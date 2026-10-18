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Зеленски: Русия е атакувала украинския енергиен сектор 76 пъти за седмица
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия е атакувала украинския енергиен сектор 76 пъти за седмица

18 Октомври, 2026 12:39 1 009 70

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Полските военновъздушни сили проведоха превантивни операции за защита на въздушното пространство на страната на фона на руските ракетни удари срещу Украйна.

Зеленски: Русия е атакувала украинския енергиен сектор 76 пъти за седмица - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е атакувала енергийния, петролния и газовия сектор на Украйна 76 пъти през последната седмица, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви спиране на ударите по енергийна инфраструктура. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Откакто американският президент обяви енергийно прекратяване на огъня преди една седмица, Русия умишлено атакува енергийния, петролен и газов сектор на Украйна 76 пъти“, написа Зеленски в Екс. По думите му при последните удари са били поразени подстанции във Виницка, Житомирска, Хмелницка и Одеска област.

Нито Киев, нито Москва са потвърдили, че приемат предложеното от Тръмп споразумение за прекратяване на огъня срещу енергийната инфраструктура.

Междувременно полската армия съобщи в Екс, че военновъздушните сили на страната са извършили превантивни операции във връзка с днешните руски ракетни атаки срещу Украйна.

„Тези действия са превантивни по характер и са насочени към обезопасяване и защита на полското въздушно пространство, по-специално в райони, които граничат с рискови зони“, посочи армията в изявление.

Летищата в източния полски град Люблин и в югоизточния Жешув временно са преустановили работа, за да осигурят свобода на действие на военната авиация. Това съобщи полската агенция за въздухоплаване в публикация в Екс.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    29 4 Отговор
    В Лвов се проведе факелно шествие на Хитлерюгенд.

    12:42 18.10.2026

  • 2 И Киев е Руски

    22 4 Отговор
    Леле Малее тоя е още Ж.Ф

    12:44 18.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Вовата съм

    25 4 Отговор
    Скоро ще спре да ги атакува - не останаха цели

    12:46 18.10.2026

  • 6 стоян георгиев

    6 23 Отговор
    Рижавия е най жалкия възможен президент на сащ

    Коментиран от #64

    12:46 18.10.2026

  • 7 Сандо

    27 3 Отговор
    Комикът се превърна /го превърнаха/ в трагик!

    12:46 18.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Овчар

    27 3 Отговор
    Момчето си отива... български игрален филм..

    Коментиран от #13, #34, #38, #56, #57, #59

    12:47 18.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 володя

    2 11 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    1рупля0,011евро

    Коментиран от #44

    12:48 18.10.2026

  • 13 Буздуган

    18 1 Отговор

    До коментар #10 от "Овчар":

    Господин за един ден.. български игрален филм..!

    12:48 18.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 горски

    22 3 Отговор
    Споко,тези дни Кая и Урсула ще яхнат метлите и ще прогонят руската мечка....срещу заплащане от Зеленски.Вещиците обаче искат кръв....

    12:49 18.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ну, погоди

    16 3 Отговор
    През 1998 г. Конгресът на САЩ приема специален закон, с който разсекретява над 8,5 милиона страници документи.
    Документите разкриват, че ЦРУ и Военното разузнаване на САЩ са използвали и защитавали десетки лица, пряко замесени в Холокоста и военни престъпления (като Алфред Секс, Ото фон Болшвинг и дори Клаус Барби, известен като „Касапина от Лион“, преди да бъде прехвърлен в Южна Америка)

    12:50 18.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Глейте

    4 19 Отговор
    Кво става у питере!
    Убавинья
    Хихихихи

    Коментиран от #47

    12:51 18.10.2026

  • 24 Инна

    21 3 Отговор
    Руските въоръжени сили продължават да нанасят удари по Украйна практически денонощно, като западните райони са под атака от сутринта на неделя, 18 октомври. През последните дни нашите сили обръщат засилено внимание на Западна Украйна.

    Военно-цивилната администрация на Волинска област започва евакуацията на жителите на градския комплекс Маневичи в Камен-Каширски район, след като руски ракети „Гераний“ поразиха промишлен обект. Подробности не се съобщават, но жителите на близките къщи се евакуират поради масивен пожар. Най-вероятно обектът е произвеждал нещо за украинските въоръжени сили. Предварителните данни сочат, че горят складове и производствени помещения.

    12:52 18.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 стоян георгиев

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Боруна Лом":

    От римляни акъл не вземам .благодаря все пак.

    12:53 18.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Без свалянето на путин

    5 24 Отговор
    Русия загива.

    12:54 18.10.2026

  • 29 Мишел

    25 4 Отговор
    Русия не е сключвала примирие, а примирието на Украйна със САЩ не я засяга.
    Докато Украйна съществува, няма да има примирие с Русия, само капитулация на Украйна.

    Коментиран от #31, #46

    12:54 18.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 И това кога ще се случи?

    4 17 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    Преди или няколко години след като нелигитимният путин пукяса?Ти как мислиш?

    12:56 18.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 чичо Кольо

    3 6 Отговор
    Еваларката пич!

    13:05 18.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 МЪЛЧАНИЕ

    4 10 Отговор
    От сутринта русораста се скри.

    13:15 18.10.2026

  • 44 Мерц

    10 4 Отговор

    До коментар #12 от "володя":

    Едно евро - двеста грама домати …. И източния фронт да ни пази мммм наивник !

    13:15 18.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 48 Дон Корлеоне

    5 8 Отговор
    Хаяско закара ли нафтата?

    Коментиран от #50

    13:17 18.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Анонимен

    15 4 Отговор
    А вие колко пъти атакувахте руски НПЗ?!! По-добре си мълчи и си напудри носа!!

    13:20 18.10.2026

  • 53 Тръмп

    13 2 Отговор

    До коментар #41 от "Я не разбрах":

    Скоро ще разбереш кой е Г-н Президента на САЩ и кой си ти ! И друго толерирането и не цензурирането на обиди и закани срещу американски или други правителствени органи може да доведе до тежки санкции !

    13:20 18.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Лопа ти

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Хехехе":

    Ралупата

    13:21 18.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Синя слива зельонски

    13 0 Отговор
    Зельонски е като синята слива - син, зелен, червен, с бел налеп.

    13:30 18.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 трябва

    2 1 Отговор
    Да ми пука ли?

    13:54 18.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Зеления

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    "Рижавия е най жалкия възможен президент на сащ"

    А Урсула най-жалката възможна председателка на ЕС
    Мирчев най-жалкия възможен полупредседател на Дай България
    Генерал Гном най-жалкия възможен председател, а сега зам. председател на ДСБ
    Кокорин и про100-то най-жалките възможни председатели на ПП

    Коментиран от #66, #68

    14:02 18.10.2026

  • 65 Иван 1

    2 1 Отговор
    Няма нищо ти нали удари един шланг.

    14:02 18.10.2026

  • 66 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Зеления":

    Възможно е .аз твърдя само за тръмп.другите не ги знам.

    Коментиран от #69

    14:05 18.10.2026

  • 67 Любопитко

    3 2 Отговор
    А ти коло пъти удари навътре в русия и нпз.

    Коментиран от #70

    14:13 18.10.2026

  • 68 Хояско

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "Зеления":

    А Путин е най-жалкия управляващ Русия откакто я има.

    14:28 18.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

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