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Зеленски: Украйна държи фронта, но Starlink остава ограничен
  Тема: Украйна

Зеленски: Украйна държи фронта, но Starlink остава ограничен

18 Октомври, 2026 18:47 916 35

  • володимир зеленски-
  • starlink-
  • сащ-
  • руско-украинска война

Киев отхвърля руските твърдения за пробив към Запорожие и превземане на населени места. Зеленски обсъди с пратениците на Тръмп нови дипломатически стъпки и заяви, че ограниченията за Starlink са дошли по сигнал от американското правителство

Зеленски: Украйна държи фронта, но Starlink остава ограничен - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли руските твърдения за превземането на Доброполе и Константиновка и заяви, че силите на Киев са освободили от началото на есента повече територии, отколкото руската армия е успяла да завземе. По думите му украинската страна продължава да оказва натиск по няколко направления на фронта.

„Доброполе, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка са под контрола на Украйна“, заяви Зеленски в обръщение. Той посочи, че украинските сили защитават и районите около Краматорск, а руските войски са на около 20 километра от Запорожие, а не на пет километра, както твърдят руски представители.

Ден по-рано Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна отхвърли твърдението на началника на руския Генерален щаб Валерий Герасимов, че руската армия е превзела 92 населени места от началото на септември, включително Константиновка и Доброполе. Украинската страна определи тези данни като неверни.

Киев и Вашингтон обсъждат следващите стъпки

На фона на боевете Зеленски разговаря с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Според украинския президент са обсъдени резултатите от срещата между екипите на Украйна и САЩ във Флорида, както и подготовката на следващи дипломатически действия.

„Нашите екипи практически са в постоянен контакт. Подготвяме и следващите стъпки в дипломацията“, заяви Зеленски. Той добави, че Киев постоянно информира американските партньори за руските обстрели и за необходимостта от противовъздушна отбрана.

По думите му позицията на САЩ е от ключово значение за дипломатическия процес. Зеленски заяви, че Украйна е готова да работи конструктивно и честно за постигането на реален резултат, но подчерта, че мирът изисква сила и сътрудничество, основано на доверие.

Остава спорът кой е ограничил Starlink

В интервю за NBC Зеленски заяви, че сигналът за ограничаването на достъпа на Украйна до Starlink и Starshield е дошъл от американското правителство. Той каза, че техническото ограничаване е извършено от SpaceX, а работата на системата не е възстановена напълно.

Твърдението му влиза в противоречие с публичните позиции на американски представители. Доналд Тръмп заяви, че Белият дом не е участвал в ограничаването на услугата, а държавният секретар Марко Рубио каза, че администрацията му няма отношение към случая.

Украински военни са тествали работата на Starlink в автомобили на територията на Европейския съюз. Според Зеленски там ограничения не са установени, което според него показва, че проблемът е свързан конкретно с използването на системата в Украйна.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    31 40 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #18, #24, #32

    18:53 18.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Държи

    22 37 Отговор
    белите линии.

    18:54 18.10.2026

  • 4 Бахтимир

    23 37 Отговор
    Дали има останал жив, който да му вярва ?

    18:56 18.10.2026

  • 5 404

    22 30 Отговор
    приключи...

    18:56 18.10.2026

  • 6 Васил

    23 5 Отговор
    Как се е оял ЗенатаГмеж, награждават го кураторите, след €90те милиарда още €70 милиарда си иска Мръш ля ка, все пак изби 2 милиона славяни, отплащат му се.

    18:56 18.10.2026

  • 7 Овчар

    19 5 Отговор
    Когато ти ограничат навигацията се превръщаш в кьоравия с пушката ...!

    18:56 18.10.2026

  • 8 Сатана Z

    10 4 Отговор
    "Трай 🐴 за зелена трЕва"
    Русия разработва и използва няколко основни направления за противодействие и замяна на сателитната система Starlink:

    1. Наземни системи за радиоелектронна борба (РЕБ)

    • Volna Kupol Garant: Нова руска система за радиоелектронна борба, чието серийно производство е обявено през 2026 г. Тя е проектирана да заглушава не самите наземни терминали, а директно сателитите на Starlink в ниска орбита.
    • Принцип на действие: Използва насочени високочестотни радиосигнали от фазирани антенни решетки (покриващи до 20 квадратни километра), които претоварват приемните антени на сателитите и затрудняват разпознаването на легитимните сигнали.
    • Ефект: Води до влошаване на връзката, забавяне (по-висока латентност), прекъсвания и намалена надеждност на дроновете и командните пунктове на украинската армия, макар и рядко да води до пълно изключване.

    18:57 18.10.2026

  • 9 Хахахахаха

    19 5 Отговор
    Хахахаха тоя наркоман обаче още си вярва, абе за един приятел пита защо изчезнаха клипчетата от операция вивалди, преди даваха за всяко село сега от седмица няма клипчета, а само дават на думи ххахаха, в телвграм им клипчета от лиманско как укрите се предават на огромни бройки, има го в военна хроника канала

    18:57 18.10.2026

  • 10 Ъъъъ

    19 5 Отговор
    Какво значи държи фронта, нали беше в настъпление?

    Коментиран от #13

    18:58 18.10.2026

  • 11 Ами

    15 2 Отговор
    Преди 20 минути в същия сайт заглавие :
    "Зеленски: САЩ възобновиха обмена на разузнаване с Украйна"
    Кое е вярното :)

    Коментиран от #27

    18:59 18.10.2026

  • 12 Лъжеш

    19 3 Отговор
    И за Покровск така говорихте, и за сума си други градове.
    После се оказа че сте лъгали през цялото време, и наистина са били освободени.
    Така че за какво да ви вярваме?
    И в двата затворени котела - Доброполье и другия 460 кв.км на североизток от Харков - украинските части са или избити, или са се предали (избягали няма тъй като нямаше накъде да бягат).

    Коментиран от #20

    19:01 18.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Смешко

    7 13 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    На 16 октомври бункерната деменция обяви пред висшето военно командване на Раша, че от началото на годината руската армия е завзела приблизително 6 500 кв. км украинска земя и стотици населени места при положение, че реално са окупирани 😂 144,5 кв. км.

    Коментиран от #21, #25

    19:04 18.10.2026

  • 19 Последния Софиянец

    16 3 Отговор
    Без Старлинк няма да изкарат дълго.

    19:05 18.10.2026

  • 20 Тошо

    3 15 Отговор

    До коментар #12 от "Лъжеш":

    Доброполя е на 100% под контрол на ВСУ.

    19:06 18.10.2026

  • 21 Хахахахаха

    9 1 Отговор

    До коментар #18 от "Смешко":

    Хахахахахах, твоя източник предполагам е зеления илинукраински сайт чета където говорят още, че Бахмут е украински хахахаха, ще пропусна да ти повярвам ахаххах

    19:07 18.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тая велика глупост

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    за кой път я постваш?

    19:08 18.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Божидар Димитров

    2 11 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    Питай пиклата Захарова.

    19:09 18.10.2026

  • 28 Факт

    5 1 Отговор
    Държиш се на косъма на дедовия си.

    19:10 18.10.2026

  • 29 Опа

    1 6 Отговор
    Значи Мъск се прави на политик.

    19:13 18.10.2026

  • 30 Стига с този наркоман

    8 2 Отговор
    И Тръмп и Мъск казаха Украйна трябва да си избере президент зеленски вече е никой

    19:14 18.10.2026

  • 31 Стига с този

    7 1 Отговор
    Усеща примката около врата и ще пожертва още толкова украинци

    Коментиран от #33

    19:22 18.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 В Литва неизвестни лица са

    0 0 Отговор
    опитали да подпалят склад на компания, който съхранява комуникационно оборудване на Starlink. Това е обявено от литовския премиер Миндаугас Синкевичюс на неговата Facebook страница. Ръководителят на литовското правителство е заявил, че в понеделник 19 октомври, ще свика заседание на Комисията за национална сигурност. Той взема това решение след нахлуването на неизвестен дрон в литовското въздушно пространство и опита да подпали съоръжението, където се съхранява оборудването на Starlink. "Необходимо е да се установи откъде е дошъл дронът, къде е бил записан за първи път от радарите. Заключенията на службите след оглед на останките също ще бъдат важни. Освен това ще обмислим предоставянето на услуги допълнителни правомощия за неутрализиране на дронове", казал Синкевичюс.

    19:45 18.10.2026

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