Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: САЩ възобновиха обмена на разузнаване с Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски: САЩ възобновиха обмена на разузнаване с Украйна

18 Октомври, 2026 18:27 691 12

  • украйна-
  • съединени щати-
  • разузнаване-
  • руски ракетни удари

Първият човек в Киев заяви, че прекъсването е било кратко и вече е отстранено. Данните са ключови за предупрежденията за руски ракетни удари

Зеленски: САЩ възобновиха обмена на разузнаване с Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Съединените щати са възобновили предоставянето на разузнавателна информация на Украйна след кратко прекъсване, съобщи президентът Володимир Зеленски. По думите му данните помагат на страната да се защитава от руските ракетни удари.

Зеленски направи изявлението в интервю за NBC, публикувано в неделя. Той каза, че обменът е бил временно блокиран, но впоследствие е „разблокиран“.

„Много сме благодарни за това. Сега работи“, заяви украинският президент.

Украйна разчита на американски разузнавателни данни за откриването на бързо движещи се балистични ракети, които Русия изстрелва срещу украински градове. Информацията се използва и за проследяване на руски военни обекти и за планиране на украински операции.

Предишни удари без предупреждение

Съобщението на Зеленски идва след руски ракетни атаки, при които Киев заяви, че не е получил обичайното предварително предупреждение от западните партньори. Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза по-рано през седмицата, че Вашингтон продължава да споделя разузнавателна информация с Украйна.

CBS News съобщи, че американските власти може да не са предоставили ранни предупреждения преди ракетни удари, извършени в началото на седмицата. Според медията при атаките са загинали шестима души, а около 600 000 души са останали без електричество. Американски източници са определили липсата на предупреждение като конкретен случай, а не като пълно прекратяване на обмена на разузнавателни данни.

Напрежение между Вашингтон и Киев

Прекъсването е станало на фона на влошени отношения между Съединените щати и Украйна. Администрацията на Тръмп е оказвала натиск върху Киев да спре ударите по руски петролни рафинерии и друга енергийна инфраструктура, докато Русия продължава да атакува украински енергийни обекти.

Ройтерс отбелязва, че за Киев американското разузнаване е особено важно за ранното предупреждение при ракетни атаки. Европейските съюзници разполагат с ограничени възможности да заменят американските системи за космическо наблюдение, използвани за откриване на ракетни изстрелвания.

Зеленски не уточни колко дълго е продължило прекъсването и дали възстановяването обхваща всички видове разузнавателна информация. От изявлението му става ясно, че поне част от обмена вече е възстановена и се използва за противодействие на руските ракетни удари.

Източници: devdiscourse.com, apnews.com, cbsnews.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Буздуган

    10 1 Отговор
    В съвременна война когато свършиш ракетите си обречен на гибел..!

    18:32 18.10.2026

  • 3 ДОНАЛДЕ ПОМОГИ

    4 7 Отговор
    ЧЕ АКО СПРЕ ВОЙНАТА
    ЩЕ МЕ ПОВЕСЯТ....

    ТВОЙ ВЕРЕН ФРЕНД

    ПУСЯ ШАЛОМЧЕТО.

    18:32 18.10.2026

  • 4 Шопо

    6 4 Отговор
    С помощ от Русия Зеленски може да победи ЕС.

    18:34 18.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Аз съм веган

    2 7 Отговор
    Добре че не съм копейка.Как издържат пет години да гледат ,как Бензиностанцията се излага.

    18:41 18.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 зеленски

    1 2 Отговор
    С пистолет и добра дума, се постига повече, от колкото само с добра дума.

    18:49 18.10.2026

  • 10 Зеленски пак е сънувал

    1 0 Отговор
    Странен сън!
    Представяте ли си, Тръмп да направитнещо в полза на Украйна и сам да не се похвали??????

    18:51 18.10.2026

  • 11 Ами

    1 0 Отговор
    Първият човек в Киев, не е стъпвал в Киев от месец.
    А както вървят нещата, може и въобще да не стъпи :)

    18:53 18.10.2026

  • 12 Никакво прекъсване не е имало

    1 0 Отговор
    Просто при хиперзвукови ракети системите за предупреждение не засичат опасността. Или я засичат когато е вече късно.
    Това не се случва за първи път.

    19:22 18.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания