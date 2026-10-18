Украйна съжали за дрона над Литва, Русия удари кораби край Одеса

Украйна изрази съжаление за инцидент с предполагаем дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва. В северните и централните части на страната беше обявена въздушна тревога, а жителите на два района бяха призовани да потърсят укритие.

Литовските власти съобщиха, че обектът е експлодирал в района на Пасвалис и е повредил движещ се автомобил. Няма данни за пострадали хора. По информация на литовския кризисен център изтребители на НАТО са били вдигнати във въздуха, но не са успели да идентифицират дрона визуално заради облачното време и не са го свалили.

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Литовският министър на отбраната Робертас Каунас заяви, че обектът е навлязъл от Полша. Полската армия също проверява съобщение за възможно нарушение на полското въздушно пространство, но по-късно полското военно министерство посочи, че радарите не са потвърдили преминаване на обекта през границата към Литва.

„Съжаляваме за инцидента, който се случи тази сутрин в литовското въздушно пространство и който може да е резултат от руска радиоелектронна борба, отклонила дронове по време на операция срещу легитимни военни цели в Русия“, написа говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий. Той се извини за причинените неудобства, рискове и тревога и заяви, че Киев ще сподели информация с литовските си партньори за изясняване на обстоятелствата.

Русия съобщи за удари по кораби край Одеса

На 15 октомври руското Министерство на отбраната съобщи, че руските сили са поразили пристанището Измаил в Одеска област и два сухотоварни кораба, насочващи се към Одеса. Москва твърди, че корабите са превозвали военни доставки и стоки с двойна употреба за украинските въоръжени сили.

Руското твърдение не беше придружено от данни за имената на плавателните съдове, размера на щетите или евентуални жертви. Украинските власти съобщиха за щети по инфраструктура и жилищни сгради в Одеска област, но не потвърдиха руската версия за товара на корабите.

Отделно, на 18 октомври руското Министерство на отбраната заяви, че е поразен сухотоварен кораб на около 30 километра източно от пристанището на Одеса. Според руската страна плавателният съд е превозвал военни и стоки с двойна употреба, а ударът е бил нанесен през нощта с безпилотни апарати.

Тези твърдения за корабите остават без независимо потвърждение. Не са публикувани проверими данни за самоличността на плавателните съдове, състоянието на екипажите или характера на товара.

Източници: investing.com, apnews.com, aa.com.tr