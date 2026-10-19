Тръмп: Зеленски вреди на целия свят. Страната му е в руини, изгуби територия и мъжко население

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна е „в руини“, загубила е голяма част от територията си, а мъжкото ѝ население е тежко засегнато от войната. В публикация Тръмп посочи, че иска конфликтът между Русия и Украйна да приключи и че води преговори за мир.
„Страната му е в руини, голяма част от територията е загубена, моретата му са изчезнали, а мъжкото население е намаляло, ранено или загинало. Искам тази война да приключи“, написа Тръмп, имайки предвид украинския президент Володимир Зеленски.
Той заяви, че е постигнат „голям напредък“ в усилията за прекратяване на войната, но не посочи постигнато споразумение или договорена дата за нов кръг преговори.
Критики за ударите по руските рафинерии
Тръмп обвини Зеленски, че превръща руските рафинерии за дизелово гориво в цели и така вреди на световните пазари, включително на американските. „Фермери, животновъди и предприятия от всякакъв вид страдат тежко от това“, написа той.
Вашингтон и Москва обявиха договореност, според която Русия ще достави над 300 000 тона дизел незабавно, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона след това. Според Аксис украинските удари са ограничили руския износ, но поскъпването е резултат от съчетание на няколко фактора, а не само от действията на Киев.
Санкциите срещу Русия остават отложени
Тръмп заяви, че не иска да направи ход, който да отдалечи Русия от преговорите. Той се позова на подписания от него закон за засилване на санкциите срещу Москва и написа: „Мога да го подпиша по-късно или когато поискам“.
Законът, известен като „Закона на Линдзи Греъм“, предвижда по-силен натиск върху руската икономика и възможност за налагане на мита върху държави, които купуват руски петрол и газ. Впоследствие Тръмп отложи прилагането му с изпълнителна заповед, позовавайки се на националния интерес.
Решението предизвика критики и от републиканци, и от демократи в Конгреса. Енергийният министър Крис Райт представи мярката като стимул Русия да намали военните си действия, докато държавният секретар Марко Рубио заяви, че руският дизел така или иначе е щял да бъде продаден.
Украинският президент не отговори пряко на последните нападки на Тръмп. По-рано Зеленски заяви, че Киев иска да прекрати войната, но не вижда сигнали от руска страна, че Москва е готова на това. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен от своя страна каза, че Европейският съюз няма да вдига санкциите, докато Русия не спре войната.
Източници: apnews.com, axios.com, theguardian.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Загубиха украинците
Коментиран от #7
05:02 19.10.2026
2 Трол бот
05:03 19.10.2026
3 Урсула
05:04 19.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пенсионер 69 годишен
05:06 19.10.2026
6 Рядко ще видиш някой нормален
Коментиран от #9
05:06 19.10.2026
7 Губят фашистите в Кремъл
До коментар #1 от "Загубиха украинците":и крепостните им.
05:08 19.10.2026
8 Не е точно така , рижак.
Кървави са ви ръцете.
Коментиран от #10
05:08 19.10.2026
9 Пенсионер 69 годишен
До коментар #6 от "Рядко ще видиш някой нормален":Господин Доналд Тръмп се опитва да поправи положението. Много лошо наследство му оставиха демократите. Разпиляха колосални средства за подкрепа на украинския наркоман. С тези пари можеха да построят жилища за бездомните в САЩ и да раздвижат икономиката. Строителство и имотите са мотор на икономическото развитие.
Коментиран от #12
05:11 19.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пенсионер 69 годишен
До коментар #4 от "Херодот":Покрай евреите, поляците, руснаците и украинците и нас германците щяха да и прекарат през газовите камери след войната. Сталин спаси и нас.
Коментиран от #13, #25
05:13 19.10.2026
12 Богат на беден пари не дава
До коментар #9 от "Пенсионер 69 годишен":Милиардерите в САЩ мислят само как да си увеличат богатството да се надпреварват в топ 100 на Форбс.
Коментиран от #16
05:13 19.10.2026
13 Факт
До коментар #11 от "Пенсионер 69 годишен":Сталин изгони всички цигани от Русия и ги докара в Румъния и България.
Коментиран от #21
05:15 19.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пенсионер 69 годишен
До коментар #12 от "Богат на беден пари не дава":Господин Доналд Тръмп дава работа на американците. Пари без труд не се раздават, колкото и да е богат. Но вместо инвестиции е работни места, демократите вложиха стотици милиарди в украинската война!
05:18 19.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Напълно прав е
Коментиран от #29
05:30 19.10.2026
20 Госあ
Коментиран от #24, #33
05:32 19.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Щяха да ни прекарат през газовите камери
До коментар #18 от "Херодот":Германците щяха и от българите да правят сапун, както от съветските хора.
Коментиран от #23, #39
05:34 19.10.2026
23 Херодот
До коментар #22 от "Щяха да ни прекарат през газовите камери":И много ли сапун направиха от българите?!? Или просто сте жертва на евтината пропаганда?
05:36 19.10.2026
24 Пенсионер 69 годишен
До коментар #20 от "Госあ":Освобождава територията за тях, когато арабите, турците и иранците ги изгонят от Израел. Срещу милиард мюсюлмани Израел не може да устои вечно.
Коментиран от #36
05:38 19.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Обективни истини
До коментар #19 от "Напълно прав е":Абсолютно и болезнено си прав.
05:46 19.10.2026
30 Тръмп
Наскоро Forbidden HQ го разбиха с поредното ИИ видео.
05:48 19.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Телеком
Коментиран от #38, #40
05:53 19.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Значи според теб
До коментар #24 от "Пенсионер 69 годишен":Зеленски освобождава територия за руските евреи в Украйна точно до Русия?
Тоест според теб Путин и Зеленски работят заедно са избият славяните и да докарат евреите в Украйна?
Обаче Зеленски бил лошият, а Путин добрият според теб?
Ти вменяем ли си, дядо?
05:56 19.10.2026
37 Просто и ясно
05:57 19.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Не е вярно
До коментар #22 от "Щяха да ни прекарат през газовите камери":Никога нямаше да ни убият германците. Ние щяхме да караме мерцедеси и да задоволяваме сексуално и с фермерска продукция Райха.
06:03 19.10.2026
40 Ай майкуууу
До коментар #34 от "Телеком":Тръмп далновиден.
😂😂😂😂😂
06:05 19.10.2026
41 А е простичко и сигурно за Зелю
06:09 19.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.