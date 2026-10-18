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ЕС бърза с нови санкции срещу Русия преди изборите във Франция
  Тема: Украйна

ЕС бърза с нови санкции срещу Русия преди изборите във Франция

18 Октомври, 2026 20:09 965 21

  • европейски съюз-
  • санкции срещу русия-
  • марин льо пен-
  • френски избори-
  • украйна

Държави членки се опасяват, че след февруари 2027 г. ще бъде трудно да се постигне единодушие за нови мерки срещу Москва

ЕС бърза с нови санкции срещу Русия преди изборите във Франция - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Държави от Европейския съюз се подготвят за възможността да не успеят да приемат нови санкции срещу Русия след февруари 2027 г. заради предстоящите президентски избори във Франция, съобщава The Daily Telegraph, позовавайки се на източници, участвали в обсъжданията.

„Февруари може да е последната възможност за налагане на санкции заради френските избори“, е заявил един от източниците пред британския вестник. Според други представители на ЕС ще бъде трудно да бъде постигнато ново единодушие, след като предизборната кампания във Франция навлезе в решаващата си фаза.

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Първият тур на президентските избори във Франция е насрочен за 18 април 2027 г., а вторият - за 2 май. Марин льо Пен, лидер на Националния сбор, е сред водещите кандидати и е представяна като фаворит в надпреварата за поста.

Единодушието е ключово

Новите санкции на ЕС изискват подкрепата на всичките 27 държави членки. Това дава на всяка страна възможност да блокира мерките, ако не ги подкрепи.

Льо Пен заяви, че санкциите срещу Русия не са оказали влияние върху Москва. Тя каза също, че Франция повече не може да финансира Украйна, като се позова на дефицита и слабия икономически растеж във втората по големина икономика в еврозоната.

На този фон Киев и европейските институции обсъждат как да ускорят решенията, свързани с подкрепата за Украйна и кандидатурата ѝ за членство в ЕС. Висеволод Ченцов, заместник министър-председател на Украйна по европейската и евроатлантическата интеграция, заяви пред The Daily Telegraph: „Не искаме преки пътища, а разбиране от държавите членки за геополитическата динамика.“

Последният пакет беше приет на 12 октомври

На 12 октомври ЕС наложи санкции на близо 1600 руски граждани и компании, свързани с военната промишленост на Русия. Според Асошиейтед прес това е най-голямото еднократно разширяване на санкционния списък от началото на пълномащабната война в Украйна.

В пакета са включени и 77 души, обвинени от ЕС в организиране, участие или провеждане на незаконни избори в окупирани украински територии. Общият брой на руските граждани и организации, санкционирани от ЕС, вече надхвърля 4500, съобщава Асошиейтед прес.

Съветът на ЕС паралелно удължи до 9 октомври 2027 г. режима срещу лица и организации, свързани с дестабилизиращи действия на Русия. Това решение обаче не представлява нов пакет санкции, а продължаване на вече съществуващи ограничения.

Според информацията на The Daily Telegraph европейските държави се стремят да използват оставащите месеци до февруари, за да подготвят и приемат допълнителни мерки, преди френската предизборна кампания да усложни постигането на общо решение.

Източници: aol.com, apnews.com, lemonde.fr


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Още не се сещат че потъват до носа

    36 3 Отговор
    Искат да даряват чужди пари
    Последен напън обаче неуспешен

    20:13 18.10.2026

  • 2 4567

    23 3 Отговор
    Приемат, отменят все тая!

    20:14 18.10.2026

  • 3 Николова , София

    28 2 Отговор
    ЕС като съюз не работи ,стана като СИВ на комунистическите държави. До 5 г ЕС няма да има

    Коментиран от #7

    20:15 18.10.2026

  • 4 Кина

    24 3 Отговор
    Какво ще прави ЕС на 5 - следващия месец..? Обединени синдикати в многомилионни държави на бунт срещу шепа измамници..

    20:16 18.10.2026

  • 5 Доста

    16 2 Отговор
    преди това ще стане трудно. Само да застудее...

    20:20 18.10.2026

  • 6 Виждащ

    17 2 Отговор
    Време е за Възраждане!!!

    20:21 18.10.2026

  • 7 СИВ

    17 3 Отговор

    До коментар #3 от "Николова , София":

    беше много нива над сегашния ЕС Може да бил дирижиран от СССР, но всяка държава си водеше собствена политика много повече от сега.

    20:21 18.10.2026

  • 8 Урсулите

    17 2 Отговор
    Ние сме дълбоко загрижен и невероятно обезпокоени от изборите във всички държави в Европейския съюз. За отношението на съединените щати към нас няма смисъл и да повдигаме въпрос. Сбогом отиваме си но банковите ни сметки са пълни от корупционни сделки.

    20:22 18.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Какво да

    16 2 Отговор
    се прави като европейските управници гледат в чинията на Русия до като техните вече са празни! Санкции уж да я унищожат а унищожиха себе си...

    20:27 18.10.2026

  • 11 Трагикомедия

    16 2 Отговор
    Еврофашистите от четвъртия райх станаха за посмешище.

    20:29 18.10.2026

  • 12 ?????

    16 2 Отговор
    Що така ги е страх брюкселските лелки?
    Нали вичките европци ги подкрепят.
    Или не е така? А?

    20:32 18.10.2026

  • 13 Евролунатик

    17 2 Отговор
    Като чуя санкции и знам че утре газта, токът и хлябът ще са с нови 30 процента нагоре. Браво, така се прави! Нека на руснаците да им зле!....

    20:33 18.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ами

    14 3 Отговор
    Тъй като западните корпорации бая се поохарчиха с това да воюват с Русия,
    а и от доста държави ги изритаха и вече не могат да ги ограбват, единствено
    което им остава е да ограбват собствените си държави и население, с
    предтекста за някакви измислени ценности вменявайки вина на Русия.

    20:36 18.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 САНДОКАН

    12 3 Отговор
    Макарона чак до февруари ще искара. А дано ама на да ли

    20:42 18.10.2026

  • 19 Мда

    5 3 Отговор
    ЕС прави поредното самопрострелване.

    20:46 18.10.2026

  • 20 Цвете

    0 3 Отговор
    ЗА ДА НЯМА СУМАТОХА ,ТРЯБВА ДА СЕ СМЕНИ ЦЕЛИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪСТАВ С ДИПЛОМАТИ ,ЮРИСТИ ,ИНЖЕНЕРИ ,АРХИТЕКТИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ ЗАВЪРШИЛИ .НЯМА НУЖДА ПОВЕЧЕ ОТ АКУШЕРКИ И ТЕМ ПОДОБНИ.ЛЬО ПЕН НИКОГА НЯМА ДА Е ПРЕЗИДЕНТ НА ФРАНЦИЯ, НИКОГА.

    20:51 18.10.2026

  • 21 Горски

    1 0 Отговор
    Сегашните отношения между САЩ и Брюксел са страхотни ! САЩ се подиграват на Брюксел , а Брюксел плаща . 😂😂😂 САЩ продават оръжия на Украйна , Брюксел плаща . САЩ купува евтин газ от Русия и го продава на Европа на тройна цена – Брюксел плаща ! Така , ще стане и с дизела – Брюксел плаща ! Страхотни отношения! Набиха ни до гуша в общ дълг за стотици милиарди, за да ни убедят, че пожар се гаси с наливане на масло. Наляха гигански суми в чужди войни, геополитически хазарт и превъоръжаване, за сметка на стотици хиляди човешки животи и за удовлетворение на чужди мокри фантазии.
    И докато икономиката на континента отчита исторически рекорди по фалити, деиндустриализацията прогони гигантите към САЩ и Азия, а германският индустриален двигател спира пред очите ни, Брюксел ражда своите „велики“ спасителни решения.
    Решения, докато Макрон направи шишето и капачката едно цяло.
    Абсолютния връх на европейския гений: докато енергията за бизнеса поскъпва неколкократно, а инфлацията изяжда спестяванията на цели поколения, администрацията спасява планетата с пластмасови капачки и директиви за дебелината на сламките.

    21:12 18.10.2026

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