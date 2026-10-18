Зеленски: Украйна няма да устои, ако САЩ застанат до Русия

Украйна няма да може да устои, ако Съединените щати официално застанат на страната на Русия във войната. Това заяви украинският президент Владимир Зеленски в интервю за предаването „Meet the Press“ на NBC News.

„Без подкрепата на САЩ това е много трудно. Но ако САЩ подкрепят Путин, това ще бъде историческа грешка и голяма трагедия. Ако Съединените щати официално застанат на страната на Русия, ако двете държави бъдат заедно, разбира се, няма да победим и няма да можем да устоим“, каза Зеленски.

Той подчерта, че Киев се надява американският президент Доналд Тръмп да бъде на страната на Украйна или поне да заеме „междинна“ позиция. Зеленски изрази надежда Тръмп да промени решенията си и отношението си към руския президент Владимир Путин.

„Надявам се, че той ще промени решенията си, ще промени отношението си към Путин. От началото на президентския му мандат чакаме той да промени отношението си към Путин“, заяви Зеленски.

По думите му досегашните решения на Тръмп не са в интерес нито на Украйна, нито на Съединените щати. Коментарът му идва след изказване на американския президент, че с украинския държавен глава се работи по-трудно, отколкото с Путин.

Зеленски: Не може да бъда сравняван с Путин

Зеленски заяви, че е бил „много откровен“ в разговорите си с Тръмп. Той каза, че директността е по-добра от отношенията с хора, които извършват убийства, дори когато се усмихват.

„Не може да бъда сравняван с Путин. Той е агресор, окупира нашата територия, армията му убива възрастни и деца. Той е терорист“, каза украинският президент.

На въпрос дали Тръмп все още е съюзник на Украйна Зеленски отговори кратко: „Надявам се, че да“.

Вашингтон отложи новите санкции срещу Русия

Изказването е направено на фона на решенията на американската администрация за санкциите срещу Москва. На 16 октомври Тръмп подписа указ, с който отказа да приложи нови санкции срещу Русия по закона „Греъм“. Белият дом обоснова решението с националните интереси на Съединените щати. На 18 октомври изтече срокът, в който трябваше да бъдат въведени мерките.

В предходните дни Тръмп заяви, че Украйна трябва да има нов президент, който да може да сключи споразумение с Русия. Той също така обяви „изключително успешен разговор“ с Путин и договореност за отмяна на санкциите върху руския дизел. Тези решения засилиха тревогите в Киев за бъдещето на американската подкрепа.

Украинската страна продължава да настоява, че натискът върху Русия трябва да бъде увеличен, а не отслабен. Според Зеленски евентуалното сближаване между Вашингтон и Москва би променило съществено позицията на Украйна във войната.

Източници: pravda.com.ua, apnews.com