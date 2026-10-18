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Какво знаем за поразения от ВСУ Петербургски нефтен терминал
  Тема: Украйна

Какво знаем за поразения от ВСУ Петербургски нефтен терминал

18 Октомври, 2026 10:26, обновена 18 Октомври, 2026 10:37 1 017 21

  • петербургски нефтен терминал-
  • дронове-
  • русия-
  • нефтопродукти-
  • украйна

При атаката е избухнал пожар, но няма потвърждение за унищожени резервоари или за трайно спиране на работата

Какво знаем за поразения от ВСУ Петербургски нефтен терминал - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петербургският нефтен терминал е бил сред обектите, засегнати при масираната атака с дронове срещу Санкт Петербург и Ленинградска област през нощта. На територията му е избухнал пожар, съобщи губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов. По данни на областния губернатор Александър Дрозденко над региона са били свалени най-малко 144 безпилотни летателни апарата. За атаката няма съобщения за загинали.

„В момента силите на Министерството на извънредните ситуации отстраняват възникналите пожари на обекти от гражданската инфраструктура, включително на територията на Петербургския нефтен терминал“, заяви Беглов.

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Към момента няма публично потвърждение за унищожени резервоари, причали, железопътни връзки или помпени станции. Не е обявено и официално спиране на товаро-разтоварните операции. Това означава, че пожарът сам по себе си не позволява да се направи извод за фатални поражения върху целия комплекс.

Какво представлява терминалът

Петербургският нефтен терминал се намира в зоната на Голямото пристанище на Санкт Петербург и е един от големите балтийски комплекси за работа с течни товари. Той приема, съхранява и претоварва нефтопродукти, бункеровъчни горива, растителни масла и други течни товари. Терминалът не е рафинерия и не преработва суров нефт.

Инфраструктурата му включва 32 резервоара с общ капацитет около 441 000 кубични метра. Проектните му възможности позволяват приемане и товарене на приблизително 1,1 млн. тона нефтопродукти месечно. Комплексът разполага с четири корабни причала за танкери с дедуейт до 100 000 тона и отделен причал за бункеровъчни съдове.

Какво знаем за поразения от ВСУ Петербургски нефтен терминал
Снимка: Фейсбук

Какъв е реалният обем на работата

По данни, цитирани от „Фонтанка“, през 2025 г. Петербургският нефтен терминал е обработил около 5,29 млн. тона товари. Това е спад спрямо 6,38 млн. тона през 2024 г. и показва, че реалният годишен товарооборот е значително под проектния месечен максимум.

Отделна оценка на Argus сочи, че през януари–септември 2025 г. през терминала са изнесени около 2,15 млн. тона нефтопродукти. Тази стойност не противоречи на годишния товарооборот, тъй като измерва само износа по море, докато общият оборот включва и други операции, вътрешни доставки и различни категории течни товари.

Стратегически важен, но не незаменим

Терминалът има стратегическо значение за северозападната логистика на Русия, защото свързва железопътни и автомобилни доставки с морския износ през Балтийско море. Повреда по резервоари, железопътни естакади или причали би могла да забави товаренето и да принуди част от потоците да бъдат пренасочени към други пристанища.

В същото време Петербургският нефтен терминал не е единственият и не е най-големият руски износен възел за суров нефт. Значението му е по-голямо при нефтопродуктите и складирането, отколкото при директния износ на суров нефт. Затова единичен пожар може да доведе до временни ограничения, но не означава автоматично парализиране на руския нефтен износ.

Решаващи ще бъдат резултатите от огледа на резервоарите, тръбопроводите и корабните причали. Докато тези данни не бъдат публикувани, най-точният извод е, че терминалът е поразен и е възникнал пожар, но няма потвърждение за щети, които да правят невъзможна дейността му.

Източници: fontanka.ru, dp.ru, view.argusmedia.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Историк

    16 9 Отговор
    Давай, Зеленски, така се прави с терористи и военни престъпници!

    Коментиран от #11

    10:39 18.10.2026

  • 4 Гост

    4 8 Отговор
    Знаем, че е близо до границата и лесно може някое украинско дробче да кривне и леко да я прекоси. Тогава Зелю ще има да обяснява.

    10:39 18.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Знаем

    10 2 Отговор
    Знаем, че терминала е в терминален стадий.Рижият сделкаджия ще превърти.

    10:40 18.10.2026

  • 7 Какво знаем

    10 6 Отговор
    За 3 700 000 украинци без ток

    10:41 18.10.2026

  • 8 рамадан кънев

    8 6 Отговор
    нату са терористи искам член

    10:41 18.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ЪХЪ

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "А50":

    Да очакваме ли руските негодници да нападнат НАТО?

    Коментиран от #16

    10:42 18.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Zахарова

    7 3 Отговор
    Подпалиха ми... ная работа, ужас

    10:43 18.10.2026

  • 14 Йода

    9 4 Отговор
    Скоро няма да има откъде да натоварят нафтата на Дончо.

    10:44 18.10.2026

  • 15 Това кой ти го каза?

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Давай":

    Да го питаме и ние да не би случайно да послъгваш

    10:45 18.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ясно

    5 2 Отговор
    Източниците са руски сайтове.

    Коментиран от #18

    10:47 18.10.2026

  • 18 Мдаа

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ясно":

    Според руски сайтове крайцера Москва плава,а Киев е превзет през 2022 година на третият ден.

    10:56 18.10.2026

  • 19 хахаха

    2 2 Отговор
    абсолютно ненужен текст.

    10:57 18.10.2026

  • 20 Джо Ножа

    1 0 Отговор
    Браво на Украйна.

    11:06 18.10.2026

  • 21 Знайко

    1 0 Отговор
    Знаем, че са нужни малко тиксо и боя и утре терминалът ще е като нов.

    11:07 18.10.2026

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