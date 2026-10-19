Новини
Свят »
Франция »
Макрон осъди насилието след протестите във Франция
  Тема: Известни личности

Макрон осъди насилието след протестите във Франция

19 Октомври, 2026 04:32 363 1

  • емануел макрон-
  • протести във франция-
  • франция-
  • безредици-
  • париж

Френският президент обеща отговорност за грабежите и нападенията, но заяви, че легитимните искания на протестиращите трябва да бъдат чути

Макрон осъди насилието след протестите във Франция - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон осъди насилието, грабежите и нападенията срещу обществени сгради след протестите в страната на 17 октомври. В телевизионно обръщение към нацията той заяви, че извършителите ще бъдат подведени под отговорност, но призова да не се приравняват мирните демонстранти с групите, използвали протестите за разрушения.

„Тази вечер всички изпитваме гняв и срам“, каза Макрон. По думите му „нищо не оправдава, нищо не обяснява и нищо не извинява“ случилото се. „Тези, които са грабили, ще трябва да платят за щетите, а тези, които са се опитали да свалят републиката, ще понесат отговорност“, заяви президентът.

Щети в няколко големи града

Протестите започнаха като демонстрации срещу поскъпването на живота, високите цени на горивата и влошените условия в училищата. Впоследствие в Париж, Марсилия, Лион, Бордо и други градове избухнаха сблъсъци, бяха подпалени предмети и са били ограбени магазини.

В Лимож пожар обхвана историческото кметство, като покривът на сградата рухна. В Марсилия е било атакувано кметството, а в Лион е подпален туристическият офис. В Париж напрежението се концентрира около площад „Република“ и други места в центъра, като полицията използва сълзотворен газ срещу отделни групи.

Броят на участниците и задържаните се различава според източника. Френските власти оценяват протестиращите в цялата страна на около 550 000 души, докато организаторите посочват 800 000. Euronews съобщи за над 2000 задържани и повече от 600 ранени полицаи, жандармеристи и пожарникари, а Асошиейтед прес посочи 2400 арестувани. Ал Джазира цитира данни за около 1000 ранени представители на силите за сигурност.

Проверка на действията на службите

Макрон поиска да бъде изяснено дали е имало пропуски при събирането на разузнавателна информация и при подготовката на полицейската операция. Той заяви, че префектите и кметовете трябва да работят съвместно за защитата на обществените сгради, магазините и градовете, включително чрез забрана на определени събирания при необходимост.

Президентът обяви и политически разговори през седмицата с ученици, учители, депутати, синдикати и представители на бизнеса. Целта е да бъдат подготвени конкретни предложения по причините за недоволството. Правителството ще проведе кризисно заседание в понеделник.

Макрон призова политическите сили да осъдят насилието и заяви, че правото на протест е основно, но не може да служи като оправдание за разрушения и грабежи. Той не обяви извънредно положение или полицейски час.

Източници: apnews.com, investing.com, euronews.com


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сиктиров

    0 0 Отговор
    Вчера в кръчмата ме прокълнаха с думите. : Дано на Макрон маймуната да ти седне на лицето..!

    04:45 19.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания