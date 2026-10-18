Рама обвини Русия и Иран за насилието на протестите в Албания

Албанският премиер Еди Рама обвини Русия, Иран, движението „Антифа“, религиозни екстремисти и албански политически фактори, че подстрекават насилието по време на антиправителствените протести в Тирана. По думите му става дума за организиран опит за дестабилизация на страната.
„Опитах се да не попадна в капана на насилието, което иска кръв“, заяви Рама, цитиран от „Коха“. Той осъди хвърлянето на камъни, метални предмети и коктейли „Молотов“ срещу полицията и нарече маскираните участници в сблъсъците престъпници, а не студенти.
Протестите ескалираха след присъединяването на студенти
Демонстрациите се провеждат ежедневно от 31 май, но напрежението рязко се повиши, след като на 13 октомври към движението се присъединиха хиляди ученици и студенти. В Тирана бяха атакувани правителствени сгради, банки и други обекти, а полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ.
Протестиращите настояват за оставката на Рама, по-добри условия за живот и мерки срещу корупцията. Движението започна като реакция срещу спорен туристически проект по южното крайбрежие на Албания, свързван с инвестиционна компания, основана от Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп.
Агенция Асошиейтед прес съобщи, че протестите, първоначално свързани с екологични и корупционни опасения, са се превърнали в най-сериозното предизвикателство за правителството на Рама през последните години. Консервативната опозиционна Демократическа партия подкрепи студентските демонстрации и призова за временно правителство, което да подготви предсрочни избори.
Премиерът предупреди за риск за европейската интеграция
Рама заяви, че нападенията срещу банкови клонове и банкомати не са спонтанни, а целят да разпространят паника сред населението. Той предупреди, че насилието може да застраши европейския път на Албания и поставената от властите цел страната да се присъедини към Европейския съюз до 2030 г.
Италианската агенция АНСА съобщи, че два дни преди изявлението на премиера е бил обезвреден дрон с експлозиви, насочен към сградата на Министерския съвет в Тирана. Рама посочи и публикация на Александър Дугин, представян като идеолог, близък до руския президент Владимир Путин, в която протестите са били оценени положително.
Твърденията на албанския премиер за чуждестранно участие и координация на протестите не са подкрепени с независимо представени доказателства в публикуваните материали. Иран вече е отхвърлял подобни обвинения на Тирана.
Делегацията на Европейския съюз в Албания призова властите да реагират пропорционално, след като организаторите на протестите обвиниха полицията в прекомерна употреба на сила срещу демонстранти и журналисти.
Източници: koha.mk, apnews.com, videoembed.ansa.it
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1 Кина
20:34 18.10.2026
2 Рандъл
20:35 18.10.2026
3 Иван 1
20:36 18.10.2026
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20:37 18.10.2026
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20:37 18.10.2026
6 Овчар
20:38 18.10.2026
7 Име
20:38 18.10.2026
8 обвини Русия и Иран за насилието
даже без урк и ек да са го обявили първи
20:40 18.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 да ве
20:45 18.10.2026
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