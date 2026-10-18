Тръмп: „Франция гори! Имигранти с омраза в сърцата си разбиха тази велика страна“

Американският президент Доналд Тръмп свърза масовите протести и безредиците във Франция с миграцията и призова Париж да затвори границите си. Той отправи посланието си в неделя в публикация в социалната мрежа Truth Social.

„Франция гори! Имиграцията на хора от напълно различен свят, хора, които носят омраза в сърцата си, разби тази някогашна велика страна“, написа Тръмп. След това добави: „Затворете границите си и си върнете контрола, преди да е станало твърде късно!“

Позицията на американския президент беше публикувана след протестите от 17 октомври, при които във френски градове избухнаха сблъсъци, пожари и грабежи. Според Асошиейтед прес френската полиция е задържала най-малко 1800 души.

Протестите започнаха заради цените и училищата

Демонстрациите бяха свикани заради поскъпването на живота и недоволството от условията в училищата. В 110 шествия са участвали около 550 000 души по данни на властите. Организаторите обявиха по-висока оценка - около 800 000 демонстранти.

Към протестите се присъединиха профсъюзът CGT, ученически организации и активисти, които настояват за по-високи заплати и пенсии, по-ниски цени и по-добра защита на обществените услуги. Движението беше представено и като опит за възраждане на протестите на „жълтите жилетки“, започнали през 2018 г.

В Париж полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу маскирани групи, които хвърляха фойерверки, павета и други предмети. В Марсилия бяха повредени магазини и полицейски участък, в Лион избухна пожар в туристически офис, а в Лимож пламъци обхванаха кметството и доведоха до срутване на покрива.

Френските власти не свързаха безредиците с миграцията

Френските власти и полицията не посочиха миграцията като причина за насилието. Вътрешният министър Лоран Нюнес определи участниците в безредиците като „изключително агресивни радикални крайнолеви групи“, към които са се присъединили хора, възползвали се от хаоса, за да ограбват магазини.

„Правото на протест е основно право. Умишленото и колективно създаване на безредици чрез насилие не е“, написа Нюнес.

Президентът Еманюел Макрон свика извънредна среща с висши представители на правителството и трябваше да се обърне към нацията след размириците. Междувременно стотици протестиращи отново се събраха на площад „Република“ в Париж при засилено полицейско присъствие.

Източници: apnews.com, rtl.fr