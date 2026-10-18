Зеленски ще участва в избори и преди края на войната

Володимир Зеленски заяви, че ще участва в президентски избори, ако Украйна получи възможност да ги проведе преди края на войната. Украинският президент направи изявлението в интервю за предаването „Meet the Press“ на NBC News.
На въпрос дали би се кандидатирал за президент по време на войната, Зеленски отговори: „Ако това се случи по време на войната — разбира се. Това е моя отговорност. Трябва да защитавам страната си от началото до края на тази война.“
Той уточни, че Украйна ще има нужда от шест месеца, за да се подготви за избори след края на войната. По думите му провеждането на вот в условията на бойни действия би било възможно само при сериозни гаранции за сигурност.
Зеленски поиска 60 дни прекратяване на огъня
Президентът заяви, че ако войната продължи, Украйна ще има нужда от поне 60 дни пълно прекратяване на огъня преди изборите. Той каза, че през този период не трябва да има други преговори, а основната задача трябва да бъде подготовката на изборната инфраструктура.„Дайте ни поне 60 дни прекратяване на огъня, без никакви други преговори. Просто 60 дни, и ще направим всичко възможно да променим закона и да подготвим инфраструктурата за сигурност“, заяви Зеленски.
Той определи провеждането на избори без подобни гаранции като опасно и подчерта, че военнослужещите трябва да могат да гласуват. „Ако мислите, че не искам избори, това не е вярно“, каза украинският президент.
Спорът за изборите между Киев, Вашингтон и Москва
Темата беше изострена на 10 октомври, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Зеленски, че не желае да сложи край на войната. Тръмп заяви, че на Украйна ѝ е време да избере нов лидер, който да договори споразумение с Русия.
Зеленски отговори, че Украйна е готова да проведе избори, ако Русия се съгласи на пълно 60-дневно прекратяване на огъня. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Москва не е готова да спазва подобно примирие заради изборите. По думите му Владимир Путин би могъл да разпореди да не бъдат нанасяни удари само в изборния ден.
На 14 октомври Зеленски заяви, че при провеждане на президентски избори новият украински лидер няма да сключи сделка с Путин, а ще продължи да защитава страната.
Източници: pravda.com.ua, nbcnews.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #32, #35, #41
21:37 18.10.2026
2 Горски
21:38 18.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Шопо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не му трябват гласове а 60 дена примирие за да му доставят оръжия.
21:39 18.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ами
21:42 18.10.2026
7 Овчар
Коментиран от #8
21:42 18.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 az СВО Победа 81
Зеленски
21:46 18.10.2026
10 Джонсън Борисов
21:47 18.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Не "поне 60 дни", а
И пак избори в Русия се проведоха.
Поставяйки невъзможни условия, означава отказ от избори. Но медиите това не го отчитат.
21:48 18.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пак иска
60 дни???? Хахаха
21:52 18.10.2026
16 Гост
21:53 18.10.2026
17 Мухахаха
21:54 18.10.2026
18 Българин 🇧🇬
22:01 18.10.2026
19 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #23, #24
22:01 18.10.2026
20 Молодец
22:04 18.10.2026
21 Наивник
22:06 18.10.2026
22 Абе
22:07 18.10.2026
23 Слуга на народа
До коментар #19 от "Много Известен Съветски Актьор":Зеленото унищожи Украйна и украинците. Питай произволен украинец, какво мисли за Наркомана. Много е лесно от дивана във България да се възхищаваш на Зеленото, обаче украинците ще го разкъсат, ако им падне.
Коментиран от #31
22:08 18.10.2026
24 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #19 от "Много Известен Съветски Актьор":Защо не ? Русия проведе избори ! Нещо повече - Русия проведе избори въпреки украинските бомбардировки в изборния ден !
22:10 18.10.2026
25 УБИЕЦО
КАКТО ТИ НАРЕДАТ, ТАКА ЩЕ ГО ИГРАЕШ
22:10 18.10.2026
26 Зеления път
22:11 18.10.2026
27 Хахаха!🎺🥳😀
22:12 18.10.2026
28 ?????
А Зеленски коко дни преди изборите в Русия прекрати атаките?
Или тва е друго? А?
22:12 18.10.2026
29 Всеки може да си иска всичко,
22:12 18.10.2026
30 Заради наркомана
Коментиран от #49
22:15 18.10.2026
31 Много Известен Съветски Актьор
До коментар #23 от "Слуга на народа":Не си в час. След Залужни и Буданов, Зеленски има най- висок рейтинг. Въпреки това го обвиняват за грешни решения преди и по време на войната, като някои дори пробутват версията, че е агент на Путин. Заради така наречените "договорености в Оман", заради спирането на украинските военни програми- в частност за балистични, крилати ракети и ракети за ПВО. Доколко истина има в това или е просто руско "активно мероприятие", ще се разбере след края на войната. По скоро става въпрос за корупция, но това е част от политическият елит във всяка страна.
Коментиран от #36, #42
22:15 18.10.2026
32 Тъй ли
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Украйна се бие срещу САЩ и Русия и все пак устоява! Браво на украинците!
Коментиран от #48
22:17 18.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 И кой ще го номинира тоя
Коментиран от #43, #46
22:18 18.10.2026
35 Отреазвяващ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Много му са!
22:19 18.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Бандерите да изберат
-;-
не разбирам как в тази военна обстановка ще могат да се подготвят!
22:21 18.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 избори...
22:22 18.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Слуга на народа
До коментар #31 от "Много Известен Съветски Актьор":Зеленото е подъл, алчен и страхлив лъжец, който мрази Украйна и украинците. Не знам колко много рейтинг има и колко аз не съм в час, а ти си. Той е пропаднал човек, слаб артист и наркоман без никаква собствена воля.
22:24 18.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Драма
22:41 18.10.2026
51 Отстрани
Едно е сигурно, въпросният Зеленски е изгоден на руснаците, защото те предпочитат да воюват с НАТО и еврофашистите на територията на Украйна където няма какво да бъде пазено и щадено.
Тази война беше неизбежна и отдавна знаем как ще завърши - като всички предишни!!
Коментиран от #54, #56, #57
22:42 18.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Соломон
22:45 18.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ицо
До коментар #51 от "Отстрани":Защото мен руснаците яко ме ръгаха днес...
22:47 18.10.2026
57 Естествено,че знаем бе соппол
До коментар #51 от "Отстрани":Въпросът е дали ще има пилешки бутчета за крепостните.Или ще карат на шишарки.Често им се случва.
Коментиран от #59
22:50 18.10.2026
58 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
22:53 18.10.2026
59 Ламата
До коментар #57 от "Естествено,че знаем бе соппол":Ще ти намествам чакрите в спалнята на моята хижа някоя вечер - на теб и на твоя внук, ако имаш такъв.
22:54 18.10.2026