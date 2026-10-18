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Рама обвини Русия и Иран за насилието на протестите в Албания

Рама обвини Русия и Иран за насилието на протестите в Албания

18 Октомври, 2026 20:29 785 12

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Албанският премиер включи в списъка и религиозни екстремисти, движението „Антифа“ и местни политически фактори. Той предупреди, че сблъсъците могат да застрашат европейския път на страната

Рама обвини Русия и Иран за насилието на протестите в Албания - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Албанският премиер Еди Рама обвини Русия, Иран, движението „Антифа“, религиозни екстремисти и албански политически фактори, че подстрекават насилието по време на антиправителствените протести в Тирана. По думите му става дума за организиран опит за дестабилизация на страната.

„Опитах се да не попадна в капана на насилието, което иска кръв“, заяви Рама, цитиран от „Коха“. Той осъди хвърлянето на камъни, метални предмети и коктейли „Молотов“ срещу полицията и нарече маскираните участници в сблъсъците престъпници, а не студенти.

Протестите ескалираха след присъединяването на студенти

Демонстрациите се провеждат ежедневно от 31 май, но напрежението рязко се повиши, след като на 13 октомври към движението се присъединиха хиляди ученици и студенти. В Тирана бяха атакувани правителствени сгради, банки и други обекти, а полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ.

Протестиращите настояват за оставката на Рама, по-добри условия за живот и мерки срещу корупцията. Движението започна като реакция срещу спорен туристически проект по южното крайбрежие на Албания, свързван с инвестиционна компания, основана от Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Агенция Асошиейтед прес съобщи, че протестите, първоначално свързани с екологични и корупционни опасения, са се превърнали в най-сериозното предизвикателство за правителството на Рама през последните години. Консервативната опозиционна Демократическа партия подкрепи студентските демонстрации и призова за временно правителство, което да подготви предсрочни избори.

Премиерът предупреди за риск за европейската интеграция

Рама заяви, че нападенията срещу банкови клонове и банкомати не са спонтанни, а целят да разпространят паника сред населението. Той предупреди, че насилието може да застраши европейския път на Албания и поставената от властите цел страната да се присъедини към Европейския съюз до 2030 г.

Италианската агенция АНСА съобщи, че два дни преди изявлението на премиера е бил обезвреден дрон с експлозиви, насочен към сградата на Министерския съвет в Тирана. Рама посочи и публикация на Александър Дугин, представян като идеолог, близък до руския президент Владимир Путин, в която протестите са били оценени положително.

Твърденията на албанския премиер за чуждестранно участие и координация на протестите не са подкрепени с независимо представени доказателства в публикуваните материали. Иран вече е отхвърлял подобни обвинения на Тирана.

Делегацията на Европейския съюз в Албания призова властите да реагират пропорционално, след като организаторите на протестите обвиниха полицията в прекомерна употреба на сила срещу демонстранти и журналисти.

Източници: koha.mk, apnews.com, videoembed.ansa.it


Албания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    35 4 Отговор
    Този кърлеж е упорит Албания гори от протести но бацила не пуска кокала..!

    20:34 18.10.2026

  • 2 Рандъл

    27 4 Отговор
    Рама е диктатор като Болсунаро- Бразилия и Милай- Аржентина. Ще свърши тъжно!

    20:35 18.10.2026

  • 3 Иван 1

    20 2 Отговор
    Измисли нещо ново.

    20:36 18.10.2026

  • 4 Народ различен

    26 2 Отговор
    Благодарение на политиците народите са толкова добре че протестират просто да си разнообразят живота.

    20:37 18.10.2026

  • 5 кой подарява острови

    20 3 Отговор
    на еврея ?

    20:37 18.10.2026

  • 6 Овчар

    22 2 Отговор
    Гледам на клиповете албанеца кърти банкомата отпред ...ако беше българин или румънец щеше да кърти отзад там са кинтите..!

    20:38 18.10.2026

  • 7 Име

    24 3 Отговор
    А за озоновата дупка и липсата на живот на Меркурий освен Путин, кой още е виновен?

    20:38 18.10.2026

  • 8 обвини Русия и Иран за насилието

    21 3 Отговор
    как позна тоз рама дан
    даже без урк и ек да са го обявили първи

    20:40 18.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 да ве

    16 2 Отговор
    Същински Бойко все другите са му виновни и искат да го тепат😅

    20:45 18.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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