Лавров ще посети Техеран за разговори с иранския си колега

Руският външен министър Сергей Лавров ще посети Техеран на 19 октомври за работни разговори с иранския си колега Абас Арагчи. Визитата е потвърдена от руското външно министерство и от иранската страна.

„Планира се подробно обсъждане на актуалните международни и регионални въпроси с акцент върху ситуацията около Иран и стъпките, предприемани от Русия за намаляване на напрежението“, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

Ще обсъдят двустранните договорености

По думите на Захарова значително внимание ще бъде отделено на изпълнението на договорености, постигнати при неотдавнашни контакти на високо и най-високо равнище. На дневен ред ще бъдат и практически мерки за по-нататъшното укрепване на руско-иранското всеобхватно стратегическо партньорство.

Иранското външно министерство посочи, че посещението е свързано с консултации с ирански представители и с проследяване на изпълнението на двустранни споразумения. Не са обявени конкретни нови договори или решения, които да бъдат подписани по време на визитата.

Лавров идва от Бахрейн

Посещението в Техеран е част от регионалната обиколка на руския външен министър. На 18 октомври Лавров трябва да участва в деветия кръг на стратегическия диалог между Русия и Съвета за сътрудничество на арабските държави от Персийския залив в Манама, Бахрейн.

В Техеран разговорите ще се проведат на фона на напрежение около Иран и продължаващи дипломатически усилия за ограничаването му. Според руската страна в центъра ще бъдат регионалната сигурност, международната обстановка и развитието на двустранните отношения.

Часът на срещата между Лавров и Арагчи, както и пълният състав на делегациите, не са обявени.

Източници: devdiscourse.com, u.aa.com.tr, kommersant.ru