Тръмп обвини имиграцията за безредиците във Франция и призова за затваряне на границите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини имиграцията за ескалацията на безредиците във Франция и призова френските власти да затворят границите си. Изявлението му, цитирано от „Джерусалем пост“, беше публикувано в социалната мрежа X на фона на продължаващото обществено недоволство в европейската страна, предава News.bg.

Протестите, започнали преди седмици заради нарастващите разходи за живот и влошаващото се качество на обществените услуги, прераснаха в мащабни безредици и насилие в няколко големи френски града.

„Франция гори!“, написа Тръмп. Той обвини имигранти от различни културни среди, че допринасят за упадъка на страната.

„Имиграцията на хора от съвсем различен свят, хора с омраза в сърцата си, разруши някогашната велика страна“, заяви американският президент.

Тръмп призова френските власти да реагират незабавно и да възстановят контрола върху границите. „Затворете границите си и си върнете контрола, преди да е станало твърде късно!“, написа той.

Изявлението му дойде след един от най-насилствените дни на граждански безредици във Франция през последните години. В събота демонстрациите, продължаващи от седмици, прераснаха в масови сблъсъци. Бяха подпалени правителствени сгради, разграбени магазини, а протестиращи влязоха в конфронтация с полицията.