Лавров: Зеленски не иска преговори, провалял ги е неведнъж

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Владимир Зеленски не иска преговори за уреждане на конфликта в Украйна и неведнъж е провалял опити за подновяване на разговорите. Изявлението беше направено на пресконференция след деветото заседание на стратегическия диалог Русия–Съвета за сътрудничество на арабските държави от Персийския залив в Манама, Бахрейн.
„Имаме само един извод – Зеленски не иска преговори. Той вече неведнъж ги е провалял“, каза Лавров.
По думите му в редица случаи Москва и Киев са достигали до предварително разбиране за възобновяване на преговорите по инициатива на американския президент Доналд Тръмп. Лавров обаче заяви, че след появата на оптимистични очаквания Украйна е предприемала действия, които руската страна определя като неприемливи.
„На следващия ден след появата на такива оптимистични очаквания Украйна непременно правеше нещо напълно неприемливо и отвратително“, каза руският министър. Той обвини украинските сили, че са нанасяли удари по граждански обекти и мирни жители в Русия.
Позоваване на срещата в Париж
Лавров припомни и срещата в Париж през декември 2019 г., на която участваха Зеленски, френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер по това време Ангела Меркел и руският президент Владимир Путин.
Според руския външен министър тогава е било договорено изпълнението на Минските споразумения, включително закрепването на специалния статут на Донбас в Конституцията на Украйна. „Под това се подписаха Макрон, Меркел и Зеленски. Те не възнамеряваха да направят нищо“, заяви Лавров.
Истанбул и Абу Даби
Лавров заяви още, че Зеленски е прекъснал преговорите в Истанбул през 2025 г. Русия и Украйна проведоха преки разговори в турския град, но срещите не доведоха до споразумение за прекратяване на войната.
Руският министър спомена и тристранните срещи между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби през 2026 г. По думите му след тях не е имало ново движение по дипломатическия процес „не по наша инициатива“.
Източници: aa.com.tr, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Буздуган
19:32 18.10.2026
2 Българин
19:32 18.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Наркоман да иска мир
Коментиран от #8
19:34 18.10.2026
5 Зеленски
19:34 18.10.2026
6 Без майтап
19:35 18.10.2026
7 Зеленски не иска преговори за уреждане
Коментиран от #9
19:39 18.10.2026
8 Коняр
До коментар #4 от "Наркоман да иска мир":Катърът Лавpoв иска зоб, че е уморен от живота .
19:42 18.10.2026
9 000
До коментар #7 от "Зеленски не иска преговори за уреждане":Няма такова нещо като колективен запад. В момента сащ унищожават икономически европа.
19:44 18.10.2026
10 Така е конь
19:44 18.10.2026
11 Киев защо още не е сринат?
19:45 18.10.2026
12 Овчаря
19:46 18.10.2026