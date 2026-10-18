Зеленски: Русия е атакувала украинския енергиен сектор 76 пъти за седмица

Русия е атакувала енергийния, петролния и газовия сектор на Украйна 76 пъти през последната седмица, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви спиране на ударите по енергийна инфраструктура. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
„Откакто американският президент обяви енергийно прекратяване на огъня преди една седмица, Русия умишлено атакува енергийния, петролен и газов сектор на Украйна 76 пъти“, написа Зеленски в Екс. По думите му при последните удари са били поразени подстанции във Виницка, Житомирска, Хмелницка и Одеска област.
Нито Киев, нито Москва са потвърдили, че приемат предложеното от Тръмп споразумение за прекратяване на огъня срещу енергийната инфраструктура.
Междувременно полската армия съобщи в Екс, че военновъздушните сили на страната са извършили превантивни операции във връзка с днешните руски ракетни атаки срещу Украйна.
„Тези действия са превантивни по характер и са насочени към обезопасяване и защита на полското въздушно пространство, по-специално в райони, които граничат с рискови зони“, посочи армията в изявление.
Летищата в източния полски град Люблин и в югоизточния Жешув временно са преустановили работа, за да осигурят свобода на действие на военната авиация. Това съобщи полската агенция за въздухоплаване в публикация в Екс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:42 18.10.2026
2 И Киев е Руски
12:44 18.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Вовата съм
12:46 18.10.2026
6 стоян георгиев
Коментиран от #64
12:46 18.10.2026
7 Сандо
12:46 18.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Овчар
Коментиран от #13, #34, #38, #56, #57, #59
12:47 18.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 володя
До коментар #4 от "Боруна Лом":1рупля0,011евро
Коментиран от #44
12:48 18.10.2026
13 Буздуган
До коментар #10 от "Овчар":Господин за един ден.. български игрален филм..!
12:48 18.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 горски
12:49 18.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ну, погоди
Документите разкриват, че ЦРУ и Военното разузнаване на САЩ са използвали и защитавали десетки лица, пряко замесени в Холокоста и военни престъпления (като Алфред Секс, Ото фон Болшвинг и дори Клаус Барби, известен като „Касапина от Лион“, преди да бъде прехвърлен в Южна Америка)
12:50 18.10.2026
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23 Глейте
Убавинья
Хихихихи
Коментиран от #47
12:51 18.10.2026
24 Инна
Военно-цивилната администрация на Волинска област започва евакуацията на жителите на градския комплекс Маневичи в Камен-Каширски район, след като руски ракети „Гераний“ поразиха промишлен обект. Подробности не се съобщават, но жителите на близките къщи се евакуират поради масивен пожар. Най-вероятно обектът е произвеждал нещо за украинските въоръжени сили. Предварителните данни сочат, че горят складове и производствени помещения.
12:52 18.10.2026
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26 стоян георгиев
До коментар #14 от "Боруна Лом":От римляни акъл не вземам .благодаря все пак.
12:53 18.10.2026
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28 Без свалянето на путин
12:54 18.10.2026
29 Мишел
Докато Украйна съществува, няма да има примирие с Русия, само капитулация на Украйна.
Коментиран от #31, #46
12:54 18.10.2026
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31 И това кога ще се случи?
До коментар #29 от "Мишел":Преди или няколко години след като нелигитимният путин пукяса?Ти как мислиш?
12:56 18.10.2026
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40 чичо Кольо
13:05 18.10.2026
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43 МЪЛЧАНИЕ
13:15 18.10.2026
44 Мерц
До коментар #12 от "володя":Едно евро - двеста грама домати …. И източния фронт да ни пази мммм наивник !
13:15 18.10.2026
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48 Дон Корлеоне
Коментиран от #50
13:17 18.10.2026
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52 Анонимен
13:20 18.10.2026
53 Тръмп
До коментар #41 от "Я не разбрах":Скоро ще разбереш кой е Г-н Президента на САЩ и кой си ти ! И друго толерирането и не цензурирането на обиди и закани срещу американски или други правителствени органи може да доведе до тежки санкции !
13:20 18.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Лопа ти
До коментар #49 от "Хехехе":Ралупата
13:21 18.10.2026
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57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Синя слива зельонски
13:30 18.10.2026
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60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 трябва
13:54 18.10.2026
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64 Зеления
До коментар #6 от "стоян георгиев":"Рижавия е най жалкия възможен президент на сащ"
А Урсула най-жалката възможна председателка на ЕС
Мирчев най-жалкия възможен полупредседател на Дай България
Генерал Гном най-жалкия възможен председател, а сега зам. председател на ДСБ
Кокорин и про100-то най-жалките възможни председатели на ПП
Коментиран от #66, #68
14:02 18.10.2026
65 Иван 1
14:02 18.10.2026
66 стоян георгиев
До коментар #64 от "Зеления":Възможно е .аз твърдя само за тръмп.другите не ги знам.
Коментиран от #69
14:05 18.10.2026
67 Любопитко
Коментиран от #70
14:13 18.10.2026
68 Хояско
До коментар #64 от "Зеления":А Путин е най-жалкия управляващ Русия откакто я има.
14:28 18.10.2026
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