Зеленски: Украйна държи фронта, но Starlink остава ограничен

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли руските твърдения за превземането на Доброполе и Константиновка и заяви, че силите на Киев са освободили от началото на есента повече територии, отколкото руската армия е успяла да завземе. По думите му украинската страна продължава да оказва натиск по няколко направления на фронта.

„Доброполе, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка са под контрола на Украйна“, заяви Зеленски в обръщение. Той посочи, че украинските сили защитават и районите около Краматорск, а руските войски са на около 20 километра от Запорожие, а не на пет километра, както твърдят руски представители.

Ден по-рано Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна отхвърли твърдението на началника на руския Генерален щаб Валерий Герасимов, че руската армия е превзела 92 населени места от началото на септември, включително Константиновка и Доброполе. Украинската страна определи тези данни като неверни.

Киев и Вашингтон обсъждат следващите стъпки

На фона на боевете Зеленски разговаря с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Според украинския президент са обсъдени резултатите от срещата между екипите на Украйна и САЩ във Флорида, както и подготовката на следващи дипломатически действия.

„Нашите екипи практически са в постоянен контакт. Подготвяме и следващите стъпки в дипломацията“, заяви Зеленски. Той добави, че Киев постоянно информира американските партньори за руските обстрели и за необходимостта от противовъздушна отбрана.

По думите му позицията на САЩ е от ключово значение за дипломатическия процес. Зеленски заяви, че Украйна е готова да работи конструктивно и честно за постигането на реален резултат, но подчерта, че мирът изисква сила и сътрудничество, основано на доверие.

Остава спорът кой е ограничил Starlink

В интервю за NBC Зеленски заяви, че сигналът за ограничаването на достъпа на Украйна до Starlink и Starshield е дошъл от американското правителство. Той каза, че техническото ограничаване е извършено от SpaceX, а работата на системата не е възстановена напълно.

Твърдението му влиза в противоречие с публичните позиции на американски представители. Доналд Тръмп заяви, че Белият дом не е участвал в ограничаването на услугата, а държавният секретар Марко Рубио каза, че администрацията му няма отношение към случая.

Украински военни са тествали работата на Starlink в автомобили на територията на Европейския съюз. Според Зеленски там ограничения не са установени, което според него показва, че проблемът е свързан конкретно с използването на системата в Украйна.

Източници: pravda.com.ua