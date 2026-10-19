Тръмп: Зеленски вреди на целия свят. Страната му е в руини, изгуби територия и мъжко население

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна е „в руини“, загубила е голяма част от територията си, а мъжкото ѝ население е тежко засегнато от войната. В публикация Тръмп посочи, че иска конфликтът между Русия и Украйна да приключи и че води преговори за мир.

„Страната му е в руини, голяма част от територията е загубена, моретата му са изчезнали, а мъжкото население е намаляло, ранено или загинало. Искам тази война да приключи“, написа Тръмп, имайки предвид украинския президент Володимир Зеленски.

Той заяви, че е постигнат „голям напредък“ в усилията за прекратяване на войната, но не посочи постигнато споразумение или договорена дата за нов кръг преговори.

Критики за ударите по руските рафинерии

Тръмп обвини Зеленски, че превръща руските рафинерии за дизелово гориво в цели и така вреди на световните пазари, включително на американските. „Фермери, животновъди и предприятия от всякакъв вид страдат тежко от това“, написа той.

Вашингтон и Москва обявиха договореност, според която Русия ще достави над 300 000 тона дизел незабавно, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона след това. Според Аксис украинските удари са ограничили руския износ, но поскъпването е резултат от съчетание на няколко фактора, а не само от действията на Киев.

Санкциите срещу Русия остават отложени

Тръмп заяви, че не иска да направи ход, който да отдалечи Русия от преговорите. Той се позова на подписания от него закон за засилване на санкциите срещу Москва и написа: „Мога да го подпиша по-късно или когато поискам“.

Законът, известен като „Закона на Линдзи Греъм“, предвижда по-силен натиск върху руската икономика и възможност за налагане на мита върху държави, които купуват руски петрол и газ. Впоследствие Тръмп отложи прилагането му с изпълнителна заповед, позовавайки се на националния интерес.

Решението предизвика критики и от републиканци, и от демократи в Конгреса. Енергийният министър Крис Райт представи мярката като стимул Русия да намали военните си действия, докато държавният секретар Марко Рубио заяви, че руският дизел така или иначе е щял да бъде продаден.

Украинският президент не отговори пряко на последните нападки на Тръмп. По-рано Зеленски заяви, че Киев иска да прекрати войната, но не вижда сигнали от руска страна, че Москва е готова на това. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен от своя страна каза, че Европейският съюз няма да вдига санкциите, докато Русия не спре войната.

Източници: apnews.com, axios.com, theguardian.com