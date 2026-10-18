Новини
Свят »
Сирия »
Сирия осъди израелските навлизания в Кунейтра и Дераа
  Тема: Сирия

Сирия осъди израелските навлизания в Кунейтра и Дераа

18 Октомври, 2026 19:41 670 7

  • сирия-
  • израел-
  • кунейтра-
  • дераа-
  • споразумението от 1974 г.

Дамаск определи действията като нарушение на споразумението от 1974 г. и поиска пълно изтегляне на израелските сили от южната част на страната

Сирия осъди израелските навлизания в Кунейтра и Дераа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Сирия осъди продължаващите навлизания на израелски сили в южните провинции Кунейтра и Дераа, както и възобновяването на изкопни и изравнителни дейности край линията „Суфа 53“. Министерството на външните работи и емигрантите в Дамаск определи действията като „грубо нарушение“ на Споразумението за разделяне на силите от 1974 г. и призова международната общност да предприеме възпиращи мерки.

Работата по линията е подновена в района на село Ал-Аша, в южната част на Кунейтра, и югозападно от Ал-Рафѝд. По данни на САНА в района са навлезли булдозери и военни машини, а дейностите са били съпроводени от разузнавателни полети. Според обобщението на Съвета за сигурност на ООН действията са съвпаднали с навлизания в Саида ал-Джолан в Кунейтра и Абидин в западната част на Дераа, както и с обстрел и стрелба в няколко района на южна Сирия.

Дамаск настоява за изтегляне

Сирийското външно министерство заяви, че мерките, предприемани от Израел в района, нямат правно действие съгласно международното право. Дамаск настоява за пълното изтегляне на израелските сили от южната част на страната и потвърждава правото си на пълен суверенитет върху цялата сирийска територия.

„Това е грубо нарушение на Споразумението за разделяне на силите от 1974 г.“, заяви сирийското външно министерство.

Споразумението от 1974 г. определя линиите на прекратяване на огъня и режима в зоната между Сирия и Израел, наблюдавана от Силите на ООН за наблюдение на разделянето. На заседание за мандата на мисията Съветът за сигурност поднови призива всички страни да спазват и прилагат напълно споразумението и потвърди подкрепата си за суверенитета, независимостта, единството и териториалната цялост на Сирия.

Нови инциденти в Кунейтра и Дераа

Съобщенията за навлизанията продължиха и през октомври. На 10 октомври сирийската агенция САНА съобщи, че израелска част с два танка и шест военни машини е влязла в село Ал-Мушайрифа в северната част на Кунейтра и е претърсвала цивилни домове. В района на Дамаската провинция друга група е проверявала хора и автомобили по пътя Дурбул, в подножието на планината Хермон.

На 14 октомври САНА съобщи за артилерийски обстрел на земеделски площи край източния Тел ал-Ахмар и село Самданѝя аш-Шаркия в Кунейтра. Според агенцията няма ранени. В същия ден е съобщено и за навлизане на израелски сили в района Вади ар-Ра̀кад в западната част на Дераа, където е бил претърсен дом.

Източници: sana.sy, syrianow.net


Сирия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ПО ВРЕМЕТО НА АСАД

    7 1 Отговор
    ТОВА БЕШЕ НЕВЪЗМОЖНО. СЕГА ПРИ АМЕРИКАНСКАТА МАРИОНЕТКА СТЕ ПРОБИТИ ОТВСЯКЪДЕ,ДОРИ ЩЕ ВИ ГРАБНАТ ПОЛОВИНАТА ЗЕМЯ ,ЧЕ И ТУРЦИЯ НЯМА ДА МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ.

    Коментиран от #7

    19:55 18.10.2026

  • 6 ционистите иначе са големи

    2 0 Отговор
    Пацифисти и изискват всички да ги почитат.
    А териториалното разширение на Израел по-бързо от агресивен рак.

    20:01 18.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания