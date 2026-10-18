Зеленски: САЩ възобновиха обмена на разузнаване с Украйна

Съединените щати са възобновили предоставянето на разузнавателна информация на Украйна след кратко прекъсване, съобщи президентът Володимир Зеленски. По думите му данните помагат на страната да се защитава от руските ракетни удари.

Зеленски направи изявлението в интервю за NBC, публикувано в неделя. Той каза, че обменът е бил временно блокиран, но впоследствие е „разблокиран“.

„Много сме благодарни за това. Сега работи“, заяви украинският президент.

Украйна разчита на американски разузнавателни данни за откриването на бързо движещи се балистични ракети, които Русия изстрелва срещу украински градове. Информацията се използва и за проследяване на руски военни обекти и за планиране на украински операции.

Предишни удари без предупреждение

Съобщението на Зеленски идва след руски ракетни атаки, при които Киев заяви, че не е получил обичайното предварително предупреждение от западните партньори. Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза по-рано през седмицата, че Вашингтон продължава да споделя разузнавателна информация с Украйна.

CBS News съобщи, че американските власти може да не са предоставили ранни предупреждения преди ракетни удари, извършени в началото на седмицата. Според медията при атаките са загинали шестима души, а около 600 000 души са останали без електричество. Американски източници са определили липсата на предупреждение като конкретен случай, а не като пълно прекратяване на обмена на разузнавателни данни.

Напрежение между Вашингтон и Киев

Прекъсването е станало на фона на влошени отношения между Съединените щати и Украйна. Администрацията на Тръмп е оказвала натиск върху Киев да спре ударите по руски петролни рафинерии и друга енергийна инфраструктура, докато Русия продължава да атакува украински енергийни обекти.

Ройтерс отбелязва, че за Киев американското разузнаване е особено важно за ранното предупреждение при ракетни атаки. Европейските съюзници разполагат с ограничени възможности да заменят американските системи за космическо наблюдение, използвани за откриване на ракетни изстрелвания.

Зеленски не уточни колко дълго е продължило прекъсването и дали възстановяването обхваща всички видове разузнавателна информация. От изявлението му става ясно, че поне част от обмена вече е възстановена и се използва за противодействие на руските ракетни удари.

Източници: devdiscourse.com, apnews.com, cbsnews.com