Сирия осъди израелските навлизания в Кунейтра и Дераа

Сирия осъди продължаващите навлизания на израелски сили в южните провинции Кунейтра и Дераа, както и възобновяването на изкопни и изравнителни дейности край линията „Суфа 53“. Министерството на външните работи и емигрантите в Дамаск определи действията като „грубо нарушение“ на Споразумението за разделяне на силите от 1974 г. и призова международната общност да предприеме възпиращи мерки.

Работата по линията е подновена в района на село Ал-Аша, в южната част на Кунейтра, и югозападно от Ал-Рафѝд. По данни на САНА в района са навлезли булдозери и военни машини, а дейностите са били съпроводени от разузнавателни полети. Според обобщението на Съвета за сигурност на ООН действията са съвпаднали с навлизания в Саида ал-Джолан в Кунейтра и Абидин в западната част на Дераа, както и с обстрел и стрелба в няколко района на южна Сирия.

Дамаск настоява за изтегляне

Сирийското външно министерство заяви, че мерките, предприемани от Израел в района, нямат правно действие съгласно международното право. Дамаск настоява за пълното изтегляне на израелските сили от южната част на страната и потвърждава правото си на пълен суверенитет върху цялата сирийска територия.

„Това е грубо нарушение на Споразумението за разделяне на силите от 1974 г.“, заяви сирийското външно министерство.

Споразумението от 1974 г. определя линиите на прекратяване на огъня и режима в зоната между Сирия и Израел, наблюдавана от Силите на ООН за наблюдение на разделянето. На заседание за мандата на мисията Съветът за сигурност поднови призива всички страни да спазват и прилагат напълно споразумението и потвърди подкрепата си за суверенитета, независимостта, единството и териториалната цялост на Сирия.

Нови инциденти в Кунейтра и Дераа

Съобщенията за навлизанията продължиха и през октомври. На 10 октомври сирийската агенция САНА съобщи, че израелска част с два танка и шест военни машини е влязла в село Ал-Мушайрифа в северната част на Кунейтра и е претърсвала цивилни домове. В района на Дамаската провинция друга група е проверявала хора и автомобили по пътя Дурбул, в подножието на планината Хермон.

На 14 октомври САНА съобщи за артилерийски обстрел на земеделски площи край източния Тел ал-Ахмар и село Самданѝя аш-Шаркия в Кунейтра. Според агенцията няма ранени. В същия ден е съобщено и за навлизане на израелски сили в района Вади ар-Ра̀кад в западната част на Дераа, където е бил претърсен дом.

Източници: sana.sy, syrianow.net