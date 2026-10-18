Какво знаем за поразения от ВСУ Петербургски нефтен терминал

Петербургският нефтен терминал е бил сред обектите, засегнати при масираната атака с дронове срещу Санкт Петербург и Ленинградска област през нощта. На територията му е избухнал пожар, съобщи губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов. По данни на областния губернатор Александър Дрозденко над региона са били свалени най-малко 144 безпилотни летателни апарата. За атаката няма съобщения за загинали.
„В момента силите на Министерството на извънредните ситуации отстраняват възникналите пожари на обекти от гражданската инфраструктура, включително на територията на Петербургския нефтен терминал“, заяви Беглов.
Към момента няма публично потвърждение за унищожени резервоари, причали, железопътни връзки или помпени станции. Не е обявено и официално спиране на товаро-разтоварните операции. Това означава, че пожарът сам по себе си не позволява да се направи извод за фатални поражения върху целия комплекс.
Какво представлява терминалът
Петербургският нефтен терминал се намира в зоната на Голямото пристанище на Санкт Петербург и е един от големите балтийски комплекси за работа с течни товари. Той приема, съхранява и претоварва нефтопродукти, бункеровъчни горива, растителни масла и други течни товари. Терминалът не е рафинерия и не преработва суров нефт.
Инфраструктурата му включва 32 резервоара с общ капацитет около 441 000 кубични метра. Проектните му възможности позволяват приемане и товарене на приблизително 1,1 млн. тона нефтопродукти месечно. Комплексът разполага с четири корабни причала за танкери с дедуейт до 100 000 тона и отделен причал за бункеровъчни съдове.
Какъв е реалният обем на работата
По данни, цитирани от „Фонтанка“, през 2025 г. Петербургският нефтен терминал е обработил около 5,29 млн. тона товари. Това е спад спрямо 6,38 млн. тона през 2024 г. и показва, че реалният годишен товарооборот е значително под проектния месечен максимум.
Отделна оценка на Argus сочи, че през януари–септември 2025 г. през терминала са изнесени около 2,15 млн. тона нефтопродукти. Тази стойност не противоречи на годишния товарооборот, тъй като измерва само износа по море, докато общият оборот включва и други операции, вътрешни доставки и различни категории течни товари.
Стратегически важен, но не незаменим
Терминалът има стратегическо значение за северозападната логистика на Русия, защото свързва железопътни и автомобилни доставки с морския износ през Балтийско море. Повреда по резервоари, железопътни естакади или причали би могла да забави товаренето и да принуди част от потоците да бъдат пренасочени към други пристанища.
В същото време Петербургският нефтен терминал не е единственият и не е най-големият руски износен възел за суров нефт. Значението му е по-голямо при нефтопродуктите и складирането, отколкото при директния износ на суров нефт. Затова единичен пожар може да доведе до временни ограничения, но не означава автоматично парализиране на руския нефтен износ.
Решаващи ще бъдат резултатите от огледа на резервоарите, тръбопроводите и корабните причали. Докато тези данни не бъдат публикувани, най-точният извод е, че терминалът е поразен и е възникнал пожар, но няма потвърждение за щети, които да правят невъзможна дейността му.
Източници: fontanka.ru, dp.ru, view.argusmedia.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Историк
Коментиран от #11
10:39 18.10.2026
4 Гост
10:39 18.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Знаем
10:40 18.10.2026
7 Какво знаем
10:41 18.10.2026
8 рамадан кънев
10:41 18.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ЪХЪ
До коментар #1 от "А50":Да очакваме ли руските негодници да нападнат НАТО?
Коментиран от #16
10:42 18.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
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13 Zахарова
10:43 18.10.2026
14 Йода
10:44 18.10.2026
15 Това кой ти го каза?
До коментар #11 от "Давай":Да го питаме и ние да не би случайно да послъгваш
10:45 18.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ясно
Коментиран от #18
10:47 18.10.2026
18 Мдаа
До коментар #17 от "Ясно":Според руски сайтове крайцера Москва плава,а Киев е превзет през 2022 година на третият ден.
10:56 18.10.2026
19 хахаха
10:57 18.10.2026
20 Джо Ножа
11:06 18.10.2026
21 Знайко
11:07 18.10.2026