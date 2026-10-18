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Иран оставя на масата предложението за отваряне на Ормузкия проток за седем дни

Иран оставя на масата предложението за отваряне на Ормузкия проток за седем дни

18 Октомври, 2026 15:28, обновена 18 Октомври, 2026 15:28 745 5

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Техеран очаква Вашингтон да приеме условията му, сред които са отмяна на американската блокада и санкциите върху износа на петрол, преди да бъдат подновени преговорите.

Иран оставя на масата предложението за отваряне на Ормузкия проток за седем дни - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранското предложение към САЩ за отваряне на Ормузкия проток в рамките на седемдневен план остава в сила. Това заяви днес иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс, по време на среща с колегите си от страните членки на Организацията за ислямско сътрудничество в Багдад, предава БТА.

Техеран представи плана в средата на миналия месец, след като временното примирие се провали. По-късно иранската страна потвърди, че е получила отговор от Вашингтон. Миналата седмица обаче ръководителят на иранските служби за сигурност заяви, че преговорите са в застой, тъй като САЩ не са изпълнили всичките седем условия за отваряне на морския път.

„Нашата позиция е ясна и се основава на седемдневното предложение, представено на САЩ. Те споделиха своите коментари, които в момента разглеждаме, но нашето предложение все още е на масата“, заяви Арагчи. Той добави, че пътят към отварянето на протока е очевиден, ако Вашингтон прояви честност, като същевременно изрази съмнение, че това ще се случи.

Сред условията на Иран са премахване на американската блокада над пристанищата на Ислямската република, отмяна на санкциите върху износа на ирански петрол и прекратяване на военните действия по всички регионални фронтове. По думите на Арагчи, ако САЩ приемат изискванията на Техеран, Ормузкият проток може да бъде отворен в рамките на шест дни, а преговорите да бъдат възобновени на седмия.

Една от основните пречки пред постигането на споразумение остава настояването на Вашингтон да бъде разгледана иранската ядрена програма. По-рано този месец вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Иран трябва „да намали значително“ капацитета си за обогатяване на уран, за да изпълни американските изисквания и да сложи край на конфликта между двете страни, който вече е навлязъл в осмия си месец.

Техеран от своя страна настоява първоначалният фокус на преговорите да бъде върху отварянето на Ормузкия проток и възстановяването на сигурността в района. Преди войната през този стратегически морски път преминаваше около една пета от световната търговия с петрол и втечнен природен газ.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Сатана Z

    5 2 Отговор
    След уговорката между Путин и Тръмп и Иран излиза с предложение за което двамата големи са се разбрали предварително.Така се прави геополитика,а не като слугите в Брюксел да лаят срещу двамата

    15:30 18.10.2026

  • 2 Българин

    5 1 Отговор
    Урсула да вдига санкциите срещу Иран и да договаря доставката на нефт и газ от залива!

    15:36 18.10.2026

  • 3 Много Известен Съветски Актьор

    3 2 Отговор
    Ще го отворят. И тези останаха без горива. Освен това Бай Дончо, ще обяви че вече е отворен и цените ще паднат веднага. Докато се разбере, че работата не е точно такава.

    Коментиран от #5

    15:37 18.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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