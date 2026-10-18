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Зеленски ще участва в избори и преди края на войната
  Тема: Украйна

Зеленски ще участва в избори и преди края на войната

18 Октомври, 2026 21:34 1 789 59

  • володимир зеленски-
  • президентски избори-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • прекратяване на огъня

Украинският президент поиска поне 60 дни пълно прекратяване на огъня, за да бъдат подготвени сигурни и честни избори

Зеленски ще участва в избори и преди края на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски заяви, че ще участва в президентски избори, ако Украйна получи възможност да ги проведе преди края на войната. Украинският президент направи изявлението в интервю за предаването „Meet the Press“ на NBC News.

На въпрос дали би се кандидатирал за президент по време на войната, Зеленски отговори: „Ако това се случи по време на войната — разбира се. Това е моя отговорност. Трябва да защитавам страната си от началото до края на тази война.“

Той уточни, че Украйна ще има нужда от шест месеца, за да се подготви за избори след края на войната. По думите му провеждането на вот в условията на бойни действия би било възможно само при сериозни гаранции за сигурност.

Зеленски поиска 60 дни прекратяване на огъня

Президентът заяви, че ако войната продължи, Украйна ще има нужда от поне 60 дни пълно прекратяване на огъня преди изборите. Той каза, че през този период не трябва да има други преговори, а основната задача трябва да бъде подготовката на изборната инфраструктура.

„Дайте ни поне 60 дни прекратяване на огъня, без никакви други преговори. Просто 60 дни, и ще направим всичко възможно да променим закона и да подготвим инфраструктурата за сигурност“, заяви Зеленски.

Той определи провеждането на избори без подобни гаранции като опасно и подчерта, че военнослужещите трябва да могат да гласуват. „Ако мислите, че не искам избори, това не е вярно“, каза украинският президент.

Спорът за изборите между Киев, Вашингтон и Москва

Темата беше изострена на 10 октомври, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Зеленски, че не желае да сложи край на войната. Тръмп заяви, че на Украйна ѝ е време да избере нов лидер, който да договори споразумение с Русия.

Зеленски отговори, че Украйна е готова да проведе избори, ако Русия се съгласи на пълно 60-дневно прекратяване на огъня. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Москва не е готова да спазва подобно примирие заради изборите. По думите му Владимир Путин би могъл да разпореди да не бъдат нанасяни удари само в изборния ден.

На 14 октомври Зеленски заяви, че при провеждане на президентски избори новият украински лидер няма да сключи сделка с Путин, а ще продължи да защитава страната.

Източници: pravda.com.ua, nbcnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    44 7 Отговор
    Според социолозите ще вземе 5 процента от гласовете.

    Коментиран от #4, #32, #35, #41

    21:37 18.10.2026

  • 2 Горски

    51 6 Отговор
    Сегашните отношения между САЩ и Брюксел са страхотни ! САЩ се подиграват на Брюксел , а Брюксел плаща . 😂😂😂 САЩ продават оръжия на Украйна , Брюксел плаща . САЩ купува евтин газ от Русия и го продава на Европа на тройна цена – Брюксел плаща ! Така , ще стане и с дизела – Брюксел плаща ! Страхотни отношения! Набиха ни до гуша в общ дълг за стотици милиарди, за да ни убедят, че пожар се гаси с наливане на масло. Наляха гигански суми в чужди войни, геополитически хазарт и превъоръжаване, за сметка на стотици хиляди човешки животи и за удовлетворение на чужди мокри фантазии.

    21:38 18.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шопо

    51 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не му трябват гласове а 60 дена примирие за да му доставят оръжия.

    21:39 18.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ами

    34 6 Отговор
    Путин обеща 12 часа без удари по окраина в деня на изборите.

    21:42 18.10.2026

  • 7 Овчар

    40 4 Отговор
    Край на войната няма да има преди капитулацията да стане ФАКТ...!

    Коментиран от #8

    21:42 18.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 az СВО Победа 81

    20 2 Отговор
    "Избори по време на еойна са невъзможни"
    Зеленски

    21:46 18.10.2026

  • 10 Джонсън Борисов

    31 3 Отговор
    Зеленски щял да участва в избори преди края на войната? Няма как да стане. Зеленски е бита карта и ще държи без избори до последния украинец.

    21:47 18.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Не "поне 60 дни", а

    34 2 Отговор
    цели 2 месеца поиска наглия хитрец. А 1600 дрона и ракети прати по Москва в деня на изборите !
    И пак избори в Русия се проведоха.
    Поставяйки невъзможни условия, означава отказ от избори. Но медиите това не го отчитат.

    21:48 18.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пак иска

    26 1 Отговор
    Тоя чвор не разбра ли, че не заслужава такава награда!
    60 дни???? Хахаха

    21:52 18.10.2026

  • 16 Гост

    25 1 Отговор
    Една украинка пееше на руски любовна песен: "Ти вече си бивш, а бивш - значи си никой"!

    21:53 18.10.2026

  • 17 Мухахаха

    11 1 Отговор
    Я пак

    21:54 18.10.2026

  • 18 Българин 🇧🇬

    10 1 Отговор
    Quelle файда вече ? Файда - йок ! Зеленото влечуго и русофобската хунта в Киев вече изби милиони от населението си , и прогони в чужбина други Десетки милиони !

    22:01 18.10.2026

  • 19 Много Известен Съветски Актьор

    3 15 Отговор
    Какви избори по време на война. Зеленски въобще да не се връзва на Тръмп и да си гледа защитата на страната. Бай Дончо "вятър го вее на бяла кобила". Вече му личи, че е "изплискал легена" , като Брежнев навремето. Ще го импийчментосат до края на годината, хухавела изкуфел.

    Коментиран от #23, #24

    22:01 18.10.2026

  • 20 Молодец

    10 1 Отговор
    Браво вОлОдОмир, браво наркоманче.

    22:04 18.10.2026

  • 21 Наивник

    8 0 Отговор
    Кой ще го чака да прави избори? Кой иска избори?

    22:06 18.10.2026

  • 22 Абе

    7 0 Отговор
    знаем му мурафетите на наркофюрера и неговите ментори

    22:07 18.10.2026

  • 23 Слуга на народа

    13 2 Отговор

    До коментар #19 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Зеленото унищожи Украйна и украинците. Питай произволен украинец, какво мисли за Наркомана. Много е лесно от дивана във България да се възхищаваш на Зеленото, обаче украинците ще го разкъсат, ако им падне.

    Коментиран от #31

    22:08 18.10.2026

  • 24 Да бе ,да ! 🤔

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Защо не ? Русия проведе избори ! Нещо повече - Русия проведе избори въпреки украинските бомбардировки в изборния ден !

    22:10 18.10.2026

  • 25 УБИЕЦО

    10 2 Отговор
    ТОЯ МЪРШАВ УБИЕЦ СЕ ОПИТВА ПАК ДА НИТРУВА , НЕМА ВЕЧЕ , ТАКИМА ФИЛМИ.
    КАКТО ТИ НАРЕДАТ, ТАКА ЩЕ ГО ИГРАЕШ

    22:10 18.10.2026

  • 26 Зеления път

    9 2 Отговор
    Зеленото пак шикалкави. Съсипа и любимата ЕманюелА Макрон и светчето си за "бели нощи" Мерц..

    22:11 18.10.2026

  • 27 Хахаха!🎺🥳😀

    10 2 Отговор
    Зеленски пАбеждава. Вече е във Владивосток и напредва да превземе САЩ.

    22:12 18.10.2026

  • 28 ?????

    14 1 Отговор
    Уф.
    А Зеленски коко дни преди изборите в Русия прекрати атаките?
    Или тва е друго? А?

    22:12 18.10.2026

  • 29 Всеки може да си иска всичко,

    10 2 Отговор
    Русия му отговори в деня на изборите няма да има военни действия в Украйна, тогава СВО спира.

    22:12 18.10.2026

  • 30 Заради наркомана

    9 2 Отговор
    Европа рискува да получи атом. Не ми е ясно, защо го търпят и му дават пари?!

    Коментиран от #49

    22:15 18.10.2026

  • 31 Много Известен Съветски Актьор

    4 9 Отговор

    До коментар #23 от "Слуга на народа":

    Не си в час. След Залужни и Буданов, Зеленски има най- висок рейтинг. Въпреки това го обвиняват за грешни решения преди и по време на войната, като някои дори пробутват версията, че е агент на Путин. Заради така наречените "договорености в Оман", заради спирането на украинските военни програми- в частност за балистични, крилати ракети и ракети за ПВО. Доколко истина има в това или е просто руско "активно мероприятие", ще се разбере след края на войната. По скоро става въпрос за корупция, но това е част от политическият елит във всяка страна.

    Коментиран от #36, #42

    22:15 18.10.2026

  • 32 Тъй ли

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Украйна се бие срещу САЩ и Русия и все пак устоява! Браво на украинците!

    Коментиран от #48

    22:17 18.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 И кой ще го номинира тоя

    8 0 Отговор
    Че да е толкова сигурен Зеленски че ще участва в изборите ? Ами надали ще участва. И собствената му партия даже няма да го номинира и това е сигурно на 100%

    Коментиран от #43, #46

    22:18 18.10.2026

  • 35 Отреазвяващ

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Много му са!

    22:19 18.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Бандерите да изберат

    4 0 Отговор
    Украинският президент поиска поне 60 дни пълно прекратяване на огъня, за да бъдат подготвени сигурни и честни избори
    -;-
    не разбирам как в тази военна обстановка ще могат да се подготвят!

    22:21 18.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 избори...

    7 2 Отговор
    Че то няма и 2,5 милиона с валидни украински документи в момента

    22:22 18.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Слуга на народа

    10 1 Отговор

    До коментар #31 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Зеленото е подъл, алчен и страхлив лъжец, който мрази Украйна и украинците. Не знам колко много рейтинг има и колко аз не съм в час, а ти си. Той е пропаднал човек, слаб артист и наркоман без никаква собствена воля.

    22:24 18.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Драма

    2 1 Отговор
    Зеленски не разбра, че вече не е нужен на Белия дом.

    22:41 18.10.2026

  • 51 Отстрани

    3 2 Отговор
    Военната операция срещу нацистите в Украйна ще свърши със или без някой си Зеленски, друг е въпросът какво ще остане въобще на територията на бивша Украйна, дали въобще ще има живи там и дали въобще ще бъде обитаема.

    Едно е сигурно, въпросният Зеленски е изгоден на руснаците, защото те предпочитат да воюват с НАТО и еврофашистите на територията на Украйна където няма какво да бъде пазено и щадено.

    Тази война беше неизбежна и отдавна знаем как ще завърши - като всички предишни!!

    Коментиран от #54, #56, #57

    22:42 18.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Соломон

    4 2 Отговор
    Зеленски няма да липсва на никого!

    22:45 18.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ицо

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Отстрани":

    Защото мен руснаците яко ме ръгаха днес...

    22:47 18.10.2026

  • 57 Естествено,че знаем бе соппол

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Отстрани":

    Въпросът е дали ще има пилешки бутчета за крепостните.Или ще карат на шишарки.Често им се случва.

    Коментиран от #59

    22:50 18.10.2026

  • 58 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    0 0 Отговор
    Русофобните дърти пияндурници живеят в един илюзорен и паралелен свят.

    22:53 18.10.2026

  • 59 Ламата

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Естествено,че знаем бе соппол":

    Ще ти намествам чакрите в спалнята на моята хижа някоя вечер - на теб и на твоя внук, ако имаш такъв.

    22:54 18.10.2026

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