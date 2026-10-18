Зеленски: Русия е атакувала украинския енергиен сектор 76 пъти за седмица

Русия е атакувала енергийния, петролния и газовия сектор на Украйна 76 пъти през последната седмица, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви спиране на ударите по енергийна инфраструктура. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Откакто американският президент обяви енергийно прекратяване на огъня преди една седмица, Русия умишлено атакува енергийния, петролен и газов сектор на Украйна 76 пъти“, написа Зеленски в Екс. По думите му при последните удари са били поразени подстанции във Виницка, Житомирска, Хмелницка и Одеска област.

Нито Киев, нито Москва са потвърдили, че приемат предложеното от Тръмп споразумение за прекратяване на огъня срещу енергийната инфраструктура.

Междувременно полската армия съобщи в Екс, че военновъздушните сили на страната са извършили превантивни операции във връзка с днешните руски ракетни атаки срещу Украйна.

„Тези действия са превантивни по характер и са насочени към обезопасяване и защита на полското въздушно пространство, по-специално в райони, които граничат с рискови зони“, посочи армията в изявление.

Летищата в източния полски град Люблин и в югоизточния Жешув временно са преустановили работа, за да осигурят свобода на действие на военната авиация. Това съобщи полската агенция за въздухоплаване в публикация в Екс.