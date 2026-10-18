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Лавров ще посети Техеран за разговори с иранския си колега
  Тема: Иранската криза

Лавров ще посети Техеран за разговори с иранския си колега

18 Октомври, 2026 21:24 760 19

  • сергей лавров-
  • иран-
  • техеран-
  • абас арагчи-
  • руско-ирански отношения

Руският външен министър ще обсъди с Абас Арагчи регионалната ситуация, деескалацията и изпълнението на двустранни договорености

Лавров ще посети Техеран за разговори с иранския си колега - 1
Снимкa: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров ще посети Техеран на 19 октомври за работни разговори с иранския си колега Абас Арагчи. Визитата е потвърдена от руското външно министерство и от иранската страна.

„Планира се подробно обсъждане на актуалните международни и регионални въпроси с акцент върху ситуацията около Иран и стъпките, предприемани от Русия за намаляване на напрежението“, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

Ще обсъдят двустранните договорености

По думите на Захарова значително внимание ще бъде отделено на изпълнението на договорености, постигнати при неотдавнашни контакти на високо и най-високо равнище. На дневен ред ще бъдат и практически мерки за по-нататъшното укрепване на руско-иранското всеобхватно стратегическо партньорство.

Иранското външно министерство посочи, че посещението е свързано с консултации с ирански представители и с проследяване на изпълнението на двустранни споразумения. Не са обявени конкретни нови договори или решения, които да бъдат подписани по време на визитата.

Лавров идва от Бахрейн

Посещението в Техеран е част от регионалната обиколка на руския външен министър. На 18 октомври Лавров трябва да участва в деветия кръг на стратегическия диалог между Русия и Съвета за сътрудничество на арабските държави от Персийския залив в Манама, Бахрейн.

В Техеран разговорите ще се проведат на фона на напрежение около Иран и продължаващи дипломатически усилия за ограничаването му. Според руската страна в центъра ще бъдат регионалната сигурност, международната обстановка и развитието на двустранните отношения.

Часът на срещата между Лавров и Арагчи, както и пълният състав на делегациите, не са обявени.

Източници: devdiscourse.com, u.aa.com.tr, kommersant.ru


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шопо

    11 0 Отговор
    Шахедиде свършиха ще договори още.
    Какво ще даде в замяна ?
    Петрол може би

    Коментиран от #7, #9

    21:31 18.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вижте какво

    3 7 Отговор
    можете да направите за агента ви в САЩ, този главния

    21:38 18.10.2026

  • 7 Град Козлодуй

    11 6 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Иран си имат петрол, ще искат нещо друго бомби може би.

    Коментиран от #10, #11

    21:44 18.10.2026

  • 8 Много Известен Съветски Актьор

    3 5 Отговор
    Умореният Кон ще иска иранците да пращат дизел на Русия, за да не пропадне "сделката" с Тръмп. Обаче и Иран е закъсал за гориво, като Русия. Руснаците в момента внасят от Индия, но това не им стига. Бензиностанцията с Ракети, остана без бензин. До края на годината най-масовият транспорт в Русия ще бъдат шейните, "руската тройка" и по нанадолнищата с найлон.

    22:07 18.10.2026

  • 9 Така де

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    По важно е Иран и Русия да ликвидират гордостта на САЩ!

    22:12 18.10.2026

  • 10 Шопо

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй":

    Иран си имат бомби, само атомна нямат.

    Коментиран от #12, #14

    22:15 18.10.2026

  • 11 Абе не знам

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй":

    Дали ще искат нещо, ако искаха щяха да отидат в Москва, най вероятно Лавров ще ги притиска за поети ангажименти със САЩ

    Коментиран от #13

    22:26 18.10.2026

  • 12 Мооамед

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Шопо":

    Бай Дончо ще има даде.Да я видят отблизо.

    22:31 18.10.2026

  • 13 Абе не знам

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Абе не знам":

    Даже си мисля, че понеже Тръмп им искаше урана, Лавров да се договори да го вземат те и конфликта да приключи и бай Дончо с Нобелова награда за мир хахаха

    Коментиран от #15

    22:32 18.10.2026

  • 14 Абе не знам

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Шопо":

    И уран си имат достатъчно обогатен, за може би не класическа атомна бомба, но мръсна такава да разнесе радиация

    22:35 18.10.2026

  • 15 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Абе не знам":

    Не бъди наивен САЩ искат петрола.

    22:37 18.10.2026

  • 16 Ами

    1 0 Отговор
    Ще трябва да обясни, защо вече са приятели с чичо Дони, който избива ирански деца и защо спонсорират икономиката му и войната. После и на китайците ще трябва.

    22:41 18.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Обаче

    1 0 Отговор
    В Иран им мноу добри конюшни.

    22:47 18.10.2026

  • 19 Потом ...

    0 0 Отговор
    Ще се отбие в Северна Корея. Да се нагледа на своя побратим Ким Ун. Колко е кръгъл и красив. И умен. В Сирия няма да може. Във Венецуела също. В Куба вече много трудно се ходи от страна на Кремъл.

    22:50 18.10.2026

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