Масови безредици във Франция: близо 1800 арестувани, стотици полицаи са ранени

Франция започна да оценява щетите след един от най-бурните дни на безредици през последните години. Демонстрациите срещу поскъпването на живота и проблемите в обществените услуги прераснаха в насилие, при което загина един протестиращ, стотици полицаи бяха ранени, а близо 1800 души бяха задържани, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В различни части на страната протестиращи подпалиха сграда на кметство, разграбиха магазини и изписаха с графити обществени сгради. Групи от демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията, докато други участници се включиха в шествията мирно. Над половин милион души излязоха на улицата в десетки градове.

Един от демонстрантите е починал след сърдечен арест по време на протестите в Париж, където полицията е извършила рекордните 855 ареста. Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез съобщи, че в цялата страна са задържани около 1800 души, а повече от 500 полицаи са пострадали.

Докато голяма част от демонстрациите преминавали мирно, групи, подстрекаващи към безредици, нападали обществени сгради, разграбвали луксозни бутици и супермаркети и атакували полицейски автомобили и служители. В Париж разбити витрини, изгорели велосипеди и лозунги, изписани със спрей, останаха след протестите, започнали предимно мирно, но прераснали в насилие.

В Лимож работници започнаха да оценяват щетите по 143-годишната сграда на кметството, частично разрушена при палеж. Мащабни дейности по почистване започнаха също в Лил, Марсилия, Страсбург и Бордо. В последния град група маскирани протестиращи нахлула в резиденцията на местния префект.

„Няма място за насилие в нашата република“, написа френският президент Еманюел Макрон в социалната мрежа Екс по време на ескалацията. Той предупреди, че участниците в грабежи и нападения срещу префектури, магазини и кметства ще бъдат преследвани и наказани.

Безредиците засилиха натиска върху Макрон и правителството му. Премиерът Себастиен Льокорню заяви, че властите няма да позволят да бъдат „сплашени“ чрез насилие, и обвини за случилото се представители на „ултралевите“ и престъпни групи. Ситуацията се развива на фона на предстоящите президентски избори през следващата година.

Министърът на икономиката Ролан Лескюр обеща подкрепа за собствениците на засегнатите търговски обекти. Той заяви, че виновните за нанесените щети ще трябва да платят за възстановяването им и да понесат отговорност за действията си.

Кметът на Бордо Тома Казньов съобщи, че в града са били разграбени до 100 магазина. В Марсилия кметът Бенуа Паян обяви спешна финансова помощ за предприятията, понесли загуби вследствие на насилието.

Протестите започнаха през миналия месец заради условията в училищата и недостига на учители в работническите предградия. Постепенно движението се разрасна и обхвана по-широкото обществено недоволство срещу неравенството, съкращаването на публичните разходи и повишаващите се разходи за живот.

This is the moment a town hall collapsed as protests sweep across France. The 140-year-old town hall in the French city of Limoges caught fire during protests in the city Read the latest on the Sky News website and app: https://t.co/oaLTf7aDbP https://t.co/3OC3eU3Hf7 — Sky News (@SkyNews) October 17, 2026