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Руски въздушни удари в Украйна: най-малко двама загинали и десетки повредени сгради
  Тема: Украйна

Руски въздушни удари в Украйна: най-малко двама загинали и десетки повредени сгради

18 Октомври, 2026 11:49, обновена 18 Октомври, 2026 11:52 772 15

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Жертви и ранени има в Запорожие и Полтава, а атаки с дронове са причинили прекъсвания на електрозахранването във Виницка област.

Руски въздушни удари в Украйна: най-малко двама загинали и десетки повредени сгради - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко двама души са загинали при руски въздушни удари в Украйна, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА, предава БТА.

В югоизточния град Запорожие е загинала жена, а друга жена и малко момиче са ранени. Повредени са две жилищни сгради, 18 автомобила и образователна институция. Областната военна администрация не уточнява какво оръжие е използвано.

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В централния град Полтава жена е загинала, а четирима души са ранени при атаки с дронове, съобщи ръководителят на областната военна администрация Виталий Дякевич в Telegram. Пострадали са девет жилищни сгради, като част от щетите са причинени от паднали отломки от безпилотни летателни апарати.

В западната Виницка област руски дронове са атакували критична инфраструктура, което е довело до прекъсване на електрозахранването. Според украинските военновъздушни сили Русия е използвала общо 180 ударни дрона, от които 152 са били прехванати. Регистрирани са попадения на 20 места.

Украйна се отбранява срещу пълномащабната руска инвазия с подкрепата на западни държави от февруари 2022 г.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Минало необратимо

    19 2 Отговор
    Имало една страна наречена Украйна. Почивай в мир.

    11:56 18.10.2026

  • 2 Защо не пишете че

    14 3 Отговор
    Информацията от Украйна не е потвърдена защото е лъжа и пропаганда

    11:58 18.10.2026

  • 3 Нова славна Перемога

    13 1 Отговор
    и голям украински контраступ!

    11:58 18.10.2026

  • 4 Госあ

    16 2 Отговор
    новите заселници от израел ше я оправят. Подмяната върви с пълна сила

    12:00 18.10.2026

  • 5 стоян георгиев

    1 17 Отговор
    Ясно се вижда че украйна вече произвежда много повече дронове и нанася по всеобхватни удари .

    Коментиран от #7

    12:01 18.10.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 2 Отговор
    РОВИХ Р
    ТЪРГОВСКИТЕ РЕГИСТРИ НА БЪЛГАРИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕДНА БЪЛГАРСКА ИНТЕРНЕТ МЕДИЯ И ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЪР
    .. И СТИГНАХ ДО ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ НА ЧАРЛЗ ВТОРИ :)....
    ...

    12:03 18.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И Киев е Руски

    9 1 Отговор
    Слабо във Франция има повече жертви.Путин да вземе мерки

    12:14 18.10.2026

  • 9 не може да бъде

    11 1 Отговор
    Нанасянето на въздушни удари чрез авиация и авиационни бомби в т.ч тежки бомби 1000-1500 кг. разкриват една особеност за която малко се говори !?А тази особеност разкрива какво се е случвало в Украйна след сключването на Минските споразумения и кой е виновен за провала!?!Руснаците атакуват с такива бомби изградени здрави бетонни съоръжения -и въпреки това остават налични подземни бетонни ходове укрепени бетонни подземия и др.-и се налага отново да бъдат атакувани с тежки бомби и допълнително с тежка артилерия!?А преди минските споразумения голяма част от тези съоръжения просто не са съществували....и това обяснява всичко което се е случило след 2014 г!?Здраво са работили украинците.. но по-големият въпрос е че някой им е помагал в тази " благородна" дейност!?Познайте до 3 пъти кой!?

    12:17 18.10.2026

  • 10 Подкрепата

    11 0 Отговор
    на западни държави?! Подкрепата е от целокупното нато плюс още няколко васални държави! В резултат:руснаците ги разбиха на пух и прах!

    12:17 18.10.2026

  • 11 шаа

    8 0 Отговор
    "пълномащабна инвазия" .... мисирките не зная какво значи "пълномащабен", не знаят и "инвазия". сладурани.

    12:18 18.10.2026

  • 12 Сандо

    3 1 Отговор
    Много слабо,Путин,очень слабо!В България войната по пътищата взема повече жертви.

    12:19 18.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ЕДИН ОТ КИИФ

    2 0 Отговор
    Пак ще трябва да отхождам из парка.

    12:32 18.10.2026

  • 15 Инна

    0 0 Отговор
    Логистичен център в Ровно и кораб, превозващ военни товари, бяха повредени в Черно море в Украйна.

    „В резултат на това логистичният център на „Нова поща“ в Ровно, където са се съхранявали и разпространявали товари с двойно предназначение, включително компоненти за безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег, беше повреден“, се казва в изявление на руското Министерство на отбраната.

    „Освен това, сухотоварен кораб, превозващ военни товари и товари с двойно предназначение, беше повреден по време на транзитно преминаване по море на 30 километра източно от пристанището на Одеса.“

    Рово се намира на магистралата Киев-Лвов-Чоп, между столицата и полската граница. Всеки малък пакетен товар, пристигащ от Запад, се сортира някъде тук. През последните месеци терминали на „Нова поща“ горяха в Киев, Николаев, Суми, Полтава и близо до Одеса. В Киев компанията загуби сортировъчна линия, която вече не може да бъде възстановена.

    Виница е без ток от два дни. В събота, след стачка в подстанция, главната водоснабдителна станция там беше спряна, а трамваите и тролейбусите останаха в депата си. В неделя Наталия Заболотная, ръководител на украинската агенция за борба с корупцията, отново съобщи за разрушаване на критична инфраструктура и аварийни прекъсвания. Междувременно „Укренерго“ наложи ограничения за промишлеността и бизнеса във всички региони за целия ден.

    12:33 18.10.2026

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