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Руски удар повреди метрото в Киев, две станции са затворени
  Тема: Украйна

Руски удар повреди метрото в Киев, две станции са затворени

19 Октомври, 2026 05:22 664 15

  • киев-
  • метро-
  • руска атака-
  • балистични ракети-
  • украйна

Спряно е влизането и излизането през „Черниговская“ и „Лесная“. По линията между „Академгородок“ и „Дарница“ движението трябва да бъде възобновено

Руски удар повреди метрото в Киев, две станции са затворени - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Две станции на метрото в Киев са временно затворени след руска ракетна атака срещу украинската столица. Ограничението засяга „Черниговская“ и „Лесная“, които няма да приемат пътници за влизане и излизане.

По данни на Украинската правда при удара е повредена метростанция на левия бряг на Киев. В близост до нея паднали отломки са причинили разкъсване на релсовия път и контактната релса. Киевският кмет Виталий Кличко съобщи, че на мястото има повреди и по други обекти.

„Сутринта движението на влаковете ще бъде възобновено между станциите „Академгородок“ и „Дарница“ по разписание. Наземните станции „Черниговская“ и „Лесная“ временно ще бъдат затворени за влизане и излизане“, съобщи Киевският метрополитен.

На място работят специалисти по възстановяване и ремонт на релсовия път и мрежите на метрото. От метрополитена посочват, че допълнително ще бъде обявено кога линията ще заработи напълно.

Отломки са попаднали на първия етаж на 25-етажна жилищна сграда в Соломенския район, както и в нежилищна сграда на друг адрес. В Днепровския район е регистрирано попадение на територията на нежилищна застройка.

Украинските военновъздушни сили по-рано предупредиха за заплаха от използване на балистични ракети от изток, последвано от съобщение за ракети, насочващи се към Киев.

Атаката е втората срещу украинската столица в рамките на два дни. При предишния удар на 18 октомври загина 21-годишна жена, а трима души бяха ранени.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Христов

    7 0 Отговор
    Западният епщайнов режим ще се бие до последния украинец

    Коментиран от #2, #3, #9, #11

    05:28 19.10.2026

  • 2 Шопо

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Христов":

    Като свършат украинците ще вкарат във войната Литва.

    Коментиран от #6

    05:30 19.10.2026

  • 3 Украйна е герой

    3 15 Отговор

    До коментар #1 от "Христов":

    Искаш теб ли да пратят? Или децата ти да ги приберат с буса? Саможертвата й за Европа е достойна за преклонение. Цяла нация изчезва, за да спаси свободата на Европа.

    Коментиран от #4

    05:30 19.10.2026

  • 4 ЕССР

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "Украйна е герой":

    Свобода в европа няма откакто либерал-фашистите я овладяха и съсипаха.
    Нещастни заблуден човече. Това не е тази Европа която беше.

    Коментиран от #7, #8, #12

    05:35 19.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Зрител

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Споко те до тогава и руснаците ще свършат.

    05:37 19.10.2026

  • 7 Искаш бакшиш диктатор с отклонения

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "ЕССР":

    Ли да те управлява?

    05:37 19.10.2026

  • 8 Истината

    3 9 Отговор

    До коментар #4 от "ЕССР":

    Фашизма е в Русия заблудени човече. За това се води тази война иначе руския империализъм загива.

    05:40 19.10.2026

  • 9 Бригадир

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Христов":

    Украинците са нацисти. Западът затова ги ползва за таран срещу Русия.

    Коментиран от #10

    05:40 19.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Това ли искаш

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Христов":

    Искаш милиционерите да те "освободят" ли?

    05:43 19.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Не е хубаво

    1 1 Отговор
    Сега къде ще спят хората? Метрото им беше последния подслон. 😁

    Коментиран от #15

    06:06 19.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

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