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Над 2000 души са задържани след протестите във Франция

Над 2000 души са задържани след протестите във Франция

18 Октомври, 2026 18:44 500 14

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Лоран Нюнес съобщи, че броят на задържаните е нараснал след сблъсъци, палежи и разграбване на магазини в няколко френски града

Над 2000 души са задържани след протестите във Франция - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 2000 души са задържани във Франция след масовите протести, които прераснаха в сблъсъци с полицията, палежи и разграбване на магазини. Това съобщи вътрешният министър Лоран Нюнес, който уточни, че властите продължават да установяват участниците в насилието и да ги предават на съд.

„Правото на протест е основно право. Умишленото и колективно създаване на безредици чрез насилие не е“, написа Нюнес. Той посочи, че в Париж, Марсилия, Лион, Бордо и други градове са били разграбени стотици търговски обекти.

855 задържани в района на Париж

Парижката полиция съобщи за 855 задържани в столичния регион, като прокуратурата уточни, че 557 души са останали в полицейски арест. Около площад „Република“ и прилежащите улици са разпилени разбити стъкла, павета и отломки, а редица магазини са били повредени или разграбени.

В Лимож пожар частично е разрушил историческото кметство, след като огънят е обхванал покрива и кулата на сградата. В Марсилия протестиращи са проникнали за кратко във фоайето на кметството, а група маскирани хора е повредила полицейско управление. В Лион е избухнал пожар в туристическия офис.

550 000 участници според властите

Демонстрациите бяха свикани заради поскъпването на живота и недоволството от условията във френските училища. Според властите в тях са участвали около 550 000 души, докато организаторите оценяват броя на участниците на приблизително 800 000. Протестите обединиха ученици, синдикати, леви организации, фермери и привърженици на движението „Жълти жилетки“.

Нюнес съобщи още, че над 600 полицаи, жандармеристи и пожарникари са били ранени. По думите му щетите за няколкостотин собственици на магазини са „значителни“, като оценката остава предварителна.

Макрон ще направи обръщение

Френският президент Еманюел Макрон трябва да проведе извънредна среща с висши представители на правителството, след което да направи обръщение към нацията в 20:00 часа местно време. Кметовете на Париж, Марсилия и Лион поискаха среща с премиера Себастиен Льокорню заради мащаба на разрушенията и последствията за бизнеса.

В Париж през деня отново се събраха протестиращи, а полицията използва сълзотворен газ при периодично изостряне на напрежението. Разследванията за палежите, нападенията срещу силите на реда и разграбването на търговски обекти продължават.

Източници: news.sky.com, apnews.com, washingtonpost.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В клуба на богтите

    7 1 Отговор
    Закъсаха катастрофално

    18:48 18.10.2026

  • 2 Джандарска държава!

    7 2 Отговор
    Пуснете децата бе фашисти ниедни! Режимът на макрон се крепи на щиковете на полицията! Ууууууу! 👎👎👎👎👎

    Коментиран от #11

    18:49 18.10.2026

  • 3 Пич

    5 2 Отговор
    Ей така започват революциите!!!
    Заради прекомерно насилие над протестите!!!
    Дали глупаците се надяват, че ще арестуват цяля Франция...?!

    Коментиран от #12

    18:53 18.10.2026

  • 4 Толкова просто

    2 2 Отговор
    Протестиращите с лицето си е едно, протестиращите с качулките е друго. В България качулките са от Възраждане .

    18:54 18.10.2026

  • 5 Робот

    6 1 Отговор
    Могат да задържат на протеста но не могат да задържат когато масово се теглят пари от банките..! Колбаса е неизбежен..! През 2008 до последно лъгаха че няма проблем след което започнаха да фалират банки..!

    18:54 18.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 точка

    0 0 Отговор
    благодаря......

    18:57 18.10.2026

  • 9 2000 души са задържани във Франция

    2 0 Отговор
    В Нацисткият ЕС нищо друго не може да се очаква. Може скоро и концлагери отново да се появят. Впрочем арестуваните са повече от 2500

    18:58 18.10.2026

  • 10 Кучето на Мими 🐕

    3 0 Отговор
    Във Франция настъпи комунизма,и всеки който желае си бере от магазините без пари!Животът е прекрасен!🌈🌈🌈🦍🦍🦍🥳🤣👍

    19:00 18.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 2000 души са задържани във Франция

    3 0 Отговор
    Над милион са били протестиращите само Марсилия, Лион и Париж

    19:00 18.10.2026

  • 14 Кандидат депутат

    3 0 Отговор
    В момента в франция се тегли масово кеш. Интересно след 2-3 дни какво ще се случи. И не само там... Зимата ще е студена

    19:15 18.10.2026

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