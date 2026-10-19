Руски ракети убиха млада жена и повредиха метрото в Киев

Една 21-годишна жена е загинала, а трима души са пострадали при руска ракетна атака срещу Киев. Двама от ранените са настанени в градски болници, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Киевската градска военна администрация уточни, че са повредени сгради в няколко района на града.

Първите удари са регистрирани вечерта на 18 октомври, когато в Киев са били изстреляни балистични ракети. В Деснянския район е засегната сграда на медицински център, а в Днепровския район е поразена нежилищна сграда. По данни на градската военна администрация са повредени и учебни заведения. На местата са изпратени аварийни и спасителни екипи.

„За съжаление, един човек загина в резултат на вражеската атака. Изказваме съболезнования на роднините и близките“, заявиха от Киевската градска военна администрация.

По-късно през нощта срещу 19 октомври Киев е атакуван отново. При новия удар е повредена метростанция на левия бряг на града. Виталий Кличко съобщи, че в близост до станцията отломки са прекъснали ходов и контактен релс.

Отломки са попаднали и на първия етаж на 25-етажен жилищен блок в Соломянския район. Повредена е още една нежилищна сграда, а в Днепровския район е регистрирано попадение на територията на нежилищна застройка. Не се съобщава за нови жертви при тази последваща атака.

Украинските власти все още уточняват пълния размер на щетите. Въздушните сили на Украйна по-рано предупредиха за заплаха от използване на балистично оръжие от изток и за ракети, насочени към столицата.

Източници: pravda.com.ua