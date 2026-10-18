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Руски дронове удариха енергийни обекти в Одеска област, 24 000 домакинства са без ток
  Тема: Украйна

Руски дронове удариха енергийни обекти в Одеска област, 24 000 домакинства са без ток

18 Октомври, 2026 13:20 947 66

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  • украйна-
  • дронове-
  • енергийни обекти-
  • одеска област-
  • домакинства-
  • без ток

Екипи работят по отстраняването на щетите след нощната атака. В региона живеят над 150 000 етнически българи.

Руски дронове удариха енергийни обекти в Одеска област, 24 000 домакинства са без ток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руски дронове атакуваха масирано енергийни обекти в Одеска област през нощта, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Telegram, предава БТА.

Вследствие на ударите около 24 000 домакинства в различни райони на областта са останали без електрозахранване. Енергетиците продължават аварийните дейности по възстановяване на повредената инфраструктура, допълни Кипер.

Още новини от Украйна

Одеска област е дом на над 150 000 етнически българи, които са третата по численост етническа общност в Украйна според последното официално преброяване в страната. В самия град Одеса живеят приблизително между 50 000 и 60 000 българи.

Най-големите компактни български общности в региона са съсредоточени в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Попиляха я

    34 18 Отговор
    Тая Украйна а зельо се хили

    13:25 18.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    29 18 Отговор
    Колко българи живееха в Одеса?

    Коментиран от #4

    13:25 18.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    13 17 Отговор
    Българите в Украйна са 2 млн,в Русия 7 млн,в Света 22 млн

    Коментиран от #17

    13:26 18.10.2026

  • 4 Дииъъук

    21 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Преди може би да, сега дали има? Или искат да ни свирят по националната струна?

    13:26 18.10.2026

  • 5 Из питер

    16 32 Отговор
    Тука в питере няма ток и вода отдавна,вчера военните в озон изгоряха като слама,пищяха от ужас

    Коментиран от #62, #63

    13:28 18.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дойче веле 🚾

    30 14 Отговор
    Я кажете кво се случва у Париж много дронове и там фъркат

    13:30 18.10.2026

  • 8 Ясно е

    15 16 Отговор
    Фашисткият агресор ще получи огледален отговор. Трети закон на Нютон.

    13:31 18.10.2026

  • 9 Млад еврас

    23 14 Отговор
    Нищо де, важно е, че европа ша тегли нови заеми да дава на зеления гном да е щастлив, охаа ша има за златни тоалетни.

    13:32 18.10.2026

  • 10 Не умряха ли

    16 7 Отговор
    Поне 1000 българи-все са 150 000

    Коментиран от #15

    13:34 18.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 УКРАЙНА 🇺🇦

    7 18 Отговор
    А в Петърбург какво става

    Коментиран от #47

    13:38 18.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Това лреброяване

    17 5 Отговор

    До коментар #10 от "Не умряха ли":

    е от2012 г. Минаха 14 год . Нищо, че повечето са бусифицурани от ьеленатаХинта насила. Важното е облъчването, с което крадат мозъците на едногънковите.

    13:39 18.10.2026

  • 16 Същото

    5 18 Отговор
    в Русия е тероризъм!

    13:39 18.10.2026

  • 17 И всички

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    са софиянци!

    13:42 18.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 стоян георгиев

    1 16 Отговор
    Ударите над българските региони в украйна доставят огромно удоволствие на българския фен на путин.интересно защо?

    Коментиран от #25

    13:46 18.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 стоян георгиев

    1 15 Отговор

    До коментар #18 от "Рублевка":

    Даже не знаеш коя е руската освободителна армия.това е армията на генерал власов .

    Коментиран от #44

    13:47 18.10.2026

  • 23 Напред братя!

    17 1 Отговор
    Западните покрайнини на Русия очакват освобождение! Русия е освободител на поробените!

    13:47 18.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Макробиолог

    2 0 Отговор
    Ами това е последната версия на Кримсщата война.Тоя път Турция е неутрална.

    13:48 18.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Рускинята

    0 8 Отговор

    До коментар #24 от "Сатана Z":

    или германката с конете?

    Коментиран от #38, #41

    13:49 18.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Сатана Z

    14 1 Отговор
    Русия е обявила ,че провежда СВО в Украйна според международните правила,но Украйна не е обявила война на Русия за удари по нейна територия.
    Сега нападенията на нацистите от т.нар.Украйна срещу Русия са нищо повече от терористични нападения .

    Коментиран от #32, #34

    13:50 18.10.2026

  • 31 1111

    15 1 Отговор
    Брееей, за първи път пишете колко са българите в Одеса?!

    13:51 18.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 стоян георгиев

    1 11 Отговор

    До коментар #30 от "Сатана Z":

    Нападнатия не е необходимо да обявява война.ссср не обяви война на хитлеристка германия.

    13:53 18.10.2026

  • 35 Вова

    0 10 Отговор
    Дони,Зелю ме бие...!

    13:53 18.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Османагич 🇹🇷

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Рускинята":

    Или българина с Гьотта ?

    13:54 18.10.2026

  • 39 стоян георгиев

    2 13 Отговор

    До коментар #29 от "Административно":

    Руската федерация както и лично путин е подписал не един договор признаващ крим за украински.не само това .русия е гарантирала че ще защити украйна ако някой иска да и вземе нещо включително и крим.

    Коментиран от #46, #59

    13:55 18.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 1 Отговор
    Триенето на неугодни коментари не Спира руската армия,хахахах

    13:57 18.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Рублевка

    9 1 Отговор
    Украйна е обявена след пиянско сборище на комуняки и сепаратисти във вила в белоруската гора. Комуняката Елцин е бил толкова пиян, че се е напикал.

    Коментиран от #48, #49

    13:59 18.10.2026

  • 46 Крим

    0 7 Отговор

    До коментар #39 от "стоян георгиев":

    чудесния курорт,Путин искаше да направи непотопяема военна база за атаки във всички посоки,но Украина провали този план,затова руснаците побесняха и задействаха Краснов!

    Коментиран от #50

    14:00 18.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 стоян георгиев

    1 7 Отговор

    До коментар #45 от "Рублевка":

    Я кажи един лидер на русия дето да не е бил предател без управляващия в момента?

    Коментиран от #54, #61

    14:01 18.10.2026

  • 49 Тогава

    0 5 Отговор

    До коментар #45 от "Рублевка":

    обяви и Путин за наследник!

    14:01 18.10.2026

  • 50 стоян георгиев

    1 11 Отговор

    До коментар #46 от "Крим":

    Путин искаше да направи черно море вътрешно ама си изгуби черноморския флот.

    Коментиран от #53

    14:02 18.10.2026

  • 51 Руската народно освободителна армия

    11 1 Отговор
    Напредва по цялата линия на фронта, над 1000 километра! Сепаратистите от Киев нямат никакъв шанс. Тръмп им спря интернета, а Владимир Владимирович всичко останало. Върнати са в средновековието.

    Коментиран от #55

    14:04 18.10.2026

  • 52 Разпадът на СССР

    8 1 Отговор
    Е предизвикан от Горбачов, а осъществен от пияницата Елцин. Има видео в нета, където Елцин кьоркютук пиян с заплитащ се език казва да си вземат толкова суверинитет от Русия, колкото искат! Владимир Владимирович Путин се опитва да поправи това пиянско безумие!

    14:08 18.10.2026

  • 53 Майор Мишев

    8 0 Отговор

    До коментар #50 от "стоян георгиев":

    Що бе ,Украйна и България какъв флот имат,старшинка 😂😂😂?

    Коментиран от #56, #58

    14:11 18.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 стоян георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #51 от "Руската народно освободителна армия":

    Руската освободителна армия е армията помагаща на хитлер да завладее ссср.роа беше армия от колаборанти.

    14:11 18.10.2026

  • 56 НАТО ни подари флот

    6 0 Отговор

    До коментар #53 от "Майор Мишев":

    Гумени лодки с гребла и мотори!

    14:12 18.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 стоян георгиев

    0 9 Отговор

    До коментар #53 от "Майор Мишев":

    Никакъв.украйна без флот унищожи руския направи си сметката...хаха...

    14:12 18.10.2026

  • 59 Майсторът 🐷 на Илюзиите

    10 0 Отговор

    До коментар #39 от "стоян георгиев":

    СиСи ,Русия никога не е декларирала ,че ще остави Крим да стане английска база или база на НАТО ,бъркаш компоти с компютри ,а си финансист милионер с интереси в Енергетиката или нещо не съм разбрал правилно ?

    14:14 18.10.2026

  • 60 Руската империя

    6 0 Отговор
    Извади западните покрайнини и Прибалтика от калта и тинята. СССР им построи промишленост и инфраструктура. Те неблагодарно забраниха руския език и започнаха насилствено смяна на руските имена, като България през комунизма.

    Коментиран от #66

    14:15 18.10.2026

  • 61 Рублевка

    7 0 Отговор

    До коментар #48 от "стоян георгиев":

    Сиси ,явно бъркаш Русия със СССР , това е все едно да бъркаш Независима България със санджак Румелия -Буллгарр.И.Станн !

    14:17 18.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Германските и финландските фашисти

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Из питер":

    Направиха блокада на Ленинград и го обстрелваха с тежки гаубици, а Луфтвафе го бомбардираше всеки ден. Ленинград устоя. И сега ще устои на дрончета от пластмаса и шперплат.
    На тия, които имат възможност, пожелавам да посетят тоя прекрасен град, построен сякаш от извънземните.

    14:32 18.10.2026

  • 64 дядя дръмпи

    0 0 Отговор
    Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Русия е атакувала енергийния сектор на Украйна 76 пъти през изминалата седмица. Според Зеленски, Русия е атакувала повече от 15 украински енергийни съоръжения само през нощта до събота. Руската армия разшири кампанията си срещу енергийната система и се опитва да разшири резервите и ремонтните възможности на Украйна колкото е възможно, съобщи Зеленски в Telegram.

    Пожари в руския петролен терминал и складове

    В Санкт Петербург един човек беше убит, а петима други бяха ранени, каза губернатор Беглов. Според доклада, пожари са избухнали на петролния терминал в Санкт Петербург, в нефтено складово съоръжение и в индустриални зали. Руският онлайн търговец Ozon заяви, че логистичният му център в града гори. Интернет компанията VK заяви, че нейният център за данни в Ленинградска област е бил атакуван от дронове, но операциите са продължили нормално. VK управлява социална мрежа, популярна в Русия.Според Министерството на отбраната в Москва, руската противовъздушна отбрана е свалила 1 015 украински дрона над различни региони на страната през нощта. Само руската противовъздушна отбрана унищожи 195 украински дрона по пътя към столицата, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин в Telegram.

    Летищата в Москва спират дейността си

    14:40 18.10.2026

  • 65 възмутен

    0 0 Отговор
    фактите, язък... над 50% от коментарите са премахнати... нали сте медия на исрината

    14:45 18.10.2026

  • 66 така си е

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Руската империя":

    Загърбихме всичко руско, език, култура... но сега ни е по-лесно, поляците да ремонтират МИГовете ни

    14:47 18.10.2026

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