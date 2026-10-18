Над 2000 души са задържани след протестите във Франция

Над 2000 души са задържани във Франция след масовите протести, които прераснаха в сблъсъци с полицията, палежи и разграбване на магазини. Това съобщи вътрешният министър Лоран Нюнес, който уточни, че властите продължават да установяват участниците в насилието и да ги предават на съд.

„Правото на протест е основно право. Умишленото и колективно създаване на безредици чрез насилие не е“, написа Нюнес. Той посочи, че в Париж, Марсилия, Лион, Бордо и други градове са били разграбени стотици търговски обекти.

855 задържани в района на Париж

Парижката полиция съобщи за 855 задържани в столичния регион, като прокуратурата уточни, че 557 души са останали в полицейски арест. Около площад „Република“ и прилежащите улици са разпилени разбити стъкла, павета и отломки, а редица магазини са били повредени или разграбени.

В Лимож пожар частично е разрушил историческото кметство, след като огънят е обхванал покрива и кулата на сградата. В Марсилия протестиращи са проникнали за кратко във фоайето на кметството, а група маскирани хора е повредила полицейско управление. В Лион е избухнал пожар в туристическия офис.

550 000 участници според властите

Демонстрациите бяха свикани заради поскъпването на живота и недоволството от условията във френските училища. Според властите в тях са участвали около 550 000 души, докато организаторите оценяват броя на участниците на приблизително 800 000. Протестите обединиха ученици, синдикати, леви организации, фермери и привърженици на движението „Жълти жилетки“.

Нюнес съобщи още, че над 600 полицаи, жандармеристи и пожарникари са били ранени. По думите му щетите за няколкостотин собственици на магазини са „значителни“, като оценката остава предварителна.

Макрон ще направи обръщение

Френският президент Еманюел Макрон трябва да проведе извънредна среща с висши представители на правителството, след което да направи обръщение към нацията в 20:00 часа местно време. Кметовете на Париж, Марсилия и Лион поискаха среща с премиера Себастиен Льокорню заради мащаба на разрушенията и последствията за бизнеса.

В Париж през деня отново се събраха протестиращи, а полицията използва сълзотворен газ при периодично изостряне на напрежението. Разследванията за палежите, нападенията срещу силите на реда и разграбването на търговски обекти продължават.

Източници: news.sky.com, apnews.com, washingtonpost.com