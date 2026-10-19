Руски удар повреди метрото в Киев, две станции са затворени

Две станции на метрото в Киев са временно затворени след руска ракетна атака срещу украинската столица. Ограничението засяга „Черниговская“ и „Лесная“, които няма да приемат пътници за влизане и излизане.
По данни на Украинската правда при удара е повредена метростанция на левия бряг на Киев. В близост до нея паднали отломки са причинили разкъсване на релсовия път и контактната релса. Киевският кмет Виталий Кличко съобщи, че на мястото има повреди и по други обекти.„Сутринта движението на влаковете ще бъде възобновено между станциите „Академгородок“ и „Дарница“ по разписание. Наземните станции „Черниговская“ и „Лесная“ временно ще бъдат затворени за влизане и излизане“, съобщи Киевският метрополитен.
На място работят специалисти по възстановяване и ремонт на релсовия път и мрежите на метрото. От метрополитена посочват, че допълнително ще бъде обявено кога линията ще заработи напълно.
Отломки са попаднали на първия етаж на 25-етажна жилищна сграда в Соломенския район, както и в нежилищна сграда на друг адрес. В Днепровския район е регистрирано попадение на територията на нежилищна застройка.
Украинските военновъздушни сили по-рано предупредиха за заплаха от използване на балистични ракети от изток, последвано от съобщение за ракети, насочващи се към Киев.
Атаката е втората срещу украинската столица в рамките на два дни. При предишния удар на 18 октомври загина 21-годишна жена, а трима души бяха ранени.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Христов
Коментиран от #2, #3, #9, #11
05:28 19.10.2026
2 Шопо
До коментар #1 от "Христов":Като свършат украинците ще вкарат във войната Литва.
Коментиран от #6
05:30 19.10.2026
3 Украйна е герой
До коментар #1 от "Христов":Искаш теб ли да пратят? Или децата ти да ги приберат с буса? Саможертвата й за Европа е достойна за преклонение. Цяла нация изчезва, за да спаси свободата на Европа.
Коментиран от #4
05:30 19.10.2026
4 ЕССР
До коментар #3 от "Украйна е герой":Свобода в европа няма откакто либерал-фашистите я овладяха и съсипаха.
Нещастни заблуден човече. Това не е тази Европа която беше.
Коментиран от #7, #8, #12
05:35 19.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Зрител
До коментар #2 от "Шопо":Споко те до тогава и руснаците ще свършат.
05:37 19.10.2026
7 Искаш бакшиш диктатор с отклонения
До коментар #4 от "ЕССР":Ли да те управлява?
05:37 19.10.2026
8 Истината
До коментар #4 от "ЕССР":Фашизма е в Русия заблудени човече. За това се води тази война иначе руския империализъм загива.
05:40 19.10.2026
9 Бригадир
До коментар #1 от "Христов":Украинците са нацисти. Западът затова ги ползва за таран срещу Русия.
Коментиран от #10
05:40 19.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Това ли искаш
До коментар #1 от "Христов":Искаш милиционерите да те "освободят" ли?
05:43 19.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Не е хубаво
Коментиран от #15
06:06 19.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.