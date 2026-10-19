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Тръмп: Зеленски вреди на целия свят. Страната му е в руини, изгуби територия и мъжко население
  Тема: Украйна

Тръмп: Зеленски вреди на целия свят. Страната му е в руини, изгуби територия и мъжко население

19 Октомври, 2026 04:55 1 546 42

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • санкции-
  • дизел

Американският президент обвини Зеленски, че ударите по руски рафинерии вредят на световния пазар на дизел. Той заяви, че може да отложи новите санкции срещу Москва

Тръмп: Зеленски вреди на целия свят. Страната му е в руини, изгуби територия и мъжко население - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна е „в руини“, загубила е голяма част от територията си, а мъжкото ѝ население е тежко засегнато от войната. В публикация Тръмп посочи, че иска конфликтът между Русия и Украйна да приключи и че води преговори за мир.

„Страната му е в руини, голяма част от територията е загубена, моретата му са изчезнали, а мъжкото население е намаляло, ранено или загинало. Искам тази война да приключи“, написа Тръмп, имайки предвид украинския президент Володимир Зеленски.

Той заяви, че е постигнат „голям напредък“ в усилията за прекратяване на войната, но не посочи постигнато споразумение или договорена дата за нов кръг преговори.

Критики за ударите по руските рафинерии

Тръмп обвини Зеленски, че превръща руските рафинерии за дизелово гориво в цели и така вреди на световните пазари, включително на американските. „Фермери, животновъди и предприятия от всякакъв вид страдат тежко от това“, написа той.

Вашингтон и Москва обявиха договореност, според която Русия ще достави над 300 000 тона дизел незабавно, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона след това. Според Аксис украинските удари са ограничили руския износ, но поскъпването е резултат от съчетание на няколко фактора, а не само от действията на Киев.

Санкциите срещу Русия остават отложени

Тръмп заяви, че не иска да направи ход, който да отдалечи Русия от преговорите. Той се позова на подписания от него закон за засилване на санкциите срещу Москва и написа: „Мога да го подпиша по-късно или когато поискам“.

Законът, известен като „Закона на Линдзи Греъм“, предвижда по-силен натиск върху руската икономика и възможност за налагане на мита върху държави, които купуват руски петрол и газ. Впоследствие Тръмп отложи прилагането му с изпълнителна заповед, позовавайки се на националния интерес.

Решението предизвика критики и от републиканци, и от демократи в Конгреса. Енергийният министър Крис Райт представи мярката като стимул Русия да намали военните си действия, докато държавният секретар Марко Рубио заяви, че руският дизел така или иначе е щял да бъде продаден.

Украинският президент не отговори пряко на последните нападки на Тръмп. По-рано Зеленски заяви, че Киев иска да прекрати войната, но не вижда сигнали от руска страна, че Москва е готова на това. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен от своя страна каза, че Европейският съюз няма да вдига санкциите, докато Русия не спре войната.

Източници: apnews.com, axios.com, theguardian.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Загубиха украинците

    36 38 Отговор
    Зеленски нищо не е загубил. Той е евреин

    Коментиран от #7

    05:02 19.10.2026

  • 2 Трол бот

    20 40 Отговор
    Западният кървав режим натиска за да спаси Одеса за себе си

    05:03 19.10.2026

  • 3 Урсула

    19 35 Отговор
    10 милиона украници не са проблем.

    05:04 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пенсионер 69 годишен

    14 14 Отговор
    Господин Доналд Тръмп е най-великия президент в новата история на САЩ!

    05:06 19.10.2026

  • 6 Рядко ще видиш някой нормален

    16 8 Отговор
    В САЩ е беднотия и милиони бездомни най-много са в ЛА и затлъстяла болна нация.

    Коментиран от #9

    05:06 19.10.2026

  • 7 Губят фашистите в Кремъл

    22 24 Отговор

    До коментар #1 от "Загубиха украинците":

    и крепостните им.

    05:08 19.10.2026

  • 8 Не е точно така , рижак.

    28 13 Отговор
    САЩ запалиха тази война и беше редно, САЩ да я загасят, но от стремежа да сте господари на света, унищожихте не само Украйна, а и Газа, Венецуела, Иран, Ирак, и продължавате да строите бази по целия свят!
    Кървави са ви ръцете.

    Коментиран от #10

    05:08 19.10.2026

  • 9 Пенсионер 69 годишен

    12 12 Отговор

    До коментар #6 от "Рядко ще видиш някой нормален":

    Господин Доналд Тръмп се опитва да поправи положението. Много лошо наследство му оставиха демократите. Разпиляха колосални средства за подкрепа на украинския наркоман. С тези пари можеха да построят жилища за бездомните в САЩ и да раздвижат икономиката. Строителство и имотите са мотор на икономическото развитие.

    Коментиран от #12

    05:11 19.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пенсионер 69 годишен

    9 10 Отговор

    До коментар #4 от "Херодот":

    Покрай евреите, поляците, руснаците и украинците и нас германците щяха да и прекарат през газовите камери след войната. Сталин спаси и нас.

    Коментиран от #13, #25

    05:13 19.10.2026

  • 12 Богат на беден пари не дава

    7 6 Отговор

    До коментар #9 от "Пенсионер 69 годишен":

    Милиардерите в САЩ мислят само как да си увеличат богатството да се надпреварват в топ 100 на Форбс.

    Коментиран от #16

    05:13 19.10.2026

  • 13 Факт

    6 8 Отговор

    До коментар #11 от "Пенсионер 69 годишен":

    Сталин изгони всички цигани от Русия и ги докара в Румъния и България.

    Коментиран от #21

    05:15 19.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пенсионер 69 годишен

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "Богат на беден пари не дава":

    Господин Доналд Тръмп дава работа на американците. Пари без труд не се раздават, колкото и да е богат. Но вместо инвестиции е работни места, демократите вложиха стотици милиарди в украинската война!

    05:18 19.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Напълно прав е

    11 4 Отговор
    Всички знаем че марионетката Зеленски е вредител за човечеството.

    Коментиран от #29

    05:30 19.10.2026

  • 20 Госあ

    7 1 Отговор
    населението ще бъде заменено от неговите братчеди. Изграждането на кибуци в Украйна върви с пълна сила.

    Коментиран от #24, #33

    05:32 19.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Щяха да ни прекарат през газовите камери

    6 4 Отговор

    До коментар #18 от "Херодот":

    Германците щяха и от българите да правят сапун, както от съветските хора.

    Коментиран от #23, #39

    05:34 19.10.2026

  • 23 Херодот

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Щяха да ни прекарат през газовите камери":

    И много ли сапун направиха от българите?!? Или просто сте жертва на евтината пропаганда?

    05:36 19.10.2026

  • 24 Пенсионер 69 годишен

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Госあ":

    Освобождава територията за тях, когато арабите, турците и иранците ги изгонят от Израел. Срещу милиард мюсюлмани Израел не може да устои вечно.

    Коментиран от #36

    05:38 19.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Обективни истини

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Напълно прав е":

    Абсолютно и болезнено си прав.

    05:46 19.10.2026

  • 30 Тръмп

    2 4 Отговор
    Идат избори и Тръмп затъва. Търси враг.

    Наскоро Forbidden HQ го разбиха с поредното ИИ видео.

    05:48 19.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Телеком

    4 3 Отговор
    Каквото и да мислехме за него Трамп се оказа далновиден човек с чувство за реалността.

    Коментиран от #38, #40

    05:53 19.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Значи според теб

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Пенсионер 69 годишен":

    Зеленски освобождава територия за руските евреи в Украйна точно до Русия?

    Тоест според теб Путин и Зеленски работят заедно са избият славяните и да докарат евреите в Украйна?

    Обаче Зеленски бил лошият, а Путин добрият според теб?


    Ти вменяем ли си, дядо?

    05:56 19.10.2026

  • 37 Просто и ясно

    5 2 Отговор
    Зеленски открадна много, как да се предаде като ще го ликвидират. А преди да го убият може да разкаже колко е изпращал на европейските лидери.

    05:57 19.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Не е вярно

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Щяха да ни прекарат през газовите камери":

    Никога нямаше да ни убият германците. Ние щяхме да караме мерцедеси и да задоволяваме сексуално и с фермерска продукция Райха.

    06:03 19.10.2026

  • 40 Ай майкуууу

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Телеком":

    Тръмп далновиден.
    😂😂😂😂😂

    06:05 19.10.2026

  • 41 А е простичко и сигурно за Зелю

    1 2 Отговор
    Вокзал, Москва, подпис на капитулацията и ще мирне света!!

    06:09 19.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

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