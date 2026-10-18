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Масови безредици във Франция: близо 1800 арестувани, стотици полицаи са ранени

Масови безредици във Франция: близо 1800 арестувани, стотици полицаи са ранени

18 Октомври, 2026 14:20 635 31

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Протестите срещу високите цени и влошаващите се обществени услуги прераснаха в сблъсъци, палежи и грабежи. Един демонстрант е починал в Париж.

Масови безредици във Франция: близо 1800 арестувани, стотици полицаи са ранени - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Франция започна да оценява щетите след един от най-бурните дни на безредици през последните години. Демонстрациите срещу поскъпването на живота и проблемите в обществените услуги прераснаха в насилие, при което загина един протестиращ, стотици полицаи бяха ранени, а близо 1800 души бяха задържани, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В различни части на страната протестиращи подпалиха сграда на кметство, разграбиха магазини и изписаха с графити обществени сгради. Групи от демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията, докато други участници се включиха в шествията мирно. Над половин милион души излязоха на улицата в десетки градове.

Един от демонстрантите е починал след сърдечен арест по време на протестите в Париж, където полицията е извършила рекордните 855 ареста. Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез съобщи, че в цялата страна са задържани около 1800 души, а повече от 500 полицаи са пострадали.

Докато голяма част от демонстрациите преминавали мирно, групи, подстрекаващи към безредици, нападали обществени сгради, разграбвали луксозни бутици и супермаркети и атакували полицейски автомобили и служители. В Париж разбити витрини, изгорели велосипеди и лозунги, изписани със спрей, останаха след протестите, започнали предимно мирно, но прераснали в насилие.

В Лимож работници започнаха да оценяват щетите по 143-годишната сграда на кметството, частично разрушена при палеж. Мащабни дейности по почистване започнаха също в Лил, Марсилия, Страсбург и Бордо. В последния град група маскирани протестиращи нахлула в резиденцията на местния префект.

„Няма място за насилие в нашата република“, написа френският президент Еманюел Макрон в социалната мрежа Екс по време на ескалацията. Той предупреди, че участниците в грабежи и нападения срещу префектури, магазини и кметства ще бъдат преследвани и наказани.

Безредиците засилиха натиска върху Макрон и правителството му. Премиерът Себастиен Льокорню заяви, че властите няма да позволят да бъдат „сплашени“ чрез насилие, и обвини за случилото се представители на „ултралевите“ и престъпни групи. Ситуацията се развива на фона на предстоящите президентски избори през следващата година.

Министърът на икономиката Ролан Лескюр обеща подкрепа за собствениците на засегнатите търговски обекти. Той заяви, че виновните за нанесените щети ще трябва да платят за възстановяването им и да понесат отговорност за действията си.

Кметът на Бордо Тома Казньов съобщи, че в града са били разграбени до 100 магазина. В Марсилия кметът Бенуа Паян обяви спешна финансова помощ за предприятията, понесли загуби вследствие на насилието.

Протестите започнаха през миналия месец заради условията в училищата и недостига на учители в работническите предградия. Постепенно движението се разрасна и обхвана по-широкото обществено недоволство срещу неравенството, съкращаването на публичните разходи и повишаващите се разходи за живот.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българи

    23 1 Отговор
    Муууу, мУУУУУ, бЕЕЕЕЕЕЕ,беееее

    Коментиран от #5, #18

    14:22 18.10.2026

  • 2 Московчани и

    4 32 Отговор
    Санкт Петербургци да взимат пример. Така се сваля режим. В противен случай доказват, че са приели съдбата си на крепостни селяни на Путин.

    Коментиран от #12, #20, #30

    14:26 18.10.2026

  • 3 Има ни пак

    23 4 Отговор
    Това трябва да стане и тук, защото някои хора се самозабравиха от алчност.

    Коментиран от #13, #16

    14:27 18.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Рязан Пищов от Африка

    12 0 Отговор
    Само не използвайте недемократични методи че ще ви съдя в Хага-та

    14:30 18.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Красимир Петров

    19 1 Отговор
    Това я чака Европа на либералите.

    14:31 18.10.2026

  • 9 Лама Дьо Петрохански

    22 2 Отговор
    Ако имаше подобни масови безредици в Москва, досега да бяха натракани поне 5-6 хиляди коментара на наетите писачи от сектата ПП-ДБ.
    Но, след като това се случва в клуба на богатите, тогава всичко е нормално, а също това било признак на високо ниво на демокрация и западна култура.

    14:31 18.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 гост

    3 8 Отговор
    Така става в Демократична държава,не си съгласен с нещо вдигаш протест.Има нормален има и ненормален,провокиран от отделни вредни елементи,които ще понесат наказанията си .Да направим паралел,представя ли си някой,такива протести да има в Русия...в пишман демократичната империя...Няма как да си го представим,защото това посмъртно не може да стане.,просто защото там има Кремълска Демокрация..която всичко демократично Убива в зародиш..

    Коментиран от #28

    14:31 18.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Либерта

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Има ни пак":

    Слава на свободолюбивите и борбени народи! Още Христо Ботев го е казал: „Законът е напечатан само за робовете и ние имаме пълно право да кажем заедно с Прудона, че сяко едно правителство е заговор, съзаклятие против свободата на човечеството.“

    14:32 18.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А50

    1 1 Отговор
    Това ясно, защо не питате кой стой зад протастоте и с каква цел.

    14:33 18.10.2026

  • 16 Точно така - сваляме Радев

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "Има ни пак":

    и назначаваме за министър-председател синът на партийния секретар от гр. Толбухин, Ивайло Мирчев. Само ПП-ДБ ще оправят България.

    Коментиран от #19, #22, #24

    14:33 18.10.2026

  • 17 Зеления

    11 2 Отговор
    А Макрон какво очакваше след толкова години на миграция от Африка във Франция и постоянното даване на пари на Украйна?

    Коментиран от #26

    14:34 18.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 А Киевчани в

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Московчани и":

    бусовете. 🤭🤭🤭🤣
    Тях никой не ги пита.😆

    14:37 18.10.2026

  • 21 браво либерна демокрация щом няма

    5 1 Отговор
    ранени демостранти или ранено заптието на 1 задържан

    стотици полицаи бяха ранени, а близо 1800 души бяха задържани,

    14:38 18.10.2026

  • 22 сваляме Радев

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Точно така - сваляме Радев":

    и пак си слагаме тиквата
    че стадата му блеят жално за чобанина си

    14:40 18.10.2026

  • 23 Кучето на Мими 🐕

    9 0 Отговор
    Франция е страната на неограничените възможности.Вчера показаха как един скъп гост от Африка влезе в един магазин и си набра 10 чифта маратонки без пари!
    🦍🦍🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #29

    14:40 18.10.2026

  • 24 Не се бъзикай така с хората

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Точно така - сваляме Радев":

    Нискочелия веднага ще разпродаде на безценица къде що е останало в България на укрите.

    14:40 18.10.2026

  • 25 БЪЛГАРИН

    1 4 Отговор
    Тази информация е измама на фатмаците.Пробутвайте другаде руски путиниски фейкове

    14:42 18.10.2026

  • 26 Фичо

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Зеления":

    Те дават от данъците на хората, за да им се дава обратно в техните сметки. Проста схема, която умело прилагат докато народа не се събуди.

    14:42 18.10.2026

  • 27 Вимето на народа

    1 0 Отговор
    Корените са дълбоки...който не е живял във Франция да не пише.
    Европейците се отучиха да работят...а второ и трето поколение мигранти ...така и не се научиха да работят.
    Пари няма....няма и да има....за това са тези протест.

    14:42 18.10.2026

  • 28 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    А в "демократична" покрайна направо те извозват на фронта, няма кой да се събере ( от 16 до 66 годишни) на протести!🤣😆

    14:43 18.10.2026

  • 29 Зеления

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Кучето на Мими 🐕":

    След 10 години подобен скъп гост вероятно ще е кандидат за президент на Франция, а и ще бъде избран, от вече болшинството други скъпи гости !!!

    14:44 18.10.2026

  • 30 Ти си крепостен

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Московчани и":

    селянин на Зеленски.

    14:45 18.10.2026

  • 31 Безразборна...

    1 0 Отговор
    ...и доста хаотична история -> бунтът без жълтите жилетки няма да успее. Макаронът е политически труп и без да нахлуят физически и да го отсранят няма се оттегли и той добре го знае това. Ако ще и армията ще пусне срещу народът си...

    14:46 18.10.2026

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