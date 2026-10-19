Зеленски: Украйна си връща територии на изток

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските сили са освободили повече територия от началото на есента, отколкото руските войски са успели да превземат за същия период. Той направи изявлението във вечерното си видеообръщение след доклад на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна Михайло Драпати.

„Виждаме резултати на фронта“, каза Зеленски. По думите му украинските сили отблъскват руски щурмове и опити за проникване край Добропиля, като едновременно с това защитават позициите си в други райони на Донецка, Харковска и Запорожка област.

Киев оспорва руските твърдения за настъпление

Зеленски заяви, че Добропиля остава под украински контрол. Той изброи още Константиновка, Олексиево-Дружкивка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка като населени места, които също са под контрола на Киев. Украинските сили продължават да отбраняват и райони край Краматорск.

„От началото на есента нашите войници освободиха повече територия, отколкото руснаците успяха да превземат“, заяви украинският президент. Той свърза напредъка с операциите на Десантно-щурмовите войски и Третия армейски корпус, както и с действията на украинските сили в рамките на активна отбрана.

Изявлението му противоречи на информацията, представена от началника на руския Генерален щаб Валерий Герасимов на 17 октомври. Той заяви, че руските войски са превзели 92 населени места от началото на септември, сред които Добропиля и Олексиево-Дружкивка, и са се приближили на 5 километра от Запорожие.

Зеленски отхвърли тази оценка и заяви, че руските сили са на около 20 километра от Запорожие, където украинските войски ги атакуват. Украинският генерален щаб също опроверга руските твърдения за превземането на няколко населени места.

Боевете продължават по няколко направления

Според Зеленски ситуацията край Добропиля остава трудна, но украинските сили унищожават руските щурмови групи и спират опитите за проникване. Той не посочи конкретна площ на освободената територия или броя на населените места, върнати под украински контрол през есента.

Териториалните оценки на Киев и Москва не са независимо потвърдени. Данните показват, че боевете продължават едновременно в Донецка, Харковска и Запорожка област, а контролът върху отделни населени места остава предмет на взаимно противоположни твърдения.

Източници: streetinsider.com