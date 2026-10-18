Литва подозира Русия за опит за палеж на съоръжение със сателитна техника на „Старлинк“

Русия вероятно стои зад опита за палеж на литовско предприятие, в което се съхранява оборудване за сателитната комуникационна система „Старлинк“. Това заяви литовският премиер Миндаугас Синкевичус пред обществената телевизия Ел Ер Те, цитиран от Франс прес, предава БТА.
Инцидентът е станал около 02:00 часа тази сутрин. В обекта, където се намират сателитни антени и контролен център, са открити запалителни течности. По думите на премиера предприятието разполага с девет сателитни антени, осигуряващи връзка със системата „Старлинк“, която подпомага и Украйна. Местоположението на дружеството не е оповестено публично.
Синкевичус определи случилото се като очевиден опит за саботаж или отвличане на вниманието и го свърза с действия, наблюдавани в различни части на Европа. „Очевидно е, че това е част от водената от Русия хибридна война, включваща актове на саботаж“, заяви той. Премиерът добави, че разследването трябва да установи кой е издал заповедта и кой е извършил действията, като според него вероятният поръчител вече е идентифициран като руската страна.
По-рано днес литовските власти призоваха жителите на северните и централните райони на страната да се укрият в бомбоубежища за около час заради засечен неизвестен летящ обект.
Междувременно властите съобщиха за дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва от Полша и разбил се в северната част на страната. Отломките са ударили движещ се автомобил, като са огънали вратата му, но няма пострадали. Премиерът Синкевичус заяви, че по първоначални данни е имало и експлозия. Министърът на отбраната Робертас Каунас потвърди информацията за навлизането на обекта от полска територия.
На въпрос дали дронът е украински, директорът на Националния център за управление на кризи Вилмантас Виткаускас посочи, че това вероятно е най-правдоподобното от възможните обяснения.
Според Франс прес случаят е пореден опит за подпалване на съоръжение, свързано със „Старлинк“, в Европа. През септември сателитна станция от мрежата в централната част на Полша беше подпалена, а Варшава определи случилото се като умишлен акт на саботаж.
Разследване по подобен сигнал се води и в България. По информация на АФП премиерът Румен Радев е съобщил за проверка след твърдения на опозиционен депутат, че в страната са били подпалени телекомуникационни антени, свързани със сателитната мрежа „Старлинк“.
Украинската армия разчита на комуникациите на „Старлинк“ във войната срещу руските сили. В началото на месеца Вашингтон намали пропускателната способност на военното подразделение на системата в Украйна, което предизвика критики в Киев и редица европейски столици, отбелязва Франс прес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Палячовци
Коментиран от #9
16:29 18.10.2026
4 Ами
16:35 18.10.2026
5 Боже, Боже
Коментиран от #15
16:36 18.10.2026
6 Румен
16:37 18.10.2026
7 Разбира се
16:37 18.10.2026
8 Има ли логистична подкрепа
Коментиран от #31
16:37 18.10.2026
9 Масова
До коментар #3 от "Палячовци":практика!
16:38 18.10.2026
10 Защо Виктор
16:39 18.10.2026
11 И Киев е Руски
16:41 18.10.2026
12 Има ли логистична подкрепа..
Коментиран от #26
16:41 18.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Има ли логистична подкрепа за У..
16:45 18.10.2026
15 Капейчо
До коментар #5 от "Боже, Боже":Предубедени, нали? Смеем се и плачем, А горят антени, кораби, летища, складове в цяла Европа, дронове постоянно падат в натовска територия. Но Мурзи вика "Това не е вярно, Русия е добра и ни обича". Е да, ама не.
16:46 18.10.2026
16 Румен
16:47 18.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Всички
16:49 18.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Старлинк хора ги заглушиха на 100%
16:54 18.10.2026
23 Демократ
16:55 18.10.2026
24 Токмачка е Руска
16:57 18.10.2026
25 Хихи
16:57 18.10.2026
26 Демократ
До коментар #12 от "Има ли логистична подкрепа..":Спомняш ли си преди Спасе екс Наса колко ракети изстрелваше по малко от Айряна 5 сега Спейс екс изстрелва 2 пъти поне повече от китайците. Без Спейс екс със Сащ като космически фактор е свършено. Наса е само име и то от миналото.
Коментиран от #30
16:58 18.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 НЕ Е НУЖЕН НА РУСИЯ ТОЗИ МЕТОД В ЛИТВА
17:02 18.10.2026
29 Всичко което помага на Украйна
17:07 18.10.2026
30 колко ракети изстрелва ? ...
До коментар #26 от "Демократ":15 000 сателита Мъск и 13000 само за 4 месеца Китай на цени 18 пъти по ниски ... тези на Мъск се оказаха вече и морално остаряли обаче
Коментиран от #32
17:10 18.10.2026
31 Какво чакаш?
До коментар #8 от "Има ли логистична подкрепа":Унищожи ги!
17:13 18.10.2026
32 Китайците
До коментар #30 от "колко ракети изстрелва ? ...":с Калашник ли ги изстрелват?
17:14 18.10.2026
33 Опа
17:18 18.10.2026