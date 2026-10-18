Новини
Свят »
Франция »
Тръмп: „Франция гори! Имигранти с омраза в сърцата си разбиха тази велика страна“

Тръмп: „Франция гори! Имигранти с омраза в сърцата си разбиха тази велика страна“

18 Октомври, 2026 18:52 1 401 34

  • доналд тръмп-
  • протести във франция-
  • миграция-
  • френски безредици

Американският президент призова Париж да затвори границите и заяви, че имиграцията е разбила някогашната велика Франция

Тръмп: „Франция гори! Имигранти с омраза в сърцата си разбиха тази велика страна“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп свърза масовите протести и безредиците във Франция с миграцията и призова Париж да затвори границите си. Той отправи посланието си в неделя в публикация в социалната мрежа Truth Social.

„Франция гори! Имиграцията на хора от напълно различен свят, хора, които носят омраза в сърцата си, разби тази някогашна велика страна“, написа Тръмп. След това добави: „Затворете границите си и си върнете контрола, преди да е станало твърде късно!“

Позицията на американския президент беше публикувана след протестите от 17 октомври, при които във френски градове избухнаха сблъсъци, пожари и грабежи. Според Асошиейтед прес френската полиция е задържала най-малко 1800 души.

Протестите започнаха заради цените и училищата

Демонстрациите бяха свикани заради поскъпването на живота и недоволството от условията в училищата. В 110 шествия са участвали около 550 000 души по данни на властите. Организаторите обявиха по-висока оценка - около 800 000 демонстранти.

Към протестите се присъединиха профсъюзът CGT, ученически организации и активисти, които настояват за по-високи заплати и пенсии, по-ниски цени и по-добра защита на обществените услуги. Движението беше представено и като опит за възраждане на протестите на „жълтите жилетки“, започнали през 2018 г.

В Париж полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу маскирани групи, които хвърляха фойерверки, павета и други предмети. В Марсилия бяха повредени магазини и полицейски участък, в Лион избухна пожар в туристически офис, а в Лимож пламъци обхванаха кметството и доведоха до срутване на покрива.

Френските власти не свързаха безредиците с миграцията

Френските власти и полицията не посочиха миграцията като причина за насилието. Вътрешният министър Лоран Нюнес определи участниците в безредиците като „изключително агресивни радикални крайнолеви групи“, към които са се присъединили хора, възползвали се от хаоса, за да ограбват магазини.

„Правото на протест е основно право. Умишленото и колективно създаване на безредици чрез насилие не е“, написа Нюнес.

Президентът Еманюел Макрон свика извънредна среща с висши представители на правителството и трябваше да се обърне към нацията след размириците. Междувременно стотици протестиращи отново се събраха на площад „Република“ в Париж при засилено полицейско присъствие.

Източници: apnews.com, rtl.fr


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно така!

    67 2 Отговор
    Понякога рижия ги цели в десетката!

    Коментиран от #12

    19:00 18.10.2026

  • 2 Дони

    62 2 Отговор
    знаеш, че не е само Франция. Цяла Европа е катастрофирала...

    Коментиран от #18

    19:02 18.10.2026

  • 3 Макарона

    20 3 Отговор
    Няма как баце ние сме ялови арабите не са

    19:02 18.10.2026

  • 4 Кучето на Мими 🐕

    40 4 Отговор
    Бай Дончо ви лъже!Лично Путин е организирал протестите!😎🦍🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #8

    19:02 18.10.2026

  • 5 Соваж бейби

    50 1 Отговор
    Жан Мари Льо Пен беше прав и го предсказа че тези див@ци нямат място в Европа. После го обвиниха че е расист !

    19:03 18.10.2026

  • 6 Кина

    6 20 Отговор
    Ехх Дончоооо разклати цялата система и продължаваш да я клатиш докато не я сринеш..

    19:04 18.10.2026

  • 7 Ами

    27 3 Отговор
    Не че мигрантите не са проблем (и не само на Франция),
    но истинските проблеми са други. И не само за Франция.

    19:04 18.10.2026

  • 8 стоян

    6 14 Отговор

    До коментар #4 от "Кучето на Мими 🐕":

    До 4 ком - вярно казваш - искаш да кажеш че путин е платил на лумпени да грабят и палят

    Коментиран от #10

    19:05 18.10.2026

  • 9 Франция гори

    27 4 Отговор
    После Китай и Русия ще я изградят като нова и просперираща Франция.

    19:06 18.10.2026

  • 10 Кучето на Мими 🐕

    11 5 Отговор

    До коментар #8 от "стоян":

    Да,вагони с рубли са открити в Лувъра!
    😎🦍🦍🦍🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍

    19:07 18.10.2026

  • 11 Факт

    22 0 Отговор
    Не е виновен вълкът, а който го е пуснал в кошарата.

    19:07 18.10.2026

  • 12 Радио Елто

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "Точно така!":

    Каквото е казал Президент Трамп все е истина

    19:08 18.10.2026

  • 13 Европа е на улицата, Франция гори

    25 4 Отговор
    Хората гладуват а България спи и още атлантиците търпи

    Коментиран от #27

    19:09 18.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ами

    27 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дони":

    Не само Европа, целият колективен запад катастрофира.
    И Тръмп, а и не само той, много добре го знаят.
    Виж сега какво говорят такива като Стив Ханке и Джон Миършаймър.
    Да не говорим че първите предупреждения
    започнаха преди по-вече от две десетилетия.

    Коментиран от #25

    19:12 18.10.2026

  • 19 До края на 2027 година

    4 14 Отговор
    Сащ няма да съществува!

    19:12 18.10.2026

  • 20 Курд Околянов

    26 2 Отговор
    "Френските власти и полицията не посочиха миграцията като причина за насилието".
    Даже не смеят да кажат истината.

    19:15 18.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 СПРАВЕДЛИВ

    13 0 Отговор
    От Франция започват революциите.😊
    Да си припомним Жана Дарк и Френската революция.

    19:17 18.10.2026

  • 23 Мнение

    3 6 Отговор
    Тръмп използва реални безредици, за да подкрепи собствената си позиция за имиграцията. Това не означава, че всички негови твърдения за причините са верни. Важно е да разграничаваме действителното насилие от политическите обобщения.

    19:17 18.10.2026

  • 24 Горски

    19 2 Отговор
    Цяла Европа пламна ! Белгия ,Франция ,Германия ,Испания , че сега и Италия. За Западен Пакистан няма да говорим, а Путин ще сваляте , а правителствата на Запад са с под 10% рейтинг. Във Франция е имало и по големи протести. През 2023г. В протест участват 1 200 000 души. В сегашния случай обаче има предпоставки за лавинообразно нарастване на вълненията. Случващото се в момента във Франция , може да послужи, като катализатор за масови протести и в други европейски държави, защото там имат подобни проблеми.

    19:18 18.10.2026

  • 25 Дрън-дрън-дрън

    2 12 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    Руска пропаганда разпространяваш.

    Коментиран от #28

    19:18 18.10.2026

  • 26 Интересно

    10 0 Отговор
    Палят коли, магазини и какво ли не, но и при "жилетките" и сега не атакуват банките, които надуват лихвите и таксите и са едни от главните виновни за кризите!?! 🤔

    19:22 18.10.2026

  • 27 Не, бе!

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Европа е на улицата, Франция гори":

    Снишаваме се, докато отмине бурята.

    Коментиран от #30

    19:29 18.10.2026

  • 28 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Дрън-дрън-дрън":

    Просто вярвам по-вече на прочетеното и чутото
    от такива хора които не са на хранилката.

    19:34 18.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тръмп:

    6 0 Отговор
    „Франция гори! Имигранти с омраза в сърцата си разбиха тази велика страна,
    а макарон с баба си гледа концерт на Селин Дион!

    19:39 18.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хмм

    1 0 Отговор
    Президент на велика страна, само тръмпито може да каже това, което другите не смеят!

    19:42 18.10.2026

  • 34 Българските турци

    0 0 Отговор
    Каква миграция ?... Това са интегрирани туземци от френските колонии !.. Ако и дядо му на Тръмп не беше избил червенокожите а ги беше интегрирал като европейските колонизатори , сега и във Вашингтон щеше да е като в Париж и Макрон щеше да пише"„Америка гори! Хора от напълно различен цвят, хора, които носят омраза в сърцата си, разбиват тази някогашна велика страна“!...😂

    19:45 18.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания