Зеленски: Украйна държи фронта, но Starlink остава ограничен

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли руските твърдения за превземането на Доброполе и Константиновка и заяви, че силите на Киев са освободили от началото на есента повече територии, отколкото руската армия е успяла да завземе. По думите му украинската страна продължава да оказва натиск по няколко направления на фронта.
„Доброполе, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка са под контрола на Украйна“, заяви Зеленски в обръщение. Той посочи, че украинските сили защитават и районите около Краматорск, а руските войски са на около 20 километра от Запорожие, а не на пет километра, както твърдят руски представители.
Ден по-рано Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна отхвърли твърдението на началника на руския Генерален щаб Валерий Герасимов, че руската армия е превзела 92 населени места от началото на септември, включително Константиновка и Доброполе. Украинската страна определи тези данни като неверни.
Киев и Вашингтон обсъждат следващите стъпки
На фона на боевете Зеленски разговаря с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Според украинския президент са обсъдени резултатите от срещата между екипите на Украйна и САЩ във Флорида, както и подготовката на следващи дипломатически действия.
„Нашите екипи практически са в постоянен контакт. Подготвяме и следващите стъпки в дипломацията“, заяви Зеленски. Той добави, че Киев постоянно информира американските партньори за руските обстрели и за необходимостта от противовъздушна отбрана.
По думите му позицията на САЩ е от ключово значение за дипломатическия процес. Зеленски заяви, че Украйна е готова да работи конструктивно и честно за постигането на реален резултат, но подчерта, че мирът изисква сила и сътрудничество, основано на доверие.
Остава спорът кой е ограничил Starlink
В интервю за NBC Зеленски заяви, че сигналът за ограничаването на достъпа на Украйна до Starlink и Starshield е дошъл от американското правителство. Той каза, че техническото ограничаване е извършено от SpaceX, а работата на системата не е възстановена напълно.
Твърдението му влиза в противоречие с публичните позиции на американски представители. Доналд Тръмп заяви, че Белият дом не е участвал в ограничаването на услугата, а държавният секретар Марко Рубио каза, че администрацията му няма отношение към случая.
Украински военни са тествали работата на Starlink в автомобили на територията на Европейския съюз. Според Зеленски там ограничения не са установени, което според него показва, че проблемът е свързан конкретно с използването на системата в Украйна.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #18, #24, #32
18:53 18.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Държи
18:54 18.10.2026
4 Бахтимир
18:56 18.10.2026
5 404
18:56 18.10.2026
6 Васил
18:56 18.10.2026
7 Овчар
18:56 18.10.2026
8 Сатана Z
Русия разработва и използва няколко основни направления за противодействие и замяна на сателитната система Starlink:
1. Наземни системи за радиоелектронна борба (РЕБ)
• Volna Kupol Garant: Нова руска система за радиоелектронна борба, чието серийно производство е обявено през 2026 г. Тя е проектирана да заглушава не самите наземни терминали, а директно сателитите на Starlink в ниска орбита.
• Принцип на действие: Използва насочени високочестотни радиосигнали от фазирани антенни решетки (покриващи до 20 квадратни километра), които претоварват приемните антени на сателитите и затрудняват разпознаването на легитимните сигнали.
• Ефект: Води до влошаване на връзката, забавяне (по-висока латентност), прекъсвания и намалена надеждност на дроновете и командните пунктове на украинската армия, макар и рядко да води до пълно изключване.
18:57 18.10.2026
9 Хахахахаха
18:57 18.10.2026
10 Ъъъъ
Коментиран от #13
18:58 18.10.2026
11 Ами
"Зеленски: САЩ възобновиха обмена на разузнаване с Украйна"
Кое е вярното :)
Коментиран от #27
18:59 18.10.2026
12 Лъжеш
После се оказа че сте лъгали през цялото време, и наистина са били освободени.
Така че за какво да ви вярваме?
И в двата затворени котела - Доброполье и другия 460 кв.км на североизток от Харков - украинските части са или избити, или са се предали (избягали няма тъй като нямаше накъде да бягат).
Коментиран от #20
19:01 18.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
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18 Смешко
До коментар #1 от "Шопо":На 16 октомври бункерната деменция обяви пред висшето военно командване на Раша, че от началото на годината руската армия е завзела приблизително 6 500 кв. км украинска земя и стотици населени места при положение, че реално са окупирани 😂 144,5 кв. км.
Коментиран от #21, #25
19:04 18.10.2026
19 Последния Софиянец
19:05 18.10.2026
20 Тошо
До коментар #12 от "Лъжеш":Доброполя е на 100% под контрол на ВСУ.
19:06 18.10.2026
21 Хахахахаха
До коментар #18 от "Смешко":Хахахахахах, твоя източник предполагам е зеления илинукраински сайт чета където говорят още, че Бахмут е украински хахахаха, ще пропусна да ти повярвам ахаххах
19:07 18.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тая велика глупост
До коментар #1 от "Шопо":за кой път я постваш?
19:08 18.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Божидар Димитров
До коментар #11 от "Ами":Питай пиклата Захарова.
19:09 18.10.2026
28 Факт
19:10 18.10.2026
29 Опа
19:13 18.10.2026
30 Стига с този наркоман
19:14 18.10.2026
31 Стига с този
Коментиран от #33
19:22 18.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 В Литва неизвестни лица са
19:45 18.10.2026