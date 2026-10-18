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Тръмп обвини имиграцията за безредиците във Франция и призова за затваряне на границите

Тръмп обвини имиграцията за безредиците във Франция и призова за затваряне на границите

18 Октомври, 2026 17:40 649 25

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  • затваряне на границата

Американският президент заяви, че притокът на хора от различни културни среди допринася за упадъка на страната, след като протести срещу високите разходи за живот прераснаха в насилие.

Тръмп обвини имиграцията за безредиците във Франция и призова за затваряне на границите - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини имиграцията за ескалацията на безредиците във Франция и призова френските власти да затворят границите си. Изявлението му, цитирано от „Джерусалем пост“, беше публикувано в социалната мрежа X на фона на продължаващото обществено недоволство в европейската страна, предава News.bg.

Протестите, започнали преди седмици заради нарастващите разходи за живот и влошаващото се качество на обществените услуги, прераснаха в мащабни безредици и насилие в няколко големи френски града.

„Франция гори!“, написа Тръмп. Той обвини имигранти от различни културни среди, че допринасят за упадъка на страната.

„Имиграцията на хора от съвсем различен свят, хора с омраза в сърцата си, разруши някогашната велика страна“, заяви американският президент.

Тръмп призова френските власти да реагират незабавно и да възстановят контрола върху границите. „Затворете границите си и си върнете контрола, преди да е станало твърде късно!“, написа той.

Изявлението му дойде след един от най-насилствените дни на граждански безредици във Франция през последните години. В събота демонстрациите, продължаващи от седмици, прераснаха в масови сблъсъци. Бяха подпалени правителствени сгради, разграбени магазини, а протестиращи влязоха в конфронтация с полицията.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соваж бейби

    24 3 Отговор
    Дони е прав и казва истината ,не знам защо медиите в Европа мълчи.

    17:43 18.10.2026

  • 2 Само питам

    15 1 Отговор
    Сега ли се сетиха ? Защо евроатлантическите главатари и българските им слугини разбиха границата ни с Турция ?

    Коментиран от #6

    17:43 18.10.2026

  • 3 Ташаков

    9 12 Отговор
    Така е Бай Дончо,ама да одат при Путя а те се у Европата бегат

    17:44 18.10.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    16 2 Отговор
    Тръмпета е в много отношения прав... но няма кой да го чуе!
    Нещата може да не се правят както той ги прави... но общата идея е тази - пришълците трябва да се разкарат! Войните трябва да се спрат и Европа да започне да харчи парите си за европа и европейците!
    Твърде много олигота не разбират, че златните времена на Запада свършиха! Че времената на излишъци свършиха! Че за да оцелее европа и трябва ефективност за всеки цент, а не хвърляне на пари за глупости, за престъпници и за войни!

    17:45 18.10.2026

  • 5 бай яшар от махалата

    11 3 Отговор
    изпуснахте каруцата в дерето
    подготвяйте се за шариа
    булки с бурки
    замяна на виното с чай
    и изучаване на културните особености на новите ви чорбаджии

    17:45 18.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кина

    12 7 Отговор
    Скритата истина..! В ЕС има над 900 квартала анклави където полицията не може да влезе защото там стрелят....! Най много са във Франция..! Ако измамниците в Брюксел не отворят трабите за евтин газ и нефт от Русия протестите ще станат по жестоки кеша на банките ще свърши и системата ще фалира..!

    Коментиран от #12, #18

    17:47 18.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Може би

    8 9 Отговор
    Най - добре да върнем соца
    Ще затворим всички граници
    Ще се стреля на месо ако доближиш полосата .
    И само в БГ .
    Като едно време .
    Навън ще пътуват само верни на партията хора .
    И ще си построим отново мавзолея !!!
    Иска им се на напикаващите се тъгуващи по соца другари АМА НЯМА ВРЪЩАНЕ НАЗАД !!!
    Никой не може да спре да се разлисти гората .

    Коментиран от #17, #19

    17:50 18.10.2026

  • 10 Дончо справя ли се с техните имигранти

    9 0 Отговор
    Тръмп обвини имиграцията за безредиците във Франция и призова за затваряне на границите

    Американският президент заяви, че притокът на хора от различни културни среди допринася за упадъка на страната, след като протести срещу високите разходи за живот прераснаха в насилие.
    -;-
    хамериканците дали се справиха с техните имигранти!!!!!!!

    17:51 18.10.2026

  • 11 Арест и съд

    9 4 Отговор
    за Урсулите и върхушката около тях максимално скоро. И депортация и затваряне на границите за пришълците. Иначе Европа - в пропастта.

    17:51 18.10.2026

  • 12 Урковци от Киев 🙊🙉🙈

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Кина":

    Стига с тези бедни в Европа ! Ние ви пазим от лошия Путин и "руската заплаха " ! Продължавайте да пращате милиарди , или ...!

    17:51 18.10.2026

  • 13 арбалета 🎯

    11 1 Отговор
    Прав е Тръмп - във Франция навлеците са от кол и въже ! Време е да ги върнат по местата им ...Никой няма нужда от подобна сган .

    17:52 18.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този ни има хептен за глупави.

    1 0 Отговор
    Като чета коментарите тук разбирам, че повечете не са схванали, защо арабите дойдоха тук и кой ги насочи. Трудно ли е да разберете, че американците са в основата на това нещо с техните войни в арабския свят ?
    А сега се правят на загрижени за Европа, аре тези не на нас. Не сме толкова .................. като хамериканците дето, ако нямат калкулатор не могат да съберат 2 и 2.

    Коментиран от #25

    17:58 18.10.2026

  • 17 Луд

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Може би":

    точно соца го забрави ведвъж ги свалиха от власт ,втори път нямат шанс .

    17:58 18.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Горски

    1 0 Отговор
    Цяла Европа пламна ! Белгия ,Франция ,Германия ,Испания , че сега и Италия. За Западен Пакистан няма да говорим, а Путин ще сваляте , а правителствата на Запад са с под 10% рейтинг. Във Франция е имало и по големи протести. През 2023г. В протест участват 1 200 000 души. В сегашния случай обаче има предпоставки за лавинообразно нарастване на вълненията. Случващото се в момента във Франция , може да послужи, като катализатор за масови протести и в други европейски държави, защото там имат подобни проблеми.

    18:05 18.10.2026

  • 22 Омръзна ми това да го пиша от 2015г.

    0 0 Отговор
    План за окончателно решение на бежанския проблем: От 500млн. европейци ще се намерят 5млн. за една общоевропейска жандармерия със следните задачи: Концентриране на подходящи места близо до големи летища на пришълци извършили престъпления, без документи, от страни в които няма война или войната е на приключване - това на първо време. 10 броя 747 извършват по един чартърен полет с дестинации Кабул, Техеран, Дамаск, Алжир,Нигерия и др. подобни. 747 побира 660 души - 600 пришълци и 60 полицаи за охрана. По 6000 на ден, за 100 дни 0,6млн. , за година 2млн. и така до окончателно решаване на бежанския проблем. Цената на извозване на 1 пришълец да я сметнем 500евро. - 2млн. по 500евро - 1млрд. годишно. Издръжката на жандармерията е малка защото ще бъдат включени всички настоящи структури - полиция, войска, жандармерия и доброволци от всички страни от ЕС. Какво няма в тоя план - воля! Дори да се дадат по 10000евро на глава за сбогом - това са 200млрд. за 20млн. пришълци. Сумата не е толкова голяма за ЕС и е по-малка от гръцкия дълг. Планът може да се ускори десетократно със 100 бр. 747 или А-380. Алтернативата на този план е гражданска война след 10-15 години.

    18:05 18.10.2026

  • 23 Сакън,

    0 0 Отговор
    баба Меркел и тета Урсула не разрешават! Те са бъдещето на Европа...

    18:05 18.10.2026

  • 24 Викам копейките

    0 0 Отговор
    Да дърпат с 200 от бг.
    И без това полза от тях също нямаме.Да ни лежат на гърба и ги храним.Пък и Путин ги покани де.

    18:06 18.10.2026

  • 25 Запознат

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Този ни има хептен за глупави.":

    Че кога копейците сме ви смятали за умните?

    18:07 18.10.2026

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