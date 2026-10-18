Руски въздушни удари в Украйна: най-малко двама загинали и десетки повредени сгради

Най-малко двама души са загинали при руски въздушни удари в Украйна, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА, предава БТА.
В югоизточния град Запорожие е загинала жена, а друга жена и малко момиче са ранени. Повредени са две жилищни сгради, 18 автомобила и образователна институция. Областната военна администрация не уточнява какво оръжие е използвано.
В централния град Полтава жена е загинала, а четирима души са ранени при атаки с дронове, съобщи ръководителят на областната военна администрация Виталий Дякевич в Telegram. Пострадали са девет жилищни сгради, като част от щетите са причинени от паднали отломки от безпилотни летателни апарати.
В западната Виницка област руски дронове са атакували критична инфраструктура, което е довело до прекъсване на електрозахранването. Според украинските военновъздушни сили Русия е използвала общо 180 ударни дрона, от които 152 са били прехванати. Регистрирани са попадения на 20 места.
Украйна се отбранява срещу пълномащабната руска инвазия с подкрепата на западни държави от февруари 2022 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Минало необратимо
11:56 18.10.2026
2 Защо не пишете че
11:58 18.10.2026
3 Нова славна Перемога
11:58 18.10.2026
4 Госあ
12:00 18.10.2026
5 стоян георгиев
Коментиран от #7
12:01 18.10.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ТЪРГОВСКИТЕ РЕГИСТРИ НА БЪЛГАРИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕДНА БЪЛГАРСКА ИНТЕРНЕТ МЕДИЯ И ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЪР
.. И СТИГНАХ ДО ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ НА ЧАРЛЗ ВТОРИ :)....
...
12:03 18.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 И Киев е Руски
12:14 18.10.2026
9 не може да бъде
12:17 18.10.2026
10 Подкрепата
12:17 18.10.2026
11 шаа
12:18 18.10.2026
12 Сандо
12:19 18.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ЕДИН ОТ КИИФ
12:32 18.10.2026
15 Инна
„В резултат на това логистичният център на „Нова поща“ в Ровно, където са се съхранявали и разпространявали товари с двойно предназначение, включително компоненти за безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег, беше повреден“, се казва в изявление на руското Министерство на отбраната.
„Освен това, сухотоварен кораб, превозващ военни товари и товари с двойно предназначение, беше повреден по време на транзитно преминаване по море на 30 километра източно от пристанището на Одеса.“
Рово се намира на магистралата Киев-Лвов-Чоп, между столицата и полската граница. Всеки малък пакетен товар, пристигащ от Запад, се сортира някъде тук. През последните месеци терминали на „Нова поща“ горяха в Киев, Николаев, Суми, Полтава и близо до Одеса. В Киев компанията загуби сортировъчна линия, която вече не може да бъде възстановена.
Виница е без ток от два дни. В събота, след стачка в подстанция, главната водоснабдителна станция там беше спряна, а трамваите и тролейбусите останаха в депата си. В неделя Наталия Заболотная, ръководител на украинската агенция за борба с корупцията, отново съобщи за разрушаване на критична инфраструктура и аварийни прекъсвания. Междувременно „Укренерго“ наложи ограничения за промишлеността и бизнеса във всички региони за целия ден.
12:33 18.10.2026