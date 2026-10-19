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Руски ракети убиха млада жена и повредиха метрото в Киев
  Тема: Украйна

Руски ракети убиха млада жена и повредиха метрото в Киев

19 Октомври, 2026 04:12 359 4

  • киев-
  • руска атака-
  • балистични ракети-
  • украйна-
  • метро

При ударите са пострадали трима души, а отломки са засегнали жилищни и нежилищни сгради в няколко района на украинската столица

Руски ракети убиха млада жена и повредиха метрото в Киев - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Една 21-годишна жена е загинала, а трима души са пострадали при руска ракетна атака срещу Киев. Двама от ранените са настанени в градски болници, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Киевската градска военна администрация уточни, че са повредени сгради в няколко района на града.

Първите удари са регистрирани вечерта на 18 октомври, когато в Киев са били изстреляни балистични ракети. В Деснянския район е засегната сграда на медицински център, а в Днепровския район е поразена нежилищна сграда. По данни на градската военна администрация са повредени и учебни заведения. На местата са изпратени аварийни и спасителни екипи.

„За съжаление, един човек загина в резултат на вражеската атака. Изказваме съболезнования на роднините и близките“, заявиха от Киевската градска военна администрация.

По-късно през нощта срещу 19 октомври Киев е атакуван отново. При новия удар е повредена метростанция на левия бряг на града. Виталий Кличко съобщи, че в близост до станцията отломки са прекъснали ходов и контактен релс.

Отломки са попаднали и на първия етаж на 25-етажен жилищен блок в Соломянския район. Повредена е още една нежилищна сграда, а в Днепровския район е регистрирано попадение на територията на нежилищна застройка. Не се съобщава за нови жертви при тази последваща атака.

Украинските власти все още уточняват пълния размер на щетите. Въздушните сили на Украйна по-рано предупредиха за заплаха от използване на балистично оръжие от изток и за ракети, насочени към столицата.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    5 1 Отговор
    Зеленски капитулира и войната свършва.
    Просто е.

    Коментиран от #3

    04:20 19.10.2026

  • 2 Руский мир

    0 4 Отговор
    Поредната варварщина на милиционера. Като не може на фронта давай да убиваме жени и деца в тила.

    04:20 19.10.2026

  • 3 Роко

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Путин капитулира и войната свършва. Още по просто.

    Коментиран от #4

    04:23 19.10.2026

  • 4 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Роко":

    Това го кажи на Адолф Хитлер.

    04:33 19.10.2026

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