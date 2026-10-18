Нови сблъсъци между протестиращи и полиция в Милано

Нови сблъсъци между протестиращи и полиция избухнаха в центъра на Милано за втори пореден ден. Напрежението се концентрира около площад „Дуомо“, улица „Торино“ и площад „Кордузио“, където стотици млади хора се събраха след безредиците от предишния ден.
Италиански медии съобщават за хвърляни камъни, бутилки и пиротехнически изделия срещу служителите на реда. Полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне групите. Били са повредени витрини, външни търговски площи, автомобили и улични кошове, а няколко магазина и супермаркет са били разграбени. Около 70 души са отведени в полицейски управления за установяване на самоличността им.
Вторият ден последва протестите срещу високите цени
Безредиците започнаха след протестите срещу поскъпването на живота, горивата и ниските доходи. На 17 октомври в Милано се събраха над 5000 души. След края на шествието групи младежи продължиха да се движат в центъра, като според полицията са хвърляли предмети по служители на реда и са нападали търговски обекти.
Първоначалните данни за съботните сблъсъци варираха. Агенция АНСА съобщи за 72 души, отведени в полицията, 12 арестувани и най-малко 22-ма, срещу които са започнали производства без задържане. По-късно други италиански медии цитираха по-широк баланс на полицията за протестите в Милано, Болоня и Торино: 197 идентифицирани, 28 арестувани, 43-ма официално привлечени като заподозрени и 141 пострадали служители на силите за сигурност.
Правителството свиква заседание за обществения ред
Премиерът Джорджа Мелони е свикала за 19 октомври заседание, посветено на обществения ред след сблъсъците в Милано и други италиански градове. Тя осъди насилието и заяви: „Да протестираш е право, но насилието не е.“
Кметът на Милано Джузепе Сала също осъди разрушенията, но заяви, че силите на реда са били недостатъчни за овладяване на ситуацията в центъра. Вътрешният министър Матео Пиантедози отхвърли тази оценка като опит за пренасочване на вниманието от извършените насилия.
Източници: ansa.it, milano.repubblica.it, milano.corriere.it
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 факт
21:25 18.10.2026
2 Овчар
21:25 18.10.2026
3 Някой
Според шведи ли в момента имало 65 военни конфликта по света.
21:27 18.10.2026
4 Кина
21:28 18.10.2026
5 рама дан от тирана каза Русия и иран са
очакваме и вие кажете че под вола има теле за ваште зулуми
Коментиран от #9
21:29 18.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Протестиращи хора
21:31 18.10.2026
8 долу ЕС
21:32 18.10.2026
9 Мухахаха
До коментар #5 от "рама дан от тирана каза Русия и иран са":Ама че глупости дрънкаш
21:32 18.10.2026
10 Оги
21:32 18.10.2026
11 В Милано
21:33 18.10.2026
12 ?????
Не е лошо да заложим на тва кога ще обвинят Путин.
Мисля че ще е печелившо.
21:34 18.10.2026
13 Де е Макрончччо
21:34 18.10.2026
14 Пущиня(к)
21:35 18.10.2026
15 az СВО Победа 81
21:36 18.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Протести срещу мизерията
21:38 18.10.2026
19 Какво става
Има там и един площад... Сан Бабила .
Светията е покровителствал и е бил почитан и от нео нацистите. Едно малко площадче.
21:39 18.10.2026
20 Джонсън Борисов
21:42 18.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 м да
21:56 18.10.2026
23 Станойко
22:07 18.10.2026