.ru, apnews.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    33 12 Отговор
    Ще го замени пак с руски, но препродаден и демократизиран. Двойно по-скъпо, но демократизиран.

    10:31 18.10.2026

  • 2 А50

    25 6 Отговор
    Така е, но да вземе и да им го спрат. Ще им замръзнат цифките

    10:32 18.10.2026

  • 3 Не ви щем

    14 17 Отговор
    Ни меда ни жилото

    Коментиран от #4

    10:38 18.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мдаа...

    26 8 Отговор
    Освен дето няма как да го замени, ами няма и с какво да го плати.

    10:42 18.10.2026

  • 6 Така си е, но

    20 8 Отговор
    Да се чудиш, как в западна Европа някак си им убягва този факт!!!

    10:46 18.10.2026

  • 7 Тервел

    9 24 Отговор
    Никой няма нищо против да купува руска газ , но не това да дава картбланш на Русия да поглъща други държави , като Украйна,Молдова ,Грузия , Армения, Чечня и т.н.

    Коментиран от #9

    10:50 18.10.2026

  • 8 пламен

    8 24 Отговор
    Парите от този газ, русия използва за да убива и разрушава.
    Енерго ресурси има достатъчно много.

    11:03 18.10.2026

  • 9 А50

    20 5 Отговор

    До коментар #7 от "Тервел":

    Айде посмали манко, в изброените страни бяха принудани да воюват с терористи въоръжавани ът запада. Лошото е че и тук се търсят такива, но няма достатъчно и ще ни ги внесът. Айде да ви е честити натовските членове

    11:08 18.10.2026

  • 10 мииии

    7 4 Отговор
    Просто факт

    11:11 18.10.2026

  • 11 койдазнай

    9 6 Отговор
    Тоя новак няма друга работа, ами се вълнува за добруването на Европа, която нападнала Русия.

    11:28 18.10.2026

  • 12 Ами сега

    7 5 Отговор
    Няма страшно, генерал Боташ ще им пусне от неговата тръба. Евтинийка

    12:08 18.10.2026

  • 13 Впечатляващо заинтересовани

    8 3 Отговор
    за Европа са тези руснаци, бре

    12:10 18.10.2026

  • 14 Васил

    3 6 Отговор
    Москва може да пият една студена вода!

    12:27 18.10.2026

  • 15 Поправка

    8 1 Отговор
    В Европа вече са убедени, че няма с какво да заменят руския газ

    12:33 18.10.2026

  • 16 Длъжникът

    2 2 Отговор
    Като стигне добра цена ще ни я докарват до пристанище с гарнитура омари. Не ни трябва руска газ на гол Газзз....

    13:10 18.10.2026

  • 17 6.6% от газът в Европа е руски

    0 5 Отговор
    По-точно е на френската Тотал Енеджи, която държи 1/4 от Ямал. Без този газ ли не може Европа?

    14:07 18.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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