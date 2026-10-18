Румъния свали два дрона над Черно море, смята, че са руски

Румънски изтребители F-16 свалиха два дрона, навлезли в териториалните води на страната над Черно море. Министърът на отбраната Раду Мируша заяви, че апаратите вероятно са руски и са летели със скорост около 450 км/ч.

„Тези от миналата нощ са летели с 450 км/ч, което ни кара да смятаме, че са руски дронове Geran-4 с турбовитлов двигател. За първи път сваляме дронове от този тип“, каза Мируша, цитиран от Ройтерс. По думите му високата скорост е била сравнима с тази на изтребители.

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Дроновете са засечени край Сулина

Румънското министерство на отбраната съобщи, че двата апарата са навлезли във въздушното пространство над Черно море в 14:59 и 15:01 часа по Гринуич. Изтребителите са излетели от 86-а авиобаза край Фетещ, след като радарните системи са засекли въздушни цели.

Според по-ранна информация на министерството първият дрон е навлязъл в румънското въздушно пространство около 17:59 часа местно време и е бил свален две минути по-късно на около 25 километра югоизточно от Сулина. Вторият е бил поразен в същия район, на около 20 километра източно от града.

Румънските власти определиха целите като реактивни ударни дронове от семейството Geran. Ройтерс отбелязва, че това е поредно навлизане на дронове, свързано с войната в Украйна, в територията на страна от НАТО.

Инцидентите идват след атаки срещу танкери

Свалянето на дроновете стана дни след като два химически танкера бяха поразени край румънското черноморско крайбрежие. И двата плавателни съда са били на котва близо до канала Сулина, който свързва Дунав с Черно море и е важен маршрут за износа на украински стоки.

Военен източник от НАТО е заявил пред Ройтерс, че танкерите са били ударени от руски дронове. Румънските власти продължават да издирват седем членове на екипажите. През последните две седмици край бреговете на Румъния и съседна България са били поразени най-малко пет други товарни кораба, като 23 моряци са загинали или са обявени за изчезнали. Повечето от тези инциденти са станали извън териториалните води на НАТО.

Румъния, която има 614-километрова граница с Украйна, многократно е съобщавала за навлизане на руски дронове във въздушното ѝ пространство. Северноатлантическият съвет ще обсъди във вторник отбраната и възпирането в Черно море. Представител на НАТО заяви пред Ройтерс, че алиансът е готов да реагира на всяка потенциална заплаха.

Източници: internazionale.it, euronews.com, apnews.com