Лавров: Зеленски не иска преговори, провалял ги е неведнъж

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Владимир Зеленски не иска преговори за уреждане на конфликта в Украйна и неведнъж е провалял опити за подновяване на разговорите. Изявлението беше направено на пресконференция след деветото заседание на стратегическия диалог Русия–Съвета за сътрудничество на арабските държави от Персийския залив в Манама, Бахрейн.

„Имаме само един извод – Зеленски не иска преговори. Той вече неведнъж ги е провалял“, каза Лавров.

По думите му в редица случаи Москва и Киев са достигали до предварително разбиране за възобновяване на преговорите по инициатива на американския президент Доналд Тръмп. Лавров обаче заяви, че след появата на оптимистични очаквания Украйна е предприемала действия, които руската страна определя като неприемливи.

„На следващия ден след появата на такива оптимистични очаквания Украйна непременно правеше нещо напълно неприемливо и отвратително“, каза руският министър. Той обвини украинските сили, че са нанасяли удари по граждански обекти и мирни жители в Русия.

Позоваване на срещата в Париж

Лавров припомни и срещата в Париж през декември 2019 г., на която участваха Зеленски, френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер по това време Ангела Меркел и руският президент Владимир Путин.

Според руския външен министър тогава е било договорено изпълнението на Минските споразумения, включително закрепването на специалния статут на Донбас в Конституцията на Украйна. „Под това се подписаха Макрон, Меркел и Зеленски. Те не възнамеряваха да направят нищо“, заяви Лавров.

Истанбул и Абу Даби

Лавров заяви още, че Зеленски е прекъснал преговорите в Истанбул през 2025 г. Русия и Украйна проведоха преки разговори в турския град, но срещите не доведоха до споразумение за прекратяване на войната.

Руският министър спомена и тристранните срещи между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби през 2026 г. По думите му след тях не е имало ново движение по дипломатическия процес „не по наша инициатива“.

Източници: aa.com.tr, apnews.com