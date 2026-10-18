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Литва подозира Русия за опит за палеж на съоръжение със сателитна техника на „Старлинк“

Литва подозира Русия за опит за палеж на съоръжение със сателитна техника на „Старлинк“

18 Октомври, 2026 16:23 717 33

  • литва-
  • русия-
  • старлинк

Премиерът Миндаугас Синкевичус определи инцидента като вероятен саботаж на фона на поредица от подобни случаи в Европа. Междувременно дрон, навлязъл от Полша, се разби в северната част на страната.

Литва подозира Русия за опит за палеж на съоръжение със сателитна техника на „Старлинк“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия вероятно стои зад опита за палеж на литовско предприятие, в което се съхранява оборудване за сателитната комуникационна система „Старлинк“. Това заяви литовският премиер Миндаугас Синкевичус пред обществената телевизия Ел Ер Те, цитиран от Франс прес, предава БТА.

Инцидентът е станал около 02:00 часа тази сутрин. В обекта, където се намират сателитни антени и контролен център, са открити запалителни течности. По думите на премиера предприятието разполага с девет сателитни антени, осигуряващи връзка със системата „Старлинк“, която подпомага и Украйна. Местоположението на дружеството не е оповестено публично.

Синкевичус определи случилото се като очевиден опит за саботаж или отвличане на вниманието и го свърза с действия, наблюдавани в различни части на Европа. „Очевидно е, че това е част от водената от Русия хибридна война, включваща актове на саботаж“, заяви той. Премиерът добави, че разследването трябва да установи кой е издал заповедта и кой е извършил действията, като според него вероятният поръчител вече е идентифициран като руската страна.

По-рано днес литовските власти призоваха жителите на северните и централните райони на страната да се укрият в бомбоубежища за около час заради засечен неизвестен летящ обект.

Междувременно властите съобщиха за дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва от Полша и разбил се в северната част на страната. Отломките са ударили движещ се автомобил, като са огънали вратата му, но няма пострадали. Премиерът Синкевичус заяви, че по първоначални данни е имало и експлозия. Министърът на отбраната Робертас Каунас потвърди информацията за навлизането на обекта от полска територия.

На въпрос дали дронът е украински, директорът на Националния център за управление на кризи Вилмантас Виткаускас посочи, че това вероятно е най-правдоподобното от възможните обяснения.

Според Франс прес случаят е пореден опит за подпалване на съоръжение, свързано със „Старлинк“, в Европа. През септември сателитна станция от мрежата в централната част на Полша беше подпалена, а Варшава определи случилото се като умишлен акт на саботаж.

Разследване по подобен сигнал се води и в България. По информация на АФП премиерът Румен Радев е съобщил за проверка след твърдения на опозиционен депутат, че в страната са били подпалени телекомуникационни антени, свързани със сателитната мрежа „Старлинк“.

Украинската армия разчита на комуникациите на „Старлинк“ във войната срещу руските сили. В началото на месеца Вашингтон намали пропускателната способност на военното подразделение на системата в Украйна, което предизвика критики в Киев и редица европейски столици, отбелязва Франс прес.


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Палячовци

    14 1 Отговор
    При такава воена техника да се разчита на палеж си е направо безумие клонящо към безкрайност!

    Коментиран от #9

    16:29 18.10.2026

  • 4 Ами

    11 2 Отговор
    нека и се изпчъчат !

    16:35 18.10.2026

  • 5 Боже, Боже

    18 28 Отговор
    да се смее ли човек или да плаче!? Явно Европа е обхваната от параноя или всички те и управляващи са на наркотици! Денонощно се публикуват небивалици на които вярват само предубедените соросоиди...

    Коментиран от #15

    16:36 18.10.2026

  • 6 Румен

    13 23 Отговор
    Резултата е в полза на Русия...

    16:37 18.10.2026

  • 7 Разбира се

    13 23 Отговор
    Правокация на 404

    16:37 18.10.2026

  • 8 Има ли логистична подкрепа

    14 18 Отговор
    за нацистката хунта в Украйна и терористичните и удари чрез тях задължително тези съоръжения със сателитна техника на „Старлинк“ трябва да изчезнат. Впрочем те и скоро най вероятно въобще няма да работят и акционерите на борсата в САЩ ще пият по една студена вода.SpaceX загуби 4,94 милиарда долара през 2025 г. и 4,28 милиарда долара само през първото тримесечие на 2026 г., а от основаването си е натрупала загуби от 41,3 милиарда долара. При цената на предлагане, оценката ѝ е 93,7 пъти годишните приходи, което е повече от пет пъти повече от тази на Tesla....

    Коментиран от #31

    16:37 18.10.2026

  • 9 Масова

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Палячовци":

    практика!

    16:38 18.10.2026

  • 10 Защо Виктор

    3 0 Отговор
    е на снимката?

    16:39 18.10.2026

  • 11 И Киев е Руски

    8 1 Отговор
    Франция подозира че Русия ще подпали Le musée du Louvre до Коледа

    16:41 18.10.2026

  • 12 Има ли логистична подкрепа..

    4 2 Отговор
    В собствения си проспект SpaceX се предупреждава, че компанията има „история на нетни загуби“ и „може да НЕ постигне рентабилност в бъдеще“ и да се появят сериозни проблеми от технологично и политическо естество. В проспекта си е използвана фразата „вертикално интегрирана“ – кодова дума за монопол и зависимост – близо 40 пъти.

    Коментиран от #26

    16:41 18.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Има ли логистична подкрепа за У..

    7 2 Отговор
    инцидента не е "инцидент" като и "вероятният саботаж" не е саботаж а законна самозащита и отговор на агресия и тероризъм от страна на Литва и НАТО

    16:45 18.10.2026

  • 15 Капейчо

    11 9 Отговор

    До коментар #5 от "Боже, Боже":

    Предубедени, нали? Смеем се и плачем, А горят антени, кораби, летища, складове в цяла Европа, дронове постоянно падат в натовска територия. Но Мурзи вика "Това не е вярно, Русия е добра и ни обича". Е да, ама не.

    16:46 18.10.2026

  • 16 Румен

    9 7 Отговор
    Канада,Франция,Албания...абе по цял свят резултата е в полза на Русия!

    16:47 18.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Всички

    4 1 Отговор
    се надяват на дядо Боже,само Украйна се съпротивява!

    16:49 18.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Старлинк хора ги заглушиха на 100%

    5 1 Отговор
    Китайците и руснаците. Свалиха облака си от сателити после от 500 на 380 км орбита и по този начин загубиха 83% от технологичният им живот. Реално акциите им трябваше да се сринат с 83% и да обявят фалит. Това щеше да потопи цялата борса и 4 от най големите фондове и на Тръмп му омекнаха краката и почна да сваля санкциите за нафтата и т.н

    16:54 18.10.2026

  • 23 Демократ

    2 3 Отговор
    Защо ли няма такива развихрени спорове във форумите по матматика и с псувни и заплахи че ако те фана че те претрепем за тва решение.

    16:55 18.10.2026

  • 24 Токмачка е Руска

    7 0 Отговор
    По цял сеят се самозапалват за да обвинят Русия!

    16:57 18.10.2026

  • 25 Хихи

    7 1 Отговор
    в Литва и запек да имат , Русия им е виновна...

    16:57 18.10.2026

  • 26 Демократ

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Има ли логистична подкрепа..":

    Спомняш ли си преди Спасе екс Наса колко ракети изстрелваше по малко от Айряна 5 сега Спейс екс изстрелва 2 пъти поне повече от китайците. Без Спейс екс със Сащ като космически фактор е свършено. Наса е само име и то от миналото.

    Коментиран от #30

    16:58 18.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 НЕ Е НУЖЕН НА РУСИЯ ТОЗИ МЕТОД В ЛИТВА

    2 1 Отговор
    ЗА ТАЗИ ЦЕЛ И СПЪТНИЦИ ,🇷🇺 РУСИЯ ИМА СИСТЕМА "ТИРАДА-2С" !

    17:02 18.10.2026

  • 29 Всичко което помага на Украйна

    2 1 Отговор
    Трябва да се пали и изгори. Налива бензин в пожара

    17:07 18.10.2026

  • 30 колко ракети изстрелва ? ...

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Демократ":

    15 000 сателита Мъск и 13000 само за 4 месеца Китай на цени 18 пъти по ниски ... тези на Мъск се оказаха вече и морално остаряли обаче

    Коментиран от #32

    17:10 18.10.2026

  • 31 Какво чакаш?

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Има ли логистична подкрепа":

    Унищожи ги!

    17:13 18.10.2026

  • 32 Китайците

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "колко ракети изстрелва ? ...":

    с Калашник ли ги изстрелват?

    17:14 18.10.2026

  • 33 Опа

    0 0 Отговор
    Литва са предотвратили палежа, а нашето правителство позволи да бъдат запалени 11 от общо 17 старлинк български сателита.

    17:18 18.10.2026

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