Зеленски ще участва в избори и преди края на войната

Володимир Зеленски заяви, че ще участва в президентски избори, ако Украйна получи възможност да ги проведе преди края на войната. Украинският президент направи изявлението в интервю за предаването „Meet the Press“ на NBC News.

На въпрос дали би се кандидатирал за президент по време на войната, Зеленски отговори: „Ако това се случи по време на войната — разбира се. Това е моя отговорност. Трябва да защитавам страната си от началото до края на тази война.“

Той уточни, че Украйна ще има нужда от шест месеца, за да се подготви за избори след края на войната. По думите му провеждането на вот в условията на бойни действия би било възможно само при сериозни гаранции за сигурност.

Зеленски поиска 60 дни прекратяване на огъня

Президентът заяви, че ако войната продължи, Украйна ще има нужда от поне 60 дни пълно прекратяване на огъня преди изборите. Той каза, че през този период не трябва да има други преговори, а основната задача трябва да бъде подготовката на изборната инфраструктура.

„Дайте ни поне 60 дни прекратяване на огъня, без никакви други преговори. Просто 60 дни, и ще направим всичко възможно да променим закона и да подготвим инфраструктурата за сигурност“, заяви Зеленски.

Той определи провеждането на избори без подобни гаранции като опасно и подчерта, че военнослужещите трябва да могат да гласуват. „Ако мислите, че не искам избори, това не е вярно“, каза украинският президент.

Спорът за изборите между Киев, Вашингтон и Москва

Темата беше изострена на 10 октомври, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Зеленски, че не желае да сложи край на войната. Тръмп заяви, че на Украйна ѝ е време да избере нов лидер, който да договори споразумение с Русия.

Зеленски отговори, че Украйна е готова да проведе избори, ако Русия се съгласи на пълно 60-дневно прекратяване на огъня. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Москва не е готова да спазва подобно примирие заради изборите. По думите му Владимир Путин би могъл да разпореди да не бъдат нанасяни удари само в изборния ден.

На 14 октомври Зеленски заяви, че при провеждане на президентски избори новият украински лидер няма да сключи сделка с Путин, а ще продължи да защитава страната.

Източници: pravda.com.ua, nbcnews.com