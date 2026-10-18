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Украйна съжали за дрона над Литва, Русия удари кораби край Одеса
  Тема: Украйна

Украйна съжали за дрона над Литва, Русия удари кораби край Одеса

18 Октомври, 2026 18:13 2 075 36

  • украйна-
  • литва-
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  • одеса-
  • русия

Киев допуска, че руска радиоелектронна борба е отклонила дронове от курса им. Москва съобщи за удари по плавателни съдове, превозващи според нея военни товари за Украйна

Украйна съжали за дрона над Литва, Русия удари кораби край Одеса - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна изрази съжаление за инцидент с предполагаем дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва. В северните и централните части на страната беше обявена въздушна тревога, а жителите на два района бяха призовани да потърсят укритие.

Литовските власти съобщиха, че обектът е експлодирал в района на Пасвалис и е повредил движещ се автомобил. Няма данни за пострадали хора. По информация на литовския кризисен център изтребители на НАТО са били вдигнати във въздуха, но не са успели да идентифицират дрона визуално заради облачното време и не са го свалили.

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Литовският министър на отбраната Робертас Каунас заяви, че обектът е навлязъл от Полша. Полската армия също проверява съобщение за възможно нарушение на полското въздушно пространство, но по-късно полското военно министерство посочи, че радарите не са потвърдили преминаване на обекта през границата към Литва.

„Съжаляваме за инцидента, който се случи тази сутрин в литовското въздушно пространство и който може да е резултат от руска радиоелектронна борба, отклонила дронове по време на операция срещу легитимни военни цели в Русия“, написа говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий. Той се извини за причинените неудобства, рискове и тревога и заяви, че Киев ще сподели информация с литовските си партньори за изясняване на обстоятелствата.

Русия съобщи за удари по кораби край Одеса

На 15 октомври руското Министерство на отбраната съобщи, че руските сили са поразили пристанището Измаил в Одеска област и два сухотоварни кораба, насочващи се към Одеса. Москва твърди, че корабите са превозвали военни доставки и стоки с двойна употреба за украинските въоръжени сили.

Руското твърдение не беше придружено от данни за имената на плавателните съдове, размера на щетите или евентуални жертви. Украинските власти съобщиха за щети по инфраструктура и жилищни сгради в Одеска област, но не потвърдиха руската версия за товара на корабите.

Отделно, на 18 октомври руското Министерство на отбраната заяви, че е поразен сухотоварен кораб на около 30 километра източно от пристанището на Одеса. Според руската страна плавателният съд е превозвал военни и стоки с двойна употреба, а ударът е бил нанесен през нощта с безпилотни апарати.

Тези твърдения за корабите остават без независимо потвърждение. Не са публикувани проверими данни за самоличността на плавателните съдове, състоянието на екипажите или характера на товара.

Източници: investing.com, apnews.com, aa.com.tr


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    51 2 Отговор
    Украйна съжали и толкоз.
    И Русия съжали за корабите в Черно море.

    18:22 18.10.2026

  • 7 ДрБр

    41 2 Отговор
    Тва Литва какво е?

    18:22 18.10.2026

  • 8 Те Ти булка

    51 2 Отговор
    Спасов ден! Украйна съжалила!? А родните соросоиди ми нацвъкаха минуси за това че написах кой и защо вярва на евролидерите лъжещи поголовно поданиците си!!!

    18:23 18.10.2026

  • 9 и защо

    46 1 Отговор
    балтите не задействаха чл. 5 ?!? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #35

    18:24 18.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Град Козлодуй

    39 2 Отговор
    Украинците свършиха ще хвърлат Литва в боя.

    Коментиран от #15

    18:25 18.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Последния Софиянец

    15 9 Отговор
    Украйна удари Санкт Петербург през Литва.

    Коментиран от #32

    18:26 18.10.2026

  • 15 Шопо

    12 1 Отговор

    До коментар #11 от "Град Козлодуй":

    Грешката е верна

    18:27 18.10.2026

  • 16 Софиянец

    42 2 Отговор
    Беззъбия тигър натю, няма ли да задейства чл.5 срещу 404 😂 къде са родните кресливи евроатлантици сега, хахахах

    Коментиран от #33

    18:27 18.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Иван

    12 2 Отговор
    Да бе, да!!!........Израел се извини за Септември 11,2001.

    18:32 18.10.2026

  • 21 не може да бъде

    14 1 Отговор
    Специално на независимите източници бих предложил да се обръщат към руското м-во на отбраната !?Вече няколко издания свързани с информацията за военната техника съобщават че руснаците са въвели нова технология на на последните модели дронове който позволява в реално време да изпраща контролни снимки на поразения обект -Гераните атакуват а други дронове с вградени камери снимат и изпращат снимки на поразения обекта!?Така руснаците контролират дали успешно е поразена целта!?Но подозирам че независимите източници няма да посмеят да поискат снимки защото от тях не зависи това!?

    18:33 18.10.2026

  • 22 Йосиф Кобзон

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ганю Балкански":

    Работят.

    18:34 18.10.2026

  • 23 смешкофците

    20 1 Отговор
    въртят и мажат
    все Мечока изкарват виновен
    ако по таз логика можеха да се отклоняват дронове от курса им
    то щяха да им ги пратят директно в бункера им

    18:35 18.10.2026

  • 24 Сандо

    15 1 Отговор
    Дронът не може да е предполагаем,предполаем може да е този,който го е насочил.Това са ни възпитаниците на новата образователна система,наложена от запада - не разбират нито какво пишат,нито какво чета,нито какво говорят.Сега ние,твърдите приварженици на натото,есъто и на демокрацията по света и околностите му,очакваме да разберем ще се активира ли някой член или всичко е импотентно.

    18:36 18.10.2026

  • 25 Литовците са си признали, само защото

    18 0 Отговор
    тоя дрон е ударил по тяхна територия и случая не може да се скрие. Иначе проблем са нямали затова, че украински дронове преминават като у дома си през тяхна територия, за да избегнат руското ПВО- и разбира се не си правят труда да ги свалят.
    Това че ударена натовска държава не означава ли артикъл 5???

    18:36 18.10.2026

  • 26 редник

    22 0 Отговор
    Мда-а...
    / изтребители на НАТО са били вдигнати във въздуха, но не са успели да идентифицират дрона визуално заради облачното време и не са го свалили./

    Ако беше руски, щяха да го свалят, но понеже може да е украински - не са го свалили...

    18:37 18.10.2026

  • 27 Замислен

    21 1 Отговор
    Значи натовските изтребители са безполезни в облачно време?Не са индентифицирали целта заради облачното време.

    18:37 18.10.2026

  • 28 Ами

    16 0 Отговор
    Доказано е че, дроновете поразили обекти в Санкт Петербург
    са летели през територии на държави членки на НАТО.
    В американски медии вече има призиви за ускорено
    изтегляне на американски части от Европа.

    18:42 18.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 точка

    9 1 Отговор
    украйна съжалява че Путин бил виновен!!!!Нищо ще се поправят,ще треснат нещо и Няма да съжаляват а ще поискат да Платим!!!!!

    18:50 18.10.2026

  • 31 Абе, байо

    4 1 Отговор
    Кой се извинява или съжалява за нещо, в което не е 100% сигурен че е сгафил?

    18:54 18.10.2026

  • 32 Робертас Каунас

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Руска радиоелектронна борба е отклонила стотина украински дронове, за да избегнат ПВО им и ударят Санкт Петербург през Литва.
    Тъй като британците са бързали с продукцията им, е нормално един да падне по пътя, но не те, а накараха украинците да поднесат съжаленията си. Натовски дрон изстрелян от натовци и ударил натовска държава, не води до член 5.

    19:02 18.10.2026

  • 33 Рюте

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Софиянец":

    Натовски дрон изстрелян от натовци и ударил натовска държава, не води до член 5.

    19:06 18.10.2026

  • 34 az СВО Победа 81

    3 0 Отговор
    НАТО бездейства.
    Защо?

    Коментиран от #36

    19:10 18.10.2026

  • 35 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "и защо":

    Член 5 виси неизползваем.

    19:12 18.10.2026

  • 36 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО Победа 81":

    Толкова могат.
    Повече, на кино.

    19:12 18.10.2026

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