Руски дронове удариха енергийни обекти в Одеска област, 24 000 домакинства са без ток

Руски дронове атакуваха масирано енергийни обекти в Одеска област през нощта, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Telegram, предава БТА.
Вследствие на ударите около 24 000 домакинства в различни райони на областта са останали без електрозахранване. Енергетиците продължават аварийните дейности по възстановяване на повредената инфраструктура, допълни Кипер.
Одеска област е дом на над 150 000 етнически българи, които са третата по численост етническа общност в Украйна според последното официално преброяване в страната. В самия град Одеса живеят приблизително между 50 000 и 60 000 българи.
Най-големите компактни български общности в региона са съсредоточени в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Попиляха я
13:25 18.10.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4
13:25 18.10.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #17
13:26 18.10.2026
4 Дииъъук
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Преди може би да, сега дали има? Или искат да ни свирят по националната струна?
13:26 18.10.2026
5 Из питер
Коментиран от #62, #63
13:28 18.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дойче веле 🚾
13:30 18.10.2026
8 Ясно е
13:31 18.10.2026
9 Млад еврас
13:32 18.10.2026
10 Не умряха ли
Коментиран от #15
13:34 18.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 УКРАЙНА 🇺🇦
Коментиран от #47
13:38 18.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Това лреброяване
До коментар #10 от "Не умряха ли":е от2012 г. Минаха 14 год . Нищо, че повечето са бусифицурани от ьеленатаХинта насила. Важното е облъчването, с което крадат мозъците на едногънковите.
13:39 18.10.2026
16 Същото
13:39 18.10.2026
17 И всички
До коментар #3 от "Последния Софиянец":са софиянци!
13:42 18.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 стоян георгиев
Коментиран от #25
13:46 18.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 стоян георгиев
До коментар #18 от "Рублевка":Даже не знаеш коя е руската освободителна армия.това е армията на генерал власов .
Коментиран от #44
13:47 18.10.2026
23 Напред братя!
13:47 18.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Макробиолог
13:48 18.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Рускинята
До коментар #24 от "Сатана Z":или германката с конете?
Коментиран от #38, #41
13:49 18.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Сатана Z
Сега нападенията на нацистите от т.нар.Украйна срещу Русия са нищо повече от терористични нападения .
Коментиран от #32, #34
13:50 18.10.2026
31 1111
13:51 18.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 стоян георгиев
До коментар #30 от "Сатана Z":Нападнатия не е необходимо да обявява война.ссср не обяви война на хитлеристка германия.
13:53 18.10.2026
35 Вова
13:53 18.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Османагич 🇹🇷
До коментар #28 от "Рускинята":Или българина с Гьотта ?
13:54 18.10.2026
39 стоян георгиев
До коментар #29 от "Административно":Руската федерация както и лично путин е подписал не един договор признаващ крим за украински.не само това .русия е гарантирала че ще защити украйна ако някой иска да и вземе нещо включително и крим.
Коментиран от #46, #59
13:55 18.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
13:57 18.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Рублевка
Коментиран от #48, #49
13:59 18.10.2026
46 Крим
До коментар #39 от "стоян георгиев":чудесния курорт,Путин искаше да направи непотопяема военна база за атаки във всички посоки,но Украина провали този план,затова руснаците побесняха и задействаха Краснов!
Коментиран от #50
14:00 18.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 стоян георгиев
До коментар #45 от "Рублевка":Я кажи един лидер на русия дето да не е бил предател без управляващия в момента?
Коментиран от #54, #61
14:01 18.10.2026
49 Тогава
До коментар #45 от "Рублевка":обяви и Путин за наследник!
14:01 18.10.2026
50 стоян георгиев
До коментар #46 от "Крим":Путин искаше да направи черно море вътрешно ама си изгуби черноморския флот.
Коментиран от #53
14:02 18.10.2026
51 Руската народно освободителна армия
Коментиран от #55
14:04 18.10.2026
52 Разпадът на СССР
14:08 18.10.2026
53 Майор Мишев
До коментар #50 от "стоян георгиев":Що бе ,Украйна и България какъв флот имат,старшинка 😂😂😂?
Коментиран от #56, #58
14:11 18.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 стоян георгиев
До коментар #51 от "Руската народно освободителна армия":Руската освободителна армия е армията помагаща на хитлер да завладее ссср.роа беше армия от колаборанти.
14:11 18.10.2026
56 НАТО ни подари флот
До коментар #53 от "Майор Мишев":Гумени лодки с гребла и мотори!
14:12 18.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 стоян георгиев
До коментар #53 от "Майор Мишев":Никакъв.украйна без флот унищожи руския направи си сметката...хаха...
14:12 18.10.2026
59 Майсторът 🐷 на Илюзиите
До коментар #39 от "стоян георгиев":СиСи ,Русия никога не е декларирала ,че ще остави Крим да стане английска база или база на НАТО ,бъркаш компоти с компютри ,а си финансист милионер с интереси в Енергетиката или нещо не съм разбрал правилно ?
14:14 18.10.2026
60 Руската империя
Коментиран от #66
14:15 18.10.2026
61 Рублевка
До коментар #48 от "стоян георгиев":Сиси ,явно бъркаш Русия със СССР , това е все едно да бъркаш Независима България със санджак Румелия -Буллгарр.И.Станн !
14:17 18.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Германските и финландските фашисти
До коментар #5 от "Из питер":Направиха блокада на Ленинград и го обстрелваха с тежки гаубици, а Луфтвафе го бомбардираше всеки ден. Ленинград устоя. И сега ще устои на дрончета от пластмаса и шперплат.
На тия, които имат възможност, пожелавам да посетят тоя прекрасен град, построен сякаш от извънземните.
14:32 18.10.2026
64 дядя дръмпи
Пожари в руския петролен терминал и складове
В Санкт Петербург един човек беше убит, а петима други бяха ранени, каза губернатор Беглов. Според доклада, пожари са избухнали на петролния терминал в Санкт Петербург, в нефтено складово съоръжение и в индустриални зали. Руският онлайн търговец Ozon заяви, че логистичният му център в града гори. Интернет компанията VK заяви, че нейният център за данни в Ленинградска област е бил атакуван от дронове, но операциите са продължили нормално. VK управлява социална мрежа, популярна в Русия.Според Министерството на отбраната в Москва, руската противовъздушна отбрана е свалила 1 015 украински дрона над различни региони на страната през нощта. Само руската противовъздушна отбрана унищожи 195 украински дрона по пътя към столицата, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин в Telegram.
Летищата в Москва спират дейността си
14:40 18.10.2026
65 възмутен
14:45 18.10.2026
66 така си е
До коментар #60 от "Руската империя":Загърбихме всичко руско, език, култура... но сега ни е по-лесно, поляците да ремонтират МИГовете ни
14:47 18.10.2026