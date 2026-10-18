Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Лавров: Зеленски не иска преговори, провалял ги е неведнъж
  Тема: Украйна

Лавров: Зеленски не иска преговори, провалял ги е неведнъж

18 Октомври, 2026 19:20 501 12

  • сергей лавров-
  • владимир зеленски-
  • преговори за украйна-
  • русия-
  • абу даби

Руският външен министър обвини украинските сили, че са нанасяли удари по граждански обекти и мирни жители в Русия

Лавров: Зеленски не иска преговори, провалял ги е неведнъж - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Владимир Зеленски не иска преговори за уреждане на конфликта в Украйна и неведнъж е провалял опити за подновяване на разговорите. Изявлението беше направено на пресконференция след деветото заседание на стратегическия диалог Русия–Съвета за сътрудничество на арабските държави от Персийския залив в Манама, Бахрейн.

„Имаме само един извод – Зеленски не иска преговори. Той вече неведнъж ги е провалял“, каза Лавров.

По думите му в редица случаи Москва и Киев са достигали до предварително разбиране за възобновяване на преговорите по инициатива на американския президент Доналд Тръмп. Лавров обаче заяви, че след появата на оптимистични очаквания Украйна е предприемала действия, които руската страна определя като неприемливи.

„На следващия ден след появата на такива оптимистични очаквания Украйна непременно правеше нещо напълно неприемливо и отвратително“, каза руският министър. Той обвини украинските сили, че са нанасяли удари по граждански обекти и мирни жители в Русия.

Позоваване на срещата в Париж

Лавров припомни и срещата в Париж през декември 2019 г., на която участваха Зеленски, френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер по това време Ангела Меркел и руският президент Владимир Путин.

Според руския външен министър тогава е било договорено изпълнението на Минските споразумения, включително закрепването на специалния статут на Донбас в Конституцията на Украйна. „Под това се подписаха Макрон, Меркел и Зеленски. Те не възнамеряваха да направят нищо“, заяви Лавров.

Истанбул и Абу Даби

Лавров заяви още, че Зеленски е прекъснал преговорите в Истанбул през 2025 г. Русия и Украйна проведоха преки разговори в турския град, но срещите не доведоха до споразумение за прекратяване на войната.

Руският министър спомена и тристранните срещи между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби през 2026 г. По думите му след тях не е имало ново движение по дипломатическия процес „не по наша инициатива“.

Източници: aa.com.tr, apnews.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буздуган

    6 2 Отговор
    За Ружа Игнатова наградата е 5 милиона долара на зеления гущер цената е колкото на навални..!

    19:32 18.10.2026

  • 2 Българин

    8 7 Отговор
    Зеленски или Коня не иска мир.

    19:32 18.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Наркоман да иска мир

    8 18 Отговор
    Махайте наркомана унищожава Европа

    Коментиран от #8

    19:34 18.10.2026

  • 5 Зеленски

    9 20 Отговор
    няма права да преговаря! Той е само една кукла в ръцете на ЕК и британските човекомразци! Той трябва да води война "до последния украинец" и да носи несметни печалби на кукловодите си.

    19:34 18.10.2026

  • 6 Без майтап

    4 16 Отговор
    Правилното заглавие е- Зеленски не иска да разбере че няма Украйна, има Русия. Този Зеленски се оказа че не е предател спрямо родина и народ.

    19:35 18.10.2026

  • 7 Зеленски не иска преговори за уреждане

    3 11 Отговор
    на конфликта защото е просто марионетка на Колективният Нацистки Запад КНЗ !

    Коментиран от #9

    19:39 18.10.2026

  • 8 Коняр

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Наркоман да иска мир":

    Катърът Лавpoв иска зоб, че е уморен от живота .

    19:42 18.10.2026

  • 9 000

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Зеленски не иска преговори за уреждане":

    Няма такова нещо като колективен запад. В момента сащ унищожават икономически европа.

    19:44 18.10.2026

  • 10 Така е конь

    1 0 Отговор
    Като ви избият цялата войска в Украйна ще ти почука на вратата за преговори.С пистолет.

    19:44 18.10.2026

  • 11 Киев защо още не е сринат?

    0 1 Отговор
    До кога ще чакаме бе Лавров?

    19:45 18.10.2026

  • 12 Овчаря

    0 0 Отговор
    Дайте му бала овес на катъра.

    19:46 18.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания