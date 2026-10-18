Руски дронове удариха енергийни обекти в Одеска област, 24 000 домакинства са без ток

Руски дронове атакуваха масирано енергийни обекти в Одеска област през нощта, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Telegram, предава БТА.

Вследствие на ударите около 24 000 домакинства в различни райони на областта са останали без електрозахранване. Енергетиците продължават аварийните дейности по възстановяване на повредената инфраструктура, допълни Кипер.

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Одеска област е дом на над 150 000 етнически българи, които са третата по численост етническа общност в Украйна според последното официално преброяване в страната. В самия град Одеса живеят приблизително между 50 000 и 60 000 българи.

Най-големите компактни български общности в региона са съсредоточени в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.