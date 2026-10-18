Лавров ще посети Техеран за разговори с иранския си колега

Руският външен министър Сергей Лавров ще посети Техеран на 19 октомври за работни разговори с иранския си колега Абас Арагчи. Визитата е потвърдена от руското външно министерство и от иранската страна.
„Планира се подробно обсъждане на актуалните международни и регионални въпроси с акцент върху ситуацията около Иран и стъпките, предприемани от Русия за намаляване на напрежението“, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.
Ще обсъдят двустранните договорености
По думите на Захарова значително внимание ще бъде отделено на изпълнението на договорености, постигнати при неотдавнашни контакти на високо и най-високо равнище. На дневен ред ще бъдат и практически мерки за по-нататъшното укрепване на руско-иранското всеобхватно стратегическо партньорство.
Иранското външно министерство посочи, че посещението е свързано с консултации с ирански представители и с проследяване на изпълнението на двустранни споразумения. Не са обявени конкретни нови договори или решения, които да бъдат подписани по време на визитата.
Лавров идва от Бахрейн
Посещението в Техеран е част от регионалната обиколка на руския външен министър. На 18 октомври Лавров трябва да участва в деветия кръг на стратегическия диалог между Русия и Съвета за сътрудничество на арабските държави от Персийския залив в Манама, Бахрейн.
В Техеран разговорите ще се проведат на фона на напрежение около Иран и продължаващи дипломатически усилия за ограничаването му. Според руската страна в центъра ще бъдат регионалната сигурност, международната обстановка и развитието на двустранните отношения.
Часът на срещата между Лавров и Арагчи, както и пълният състав на делегациите, не са обявени.
Източници: devdiscourse.com, u.aa.com.tr, kommersant.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Шопо
Какво ще даде в замяна ?
Петрол може би
Коментиран от #7, #9
21:31 18.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Вижте какво
21:38 18.10.2026
7 Град Козлодуй
До коментар #4 от "Шопо":Иран си имат петрол, ще искат нещо друго бомби може би.
Коментиран от #10, #11
21:44 18.10.2026
8 Много Известен Съветски Актьор
22:07 18.10.2026
9 Така де
До коментар #4 от "Шопо":По важно е Иран и Русия да ликвидират гордостта на САЩ!
22:12 18.10.2026
10 Шопо
До коментар #7 от "Град Козлодуй":Иран си имат бомби, само атомна нямат.
Коментиран от #12, #14
22:15 18.10.2026
11 Абе не знам
До коментар #7 от "Град Козлодуй":Дали ще искат нещо, ако искаха щяха да отидат в Москва, най вероятно Лавров ще ги притиска за поети ангажименти със САЩ
Коментиран от #13
22:26 18.10.2026
12 Мооамед
До коментар #10 от "Шопо":Бай Дончо ще има даде.Да я видят отблизо.
22:31 18.10.2026
13 Абе не знам
До коментар #11 от "Абе не знам":Даже си мисля, че понеже Тръмп им искаше урана, Лавров да се договори да го вземат те и конфликта да приключи и бай Дончо с Нобелова награда за мир хахаха
Коментиран от #15
22:32 18.10.2026
14 Абе не знам
До коментар #10 от "Шопо":И уран си имат достатъчно обогатен, за може би не класическа атомна бомба, но мръсна такава да разнесе радиация
22:35 18.10.2026
15 Иван
До коментар #13 от "Абе не знам":Не бъди наивен САЩ искат петрола.
22:37 18.10.2026
16 Ами
22:41 18.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Обаче
22:47 18.10.2026
19 Потом ...
22:50 18.10.2026