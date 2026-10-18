Литва подозира Русия за опит за палеж на съоръжение със сателитна техника на „Старлинк“

Русия вероятно стои зад опита за палеж на литовско предприятие, в което се съхранява оборудване за сателитната комуникационна система „Старлинк“. Това заяви литовският премиер Миндаугас Синкевичус пред обществената телевизия Ел Ер Те, цитиран от Франс прес, предава БТА.

Инцидентът е станал около 02:00 часа тази сутрин. В обекта, където се намират сателитни антени и контролен център, са открити запалителни течности. По думите на премиера предприятието разполага с девет сателитни антени, осигуряващи връзка със системата „Старлинк“, която подпомага и Украйна. Местоположението на дружеството не е оповестено публично.

Синкевичус определи случилото се като очевиден опит за саботаж или отвличане на вниманието и го свърза с действия, наблюдавани в различни части на Европа. „Очевидно е, че това е част от водената от Русия хибридна война, включваща актове на саботаж“, заяви той. Премиерът добави, че разследването трябва да установи кой е издал заповедта и кой е извършил действията, като според него вероятният поръчител вече е идентифициран като руската страна.

По-рано днес литовските власти призоваха жителите на северните и централните райони на страната да се укрият в бомбоубежища за около час заради засечен неизвестен летящ обект.

Междувременно властите съобщиха за дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва от Полша и разбил се в северната част на страната. Отломките са ударили движещ се автомобил, като са огънали вратата му, но няма пострадали. Премиерът Синкевичус заяви, че по първоначални данни е имало и експлозия. Министърът на отбраната Робертас Каунас потвърди информацията за навлизането на обекта от полска територия.

На въпрос дали дронът е украински, директорът на Националния център за управление на кризи Вилмантас Виткаускас посочи, че това вероятно е най-правдоподобното от възможните обяснения.

Според Франс прес случаят е пореден опит за подпалване на съоръжение, свързано със „Старлинк“, в Европа. През септември сателитна станция от мрежата в централната част на Полша беше подпалена, а Варшава определи случилото се като умишлен акт на саботаж.

Разследване по подобен сигнал се води и в България. По информация на АФП премиерът Румен Радев е съобщил за проверка след твърдения на опозиционен депутат, че в страната са били подпалени телекомуникационни антени, свързани със сателитната мрежа „Старлинк“.

Украинската армия разчита на комуникациите на „Старлинк“ във войната срещу руските сили. В началото на месеца Вашингтон намали пропускателната способност на военното подразделение на системата в Украйна, което предизвика критики в Киев и редица европейски столици, отбелязва Франс прес.