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Румъния свали два дрона над Черно море, смята, че са руски
  Тема: Украйна

Румъния свали два дрона над Черно море, смята, че са руски

18 Октомври, 2026 20:32 551 14

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  • руски дронове-
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  • нато-
  • раду мируша

Министърът на отбраната Раду Мируша каза, че апаратите са летели със скорост около 450 км/ч и вероятно са били Geran-4

Румъния свали два дрона над Черно море, смята, че са руски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Румънски изтребители F-16 свалиха два дрона, навлезли в териториалните води на страната над Черно море. Министърът на отбраната Раду Мируша заяви, че апаратите вероятно са руски и са летели със скорост около 450 км/ч.

„Тези от миналата нощ са летели с 450 км/ч, което ни кара да смятаме, че са руски дронове Geran-4 с турбовитлов двигател. За първи път сваляме дронове от този тип“, каза Мируша, цитиран от Ройтерс. По думите му високата скорост е била сравнима с тази на изтребители.

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Дроновете са засечени край Сулина

Румънското министерство на отбраната съобщи, че двата апарата са навлезли във въздушното пространство над Черно море в 14:59 и 15:01 часа по Гринуич. Изтребителите са излетели от 86-а авиобаза край Фетещ, след като радарните системи са засекли въздушни цели.

Според по-ранна информация на министерството първият дрон е навлязъл в румънското въздушно пространство около 17:59 часа местно време и е бил свален две минути по-късно на около 25 километра югоизточно от Сулина. Вторият е бил поразен в същия район, на около 20 километра източно от града.

Румънските власти определиха целите като реактивни ударни дронове от семейството Geran. Ройтерс отбелязва, че това е поредно навлизане на дронове, свързано с войната в Украйна, в територията на страна от НАТО.

Инцидентите идват след атаки срещу танкери

Свалянето на дроновете стана дни след като два химически танкера бяха поразени край румънското черноморско крайбрежие. И двата плавателни съда са били на котва близо до канала Сулина, който свързва Дунав с Черно море и е важен маршрут за износа на украински стоки.

Военен източник от НАТО е заявил пред Ройтерс, че танкерите са били ударени от руски дронове. Румънските власти продължават да издирват седем членове на екипажите. През последните две седмици край бреговете на Румъния и съседна България са били поразени най-малко пет други товарни кораба, като 23 моряци са загинали или са обявени за изчезнали. Повечето от тези инциденти са станали извън териториалните води на НАТО.

Румъния, която има 614-километрова граница с Украйна, многократно е съобщавала за навлизане на руски дронове във въздушното ѝ пространство. Северноатлантическият съвет ще обсъди във вторник отбраната и възпирането в Черно море. Представител на НАТО заяви пред Ройтерс, че алиансът е готов да реагира на всяка потенциална заплаха.

Източници: internazionale.it, euronews.com, apnews.com


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рософил

    6 6 Отговор
    Ако загивам нека да е от братска руска ракета!

    Коментиран от #9

    20:36 18.10.2026

  • 2 смята, че са руски

    11 5 Отговор
    за да не разджафкат ек и урк и русофороби

    20:37 18.10.2026

  • 3 Обаче не е потвърдено

    9 4 Отговор
    от неутрален източник😂🤣😂🤣

    20:37 18.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тинтири минтири

    5 4 Отговор
    Преразказ по картинка.

    20:42 18.10.2026

  • 6 ТИР

    8 4 Отговор
    Абе защо се казва (вероятно), не трябва ли да се разследва и ако 100 % е сигурно чак тогава да се обяви,,,

    20:42 18.10.2026

  • 7 ТИР

    5 4 Отговор
    Абе защо се казва (вероятно), не трябва ли да се разследва и ако 100 % е сигурно чак тогава да се обяви,,,

    20:43 18.10.2026

  • 8 Мхм

    11 4 Отговор
    Румъния била "свалила" два дрона над Черно море и "естествено" смята, че са руски? Лелей...

    20:44 18.10.2026

  • 9 Като гледам

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Рософил":

    Ти вече си "загинал" от братска руска пропаганда.

    20:47 18.10.2026

  • 10 Фори

    5 6 Отговор
    Аааааааа! Без доказателства как да кажем че са руски? Може да са арабски . От Ормузкия проток долетели. Така ни каза Радев. Може да са от трета страна.

    20:49 18.10.2026

  • 11 Подходящ за Провокация

    3 3 Отговор
    Украински кораб плаващ ПРАЗЕН за Украйна ли е подходящата цел за поразяване от руснаците. При това в изключителната икономическа зона на европейска страна ? На всичкото отгоре са го ударили от лявата страна . Какъв заход в километри е трябвало да направят тези дронове при скорост от 500 км в час за да го заобиколят в случай че са изстреляни от изток

    20:58 18.10.2026

  • 12 Това колко пъьи

    1 1 Отговор
    Ще го пишете?
    Докато свалените дронове не станат поне 26

    21:12 18.10.2026

  • 13 Възмутен

    1 1 Отговор
    Смятат, че са руски???
    Стига сте смятали, а го докажете бе охлюви!

    21:16 18.10.2026

  • 14 Сандо

    1 0 Отговор
    Ама разбира се,че са руски - нали е такава генералната заповед от европата.

    21:20 18.10.2026

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