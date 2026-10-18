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Руски дронове удариха предприятие във Волинска област
  Тема: Украйна

Руски дронове удариха предприятие във Волинска област

18 Октомври, 2026 10:39, обновена 18 Октомври, 2026 10:40 623 8

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  • руски атаки-
  • дронове

При атаката в Маневичи е избухнал силен пожар в складови и производствени помещения. По предварителна информация няма загинали и пострадали

Руски дронове удариха предприятие във Волинска област - 1
Снимка: Телеграм
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Руски безпилотници са атакували промишлено предприятие в градското селище Маневичи във Волинска област, съобщи началникът на Волинската областна военна администрация Роман Романюк. При удара са се запалили складови и производствени помещения.

Пожарът е силен и обхваща голяма площ, като на мястото се е образувал гъст дим. По предварителна информация няма загинали и пострадали. На място работят всички съответни служби, а действията по ликвидирането на последиците продължават.

„Ситуацията е сложна, но контролируема“, заяви Роман Романюк.

Заради посоката на вятъра, който духа към Маневичи, жителите са призовани да останат в помещенията, да затворят плътно прозорците и вратите и да изключат приточната вентилация. Местните власти препоръчват да не се излиза на открито без неотложна необходимост.

Нова атака срещу обект във Волинска област

Ударът е извършен два дни след друга руска атака срещу Волинска област. На 16 октомври са били поразени частни предприятия и обекти от критичната инфраструктура, включително предприятие в Маневичи и компания с чуждестранни инвестиции в Луцк.

При атаката на 16 октомври първоначално беше съобщено за ранени и неизвестни лица, а по-късно украински медии предадоха за един загинал и осем ранени при удара по предприятие в Маневичи. Данните се отнасят до предишната атака и не са свързани с новия удар, при който засега няма потвърдени жертви.

Източници: volynpost.com, en.interfax.com.ua


Украйна
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    По време на Втората световна точно във Волинска област украинските фашисти на Бандера и Шухевич са избили над 35 000 поляци, мъже, жени, деца...

    10:48 18.10.2026

  • 3 Има ни пак

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    Не мога да ги разбера чиновниците от ЕС, които поддържат санкции и глоби относно въглеродните емисии в Европа, а не забелязват какви колосални отрови се отделят в атмосферата вследствие на войната на Путин. Ние за три комина в Мариците трябва да плащаме, а тук никой нищо не казва.

    10:48 18.10.2026

  • 4 Баа Гицка

    7 0 Отговор
    Не е споменато, тутманици ли са произвеждали в това предприятие? Руснаците стрелят по всичко!

    Коментиран от #6

    10:52 18.10.2026

  • 5 Доротея

    6 0 Отговор
    Не виждате ли, че днес ви плашат, че Русия иска да превзема Европа и Украйна уж спасявала Европа! А истината е, че съвсем скоро Европа ще моли Русия да отиде и я спаси от надигащите се метежи, организирани от отоизирани мигранти от Третия свят! Не ви ли прави впечаление какво става във Фрация, Италия, Португалия това е само в новините от последното денонощие! Или Нострадамус е гений, или някой приписва плановете си за дестабилизация на света, като негови пророчества!

    10:54 18.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Чума

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Баа Гицка":

    Виноват!

    11:07 18.10.2026

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