Рама обвини Русия и Иран за насилието на протестите в Албания

Албанският премиер Еди Рама обвини Русия, Иран, движението „Антифа“, религиозни екстремисти и албански политически фактори, че подстрекават насилието по време на антиправителствените протести в Тирана. По думите му става дума за организиран опит за дестабилизация на страната.

„Опитах се да не попадна в капана на насилието, което иска кръв“, заяви Рама, цитиран от „Коха“. Той осъди хвърлянето на камъни, метални предмети и коктейли „Молотов“ срещу полицията и нарече маскираните участници в сблъсъците престъпници, а не студенти.

Протестите ескалираха след присъединяването на студенти

Демонстрациите се провеждат ежедневно от 31 май, но напрежението рязко се повиши, след като на 13 октомври към движението се присъединиха хиляди ученици и студенти. В Тирана бяха атакувани правителствени сгради, банки и други обекти, а полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ.

Протестиращите настояват за оставката на Рама, по-добри условия за живот и мерки срещу корупцията. Движението започна като реакция срещу спорен туристически проект по южното крайбрежие на Албания, свързван с инвестиционна компания, основана от Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Агенция Асошиейтед прес съобщи, че протестите, първоначално свързани с екологични и корупционни опасения, са се превърнали в най-сериозното предизвикателство за правителството на Рама през последните години. Консервативната опозиционна Демократическа партия подкрепи студентските демонстрации и призова за временно правителство, което да подготви предсрочни избори.

Премиерът предупреди за риск за европейската интеграция

Рама заяви, че нападенията срещу банкови клонове и банкомати не са спонтанни, а целят да разпространят паника сред населението. Той предупреди, че насилието може да застраши европейския път на Албания и поставената от властите цел страната да се присъедини към Европейския съюз до 2030 г.

Италианската агенция АНСА съобщи, че два дни преди изявлението на премиера е бил обезвреден дрон с експлозиви, насочен към сградата на Министерския съвет в Тирана. Рама посочи и публикация на Александър Дугин, представян като идеолог, близък до руския президент Владимир Путин, в която протестите са били оценени положително.

Твърденията на албанския премиер за чуждестранно участие и координация на протестите не са подкрепени с независимо представени доказателства в публикуваните материали. Иран вече е отхвърлял подобни обвинения на Тирана.

Делегацията на Европейския съюз в Албания призова властите да реагират пропорционално, след като организаторите на протестите обвиниха полицията в прекомерна употреба на сила срещу демонстранти и журналисти.

Източници: koha.mk, apnews.com, videoembed.ansa.it