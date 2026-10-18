Какво знаем за поразения от ВСУ Петербургски нефтен терминал

Петербургският нефтен терминал е бил сред обектите, засегнати при масираната атака с дронове срещу Санкт Петербург и Ленинградска област през нощта. На територията му е избухнал пожар, съобщи губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов. По данни на областния губернатор Александър Дрозденко над региона са били свалени най-малко 144 безпилотни летателни апарата. За атаката няма съобщения за загинали.

„В момента силите на Министерството на извънредните ситуации отстраняват възникналите пожари на обекти от гражданската инфраструктура, включително на територията на Петербургския нефтен терминал“, заяви Беглов.

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Към момента няма публично потвърждение за унищожени резервоари, причали, железопътни връзки или помпени станции. Не е обявено и официално спиране на товаро-разтоварните операции. Това означава, че пожарът сам по себе си не позволява да се направи извод за фатални поражения върху целия комплекс.

Какво представлява терминалът

Петербургският нефтен терминал се намира в зоната на Голямото пристанище на Санкт Петербург и е един от големите балтийски комплекси за работа с течни товари. Той приема, съхранява и претоварва нефтопродукти, бункеровъчни горива, растителни масла и други течни товари. Терминалът не е рафинерия и не преработва суров нефт.

Инфраструктурата му включва 32 резервоара с общ капацитет около 441 000 кубични метра. Проектните му възможности позволяват приемане и товарене на приблизително 1,1 млн. тона нефтопродукти месечно. Комплексът разполага с четири корабни причала за танкери с дедуейт до 100 000 тона и отделен причал за бункеровъчни съдове.

Снимка: Фейсбук

Какъв е реалният обем на работата

По данни, цитирани от „Фонтанка“, през 2025 г. Петербургският нефтен терминал е обработил около 5,29 млн. тона товари. Това е спад спрямо 6,38 млн. тона през 2024 г. и показва, че реалният годишен товарооборот е значително под проектния месечен максимум.

Отделна оценка на Argus сочи, че през януари–септември 2025 г. през терминала са изнесени около 2,15 млн. тона нефтопродукти. Тази стойност не противоречи на годишния товарооборот, тъй като измерва само износа по море, докато общият оборот включва и други операции, вътрешни доставки и различни категории течни товари.

Стратегически важен, но не незаменим

Терминалът има стратегическо значение за северозападната логистика на Русия, защото свързва железопътни и автомобилни доставки с морския износ през Балтийско море. Повреда по резервоари, железопътни естакади или причали би могла да забави товаренето и да принуди част от потоците да бъдат пренасочени към други пристанища.

В същото време Петербургският нефтен терминал не е единственият и не е най-големият руски износен възел за суров нефт. Значението му е по-голямо при нефтопродуктите и складирането, отколкото при директния износ на суров нефт. Затова единичен пожар може да доведе до временни ограничения, но не означава автоматично парализиране на руския нефтен износ.

Решаващи ще бъдат резултатите от огледа на резервоарите, тръбопроводите и корабните причали. Докато тези данни не бъдат публикувани, най-точният извод е, че терминалът е поразен и е възникнал пожар, но няма потвърждение за щети, които да правят невъзможна дейността му.

Източници: fontanka.ru, dp.ru, view.argusmedia.com