Масови безредици във Франция: близо 1800 арестувани, стотици полицаи са ранени

Франция започна да оценява щетите след един от най-бурните дни на безредици през последните години. Демонстрациите срещу поскъпването на живота и проблемите в обществените услуги прераснаха в насилие, при което загина един протестиращ, стотици полицаи бяха ранени, а близо 1800 души бяха задържани, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В различни части на страната протестиращи подпалиха сграда на кметство, разграбиха магазини и изписаха с графити обществени сгради. Групи от демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията, докато други участници се включиха в шествията мирно. Над половин милион души излязоха на улицата в десетки градове.
Един от демонстрантите е починал след сърдечен арест по време на протестите в Париж, където полицията е извършила рекордните 855 ареста. Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез съобщи, че в цялата страна са задържани около 1800 души, а повече от 500 полицаи са пострадали.
Докато голяма част от демонстрациите преминавали мирно, групи, подстрекаващи към безредици, нападали обществени сгради, разграбвали луксозни бутици и супермаркети и атакували полицейски автомобили и служители. В Париж разбити витрини, изгорели велосипеди и лозунги, изписани със спрей, останаха след протестите, започнали предимно мирно, но прераснали в насилие.
В Лимож работници започнаха да оценяват щетите по 143-годишната сграда на кметството, частично разрушена при палеж. Мащабни дейности по почистване започнаха също в Лил, Марсилия, Страсбург и Бордо. В последния град група маскирани протестиращи нахлула в резиденцията на местния префект.
„Няма място за насилие в нашата република“, написа френският президент Еманюел Макрон в социалната мрежа Екс по време на ескалацията. Той предупреди, че участниците в грабежи и нападения срещу префектури, магазини и кметства ще бъдат преследвани и наказани.
Безредиците засилиха натиска върху Макрон и правителството му. Премиерът Себастиен Льокорню заяви, че властите няма да позволят да бъдат „сплашени“ чрез насилие, и обвини за случилото се представители на „ултралевите“ и престъпни групи. Ситуацията се развива на фона на предстоящите президентски избори през следващата година.
Министърът на икономиката Ролан Лескюр обеща подкрепа за собствениците на засегнатите търговски обекти. Той заяви, че виновните за нанесените щети ще трябва да платят за възстановяването им и да понесат отговорност за действията си.
Кметът на Бордо Тома Казньов съобщи, че в града са били разграбени до 100 магазина. В Марсилия кметът Бенуа Паян обяви спешна финансова помощ за предприятията, понесли загуби вследствие на насилието.
Протестите започнаха през миналия месец заради условията в училищата и недостига на учители в работническите предградия. Постепенно движението се разрасна и обхвана по-широкото обществено недоволство срещу неравенството, съкращаването на публичните разходи и повишаващите се разходи за живот.
This is the moment a town hall collapsed as protests sweep across France. The 140-year-old town hall in the French city of Limoges caught fire during protests in the city Read the latest on the Sky News website and app: https://t.co/oaLTf7aDbP https://t.co/3OC3eU3Hf7— Sky News (@SkyNews) October 17, 2026
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българи
Коментиран от #5, #18
14:22 18.10.2026
2 Московчани и
Коментиран от #12, #20, #30
14:26 18.10.2026
3 Има ни пак
Коментиран от #13, #16
14:27 18.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Рязан Пищов от Африка
14:30 18.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Красимир Петров
14:31 18.10.2026
9 Лама Дьо Петрохански
Но, след като това се случва в клуба на богатите, тогава всичко е нормално, а също това било признак на високо ниво на демокрация и западна култура.
14:31 18.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 гост
Коментиран от #28
14:31 18.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Либерта
До коментар #3 от "Има ни пак":Слава на свободолюбивите и борбени народи! Още Христо Ботев го е казал: „Законът е напечатан само за робовете и ние имаме пълно право да кажем заедно с Прудона, че сяко едно правителство е заговор, съзаклятие против свободата на човечеството.“
14:32 18.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 А50
14:33 18.10.2026
16 Точно така - сваляме Радев
До коментар #3 от "Има ни пак":и назначаваме за министър-председател синът на партийния секретар от гр. Толбухин, Ивайло Мирчев. Само ПП-ДБ ще оправят България.
Коментиран от #19, #22, #24
14:33 18.10.2026
17 Зеления
Коментиран от #26
14:34 18.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 А Киевчани в
До коментар #2 от "Московчани и":бусовете. 🤭🤭🤭🤣
Тях никой не ги пита.😆
14:37 18.10.2026
21 браво либерна демокрация щом няма
стотици полицаи бяха ранени, а близо 1800 души бяха задържани,
14:38 18.10.2026
22 сваляме Радев
До коментар #16 от "Точно така - сваляме Радев":и пак си слагаме тиквата
че стадата му блеят жално за чобанина си
14:40 18.10.2026
23 Кучето на Мими 🐕
🦍🦍🦍🥳🤣👍
Коментиран от #29
14:40 18.10.2026
24 Не се бъзикай така с хората
До коментар #16 от "Точно така - сваляме Радев":Нискочелия веднага ще разпродаде на безценица къде що е останало в България на укрите.
14:40 18.10.2026
25 БЪЛГАРИН
14:42 18.10.2026
26 Фичо
До коментар #17 от "Зеления":Те дават от данъците на хората, за да им се дава обратно в техните сметки. Проста схема, която умело прилагат докато народа не се събуди.
14:42 18.10.2026
27 Вимето на народа
Европейците се отучиха да работят...а второ и трето поколение мигранти ...така и не се научиха да работят.
Пари няма....няма и да има....за това са тези протест.
14:42 18.10.2026
28 Факт
До коментар #11 от "гост":А в "демократична" покрайна направо те извозват на фронта, няма кой да се събере ( от 16 до 66 годишни) на протести!🤣😆
14:43 18.10.2026
29 Зеления
До коментар #23 от "Кучето на Мими 🐕":След 10 години подобен скъп гост вероятно ще е кандидат за президент на Франция, а и ще бъде избран, от вече болшинството други скъпи гости !!!
14:44 18.10.2026
30 Ти си крепостен
До коментар #2 от "Московчани и":селянин на Зеленски.
14:45 18.10.2026
31 Безразборна...
14:46 18.10.2026