Украйна съжали за дрона над Литва, Русия удари кораби край Одеса

Украйна изрази съжаление за инцидент с предполагаем дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва. В северните и централните части на страната беше обявена въздушна тревога, а жителите на два района бяха призовани да потърсят укритие.
Литовските власти съобщиха, че обектът е експлодирал в района на Пасвалис и е повредил движещ се автомобил. Няма данни за пострадали хора. По информация на литовския кризисен център изтребители на НАТО са били вдигнати във въздуха, но не са успели да идентифицират дрона визуално заради облачното време и не са го свалили.
Литовският министър на отбраната Робертас Каунас заяви, че обектът е навлязъл от Полша. Полската армия също проверява съобщение за възможно нарушение на полското въздушно пространство, но по-късно полското военно министерство посочи, че радарите не са потвърдили преминаване на обекта през границата към Литва.
„Съжаляваме за инцидента, който се случи тази сутрин в литовското въздушно пространство и който може да е резултат от руска радиоелектронна борба, отклонила дронове по време на операция срещу легитимни военни цели в Русия“, написа говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий. Той се извини за причинените неудобства, рискове и тревога и заяви, че Киев ще сподели информация с литовските си партньори за изясняване на обстоятелствата.
Русия съобщи за удари по кораби край Одеса
На 15 октомври руското Министерство на отбраната съобщи, че руските сили са поразили пристанището Измаил в Одеска област и два сухотоварни кораба, насочващи се към Одеса. Москва твърди, че корабите са превозвали военни доставки и стоки с двойна употреба за украинските въоръжени сили.
Руското твърдение не беше придружено от данни за имената на плавателните съдове, размера на щетите или евентуални жертви. Украинските власти съобщиха за щети по инфраструктура и жилищни сгради в Одеска област, но не потвърдиха руската версия за товара на корабите.
Отделно, на 18 октомври руското Министерство на отбраната заяви, че е поразен сухотоварен кораб на около 30 километра източно от пристанището на Одеса. Според руската страна плавателният съд е превозвал военни и стоки с двойна употреба, а ударът е бил нанесен през нощта с безпилотни апарати.
Тези твърдения за корабите остават без независимо потвърждение. Не са публикувани проверими данни за самоличността на плавателните съдове, състоянието на екипажите или характера на товара.
Източници: investing.com, apnews.com, aa.com.tr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 Гост
И Русия съжали за корабите в Черно море.
18:22 18.10.2026
7 ДрБр
18:22 18.10.2026
8 Те Ти булка
18:23 18.10.2026
9 и защо
Коментиран от #35
18:24 18.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Град Козлодуй
Коментиран от #15
18:25 18.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Последния Софиянец
Коментиран от #32
18:26 18.10.2026
15 Шопо
До коментар #11 от "Град Козлодуй":Грешката е верна
18:27 18.10.2026
16 Софиянец
Коментиран от #33
18:27 18.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Иван
18:32 18.10.2026
21 не може да бъде
18:33 18.10.2026
22 Йосиф Кобзон
До коментар #4 от "Ганю Балкански":Работят.
18:34 18.10.2026
23 смешкофците
все Мечока изкарват виновен
ако по таз логика можеха да се отклоняват дронове от курса им
то щяха да им ги пратят директно в бункера им
18:35 18.10.2026
24 Сандо
18:36 18.10.2026
25 Литовците са си признали, само защото
Това че ударена натовска държава не означава ли артикъл 5???
18:36 18.10.2026
26 редник
/ изтребители на НАТО са били вдигнати във въздуха, но не са успели да идентифицират дрона визуално заради облачното време и не са го свалили./
Ако беше руски, щяха да го свалят, но понеже може да е украински - не са го свалили...
18:37 18.10.2026
27 Замислен
18:37 18.10.2026
28 Ами
са летели през територии на държави членки на НАТО.
В американски медии вече има призиви за ускорено
изтегляне на американски части от Европа.
18:42 18.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 точка
18:50 18.10.2026
31 Абе, байо
18:54 18.10.2026
32 Робертас Каунас
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Руска радиоелектронна борба е отклонила стотина украински дронове, за да избегнат ПВО им и ударят Санкт Петербург през Литва.
Тъй като британците са бързали с продукцията им, е нормално един да падне по пътя, но не те, а накараха украинците да поднесат съжаленията си. Натовски дрон изстрелян от натовци и ударил натовска държава, не води до член 5.
19:02 18.10.2026
33 Рюте
До коментар #16 от "Софиянец":Натовски дрон изстрелян от натовци и ударил натовска държава, не води до член 5.
19:06 18.10.2026
34 az СВО Победа 81
Защо?
Коментиран от #36
19:10 18.10.2026
35 Факт
До коментар #9 от "и защо":Член 5 виси неизползваем.
19:12 18.10.2026
36 Факт
До коментар #34 от "az СВО Победа 81":Толкова могат.
Повече, на кино.
19:12 18.10.2026