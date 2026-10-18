Нови сблъсъци между протестиращи и полиция в Милано

Нови сблъсъци между протестиращи и полиция избухнаха в центъра на Милано за втори пореден ден. Напрежението се концентрира около площад „Дуомо“, улица „Торино“ и площад „Кордузио“, където стотици млади хора се събраха след безредиците от предишния ден.

Италиански медии съобщават за хвърляни камъни, бутилки и пиротехнически изделия срещу служителите на реда. Полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне групите. Били са повредени витрини, външни търговски площи, автомобили и улични кошове, а няколко магазина и супермаркет са били разграбени. Около 70 души са отведени в полицейски управления за установяване на самоличността им.

Вторият ден последва протестите срещу високите цени

Безредиците започнаха след протестите срещу поскъпването на живота, горивата и ниските доходи. На 17 октомври в Милано се събраха над 5000 души. След края на шествието групи младежи продължиха да се движат в центъра, като според полицията са хвърляли предмети по служители на реда и са нападали търговски обекти.

Първоначалните данни за съботните сблъсъци варираха. Агенция АНСА съобщи за 72 души, отведени в полицията, 12 арестувани и най-малко 22-ма, срещу които са започнали производства без задържане. По-късно други италиански медии цитираха по-широк баланс на полицията за протестите в Милано, Болоня и Торино: 197 идентифицирани, 28 арестувани, 43-ма официално привлечени като заподозрени и 141 пострадали служители на силите за сигурност.

Правителството свиква заседание за обществения ред

Премиерът Джорджа Мелони е свикала за 19 октомври заседание, посветено на обществения ред след сблъсъците в Милано и други италиански градове. Тя осъди насилието и заяви: „Да протестираш е право, но насилието не е.“

Кметът на Милано Джузепе Сала също осъди разрушенията, но заяви, че силите на реда са били недостатъчни за овладяване на ситуацията в центъра. Вътрешният министър Матео Пиантедози отхвърли тази оценка като опит за пренасочване на вниманието от извършените насилия.

Източници: ansa.it, milano.repubblica.it, milano.corriere.it