Руски въздушни удари в Украйна: най-малко двама загинали и десетки повредени сгради

Най-малко двама души са загинали при руски въздушни удари в Украйна, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА, предава БТА.

В югоизточния град Запорожие е загинала жена, а друга жена и малко момиче са ранени. Повредени са две жилищни сгради, 18 автомобила и образователна институция. Областната военна администрация не уточнява какво оръжие е използвано.

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В централния град Полтава жена е загинала, а четирима души са ранени при атаки с дронове, съобщи ръководителят на областната военна администрация Виталий Дякевич в Telegram. Пострадали са девет жилищни сгради, като част от щетите са причинени от паднали отломки от безпилотни летателни апарати.

В западната Виницка област руски дронове са атакували критична инфраструктура, което е довело до прекъсване на електрозахранването. Според украинските военновъздушни сили Русия е използвала общо 180 ударни дрона, от които 152 са били прехванати. Регистрирани са попадения на 20 места.

Украйна се отбранява срещу пълномащабната руска инвазия с подкрепата на западни държави от февруари 2022 г.