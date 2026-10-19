Макрон осъди насилието след протестите във Франция

Френският президент Еманюел Макрон осъди насилието, грабежите и нападенията срещу обществени сгради след протестите в страната на 17 октомври. В телевизионно обръщение към нацията той заяви, че извършителите ще бъдат подведени под отговорност, но призова да не се приравняват мирните демонстранти с групите, използвали протестите за разрушения.
„Тази вечер всички изпитваме гняв и срам“, каза Макрон. По думите му „нищо не оправдава, нищо не обяснява и нищо не извинява“ случилото се. „Тези, които са грабили, ще трябва да платят за щетите, а тези, които са се опитали да свалят републиката, ще понесат отговорност“, заяви президентът.
Щети в няколко големи града
Протестите започнаха като демонстрации срещу поскъпването на живота, високите цени на горивата и влошените условия в училищата. Впоследствие в Париж, Марсилия, Лион, Бордо и други градове избухнаха сблъсъци, бяха подпалени предмети и са били ограбени магазини.
В Лимож пожар обхвана историческото кметство, като покривът на сградата рухна. В Марсилия е било атакувано кметството, а в Лион е подпален туристическият офис. В Париж напрежението се концентрира около площад „Република“ и други места в центъра, като полицията използва сълзотворен газ срещу отделни групи.
Броят на участниците и задържаните се различава според източника. Френските власти оценяват протестиращите в цялата страна на около 550 000 души, докато организаторите посочват 800 000. Euronews съобщи за над 2000 задържани и повече от 600 ранени полицаи, жандармеристи и пожарникари, а Асошиейтед прес посочи 2400 арестувани. Ал Джазира цитира данни за около 1000 ранени представители на силите за сигурност.
Проверка на действията на службите
Макрон поиска да бъде изяснено дали е имало пропуски при събирането на разузнавателна информация и при подготовката на полицейската операция. Той заяви, че префектите и кметовете трябва да работят съвместно за защитата на обществените сгради, магазините и градовете, включително чрез забрана на определени събирания при необходимост.
Президентът обяви и политически разговори през седмицата с ученици, учители, депутати, синдикати и представители на бизнеса. Целта е да бъдат подготвени конкретни предложения по причините за недоволството. Правителството ще проведе кризисно заседание в понеделник.
Макрон призова политическите сили да осъдят насилието и заяви, че правото на протест е основно, но не може да служи като оправдание за разрушения и грабежи. Той не обяви извънредно положение или полицейски час.
Източници: apnews.com, investing.com, euronews.com
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1 Сиктиров
04:45 19.10.2026