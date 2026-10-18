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Нови сблъсъци между протестиращи и полиция в Милано

Нови сблъсъци между протестиращи и полиция в Милано

18 Октомври, 2026 21:21, обновена 18 Октомври, 2026 21:23 1 291 23

  • милано-
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  • полиция-
  • джорджа мелони

Безредиците в центъра на града продължиха втори пореден ден. Съобщава се за разбити витрини, разграбени магазини и десетки отведени в полицията

Нови сблъсъци между протестиращи и полиция в Милано - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Нови сблъсъци между протестиращи и полиция избухнаха в центъра на Милано за втори пореден ден. Напрежението се концентрира около площад „Дуомо“, улица „Торино“ и площад „Кордузио“, където стотици млади хора се събраха след безредиците от предишния ден.

Италиански медии съобщават за хвърляни камъни, бутилки и пиротехнически изделия срещу служителите на реда. Полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне групите. Били са повредени витрини, външни търговски площи, автомобили и улични кошове, а няколко магазина и супермаркет са били разграбени. Около 70 души са отведени в полицейски управления за установяване на самоличността им.

Вторият ден последва протестите срещу високите цени

Безредиците започнаха след протестите срещу поскъпването на живота, горивата и ниските доходи. На 17 октомври в Милано се събраха над 5000 души. След края на шествието групи младежи продължиха да се движат в центъра, като според полицията са хвърляли предмети по служители на реда и са нападали търговски обекти.

Първоначалните данни за съботните сблъсъци варираха. Агенция АНСА съобщи за 72 души, отведени в полицията, 12 арестувани и най-малко 22-ма, срещу които са започнали производства без задържане. По-късно други италиански медии цитираха по-широк баланс на полицията за протестите в Милано, Болоня и Торино: 197 идентифицирани, 28 арестувани, 43-ма официално привлечени като заподозрени и 141 пострадали служители на силите за сигурност.

Правителството свиква заседание за обществения ред

Премиерът Джорджа Мелони е свикала за 19 октомври заседание, посветено на обществения ред след сблъсъците в Милано и други италиански градове. Тя осъди насилието и заяви: „Да протестираш е право, но насилието не е.“

Кметът на Милано Джузепе Сала също осъди разрушенията, но заяви, че силите на реда са били недостатъчни за овладяване на ситуацията в центъра. Вътрешният министър Матео Пиантедози отхвърли тази оценка като опит за пренасочване на вниманието от извършените насилия.

Източници: ansa.it, milano.repubblica.it, milano.corriere.it


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факт

    38 1 Отговор
    Хората протестират срещу режима, защото не са свободни и богати, а бедни и онеправдани

    21:25 18.10.2026

  • 2 Овчар

    10 0 Отговор
    Направих капиталово вложение ..! доматен сос консерви и макарони да си имам...! Тоалетна хартия не ми трябва ползвам вода..!

    21:25 18.10.2026

  • 3 Някой

    23 0 Отговор
    Май трябва да сменят новините и да казват къде няма сблъсъци? ;)
    Според шведи ли в момента имало 65 военни конфликта по света.

    21:27 18.10.2026

  • 4 Кина

    15 0 Отговор
    Банкомат се реже с флекс на батерии от зад за 5 минути..!

    21:28 18.10.2026

  • 5 рама дан от тирана каза Русия и иран са

    21 1 Отговор
    виновни за размириците там
    очакваме и вие кажете че под вола има теле за ваште зулуми

    Коментиран от #9

    21:29 18.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Протестиращи хора

    27 1 Отговор
    Срещу нацистките атлантически изрооди

    21:31 18.10.2026

  • 8 долу ЕС

    23 1 Отговор
    така е в съюза с ценностите когато никой не те пита искаш го !!! тук ще стане същото много скоро, уолстриит и синедриона си искат дивидента и контрола! останалото е подробности

    21:32 18.10.2026

  • 9 Мухахаха

    5 7 Отговор

    До коментар #5 от "рама дан от тирана каза Русия и иран са":

    Ама че глупости дрънкаш

    21:32 18.10.2026

  • 10 Оги

    18 0 Отговор
    Тези протестират срещу високите цени, а при нас всичко си е точно, цените са си нормални и сме си доволни. Румен Радев спря инфлацията, свали цените на нафтата, проблеми няма.

    21:32 18.10.2026

  • 11 В Милано

    9 2 Отговор
    Има много за изгаряне. Много гаден град е, и кафето е гадно и пиците не струват. А пък дрехите са пълна отврат и няма и истински мъже там даже

    21:33 18.10.2026

  • 12 ?????

    14 2 Отговор
    Уф.
    Не е лошо да заложим на тва кога ще обвинят Путин.
    Мисля че ще е печелившо.

    21:34 18.10.2026

  • 13 Де е Макрончччо

    13 0 Отговор
    Крие се под полата на дедо си

    21:34 18.10.2026

  • 14 Пущиня(к)

    15 1 Отговор
    Ние обаче тука са кефиме, щот сме у клуба на богатите, дет баце ни вкара. Оние бедни жабари да му мислат...😂

    21:35 18.10.2026

  • 15 az СВО Победа 81

    13 0 Отговор
    Е, очевидно санкциите работят! 😂

    21:36 18.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Протести срещу мизерията

    14 0 Отговор
    в клуба на богатите!?!

    21:38 18.10.2026

  • 19 Какво става

    5 1 Отговор
    в европейският съюз. Има ли дълбоко загрижени. Нещо са се скрили.
    Има там и един площад... Сан Бабила .
    Светията е покровителствал и е бил почитан и от нео нацистите. Едно малко площадче.

    21:39 18.10.2026

  • 20 Джонсън Борисов

    14 0 Отговор
    Нещо се случва в ЕС. Укро-подкрепящата ЕС с нови 70 € милиарда, само след като даде 80 € милиарда. А за народите в ЕС - нищо. До последния украинец...

    21:42 18.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 м да

    5 1 Отговор
    Празник за сетивата е да гледам как българският медиен мисиркуитет, наричащ сам себе си национален, не смее да реагира на бунтовете в Европа. Защо ли ?

    21:56 18.10.2026

  • 23 Станойко

    0 5 Отговор
    В Париж нито са бедни, нито са онеправдани...В Париж може да правиш каквото си поискаш! В Москва не са свободни и богати, а бедни и онеправдани! И не може да правиш каквото си поискаш!!! Там играе не сопата, а Калашников и Сибир! Студен, тесен, самотен сибирски затвор!

    22:07 18.10.2026

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