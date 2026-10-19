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Зеленски: Украйна си връща територии на изток
  Тема: Украйна

Зеленски: Украйна си връща територии на изток

19 Октомври, 2026 05:07 893 24

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • войната в украйна-
  • донецка област-
  • запорожие

Украинският президент заяви, че от началото на есента Киев е освободил повече територия, отколкото руските сили са превзели. Москва твърди обратното за няколко ключови района

Зеленски: Украйна си връща територии на изток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските сили са освободили повече територия от началото на есента, отколкото руските войски са успели да превземат за същия период. Той направи изявлението във вечерното си видеообръщение след доклад на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна Михайло Драпати.

„Виждаме резултати на фронта“, каза Зеленски. По думите му украинските сили отблъскват руски щурмове и опити за проникване край Добропиля, като едновременно с това защитават позициите си в други райони на Донецка, Харковска и Запорожка област.

Киев оспорва руските твърдения за настъпление

Зеленски заяви, че Добропиля остава под украински контрол. Той изброи още Константиновка, Олексиево-Дружкивка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка като населени места, които също са под контрола на Киев. Украинските сили продължават да отбраняват и райони край Краматорск.

„От началото на есента нашите войници освободиха повече територия, отколкото руснаците успяха да превземат“, заяви украинският президент. Той свърза напредъка с операциите на Десантно-щурмовите войски и Третия армейски корпус, както и с действията на украинските сили в рамките на активна отбрана.

Изявлението му противоречи на информацията, представена от началника на руския Генерален щаб Валерий Герасимов на 17 октомври. Той заяви, че руските войски са превзели 92 населени места от началото на септември, сред които Добропиля и Олексиево-Дружкивка, и са се приближили на 5 километра от Запорожие.

Зеленски отхвърли тази оценка и заяви, че руските сили са на около 20 километра от Запорожие, където украинските войски ги атакуват. Украинският генерален щаб също опроверга руските твърдения за превземането на няколко населени места.

Боевете продължават по няколко направления

Според Зеленски ситуацията край Добропиля остава трудна, но украинските сили унищожават руските щурмови групи и спират опитите за проникване. Той не посочи конкретна площ на освободената територия или броя на населените места, върнати под украински контрол през есента.

Териториалните оценки на Киев и Москва не са независимо потвърдени. Данните показват, че боевете продължават едновременно в Донецка, Харковска и Запорожка област, а контролът върху отделни населени места остава предмет на взаимно противоположни твърдения.

Източници: streetinsider.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    27 43 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #3

    05:20 19.10.2026

  • 2 Да бе

    27 45 Отговор
    То така и за Покровск "противоречеше" и за сума си градове които са руска територия.
    Хиляда пъти лъжец, за какво да му вярваме хиляда и първия?
    Още повече че картите показват друго. Просто нямаха шанс украинците в тези котли.
    Прекратявай доунищожаването на собственото си население, наркоман нещастен!

    Коментиран от #7, #13

    05:21 19.10.2026

  • 3 В грешка си сКопейко

    38 29 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Русия е украинска територия.

    Коментиран от #23

    05:22 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 осраински

    12 6 Отговор
    Тоя вчрно мозъка му не работи Върнал си Добропиля но изгубил Киев и Одеса Добра работа

    05:26 19.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Евреите го подкрепят

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "Да бе":

    Искат да им освободи територията от украинци, за да се нанесат, когато арабите ги изгонят от Израел.

    05:27 19.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 осраински

    6 8 Отговор
    зеления се позовава само на потвърдена информация от независими източници като факти

    05:29 19.10.2026

  • 10 Българин

    28 21 Отговор
    Браво на украинците! 5 години удържат щурмоваците на Путин. Показа чудеса от храброст защитавайки родината си.

    Коментиран от #14, #24

    05:32 19.10.2026

  • 11 Ха ха ха

    26 14 Отговор
    Фюрерчето в Кремъл само пабеди му се привиждат,но още е до Малая Токмачка.

    05:35 19.10.2026

  • 12 коки

    12 27 Отговор
    хахахахаха тоя вече наистина е в паралелен свят!
    дрогата не прощава.
    Но и Вова не прощава.
    Киев вече е град призрак. Няма ток няма вода няма горива

    Коментиран от #15

    05:36 19.10.2026

  • 13 Прав си

    13 4 Отговор

    До коментар #2 от "Да бе":

    Болшинството разрушени от фашистите градове в Донбас бяха населени с рускоезични украинци. Това е резултата от провала на СВО.

    05:41 19.10.2026

  • 14 Кличко каза:

    6 12 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    "Всички да се подготвят за земята. Гробищата очакват героите."

    05:41 19.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Детайли

    16 10 Отговор
    Украйна ще нокаутира Русия икономически. На финалната права са. Руската икономика вече е в състояние на огромен дефицит на средства, на енергийни мощности и на хора. Километричните опашки за гориво в цяла Русия, вече не могат нито да бъдат скрити, нито обяснени с "временни затруднения на доставките". За момента украинците изчакват с масираните удари по електрическите централи, като това ще е следващата голяма въздушна офанзива и то точно по време на зимата. В Същото време продължава украинската контраофанзива в Донбас, която не само ефективно провали руското настъпление но и доведе до огромни загуби в жива сила и техника в редиците на руските агресори. Само за Септември, бяха ликвидирани и тежко ранени и осакатени над 46 000 "асвабадители".

    Коментиран от #20, #21, #22

    05:48 19.10.2026

  • 17 ???

    6 10 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    Как гори Русия? Ти имаш ли представа, какво е Русия? С влака се пътува половин месец от единия до другия край! Горяла била. Запалили тук и там някоя цистерна и сух треволяк.

    05:49 19.10.2026

  • 18 Смехории

    9 2 Отговор
    На 16 октомври деменцията в бункера обяви пред висшето военно командване, че от началото на годината руската армия е завзела приблизително 6500 кв. км украинска земя и стотици населени места при положение, че реално са окупирани 😂 144,5 кв. км.

    05:52 19.10.2026

  • 19 Пояснявам

    2 5 Отговор
    Чували ли сте за големите пожари в Щатите през началото на миналия век? Капиталистите сами са си палели овехтелите сгради, за да получат застраховката. В Русия горят ЧАСТНИ РАФИНЕРИИ ОТ СЪВЕТСКО ВРЕМЕ. Собствениците получават застраховки и ги подновяват. Как си представяте да изгори огромна рафинерия, колкото Бургаски окръг?

    05:55 19.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тъй тъй

    1 6 Отговор

    До коментар #16 от "Детайли":

    Контранаступа стигна до Владивосток и скоро ще превземе Аляска и Япония.

    06:01 19.10.2026

  • 23 Розов памперс с мнение

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "В грешка си сКопейко":

    Като ви запукат и тука ще си търсите и член четвърти, пети и други работи.

    06:01 19.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

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