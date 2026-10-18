Тръмп обвини имиграцията за безредиците във Франция и призова за затваряне на границите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини имиграцията за ескалацията на безредиците във Франция и призова френските власти да затворят границите си. Изявлението му, цитирано от „Джерусалем пост“, беше публикувано в социалната мрежа X на фона на продължаващото обществено недоволство в европейската страна, предава News.bg.
Протестите, започнали преди седмици заради нарастващите разходи за живот и влошаващото се качество на обществените услуги, прераснаха в мащабни безредици и насилие в няколко големи френски града.
„Франция гори!“, написа Тръмп. Той обвини имигранти от различни културни среди, че допринасят за упадъка на страната.
„Имиграцията на хора от съвсем различен свят, хора с омраза в сърцата си, разруши някогашната велика страна“, заяви американският президент.
Тръмп призова френските власти да реагират незабавно и да възстановят контрола върху границите. „Затворете границите си и си върнете контрола, преди да е станало твърде късно!“, написа той.
Изявлението му дойде след един от най-насилствените дни на граждански безредици във Франция през последните години. В събота демонстрациите, продължаващи от седмици, прераснаха в масови сблъсъци. Бяха подпалени правителствени сгради, разграбени магазини, а протестиращи влязоха в конфронтация с полицията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соваж бейби
17:43 18.10.2026
2 Само питам
Коментиран от #6
17:43 18.10.2026
3 Ташаков
17:44 18.10.2026
4 ДрайвингПлежър
Нещата може да не се правят както той ги прави... но общата идея е тази - пришълците трябва да се разкарат! Войните трябва да се спрат и Европа да започне да харчи парите си за европа и европейците!
Твърде много олигота не разбират, че златните времена на Запада свършиха! Че времената на излишъци свършиха! Че за да оцелее европа и трябва ефективност за всеки цент, а не хвърляне на пари за глупости, за престъпници и за войни!
17:45 18.10.2026
5 бай яшар от махалата
подготвяйте се за шариа
булки с бурки
замяна на виното с чай
и изучаване на културните особености на новите ви чорбаджии
17:45 18.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кина
Коментиран от #12, #18
17:47 18.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Може би
Ще затворим всички граници
Ще се стреля на месо ако доближиш полосата .
И само в БГ .
Като едно време .
Навън ще пътуват само верни на партията хора .
И ще си построим отново мавзолея !!!
Иска им се на напикаващите се тъгуващи по соца другари АМА НЯМА ВРЪЩАНЕ НАЗАД !!!
Никой не може да спре да се разлисти гората .
Коментиран от #17, #19
17:50 18.10.2026
10 Дончо справя ли се с техните имигранти
Американският президент заяви, че притокът на хора от различни културни среди допринася за упадъка на страната, след като протести срещу високите разходи за живот прераснаха в насилие.
-;-
хамериканците дали се справиха с техните имигранти!!!!!!!
17:51 18.10.2026
11 Арест и съд
17:51 18.10.2026
12 Урковци от Киев 🙊🙉🙈
До коментар #7 от "Кина":Стига с тези бедни в Европа ! Ние ви пазим от лошия Путин и "руската заплаха " ! Продължавайте да пращате милиарди , или ...!
17:51 18.10.2026
13 арбалета 🎯
17:52 18.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този ни има хептен за глупави.
А сега се правят на загрижени за Европа, аре тези не на нас. Не сме толкова .................. като хамериканците дето, ако нямат калкулатор не могат да съберат 2 и 2.
Коментиран от #25
17:58 18.10.2026
17 Луд
До коментар #9 от "Може би":точно соца го забрави ведвъж ги свалиха от власт ,втори път нямат шанс .
17:58 18.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Горски
18:05 18.10.2026
22 Омръзна ми това да го пиша от 2015г.
18:05 18.10.2026
23 Сакън,
18:05 18.10.2026
24 Викам копейките
И без това полза от тях също нямаме.Да ни лежат на гърба и ги храним.Пък и Путин ги покани де.
18:06 18.10.2026
25 Запознат
До коментар #16 от "Този ни има хептен за глупави.":Че кога копейците сме ви смятали за умните?
18:07 18.10.2026