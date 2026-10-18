Зеленски: Украйна няма да устои, ако САЩ застанат до Русия

Украйна няма да може да устои, ако Съединените щати официално застанат на страната на Русия във войната. Това заяви украинският президент Владимир Зеленски в интервю за предаването „Meet the Press“ на NBC News.
„Без подкрепата на САЩ това е много трудно. Но ако САЩ подкрепят Путин, това ще бъде историческа грешка и голяма трагедия. Ако Съединените щати официално застанат на страната на Русия, ако двете държави бъдат заедно, разбира се, няма да победим и няма да можем да устоим“, каза Зеленски.
Той подчерта, че Киев се надява американският президент Доналд Тръмп да бъде на страната на Украйна или поне да заеме „междинна“ позиция. Зеленски изрази надежда Тръмп да промени решенията си и отношението си към руския президент Владимир Путин.
По думите му досегашните решения на Тръмп не са в интерес нито на Украйна, нито на Съединените щати. Коментарът му идва след изказване на американския президент, че с украинския държавен глава се работи по-трудно, отколкото с Путин.
Зеленски: Не може да бъда сравняван с Путин
Зеленски заяви, че е бил „много откровен“ в разговорите си с Тръмп. Той каза, че директността е по-добра от отношенията с хора, които извършват убийства, дори когато се усмихват.„Не може да бъда сравняван с Путин. Той е агресор, окупира нашата територия, армията му убива възрастни и деца. Той е терорист“, каза украинският президент.
На въпрос дали Тръмп все още е съюзник на Украйна Зеленски отговори кратко: „Надявам се, че да“.
Вашингтон отложи новите санкции срещу Русия
Изказването е направено на фона на решенията на американската администрация за санкциите срещу Москва. На 16 октомври Тръмп подписа указ, с който отказа да приложи нови санкции срещу Русия по закона „Греъм“. Белият дом обоснова решението с националните интереси на Съединените щати. На 18 октомври изтече срокът, в който трябваше да бъдат въведени мерките.
В предходните дни Тръмп заяви, че Украйна трябва да има нов президент, който да може да сключи споразумение с Русия. Той също така обяви „изключително успешен разговор“ с Путин и договореност за отмяна на санкциите върху руския дизел. Тези решения засилиха тревогите в Киев за бъдещето на американската подкрепа.
Украинската страна продължава да настоява, че натискът върху Русия трябва да бъде увеличен, а не отслабен. Според Зеленски евентуалното сближаване между Вашингтон и Москва би променило съществено позицията на Украйна във войната.
Източници: pravda.com.ua, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мда
20:53 18.10.2026
2 САЩ винаги
Коментиран от #18
20:53 18.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кина
20:54 18.10.2026
5 Тъй тъй
20:55 18.10.2026
6 Ха ха ха ха
20:55 18.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ами
20:56 18.10.2026
11 САЩ ще застанат до Русия
20:57 18.10.2026
12 Командир на 8-ми корпус на Десантно -
20:57 18.10.2026
13 Сър Пичук
20:58 18.10.2026
14 Васко Найденов
20:59 18.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 САЩ СПАСИХА
До коментар #2 от "САЩ винаги":СТАЛИН ОТ ХИТЛЕР.
СЕГА ЩЕ ГО СПАСЯВАТ ОТ ЗЕЛЕНСКИ ЛИ
БРЕ ИЗФЪСКАЛ?
Коментиран от #25, #38
21:00 18.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
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24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Мнение
21:02 18.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Но поне Сталин беше искрен
До коментар #25 от "И вие сте точен":На Нюрнбергския процес - "Без САЩ и Англия нямаше вече да има СССР"
Коментиран от #34
21:03 18.10.2026
29 az СВО Победа 81
Коментиран от #64, #65
21:04 18.10.2026
30 България
21:04 18.10.2026
31 ДОНАЛДЕ ПОМОГИ
ЕДНА УКРАЙНА.
ТВОЙ ФРЕНД ПУСЯ ШАЛОМЧЕТО
21:04 18.10.2026
32 България
21:04 18.10.2026
33 е как бе
21:04 18.10.2026
34 Факт
До коментар #28 от "Но поне Сталин беше искрен":Отделно съюзническата авиация на САЩ и Англия бомбардира германските градове за да неутрализира способността на Вермахта за съпротива. Всички знаят как сриват град Дрезден. Когато обграждат Берлин пролетта на 1945 година дивизиите на СССР. САЩ и Великобритания половината Немска армия тръгва да се предаде на Англо -Американските войски. Сталин и маршал Жуков заповядват атаката на Берлин без да дочакат Англо - Американците да атакуват съвместно за да може червената армия първа да влезе в Берлин. Това струва на СССР над 250 хиляди безсмислени жертви повече.
21:05 18.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
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38 Точен сте
До коментар #18 от "САЩ СПАСИХА":Историческия парадокс, който копейките не знаят, понеже не са го учили в училище, а също така не обичат фактите:
През 1940 г. СССР снабдява нацистка Германия с петрол, зърно и стратегически суровини, докато Германия вече води война в Европа със:
Полша
Дания
Норвегия
Нидерландия
Белгия
Люксембург
Франция
Само 16 месеца след подписването на споразумението същите две държави се превръщат в смъртни врагове, защото
Хитлер напада СССР.
И сега забележете!
След като Германия напада СССР на 22 юни 1941 г., Съветският съюз получава огромна военна и икономическа помощ основно от:
САЩ – танкове, самолети, камиони, гориво, храни, боеприпаси и суровини.
Великобритания – танкове, самолети, оръжия, оборудване и военни доставки.
Канада – военна техника, превозни средства, храни и суровини.
Помощта е организирана главно чрез американската програма „Ленд-лийз“ (Lend-Lease) и съюзническите доставки.
Между 1941 и 1945 г. САЩ предоставят на СССР приблизително:
14 795 самолета
7 537 танка
375 883 камиона
2,67 милиона тона бензин
Над 4 милиона тона храни
Близо 3 000 локомотива
Американските доставки по „Ленд-лийз“ възлизат на над 9 милиарда долара по тогавашни цени само до края на юни 1945 г.
По сегашни цени това са около 170 милиарда долара.
Не е ли странно, че тогава всички са помагали на Сталин, не са искали да са неутрални и не са искали мирни преговори с Хитлер.
Странно, нали? Чак парадо
Коментиран от #56
21:05 18.10.2026
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46 хах
21:09 18.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
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49 Град София
21:10 18.10.2026
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54 Зеления
лесно било да се репчиш на Орбан и да казваш, че ще му изпратиш украински военни да го навестят, обаче като видя дебелия край от Дончо и почна да ревеш и да се жалваш.
Жалък клоун, превърнал се в трагик !!!
21:12 18.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ба бааааа
До коментар #38 от "Точен сте":А после какво стана в Берлин се говореше на Руски пак ли искате
21:13 18.10.2026
57 Да се знае
21:13 18.10.2026
58 да видим числата
До коментар #25 от "И вие сте точен":Разпределение ленд лиз по основни държави (в милиони долари):
Британска империя (Великобритания и доминионите) $31 387,1 63%
СССР (Съветски съюз) $10 982,1 22%
Свободна Франция $3 223,9 6,5%
Китай $1 627,0 3,3%
това са основните бенефициенти.
Забележи, че Великобритания получава три пъти повече средства, а реално върши три пъти по-малко работа!
21:13 18.10.2026
59 Путин
Това е.
Всичко е елементарно. Няма какво да се обсъжда дори.
По принцип е трагедия, но не и ако гледаш с очите на велика сила.
21:13 18.10.2026
60 Пламен
21:13 18.10.2026
61 Факти 🚾
21:13 18.10.2026
62 Моряка
21:14 18.10.2026
63 ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА
9/10 ОТ КОМЕНТАРИТЕ СА ИЗТРИТИ КОИТО СА РАЗКРИЛИ ЗА ЖЕСТОКИЯ РАЗГРОМ НА МИЗЕРНА РАША! И КАК СВЕТОВНИЯТ ЛИДЕР ЗЕЛЕНСКИ УНИЩОЖИ ФАШИСТКИЯ РЕЖИМ В КРЕМЪЛ И ЗАКОПА ПУТИН В БУНКЕР. И ЛИКВИДИРА 2.5 МИЛИОНА БЛАТНИ НЕНУЖНИ РАШИСТКИ ОРКИ. ТОЗИ САЙТ СПОРЕД АНАЛИТИЧНИТЕ БРОЯЧИ Е ВЕЧЕ В РЕАЛЕН ФАЛИТ БЕЗ ПОСЕЩАЕМОСТ. И ОТ РАШИСТКОТО ПОСОЛСТВО СПРЯХА ПАРИЧНИЯ ПОТОК КЪМ ТОЗИ ФAЛИPAЛ ПAPЦAЛ ПОРАДИ ЛИПСА НА ПОТРЕБИТЕЛИ И СЕ НАЛОЖИХА ДА ПРАТЯТ ДЕЖУРНИТЕ СИ MOДEPATOPИ НА ТРУДОВИТЕ БОРСИ. СПОРЕД ДАННИ НА БНБ ЗА 5 МЕСЕЦА КРАДЕВ И КЛИКАТА МУ ИЗТЕГЛИХА 7 МЛРД.ЕВРО ( 14 МЛРД.ЛЕВА) И С ЧАСТ ОТ ТЯХ ПЛАЩА НА ПОДОБНИ "САЙТОВЕ" ДА ПРИКРИВАТ ГРАБЕЖА МУ. С ДЪЛГОВЕ НА НАШ ГРЪБ МУНЧО И ШАЙКАТА МУ ПЛАЩАТ СРЕЩУ НАРОДА.
21:14 18.10.2026
64 az СВО Победа 81
До коментар #29 от "az СВО Победа 81":Не ми ползвай ника!
21:14 18.10.2026
65 Здрасти Каракочев!
До коментар #29 от "az СВО Победа 81":Не бе, на бункерното спаружено старче ВЕРВАМЕ.
21:15 18.10.2026
66 ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА
9/10 ОТ КОМЕНТАРИТЕ СА ИЗТРИТИ КОИТО СА РАЗКРИЛИ ЗА ЖЕСТОКИЯ РАЗГРОМ НА МИЗЕРНА РАША! И КАК СВЕТОВНИЯТ ЛИДЕР ЗЕЛЕНСКИ УНИЩОЖИ ФАШИСТКИЯ РЕЖИМ В КРЕМЪЛ И ЗАКОПА ПУТИН В БУНКЕР. И ЛИКВИДИРА 2.5 МИЛИОНА БЛАТНИ НЕНУЖНИ РАШИСТКИ ОРКИ. ТОЗИ САЙТ СПОРЕД АНАЛИТИЧНИТЕ БРОЯЧИ Е ВЕЧЕ В РЕАЛЕН ФАЛИТ БЕЗ ПОСЕЩАЕМОСТ. И ОТ РАШИСТКОТО ПОСОЛСТВО СПРЯХА ПАРИЧНИЯ ПОТОК КЪМ ТОЗИ ФAЛИPAЛ ПAPЦAЛ ПОРАДИ ЛИПСА НА ПОТРЕБИТЕЛИ И СЕ НАЛОЖИХА ДА ПРАТЯТ ДЕЖУРНИТЕ СИ MOДEPATOPИ НА ТРУДОВИТЕ БОРСИ. СПОРЕД ДАННИ НА БНБ ЗА 5 МЕСЕЦА КРАДЕВ И КЛИКАТА МУ ИЗТЕГЛИХА 7 МЛРД.ЕВРО ( 14 МЛРД.ЛЕВА) И С ЧАСТ ОТ ТЯХ ПЛАЩА НА ПОДОБНИ "САЙТОВЕ" ДА ПРИКРИВАТ ГРАБЕЖА МУ. С ДЪЛГОВЕ НА НАШ ГРЪБ МУНЧО И ШАЙКАТА МУ ПЛАЩАТ СРЕЩУ НАРОДА.
21:15 18.10.2026
67 ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА
9/10 ОТ КОМЕНТАРИТЕ СА ИЗТРИТИ КОИТО СА РАЗКРИЛИ ЗА ЖЕСТОКИЯ РАЗГРОМ НА МИЗЕРНА РАША! И КАК СВЕТОВНИЯТ ЛИДЕР ЗЕЛЕНСКИ УНИЩОЖИ ФАШИСТКИЯ РЕЖИМ В КРЕМЪЛ И ЗАКОПА ПУТИН В БУНКЕР. И ЛИКВИДИРА 2.5 МИЛИОНА БЛАТНИ НЕНУЖНИ РАШИСТКИ ОРКИ. ТОЗИ САЙТ СПОРЕД АНАЛИТИЧНИТЕ БРОЯЧИ Е ВЕЧЕ В РЕАЛЕН ФАЛИТ БЕЗ ПОСЕЩАЕМОСТ. И ОТ РАШИСТКОТО ПОСОЛСТВО СПРЯХА ПАРИЧНИЯ ПОТОК КЪМ ТОЗИ ФAЛИPAЛ ПAPЦAЛ ПОРАДИ ЛИПСА НА ПОТРЕБИТЕЛИ И СЕ НАЛОЖИХА ДА ПРАТЯТ ДЕЖУРНИТЕ СИ MOДEPATOPИ НА ТРУДОВИТЕ БОРСИ. СПОРЕД ДАННИ НА БНБ ЗА 5 МЕСЕЦА КРАДЕВ И КЛИКАТА МУ ИЗТЕГЛИХА 7 МЛРД.ЕВРО ( 14 МЛРД.ЛЕВА) И С ЧАСТ ОТ ТЯХ ПЛАЩА НА ПОДОБНИ "САЙТОВЕ" ДА ПРИКРИВАТ ГРАБЕЖА МУ. С ДЪЛГОВЕ НА НАШ ГРЪБ МУНЧО И ШАЙКАТА МУ ПЛАЩАТ СРЕЩУ НАРОДА.
21:15 18.10.2026
68 ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА
9/10 ОТ КОМЕНТАРИТЕ СА ИЗТРИТИ КОИТО СА РАЗКРИЛИ ЗА ЖЕСТОКИЯ РАЗГРОМ НА МИЗЕРНА РАША! И КАК СВЕТОВНИЯТ ЛИДЕР ЗЕЛЕНСКИ УНИЩОЖИ ФАШИСТКИЯ РЕЖИМ В КРЕМЪЛ И ЗАКОПА ПУТИН В БУНКЕР. И ЛИКВИДИРА 2.5 МИЛИОНА БЛАТНИ НЕНУЖНИ РАШИСТКИ ОРКИ. ТОЗИ САЙТ СПОРЕД АНАЛИТИЧНИТЕ БРОЯЧИ Е ВЕЧЕ В РЕАЛЕН ФАЛИТ БЕЗ ПОСЕЩАЕМОСТ. И ОТ РАШИСТКОТО ПОСОЛСТВО СПРЯХА ПАРИЧНИЯ ПОТОК КЪМ ТОЗИ ФAЛИPAЛ ПAPЦAЛ ПОРАДИ ЛИПСА НА ПОТРЕБИТЕЛИ И СЕ НАЛОЖИХА ДА ПРАТЯТ ДЕЖУРНИТЕ СИ MOДEPATOPИ НА ТРУДОВИТЕ БОРСИ. СПОРЕД ДАННИ НА БНБ ЗА 5 МЕСЕЦА КРАДЕВ И КЛИКАТА МУ ИЗТЕГЛИХА 7 МЛРД.ЕВРО ( 14 МЛРД.ЛЕВА) И С ЧАСТ ОТ ТЯХ ПЛАЩА НА ПОДОБНИ "САЙТОВЕ" ДА ПРИКРИВАТ ГРАБЕЖА МУ. С ДЪЛГОВЕ НА НАШ ГРЪБ МУНЧО И ШАЙКАТА МУ ПЛАЩАТ СРЕЩУ НАРОДА.
21:15 18.10.2026
69 Шопо
До коментар #39 от "ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА":Браво открихте главните букви, браво продължавайте все така.
21:15 18.10.2026
70 Да се знае
21:16 18.10.2026
71 Шопо
21:16 18.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Потресаващи разкрития
Една хипотеза която може да е причината американския педофил да се подчинява на руския касапин;
Рой Кон – менторът на Тръмп и открит хомосексуалист – е разполагал с тайни видеозаписи, на които се вижда как младият Тръмп прави извратен гей секс в Ню Йорк през 70-те години. Кон е използвал тези записи като обезпечение за заеми за недвижими имоти, отпуснати от руската мафия в Брайтън Бийч. Сега записите са у Путин.
21:17 18.10.2026
74 Потресаващи разкрития
Една хипотеза която може да е причината американския педофил да се подчинява на руския касапин;
Рой Кон – менторът на Тръмп и открит хомосексуалист – е разполагал с тайни видеозаписи, на които се вижда как младият Тръмп прави извратен гей секс в Ню Йорк през 70-те години. Кон е използвал тези записи като обезпечение за заеми за недвижими имоти, отпуснати от руската мафия в Брайтън Бийч. Сега записите са у Путин.
21:17 18.10.2026
75 Укр
21:17 18.10.2026
76 Потресаващи разкрития
Една хипотеза която може да е причината американския педофил да се подчинява на руския касапин;
Рой Кон – менторът на Тръмп и открит хомосексуалист – е разполагал с тайни видеозаписи, на които се вижда как младият Тръмп прави извратен гей секс в Ню Йорк през 70-те години. Кон е използвал тези записи като обезпечение за заеми за недвижими имоти, отпуснати от руската мафия в Брайтън Бийч. Сега записите са у Путин.
21:18 18.10.2026
77 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
Този зловещ погром е истински шок и ужас, който ще смрази кръвта в жилите на русофилите и ще погребе завинаги илюзиите им за някаква ,,безаналогова“ сила. Нека безпомощният страх и паниката ги преследват в съня им, защото крахът на Кремъл е пред очите на целия свят! Украинският меч посича врага без капка милост и всяка следваща нощ за агресорите ще бъде все по-кървава и безнадеждна! Вечна слава на героите на Украйна!
21:19 18.10.2026
78 Българин
21:19 18.10.2026
79 Англосаксонците са безпомощни
21:19 18.10.2026
80 az СВО Победа 81
21:20 18.10.2026
81 Достоен и честен
21:21 18.10.2026
82 хахаха
21:21 18.10.2026
83 Горски
И докато икономиката на континента отчита исторически рекорди по фалити, деиндустриализацията прогони гигантите към САЩ и Азия, а германският индустриален двигател спира пред очите ни, Брюксел ражда своите „велики“ спасителни решения.
Решения, докато Макрон направи шишето и капачката едно цяло.
Абсолютния връх на европейския гений: докато енергията за бизнеса поскъпва неколкократно, а инфлацията изяжда спестяванията на цели поколения, администрацията спасява планетата с пластмасови капачки и директиви за дебелината на сламките.
21:21 18.10.2026
84 Света мрази Зеленски и Натаняху
21:21 18.10.2026