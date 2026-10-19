Руски удар повреди метрото в Киев, две станции са затворени

Две станции на метрото в Киев са временно затворени след руска ракетна атака срещу украинската столица. Ограничението засяга „Черниговская“ и „Лесная“, които няма да приемат пътници за влизане и излизане.

По данни на Украинската правда при удара е повредена метростанция на левия бряг на Киев. В близост до нея паднали отломки са причинили разкъсване на релсовия път и контактната релса. Киевският кмет Виталий Кличко съобщи, че на мястото има повреди и по други обекти.

„Сутринта движението на влаковете ще бъде възобновено между станциите „Академгородок“ и „Дарница“ по разписание. Наземните станции „Черниговская“ и „Лесная“ временно ще бъдат затворени за влизане и излизане“, съобщи Киевският метрополитен.

На място работят специалисти по възстановяване и ремонт на релсовия път и мрежите на метрото. От метрополитена посочват, че допълнително ще бъде обявено кога линията ще заработи напълно.

Отломки са попаднали на първия етаж на 25-етажна жилищна сграда в Соломенския район, както и в нежилищна сграда на друг адрес. В Днепровския район е регистрирано попадение на територията на нежилищна застройка.

Украинските военновъздушни сили по-рано предупредиха за заплаха от използване на балистични ракети от изток, последвано от съобщение за ракети, насочващи се към Киев.

Атаката е втората срещу украинската столица в рамките на два дни. При предишния удар на 18 октомври загина 21-годишна жена, а трима души бяха ранени.

Източници: pravda.com.ua