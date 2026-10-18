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Зеленски: Украйна няма да устои, ако САЩ застанат до Русия
  Тема: Украйна

Зеленски: Украйна няма да устои, ако САЩ застанат до Русия

18 Октомври, 2026 20:50 1 113 84

  • владимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • русия-
  • сащ

Украинският президент определи евентуалната подкрепа на Вашингтон за Владимир Путин като историческа грешка и голяма трагедия

Зеленски: Украйна няма да устои, ако САЩ застанат до Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна няма да може да устои, ако Съединените щати официално застанат на страната на Русия във войната. Това заяви украинският президент Владимир Зеленски в интервю за предаването „Meet the Press“ на NBC News.

„Без подкрепата на САЩ това е много трудно. Но ако САЩ подкрепят Путин, това ще бъде историческа грешка и голяма трагедия. Ако Съединените щати официално застанат на страната на Русия, ако двете държави бъдат заедно, разбира се, няма да победим и няма да можем да устоим“, каза Зеленски.

Той подчерта, че Киев се надява американският президент Доналд Тръмп да бъде на страната на Украйна или поне да заеме „междинна“ позиция. Зеленски изрази надежда Тръмп да промени решенията си и отношението си към руския президент Владимир Путин.

„Надявам се, че той ще промени решенията си, ще промени отношението си към Путин. От началото на президентския му мандат чакаме той да промени отношението си към Путин“, заяви Зеленски.

По думите му досегашните решения на Тръмп не са в интерес нито на Украйна, нито на Съединените щати. Коментарът му идва след изказване на американския президент, че с украинския държавен глава се работи по-трудно, отколкото с Путин.

Зеленски: Не може да бъда сравняван с Путин

Зеленски заяви, че е бил „много откровен“ в разговорите си с Тръмп. Той каза, че директността е по-добра от отношенията с хора, които извършват убийства, дори когато се усмихват.

„Не може да бъда сравняван с Путин. Той е агресор, окупира нашата територия, армията му убива възрастни и деца. Той е терорист“, каза украинският президент.

На въпрос дали Тръмп все още е съюзник на Украйна Зеленски отговори кратко: „Надявам се, че да“.

Вашингтон отложи новите санкции срещу Русия

Изказването е направено на фона на решенията на американската администрация за санкциите срещу Москва. На 16 октомври Тръмп подписа указ, с който отказа да приложи нови санкции срещу Русия по закона „Греъм“. Белият дом обоснова решението с националните интереси на Съединените щати. На 18 октомври изтече срокът, в който трябваше да бъдат въведени мерките.

В предходните дни Тръмп заяви, че Украйна трябва да има нов президент, който да може да сключи споразумение с Русия. Той също така обяви „изключително успешен разговор“ с Путин и договореност за отмяна на санкциите върху руския дизел. Тези решения засилиха тревогите в Киев за бъдещето на американската подкрепа.

Украинската страна продължава да настоява, че натискът върху Русия трябва да бъде увеличен, а не отслабен. Според Зеленски евентуалното сближаване между Вашингтон и Москва би променило съществено позицията на Украйна във войната.

Източници: pravda.com.ua, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    47 12 Отговор
    Само зеленски не разбра, че играта свърши.

    20:53 18.10.2026

  • 2 САЩ винаги

    41 11 Отговор
    се залепят към победителя .Справка ВСВ.

    Коментиран от #18

    20:53 18.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кина

    33 10 Отговор
    Не може да спре войната зеления , причината е че няма оправдание за жертвите....! През 2022 в Турция имаше предложение но Борис Джонсън каза не искай война...! НА ТИ ВОЙНА..!

    20:54 18.10.2026

  • 5 Тъй тъй

    34 14 Отговор
    То Украйна и без това няма да устои. Тоя какво се прави на ущипана мома.

    20:55 18.10.2026

  • 6 Ха ха ха ха

    12 8 Отговор
    И на този мозъка му се е скапал както и на раковоболния трол от Варна.

    20:55 18.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ами

    29 10 Отговор
    Нормално е САЩ да искат да са на страната на победителите.

    20:56 18.10.2026

  • 11 САЩ ще застанат до Русия

    29 9 Отговор
    И срещу Германия впрочем. Пак може да я окупират

    20:57 18.10.2026

  • 12 Командир на 8-ми корпус на Десантно -

    18 7 Отговор
    щурмовите войски на Украйна, е отказал да изпълни заповед на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна. Генерал Дмитро Волошин, е отказал да изпълни заповед на главнокомандващия на ВСУ Михайло Драпатий. Според източника, Волошин е бил в Киев, където е работил по създаването на нова командна структура за Въоръжените сили на Украйна – звено, което е трябвало да оглави, – но Драпатий е блокирал назначението му и му е наредил да се върне на командния си пост в Сумска област. Вместо да изпълни заповедта обаче, украинският генерал „обикаля при журналисти и дава интервюта“.

    20:57 18.10.2026

  • 13 Сър Пичук

    13 20 Отговор
    Само споменаването на името на Зеленски действа на путинистите както щръклицата на добитъка. За градските жители ще съобщим, че щръклицата е конска муха, или Нуроdеrmа bоvіѕ, както ѝ викат на село. Изключителна гад! Мушка се под опашката на конете, магаретата, кравите и почва да ги хапе. И те пощръкляват.

    20:58 18.10.2026

  • 14 Васко Найденов

    23 7 Отговор
    "Клоунът след чаша чай си тръгва, тръгва уморен..."

    20:59 18.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 САЩ СПАСИХА

    13 14 Отговор

    До коментар #2 от "САЩ винаги":

    СТАЛИН ОТ ХИТЛЕР.

    СЕГА ЩЕ ГО СПАСЯВАТ ОТ ЗЕЛЕНСКИ ЛИ
    БРЕ ИЗФЪСКАЛ?

    Коментиран от #25, #38

    21:00 18.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мнение

    15 5 Отговор
    С Украйна е свършено отдавна и всички го знаят, но се правят на ударени.

    21:02 18.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Но поне Сталин беше искрен

    10 7 Отговор

    До коментар #25 от "И вие сте точен":

    На Нюрнбергския процес - "Без САЩ и Англия нямаше вече да има СССР"

    Коментиран от #34

    21:03 18.10.2026

  • 29 az СВО Победа 81

    11 8 Отговор
    Някой вярва ли му на тоя наркоман?

    Коментиран от #64, #65

    21:04 18.10.2026

  • 30 България

    2 5 Отговор
    Северна Македония се държи нацистки с нас, братя руснаци и ние ще го направим!

    21:04 18.10.2026

  • 31 ДОНАЛДЕ ПОМОГИ

    7 12 Отговор
    ЧЕ САМ НЕ МОГА ДА ПОБЕДЯ
    ЕДНА УКРАЙНА.

    ТВОЙ ФРЕНД ПУСЯ ШАЛОМЧЕТО

    21:04 18.10.2026

  • 32 България

    2 2 Отговор
    Северна Македония се държи нацистки с нас, братя руснаци и ние ще го направим!

    21:04 18.10.2026

  • 33 е как бе

    4 4 Отговор
    нали имате най-силната армия в европа?!? Побеждавате на всички фронтове?!?

    21:04 18.10.2026

  • 34 Факт

    4 3 Отговор

    До коментар #28 от "Но поне Сталин беше искрен":

    Отделно съюзническата авиация на САЩ и Англия бомбардира германските градове за да неутрализира способността на Вермахта за съпротива. Всички знаят как сриват град Дрезден. Когато обграждат Берлин пролетта на 1945 година дивизиите на СССР. САЩ и Великобритания половината Немска армия тръгва да се предаде на Англо -Американските войски. Сталин и маршал Жуков заповядват атаката на Берлин без да дочакат Англо - Американците да атакуват съвместно за да може червената армия първа да влезе в Берлин. Това струва на СССР над 250 хиляди безсмислени жертви повече.

    21:05 18.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Точен сте

    6 8 Отговор

    До коментар #18 от "САЩ СПАСИХА":

    Историческия парадокс, който копейките не знаят, понеже не са го учили в училище, а също така не обичат фактите:

    През 1940 г. СССР снабдява нацистка Германия с петрол, зърно и стратегически суровини, докато Германия вече води война в Европа със:

    Полша
    Дания
    Норвегия
    Нидерландия
    Белгия
    Люксембург
    Франция

    Само 16 месеца след подписването на споразумението същите две държави се превръщат в смъртни врагове, защото
    Хитлер напада СССР.

    И сега забележете!

    След като Германия напада СССР на 22 юни 1941 г., Съветският съюз получава огромна военна и икономическа помощ основно от:

    САЩ – танкове, самолети, камиони, гориво, храни, боеприпаси и суровини.

    Великобритания – танкове, самолети, оръжия, оборудване и военни доставки.

    Канада – военна техника, превозни средства, храни и суровини.

    Помощта е организирана главно чрез американската програма „Ленд-лийз“ (Lend-Lease) и съюзническите доставки.

    Между 1941 и 1945 г. САЩ предоставят на СССР приблизително:

    14 795 самолета
    7 537 танка
    375 883 камиона
    2,67 милиона тона бензин
    Над 4 милиона тона храни
    Близо 3 000 локомотива

    Американските доставки по „Ленд-лийз“ възлизат на над 9 милиарда долара по тогавашни цени само до края на юни 1945 г.

    По сегашни цени това са около 170 милиарда долара.

    Не е ли странно, че тогава всички са помагали на Сталин, не са искали да са неутрални и не са искали мирни преговори с Хитлер.

    Странно, нали? Чак парадо

    Коментиран от #56

    21:05 18.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 хах

    1 3 Отговор
    Сега може да се каже че Китай спечели, щом САЩ се одръпнат Русия ще прилапа и УКрайна и ЕС а демографската криза ще унищожи Русия и Китай ще прилапа и тях а САЩ просто с такив лидер просто подари САЩ на Русия и Китай както Аляска някога беше дадена това е ролята на умника Тръмпи

    21:09 18.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Град София

    5 3 Отговор
    В батака. В трета глуха заминава Зелката!

    21:10 18.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Зеления

    5 1 Отговор
    Значи било лесно да се репчиш на полския президент и да кръщаваш с УПА твоя войскова част,
    лесно било да се репчиш на Орбан и да казваш, че ще му изпратиш украински военни да го навестят, обаче като видя дебелия край от Дончо и почна да ревеш и да се жалваш.
    Жалък клоун, превърнал се в трагик !!!

    21:12 18.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ба бааааа

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Точен сте":

    А после какво стана в Берлин се говореше на Руски пак ли искате

    21:13 18.10.2026

  • 57 Да се знае

    1 2 Отговор
    Да се знaе от някoлкoто oстанали пoceтители в тoзи "нoвинарcки caйт". Поради липcа на приxoди и cпирaнето на мeceчните трaншoве от рускoто поcолcтво към тази "xибридкa" както е извecтна ,от рeдaкциятa се принyдиxa да cъкрaтят дежурните мoдeрaтoри дневно от 6 на 1! Поради тази причинa настроиxa oпредeлени дyми и комeнтaри след минyта да се изтривaт aвтoмaтично. Единcтвeните им приxoди след cпирaнето на финанcoвия пoтoк от руcкото поcолcтво, понеже руcия е също във финанcoв кoлапc,оcтанаха трaншовeте от кликaта ПБ на лицeто Румен Георгиев Радев ,известен в обществeните среди проcто като мyнчo бoташoв. Днeвните посетители тук са между 11 и 15 човeка според aнaлитичнитe брoячи. Поради тази причина се принудиха да обявят промoция на тeниcкитe с логoто на caйта за да бъдат подпомoгнати. Преди влизането на еврото бяха по 10 лв.,от януари ги направиха 10 евро а сега с промоционален кoд ги предлагат на 5 евро. Myнчo кРaдeв боташoв за 5 месеца изтегли 7 млрд.евро ( 14 млрд.лв.) които се водят на Българския народ а не на мунчо и кликата му и с част от тези зaеми на нaш гръб плaща на подобни "caйтoве" да дeзинфoрмират читaтeлите.

    21:13 18.10.2026

  • 58 да видим числата

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "И вие сте точен":

    Разпределение ленд лиз по основни държави (в милиони долари):
    Британска империя (Великобритания и доминионите) $31 387,1 63%
    СССР (Съветски съюз) $10 982,1 22%
    Свободна Франция $3 223,9 6,5%
    Китай $1 627,0 3,3%
    това са основните бенефициенти.
    Забележи, че Великобритания получава три пъти повече средства, а реално върши три пъти по-малко работа!

    21:13 18.10.2026

  • 59 Путин

    1 3 Отговор
    Путин жертва половин един милион войници и пари, за да поправи част от грешките на Хрушчов, Горбачов и Елцин.
    Това е.
    Всичко е елементарно. Няма какво да се обсъжда дори.
    По принцип е трагедия, но не и ако гледаш с очите на велика сила.

    21:13 18.10.2026

  • 60 Пламен

    2 1 Отговор
    Укротрола дори да не види името на Путин и пак го налягат момински блянове. Сънува Путин гол до кръста и на кон, как идва и го взема. За укротрола от Варна, Путин е рицаря на бял кон. Уж го мрази, но е силно привлечен от него и иска да бъде на мястото на Кабаева.

    21:13 18.10.2026

  • 61 Факти 🚾

    4 0 Отговор
    Сайт за балъци

    21:13 18.10.2026

  • 62 Моряка

    1 0 Отговор
    Сърп Чуков ми отвори очите.Все се чудех на каква миязма ми прилича Зеленото,но за конска муха не бях се сетил.А толкова му отива.Способен е да ос.......ре даже и златните си кенефни седалки.Купени с наши,европейски пари.

    21:14 18.10.2026

  • 63 ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА

    1 0 Отговор
    УВЕРИХТЕ ЛИ СЕ - ФАЛИТ НА РУСКАТА ХИБРИДКА!
    9/10 ОТ КОМЕНТАРИТЕ СА ИЗТРИТИ КОИТО СА РАЗКРИЛИ ЗА ЖЕСТОКИЯ РАЗГРОМ НА МИЗЕРНА РАША! И КАК СВЕТОВНИЯТ ЛИДЕР ЗЕЛЕНСКИ УНИЩОЖИ ФАШИСТКИЯ РЕЖИМ В КРЕМЪЛ И ЗАКОПА ПУТИН В БУНКЕР. И ЛИКВИДИРА 2.5 МИЛИОНА БЛАТНИ НЕНУЖНИ РАШИСТКИ ОРКИ. ТОЗИ САЙТ СПОРЕД АНАЛИТИЧНИТЕ БРОЯЧИ Е ВЕЧЕ В РЕАЛЕН ФАЛИТ БЕЗ ПОСЕЩАЕМОСТ. И ОТ РАШИСТКОТО ПОСОЛСТВО СПРЯХА ПАРИЧНИЯ ПОТОК КЪМ ТОЗИ ФAЛИPAЛ ПAPЦAЛ ПОРАДИ ЛИПСА НА ПОТРЕБИТЕЛИ И СЕ НАЛОЖИХА ДА ПРАТЯТ ДЕЖУРНИТЕ СИ MOДEPATOPИ НА ТРУДОВИТЕ БОРСИ. СПОРЕД ДАННИ НА БНБ ЗА 5 МЕСЕЦА КРАДЕВ И КЛИКАТА МУ ИЗТЕГЛИХА 7 МЛРД.ЕВРО ( 14 МЛРД.ЛЕВА) И С ЧАСТ ОТ ТЯХ ПЛАЩА НА ПОДОБНИ "САЙТОВЕ" ДА ПРИКРИВАТ ГРАБЕЖА МУ. С ДЪЛГОВЕ НА НАШ ГРЪБ МУНЧО И ШАЙКАТА МУ ПЛАЩАТ СРЕЩУ НАРОДА.

    21:14 18.10.2026

  • 64 az СВО Победа 81

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 81":

    Не ми ползвай ника!

    21:14 18.10.2026

  • 65 Здрасти Каракочев!

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 81":

    Не бе, на бункерното спаружено старче ВЕРВАМЕ.

    21:15 18.10.2026

  • 66 ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА

    1 1 Отговор
    УВЕРИХТЕ ЛИ СЕ - ФАЛИТ НА РУСКАТА ХИБРИДКА!
    9/10 ОТ КОМЕНТАРИТЕ СА ИЗТРИТИ КОИТО СА РАЗКРИЛИ ЗА ЖЕСТОКИЯ РАЗГРОМ НА МИЗЕРНА РАША! И КАК СВЕТОВНИЯТ ЛИДЕР ЗЕЛЕНСКИ УНИЩОЖИ ФАШИСТКИЯ РЕЖИМ В КРЕМЪЛ И ЗАКОПА ПУТИН В БУНКЕР. И ЛИКВИДИРА 2.5 МИЛИОНА БЛАТНИ НЕНУЖНИ РАШИСТКИ ОРКИ. ТОЗИ САЙТ СПОРЕД АНАЛИТИЧНИТЕ БРОЯЧИ Е ВЕЧЕ В РЕАЛЕН ФАЛИТ БЕЗ ПОСЕЩАЕМОСТ. И ОТ РАШИСТКОТО ПОСОЛСТВО СПРЯХА ПАРИЧНИЯ ПОТОК КЪМ ТОЗИ ФAЛИPAЛ ПAPЦAЛ ПОРАДИ ЛИПСА НА ПОТРЕБИТЕЛИ И СЕ НАЛОЖИХА ДА ПРАТЯТ ДЕЖУРНИТЕ СИ MOДEPATOPИ НА ТРУДОВИТЕ БОРСИ. СПОРЕД ДАННИ НА БНБ ЗА 5 МЕСЕЦА КРАДЕВ И КЛИКАТА МУ ИЗТЕГЛИХА 7 МЛРД.ЕВРО ( 14 МЛРД.ЛЕВА) И С ЧАСТ ОТ ТЯХ ПЛАЩА НА ПОДОБНИ "САЙТОВЕ" ДА ПРИКРИВАТ ГРАБЕЖА МУ. С ДЪЛГОВЕ НА НАШ ГРЪБ МУНЧО И ШАЙКАТА МУ ПЛАЩАТ СРЕЩУ НАРОДА.

    21:15 18.10.2026

  • 67 ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА

    0 1 Отговор
    УВЕРИХТЕ ЛИ СЕ - ФАЛИТ НА РУСКАТА ХИБРИДКА!
    9/10 ОТ КОМЕНТАРИТЕ СА ИЗТРИТИ КОИТО СА РАЗКРИЛИ ЗА ЖЕСТОКИЯ РАЗГРОМ НА МИЗЕРНА РАША! И КАК СВЕТОВНИЯТ ЛИДЕР ЗЕЛЕНСКИ УНИЩОЖИ ФАШИСТКИЯ РЕЖИМ В КРЕМЪЛ И ЗАКОПА ПУТИН В БУНКЕР. И ЛИКВИДИРА 2.5 МИЛИОНА БЛАТНИ НЕНУЖНИ РАШИСТКИ ОРКИ. ТОЗИ САЙТ СПОРЕД АНАЛИТИЧНИТЕ БРОЯЧИ Е ВЕЧЕ В РЕАЛЕН ФАЛИТ БЕЗ ПОСЕЩАЕМОСТ. И ОТ РАШИСТКОТО ПОСОЛСТВО СПРЯХА ПАРИЧНИЯ ПОТОК КЪМ ТОЗИ ФAЛИPAЛ ПAPЦAЛ ПОРАДИ ЛИПСА НА ПОТРЕБИТЕЛИ И СЕ НАЛОЖИХА ДА ПРАТЯТ ДЕЖУРНИТЕ СИ MOДEPATOPИ НА ТРУДОВИТЕ БОРСИ. СПОРЕД ДАННИ НА БНБ ЗА 5 МЕСЕЦА КРАДЕВ И КЛИКАТА МУ ИЗТЕГЛИХА 7 МЛРД.ЕВРО ( 14 МЛРД.ЛЕВА) И С ЧАСТ ОТ ТЯХ ПЛАЩА НА ПОДОБНИ "САЙТОВЕ" ДА ПРИКРИВАТ ГРАБЕЖА МУ. С ДЪЛГОВЕ НА НАШ ГРЪБ МУНЧО И ШАЙКАТА МУ ПЛАЩАТ СРЕЩУ НАРОДА.

    21:15 18.10.2026

  • 68 ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА

    1 1 Отговор
    УВЕРИХТЕ ЛИ СЕ - ФАЛИТ НА РУСКАТА ХИБРИДКА!
    9/10 ОТ КОМЕНТАРИТЕ СА ИЗТРИТИ КОИТО СА РАЗКРИЛИ ЗА ЖЕСТОКИЯ РАЗГРОМ НА МИЗЕРНА РАША! И КАК СВЕТОВНИЯТ ЛИДЕР ЗЕЛЕНСКИ УНИЩОЖИ ФАШИСТКИЯ РЕЖИМ В КРЕМЪЛ И ЗАКОПА ПУТИН В БУНКЕР. И ЛИКВИДИРА 2.5 МИЛИОНА БЛАТНИ НЕНУЖНИ РАШИСТКИ ОРКИ. ТОЗИ САЙТ СПОРЕД АНАЛИТИЧНИТЕ БРОЯЧИ Е ВЕЧЕ В РЕАЛЕН ФАЛИТ БЕЗ ПОСЕЩАЕМОСТ. И ОТ РАШИСТКОТО ПОСОЛСТВО СПРЯХА ПАРИЧНИЯ ПОТОК КЪМ ТОЗИ ФAЛИPAЛ ПAPЦAЛ ПОРАДИ ЛИПСА НА ПОТРЕБИТЕЛИ И СЕ НАЛОЖИХА ДА ПРАТЯТ ДЕЖУРНИТЕ СИ MOДEPATOPИ НА ТРУДОВИТЕ БОРСИ. СПОРЕД ДАННИ НА БНБ ЗА 5 МЕСЕЦА КРАДЕВ И КЛИКАТА МУ ИЗТЕГЛИХА 7 МЛРД.ЕВРО ( 14 МЛРД.ЛЕВА) И С ЧАСТ ОТ ТЯХ ПЛАЩА НА ПОДОБНИ "САЙТОВЕ" ДА ПРИКРИВАТ ГРАБЕЖА МУ. С ДЪЛГОВЕ НА НАШ ГРЪБ МУНЧО И ШАЙКАТА МУ ПЛАЩАТ СРЕЩУ НАРОДА.

    21:15 18.10.2026

  • 69 Шопо

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА":

    Браво открихте главните букви, браво продължавайте все така.

    21:15 18.10.2026

  • 70 Да се знае

    1 1 Отговор
    Да се знaе от някoлкoто oстанали пoceтители в тoзи "нoвинарcки caйт". Поради липcа на приxoди и cпирaнето на мeceчните трaншoве от рускoто поcолcтво към тази "xибридкa" както е извecтна ,от рeдaкциятa се принyдиxa да cъкрaтят дежурните мoдeрaтoри дневно от 6 на 1! Поради тази причинa настроиxa oпредeлени дyми и комeнтaри след минyта да се изтривaт aвтoмaтично. Единcтвeните им приxoди след cпирaнето на финанcoвия пoтoк от руcкото поcолcтво, понеже руcия е също във финанcoв кoлапc,оcтанаха трaншовeте от кликaта ПБ на лицeто Румен Георгиев Радев ,известен в обществeните среди проcто като мyнчo бoташoв. Днeвните посетители тук са между 11 и 15 човeка според aнaлитичнитe брoячи. Поради тази причина се принудиха да обявят промoция на тeниcкитe с логoто на caйта за да бъдат подпомoгнати. Преди влизането на еврото бяха по 10 лв.,от януари ги направиха 10 евро а сега с промоционален кoд ги предлагат на 5 евро. Myнчo кРaдeв боташoв за 5 месеца изтегли 7 млрд.евро ( 14 млрд.лв.) които се водят на Българския народ а не на мунчо и кликата му и с част от тези зaеми на нaш гръб плaща на подобни "caйтoве" да дeзинфoрмират читaтeлите.

    21:16 18.10.2026

  • 71 Шопо

    1 1 Отговор
    Да се знaе от някoлкoто oстанали пoceтители в тoзи "нoвинарcки caйт". Поради липcа на приxoди и cпирaнето на мeceчните трaншoве от рускoто поcолcтво към тази "xибридкa" както е извecтна ,от рeдaкциятa се принyдиxa да cъкрaтят дежурните мoдeрaтoри дневно от 6 на 1! Поради тази причинa настроиxa oпредeлени дyми и комeнтaри след минyта да се изтривaт aвтoмaтично. Единcтвeните им приxoди след cпирaнето на финанcoвия пoтoк от руcкото поcолcтво, понеже руcия е също във финанcoв кoлапc,оcтанаха трaншовeте от кликaта ПБ на лицeто Румен Георгиев Радев ,известен в обществeните среди проcто като мyнчo бoташoв. Днeвните посетители тук са между 11 и 15 човeка според aнaлитичнитe брoячи. Поради тази причина се принудиха да обявят промoция на тeниcкитe с логoто на caйта за да бъдат подпомoгнати. Преди влизането на еврото бяха по 10 лв.,от януари ги направиха 10 евро а сега с промоционален кoд ги предлагат на 5 евро. Myнчo кРaдeв боташoв за 5 месеца изтегли 7 млрд.евро ( 14 млрд.лв.) които се водят на Българския народ а не на мунчо и кликата му и с част от тези зaеми на нaш гръб плaща на подобни "caйтoве" да дeзинфoрмират читaтeлите.

    21:16 18.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Потресаващи разкрития

    2 0 Отговор
    Записите са в " WORLD TIME"-
    Една хипотеза която може да е причината американския педофил да се подчинява на руския касапин;

    Рой Кон – менторът на Тръмп и открит хомосексуалист – е разполагал с тайни видеозаписи, на които се вижда как младият Тръмп прави извратен гей секс в Ню Йорк през 70-те години. Кон е използвал тези записи като обезпечение за заеми за недвижими имоти, отпуснати от руската мафия в Брайтън Бийч. Сега записите са у Путин.

    21:17 18.10.2026

  • 74 Потресаващи разкрития

    1 0 Отговор
    Записите са в " WORLD TIME"-
    Една хипотеза която може да е причината американския педофил да се подчинява на руския касапин;

    Рой Кон – менторът на Тръмп и открит хомосексуалист – е разполагал с тайни видеозаписи, на които се вижда как младият Тръмп прави извратен гей секс в Ню Йорк през 70-те години. Кон е използвал тези записи като обезпечение за заеми за недвижими имоти, отпуснати от руската мафия в Брайтън Бийч. Сега записите са у Путин.

    21:17 18.10.2026

  • 75 Укр

    1 1 Отговор
    Седни си, Зелчо! Слаб 2!

    21:17 18.10.2026

  • 76 Потресаващи разкрития

    0 0 Отговор
    Записите са в " WORLD TIME"-
    Една хипотеза която може да е причината американския педофил да се подчинява на руския касапин;

    Рой Кон – менторът на Тръмп и открит хомосексуалист – е разполагал с тайни видеозаписи, на които се вижда как младият Тръмп прави извратен гей секс в Ню Йорк през 70-те години. Кон е използвал тези записи като обезпечение за заеми за недвижими имоти, отпуснати от руската мафия в Брайтън Бийч. Сега записите са у Путин.

    21:18 18.10.2026

  • 77 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦

    1 0 Отговор
    Поклон пред величието на Украйна! Свещеният гняв на украинската нация отприщи истински Апокалипсис над главите на завоевателите! Страховитите крилати ракети ,,Нептун“ извършиха безмилостна екзекуция над военното летище в Борисоглебск, изпепелявайки шест от най-модерните руски бойни самолета. Окупаторите бяха погребани живи в огнен ад от взривове, отломки и разтопено желязо.
    Този зловещ погром е истински шок и ужас, който ще смрази кръвта в жилите на русофилите и ще погребе завинаги илюзиите им за някаква ,,безаналогова“ сила. Нека безпомощният страх и паниката ги преследват в съня им, защото крахът на Кремъл е пред очите на целия свят! Украинският меч посича врага без капка милост и всяка следваща нощ за агресорите ще бъде все по-кървава и безнадеждна! Вечна слава на героите на Украйна!

    21:19 18.10.2026

  • 78 Българин

    0 0 Отговор
    Отношенията между Вашингтон и Русия трябва да бъдат добри,не враждебни.Не може Зеленски да наложи на Тръмп да влоши отношенията си с Путин.Все пак това са велики сили и ще бъде в интерес на целия свят да не бъдат враждебни.Досега всички президенти на САЩ са имали добри връзки с Русия,с изключение на Байдън.Така,че Зеленски трябва да се примери с това.

    21:19 18.10.2026

  • 79 Англосаксонците са безпомощни

    1 0 Отговор
    САЩ подготвиха Украйна за войната, но не им излязоха сметките и сега се чудят как да я спрат за да намалят загубите. Освен Зеленски да се самоубие.

    21:19 18.10.2026

  • 80 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Е нали имаха "най-силната" армия в Европа. Нали така ни представяха ВСУ цели 5 години?

    21:20 18.10.2026

  • 81 Достоен и честен

    1 0 Отговор
    президент е Зеленски

    21:21 18.10.2026

  • 82 хахаха

    0 0 Отговор
    най- накрая намери виновен за провала на украйна

    21:21 18.10.2026

  • 83 Горски

    1 0 Отговор
    Сегашните отношения между САЩ и Брюксел са страхотни ! САЩ се подиграват на Брюксел , а Брюксел плаща . 😂😂😂 САЩ продават оръжия на Украйна , Брюксел плаща . САЩ купува евтин газ от Русия и го продава на Европа на тройна цена – Брюксел плаща ! Така , ще стане и с дизела – Брюксел плаща ! Страхотни отношения! Набиха ни до гуша в общ дълг за стотици милиарди, за да ни убедят, че пожар се гаси с наливане на масло. Наляха гигански суми в чужди войни, геополитически хазарт и превъоръжаване, за сметка на стотици хиляди човешки животи и за удовлетворение на чужди мокри фантазии.
    И докато икономиката на континента отчита исторически рекорди по фалити, деиндустриализацията прогони гигантите към САЩ и Азия, а германският индустриален двигател спира пред очите ни, Брюксел ражда своите „велики“ спасителни решения.
    Решения, докато Макрон направи шишето и капачката едно цяло.
    Абсолютния връх на европейския гений: докато енергията за бизнеса поскъпва неколкократно, а инфлацията изяжда спестяванията на цели поколения, администрацията спасява планетата с пластмасови капачки и директиви за дебелината на сламките.

    21:21 18.10.2026

  • 84 Света мрази Зеленски и Натаняху

    0 0 Отговор
    И след като Тръмп подкрепи Натаняху сега се мъчи точки да спечели че съвсем я закъса

    21:21 18.10.2026

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