Италианският министър на отбраната: Украйна няма да победи Русия

Украйна няма да може да спечели войната с Русия, ако под победа се разбира разгром на Москва, заявява италианският министър на отбраната Гуидо Крозето в интервю за BBC. Според него истинският успех за Киев би бил да запази независимостта си и да получи възможност самостоятелно да определя бъдещето си, предава Фокус.

„Украйна никога няма да може да спечели тази война… Защото когато някой в Италия заявява: „Украйна ще спечели войната“, някои хора си помислиха, че Украйна иска да разгроми Русия. Че Зеленски на практика ще влезе в Москва с украинското знаме. Не, това е невъзможно“, посочва Крозето.

Министърът подчертава, че целта му е да гарантира оцеляването на Украйна и да допринесе за прекратяването на бойните действия. По думите му победата за Киев би означавала руските сили да напуснат страната и да спрат бомбардировките, така че украинците отново да могат да живеят свободно.

„За Украйна победата означава, че Русия ще си тръгне, ще спре да хвърля бомби, а Украйна отново ще стане свободна страна – свободна да живее и да има свое собствено бъдеще. Именно такава победа за Украйна всички ние желаем“, обяснява той.

Крозето признава, че според него мнозинството от италианските граждани са против предоставянето на помощ на Украйна. Въпреки това правителството продължава да подкрепя Киев. Министърът отбелязва, че е трудно да се обясни на обществото защо трябва да се помага на една страна да се съпротивлява и че подобна подкрепа не означава противопоставяне на мира.

„И, преди всичко, не бива да се поддаваш на общественото мнение, ако смяташ, че то е погрешно“, заявява той. По думите му Италия вече е предоставила на Украйна 12 пакета с помощ, като е възможно до края на годината да изпрати и тринадесети.

Италианският министър изразява и опасения относно дългосрочните намерения на руския президент Владимир Путин. Според Крозето руският лидер се стреми да възстанови страната си до позицията, която е заемала преди разпадането на Съветския съюз. Той смята, че Путин трудно приема факта, че Русия не е на равнището на САЩ и Китай, и иска страната му отново да бъде сред водещите световни сили.

„Русия е нападнала Украйна, Крим, Грузия, а ако погледнем още по-далеч в миналото - и Афганистан. Следователно в руския менталитет е заложена идеята за нападение с цел окупация“, посочва Крозето.

Министърът обръща внимание и на значителните руски разходи за въоръжение и военни дейности. Според него тези инвестиции поставят под съмнение дали Москва възнамерява да се ограничи единствено с войната в Украйна.

„Броят на военните им ще достигне 1,5 милиона души. Така че, ако войната приключи утре, какво ще прави Путин с 1,5 милиона войници? Ако прекрати войната утре сутринта, той самият ще се сблъска с вътрешни проблеми. И това ме навежда на мисълта - предвид факта, че той продължава да ускорява темпото - че няма да иска да се спре само с Украйна… Именно затова ние – като Европа и НАТО - се подготвяме“, подчертава Крозето.