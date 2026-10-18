Тръмп: „Франция гори! Имигранти с омраза в сърцата си разбиха тази велика страна“

Американският президент Доналд Тръмп свърза масовите протести и безредиците във Франция с миграцията и призова Париж да затвори границите си. Той отправи посланието си в неделя в публикация в социалната мрежа Truth Social.
„Франция гори! Имиграцията на хора от напълно различен свят, хора, които носят омраза в сърцата си, разби тази някогашна велика страна“, написа Тръмп. След това добави: „Затворете границите си и си върнете контрола, преди да е станало твърде късно!“
Позицията на американския президент беше публикувана след протестите от 17 октомври, при които във френски градове избухнаха сблъсъци, пожари и грабежи. Според Асошиейтед прес френската полиция е задържала най-малко 1800 души.
Протестите започнаха заради цените и училищата
Демонстрациите бяха свикани заради поскъпването на живота и недоволството от условията в училищата. В 110 шествия са участвали около 550 000 души по данни на властите. Организаторите обявиха по-висока оценка - около 800 000 демонстранти.
Към протестите се присъединиха профсъюзът CGT, ученически организации и активисти, които настояват за по-високи заплати и пенсии, по-ниски цени и по-добра защита на обществените услуги. Движението беше представено и като опит за възраждане на протестите на „жълтите жилетки“, започнали през 2018 г.
В Париж полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу маскирани групи, които хвърляха фойерверки, павета и други предмети. В Марсилия бяха повредени магазини и полицейски участък, в Лион избухна пожар в туристически офис, а в Лимож пламъци обхванаха кметството и доведоха до срутване на покрива.
Френските власти не свързаха безредиците с миграцията
Френските власти и полицията не посочиха миграцията като причина за насилието. Вътрешният министър Лоран Нюнес определи участниците в безредиците като „изключително агресивни радикални крайнолеви групи“, към които са се присъединили хора, възползвали се от хаоса, за да ограбват магазини.
„Правото на протест е основно право. Умишленото и колективно създаване на безредици чрез насилие не е“, написа Нюнес.
Президентът Еманюел Макрон свика извънредна среща с висши представители на правителството и трябваше да се обърне към нацията след размириците. Междувременно стотици протестиращи отново се събраха на площад „Република“ в Париж при засилено полицейско присъствие.
Източници: apnews.com, rtl.fr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точно така!
Коментиран от #12
19:00 18.10.2026
2 Дони
Коментиран от #18
19:02 18.10.2026
3 Макарона
19:02 18.10.2026
4 Кучето на Мими 🐕
Коментиран от #8
19:02 18.10.2026
5 Соваж бейби
19:03 18.10.2026
6 Кина
19:04 18.10.2026
7 Ами
но истинските проблеми са други. И не само за Франция.
19:04 18.10.2026
8 стоян
До коментар #4 от "Кучето на Мими 🐕":До 4 ком - вярно казваш - искаш да кажеш че путин е платил на лумпени да грабят и палят
Коментиран от #10
19:05 18.10.2026
9 Франция гори
19:06 18.10.2026
10 Кучето на Мими 🐕
До коментар #8 от "стоян":Да,вагони с рубли са открити в Лувъра!
😎🦍🦍🦍🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍
19:07 18.10.2026
11 Факт
19:07 18.10.2026
12 Радио Елто
До коментар #1 от "Точно така!":Каквото е казал Президент Трамп все е истина
19:08 18.10.2026
13 Европа е на улицата, Франция гори
Коментиран от #27
19:09 18.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ами
До коментар #2 от "Дони":Не само Европа, целият колективен запад катастрофира.
И Тръмп, а и не само той, много добре го знаят.
Виж сега какво говорят такива като Стив Ханке и Джон Миършаймър.
Да не говорим че първите предупреждения
започнаха преди по-вече от две десетилетия.
Коментиран от #25
19:12 18.10.2026
19 До края на 2027 година
19:12 18.10.2026
20 Курд Околянов
Даже не смеят да кажат истината.
19:15 18.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 СПРАВЕДЛИВ
Да си припомним Жана Дарк и Френската революция.
19:17 18.10.2026
23 Мнение
19:17 18.10.2026
24 Горски
19:18 18.10.2026
25 Дрън-дрън-дрън
До коментар #18 от "Ами":Руска пропаганда разпространяваш.
Коментиран от #28
19:18 18.10.2026
26 Интересно
19:22 18.10.2026
27 Не, бе!
До коментар #13 от "Европа е на улицата, Франция гори":Снишаваме се, докато отмине бурята.
Коментиран от #30
19:29 18.10.2026
28 Ами
До коментар #25 от "Дрън-дрън-дрън":Просто вярвам по-вече на прочетеното и чутото
от такива хора които не са на хранилката.
19:34 18.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тръмп:
а макарон с баба си гледа концерт на Селин Дион!
19:39 18.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хмм
19:42 18.10.2026
34 Българските турци
19:45 18.10.2026