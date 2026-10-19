Зеленски: Украйна си връща територии на изток

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските сили са освободили повече територия от началото на есента, отколкото руските войски са успели да превземат за същия период. Той направи изявлението във вечерното си видеообръщение след доклад на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна Михайло Драпати.
„Виждаме резултати на фронта“, каза Зеленски. По думите му украинските сили отблъскват руски щурмове и опити за проникване край Добропиля, като едновременно с това защитават позициите си в други райони на Донецка, Харковска и Запорожка област.
Киев оспорва руските твърдения за настъпление
Зеленски заяви, че Добропиля остава под украински контрол. Той изброи още Константиновка, Олексиево-Дружкивка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка като населени места, които също са под контрола на Киев. Украинските сили продължават да отбраняват и райони край Краматорск.
„От началото на есента нашите войници освободиха повече територия, отколкото руснаците успяха да превземат“, заяви украинският президент. Той свърза напредъка с операциите на Десантно-щурмовите войски и Третия армейски корпус, както и с действията на украинските сили в рамките на активна отбрана.
Изявлението му противоречи на информацията, представена от началника на руския Генерален щаб Валерий Герасимов на 17 октомври. Той заяви, че руските войски са превзели 92 населени места от началото на септември, сред които Добропиля и Олексиево-Дружкивка, и са се приближили на 5 километра от Запорожие.
Зеленски отхвърли тази оценка и заяви, че руските сили са на около 20 километра от Запорожие, където украинските войски ги атакуват. Украинският генерален щаб също опроверга руските твърдения за превземането на няколко населени места.
Боевете продължават по няколко направления
Според Зеленски ситуацията край Добропиля остава трудна, но украинските сили унищожават руските щурмови групи и спират опитите за проникване. Той не посочи конкретна площ на освободената територия или броя на населените места, върнати под украински контрол през есента.
Териториалните оценки на Киев и Москва не са независимо потвърдени. Данните показват, че боевете продължават едновременно в Донецка, Харковска и Запорожка област, а контролът върху отделни населени места остава предмет на взаимно противоположни твърдения.
Източници: streetinsider.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
Коментиран от #3
05:20 19.10.2026
2 Да бе
Хиляда пъти лъжец, за какво да му вярваме хиляда и първия?
Още повече че картите показват друго. Просто нямаха шанс украинците в тези котли.
Прекратявай доунищожаването на собственото си население, наркоман нещастен!
Коментиран от #7, #13
05:21 19.10.2026
3 В грешка си сКопейко
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Русия е украинска територия.
Коментиран от #23
05:22 19.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 осраински
05:26 19.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Евреите го подкрепят
До коментар #2 от "Да бе":Искат да им освободи територията от украинци, за да се нанесат, когато арабите ги изгонят от Израел.
05:27 19.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 осраински
05:29 19.10.2026
10 Българин
Коментиран от #14, #24
05:32 19.10.2026
11 Ха ха ха
05:35 19.10.2026
12 коки
дрогата не прощава.
Но и Вова не прощава.
Киев вече е град призрак. Няма ток няма вода няма горива
Коментиран от #15
05:36 19.10.2026
13 Прав си
До коментар #2 от "Да бе":Болшинството разрушени от фашистите градове в Донбас бяха населени с рускоезични украинци. Това е резултата от провала на СВО.
05:41 19.10.2026
14 Кличко каза:
До коментар #10 от "Българин":"Всички да се подготвят за земята. Гробищата очакват героите."
05:41 19.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Детайли
Коментиран от #20, #21, #22
05:48 19.10.2026
17 ???
До коментар #15 от "Някой":Как гори Русия? Ти имаш ли представа, какво е Русия? С влака се пътува половин месец от единия до другия край! Горяла била. Запалили тук и там някоя цистерна и сух треволяк.
05:49 19.10.2026
18 Смехории
05:52 19.10.2026
19 Пояснявам
05:55 19.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тъй тъй
До коментар #16 от "Детайли":Контранаступа стигна до Владивосток и скоро ще превземе Аляска и Япония.
06:01 19.10.2026
23 Розов памперс с мнение
До коментар #3 от "В грешка си сКопейко":Като ви запукат и тука ще си търсите и член четвърти, пети и други работи.
06:01 19.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.