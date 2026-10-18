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Италианският министър на отбраната: Украйна няма да победи Русия

Италианският министър на отбраната: Украйна няма да победи Русия

18 Октомври, 2026 17:51 590 16

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  • гуидо крозето

Гуидо Крозето определи оцеляването на украинската държава и възстановяването на нейната свобода като истинска победа и предупреди, че Москва може да има амбиции отвъд Украйна.

Италианският министър на отбраната: Украйна няма да победи Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна няма да може да спечели войната с Русия, ако под победа се разбира разгром на Москва, заявява италианският министър на отбраната Гуидо Крозето в интервю за BBC. Според него истинският успех за Киев би бил да запази независимостта си и да получи възможност самостоятелно да определя бъдещето си, предава Фокус.

„Украйна никога няма да може да спечели тази война… Защото когато някой в Италия заявява: „Украйна ще спечели войната“, някои хора си помислиха, че Украйна иска да разгроми Русия. Че Зеленски на практика ще влезе в Москва с украинското знаме. Не, това е невъзможно“, посочва Крозето.

Министърът подчертава, че целта му е да гарантира оцеляването на Украйна и да допринесе за прекратяването на бойните действия. По думите му победата за Киев би означавала руските сили да напуснат страната и да спрат бомбардировките, така че украинците отново да могат да живеят свободно.

„За Украйна победата означава, че Русия ще си тръгне, ще спре да хвърля бомби, а Украйна отново ще стане свободна страна – свободна да живее и да има свое собствено бъдеще. Именно такава победа за Украйна всички ние желаем“, обяснява той.

Крозето признава, че според него мнозинството от италианските граждани са против предоставянето на помощ на Украйна. Въпреки това правителството продължава да подкрепя Киев. Министърът отбелязва, че е трудно да се обясни на обществото защо трябва да се помага на една страна да се съпротивлява и че подобна подкрепа не означава противопоставяне на мира.

„И, преди всичко, не бива да се поддаваш на общественото мнение, ако смяташ, че то е погрешно“, заявява той. По думите му Италия вече е предоставила на Украйна 12 пакета с помощ, като е възможно до края на годината да изпрати и тринадесети.

Италианският министър изразява и опасения относно дългосрочните намерения на руския президент Владимир Путин. Според Крозето руският лидер се стреми да възстанови страната си до позицията, която е заемала преди разпадането на Съветския съюз. Той смята, че Путин трудно приема факта, че Русия не е на равнището на САЩ и Китай, и иска страната му отново да бъде сред водещите световни сили.

„Русия е нападнала Украйна, Крим, Грузия, а ако погледнем още по-далеч в миналото - и Афганистан. Следователно в руския менталитет е заложена идеята за нападение с цел окупация“, посочва Крозето.

Министърът обръща внимание и на значителните руски разходи за въоръжение и военни дейности. Според него тези инвестиции поставят под съмнение дали Москва възнамерява да се ограничи единствено с войната в Украйна.

„Броят на военните им ще достигне 1,5 милиона души. Така че, ако войната приключи утре, какво ще прави Путин с 1,5 милиона войници? Ако прекрати войната утре сутринта, той самият ще се сблъска с вътрешни проблеми. И това ме навежда на мисълта - предвид факта, че той продължава да ускорява темпото - че няма да иска да се спре само с Украйна… Именно затова ние – като Европа и НАТО - се подготвяме“, подчертава Крозето.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Zахарова

    7 2 Отговор
    Вее ми на...

    17:52 18.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Овчар

    12 1 Отговор
    След капитулацията на Украйна запада ще бъде изгонен от държавата след което БРИКС ще си я раздели на парчета..! Всеки инвеститор ще вземе парче земя на концесия за 1000 години..! На там е тръгнало..!

    17:53 18.10.2026

  • 4 Иван

    8 1 Отговор
    Украйна ще победи, ако разгроми ЕС.

    17:54 18.10.2026

  • 5 И за кво се напавахта

    16 0 Отговор
    4 и.. години какво постигнахте разруха Европа гори.малоумници

    17:54 18.10.2026

  • 6 Хайо

    14 1 Отговор
    Изброи едва четири държави които Русия била нападнала,я опитай да изброиш държавите които Сащ нападна и в които НАТО им по помагаше (тоез Европа ) .Може и да стигнеш до 50-70 .Данте обяснение на европейския народ защо разпалихте тази война ,къде излезнаха милиардите от Европа ,какво стана със заводи и фабрики в Европа и защо ? Обяснете какво спечели или по точно какво загуби Европа и за чий интереси .Обяснете защо бяха избити цяло поколение украински мъже ? Ако вие не искате да го обясните ,това което се случи на 17.10 .във Франция е отговора ,а то едва сега започва .

    17:56 18.10.2026

  • 7 Гост

    3 0 Отговор
    Е, не, Ъбсурд!

    17:58 18.10.2026

  • 8 Шопо

    13 1 Отговор
    Колко време ще бъде нужно на Русия да превземе България ?
    Справка ВСВ

    Коментиран от #11, #12, #13

    17:58 18.10.2026

  • 9 Италианските партизани

    10 1 Отговор
    обесиха Дучето заедно с любовницата му с главите надолу.

    Обикновените италианци, които според слугите на италианския капитал имали погрешно мнение за конфликта между Украйна (НАТО) и Русия, и не искат да им крадат парите от джобовете в полза на киевския фашистки режим, не са забравили как фашистка Италия беше сред основните агресори срещу СССР, заедно с нацистка Германия и другите фашистки съюзници от Европа.

    18:00 18.10.2026

  • 10 батвесо

    5 1 Отговор
    Винаги съм се питал ако не Русия, ами друга държава беше нападнала Украйна, щеше ли Западът да хвърля милиарди за да им праща оръжия или целта беше да се обезкръвява Русия?

    Коментиран от #15

    18:01 18.10.2026

  • 11 ...???

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    ВСВ не било Русия, а Великият СССР!

    18:02 18.10.2026

  • 12 На тъпия шопски въпрос

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    Русия никога не е превземала България, а я създаде на 03.03.1878 г. и я освободи от фашизма в началото на септември 1944 г.

    18:05 18.10.2026

  • 13 Град Козлодуй

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    Три дни след обявяването на Съветско-българската война опозиционната политическа коалиция Отечествен фронт взема властта и посреща Руснаците като освободители.

    18:06 18.10.2026

  • 14 Дън Бай

    1 0 Отговор
    Преял е макарони. Да прочете за италианците при Сталинград, там са измислили думата "анихилация".

    18:07 18.10.2026

  • 15 Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "батвесо":

    Кой дфруг би нападнал Украйна и защо?

    18:07 18.10.2026

  • 16 Хаха

    0 0 Отговор
    "И, преди всичко, не бива да се поддаваш на общественото мнение, ако смяташ, че то е погрешно".

    И какво общо има този "подход" с демокрацията? Това си е чист евро фашизъм.

    18:07 18.10.2026

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