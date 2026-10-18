Руски дронове удариха предприятие във Волинска област

Руски безпилотници са атакували промишлено предприятие в градското селище Маневичи във Волинска област, съобщи началникът на Волинската областна военна администрация Роман Романюк. При удара са се запалили складови и производствени помещения.

Пожарът е силен и обхваща голяма площ, като на мястото се е образувал гъст дим. По предварителна информация няма загинали и пострадали. На място работят всички съответни служби, а действията по ликвидирането на последиците продължават.

„Ситуацията е сложна, но контролируема“, заяви Роман Романюк.

Заради посоката на вятъра, който духа към Маневичи, жителите са призовани да останат в помещенията, да затворят плътно прозорците и вратите и да изключат приточната вентилация. Местните власти препоръчват да не се излиза на открито без неотложна необходимост.

Нова атака срещу обект във Волинска област

Ударът е извършен два дни след друга руска атака срещу Волинска област. На 16 октомври са били поразени частни предприятия и обекти от критичната инфраструктура, включително предприятие в Маневичи и компания с чуждестранни инвестиции в Луцк.

При атаката на 16 октомври първоначално беше съобщено за ранени и неизвестни лица, а по-късно украински медии предадоха за един загинал и осем ранени при удара по предприятие в Маневичи. Данните се отнасят до предишната атака и не са свързани с новия удар, при който засега няма потвърдени жертви.

Източници: volynpost.com, en.interfax.com.ua