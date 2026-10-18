ЕС бърза с нови санкции срещу Русия преди изборите във Франция

Държави от Европейския съюз се подготвят за възможността да не успеят да приемат нови санкции срещу Русия след февруари 2027 г. заради предстоящите президентски избори във Франция, съобщава The Daily Telegraph, позовавайки се на източници, участвали в обсъжданията.

„Февруари може да е последната възможност за налагане на санкции заради френските избори“, е заявил един от източниците пред британския вестник. Според други представители на ЕС ще бъде трудно да бъде постигнато ново единодушие, след като предизборната кампания във Франция навлезе в решаващата си фаза.

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Първият тур на президентските избори във Франция е насрочен за 18 април 2027 г., а вторият - за 2 май. Марин льо Пен, лидер на Националния сбор, е сред водещите кандидати и е представяна като фаворит в надпреварата за поста.

Единодушието е ключово

Новите санкции на ЕС изискват подкрепата на всичките 27 държави членки. Това дава на всяка страна възможност да блокира мерките, ако не ги подкрепи.

Льо Пен заяви, че санкциите срещу Русия не са оказали влияние върху Москва. Тя каза също, че Франция повече не може да финансира Украйна, като се позова на дефицита и слабия икономически растеж във втората по големина икономика в еврозоната.

На този фон Киев и европейските институции обсъждат как да ускорят решенията, свързани с подкрепата за Украйна и кандидатурата ѝ за членство в ЕС. Висеволод Ченцов, заместник министър-председател на Украйна по европейската и евроатлантическата интеграция, заяви пред The Daily Telegraph: „Не искаме преки пътища, а разбиране от държавите членки за геополитическата динамика.“

Последният пакет беше приет на 12 октомври

На 12 октомври ЕС наложи санкции на близо 1600 руски граждани и компании, свързани с военната промишленост на Русия. Според Асошиейтед прес това е най-голямото еднократно разширяване на санкционния списък от началото на пълномащабната война в Украйна.

В пакета са включени и 77 души, обвинени от ЕС в организиране, участие или провеждане на незаконни избори в окупирани украински територии. Общият брой на руските граждани и организации, санкционирани от ЕС, вече надхвърля 4500, съобщава Асошиейтед прес.

Съветът на ЕС паралелно удължи до 9 октомври 2027 г. режима срещу лица и организации, свързани с дестабилизиращи действия на Русия. Това решение обаче не представлява нов пакет санкции, а продължаване на вече съществуващи ограничения.

Според информацията на The Daily Telegraph европейските държави се стремят да използват оставащите месеци до февруари, за да подготвят и приемат допълнителни мерки, преди френската предизборна кампания да усложни постигането на общо решение.

Източници: aol.com, apnews.com, lemonde.fr