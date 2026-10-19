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Полицията разчисти последните мигрантски лагери в Сеута
  Тема: Кризата с бежанците

Полицията разчисти последните мигрантски лагери в Сеута

19 Октомври, 2026 04:44, обновена 19 Октомври, 2026 04:45 323 0

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Над 350 служители са извели хора от импровизирани убежища в няколко района на испанския анклав. Пълнолетните са отведени за регистрация, а непълнолетните – за допълнителни процедури

Полицията разчисти последните мигрантски лагери в Сеута - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Над 350 служители на Националната полиция на Испания започнаха операция по разчистване на последните импровизирани мигрантски лагери в Сеута. Действията са обхванали районите Побладо Регуларес, Лос Росалес, долната част на Принсипе Алфонсо, бившите складове в Тарахал и пространството до Центъра за временно настаняване на чужденци.

В Тарахал част от мигрантите са живеели под найлони, картони и одеала. Според информацията на El País някои от тях са останали там в продължение на седмици, а други са се преместили след предишните разчиствания на лагерите по плажовете.

Мигрантите са насочени към временни центрове

Пълнолетните са отвеждани в Центъра за временно приемане на чужденци в Тарахал, където се извършват установяване на самоличността и административни процедури. След това те могат да бъдат насочени към лагера в Лома Колменар или да изберат доброволно връщане в Мароко.

Непълнолетните са транспортирани до Висшето полицейско управление за допълнителни действия. С градските служби по социално включване е работено по случаите на семейства и хора в уязвимо положение.

В районите Лос Росалес и Бенитес операцията е започнала в 7:00 часа с близо 100 служители от звеното за полицейска намеса. Използвани са четири автобуса с приблизително 60 места всеки, но по данни на Cadena SER нито един не е бил запълнен докрай. Първата част е приключила около 9:00 часа.

Втората фаза в промишлената зона Тарахал е била по-сложна, след като част от мигрантите са опитали да избягат. Полицията е приложила същия ред, използван при предишните операции на плажовете Бенитес и Трамполино и при лагера Гуано.

Кризата продължава почти три месеца

Масовото преминаване от Мароко към Сеута започна на 30 и 31 юли. По данни на Асошиейтед прес около 80 000 души са влезли в испанския анклав, а до 15 000 са останали след първите дни.

От 10 август насам 11 756 души са се върнали в Мароко чрез доброволно връщане или експулсиране, показва последният официален баланс, цитиран от El País. До 13 октомври са били отчетени 3019 непълнолетни във връзка с кризата.

Испанското правителство заяви, че иска да разчисти зоните в покрайнините и гористите местности преди 1 ноември. Министърът на териториалната политика Анхел Виктор Торес каза: „Ще продължим да осигуряваме ресурси и пространства в Сеута, за да не нощува никой по улиците на града.“

Разчистването на лагерите не решава автоматично статута на хората, които са били настанени там. За тях следват идентификация, административни процедури, насочване към приемни центрове или връщане в Мароко според конкретния случай.

Източници: elpais.com, cadenaser.com, apnews.com


Испания
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