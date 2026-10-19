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Япония и САЩ започнаха учението „Keen Sword“ с 57 000 души
  Тема: Тайван

Япония и САЩ започнаха учението „Keen Sword“ с 57 000 души

19 Октомври, 2026 05:44, обновена 19 Октомври, 2026 05:46 419 0

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Маневрите ще продължат до 29 октомври и ще включват първо разполагане на японски далекобойни противокорабни ракети

Япония и САЩ започнаха учението „Keen Sword“ с 57 000 души - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Япония и САЩ започнаха мащабното военно учение „Keen Sword 27“, в което ще участват около 57 000 военнослужещи. Маневрите ще продължат до 29 октомври на територията на Япония и са сред най-големите съвместни тренировки на двете държави.

Японските Сили за самоотбрана ще се включат с около 45 000 военнослужещи, 6100 превозни средства, 40 кораба и 260 самолета. Американският контингент ще наброява около 12 000 души, съобщава агенция Kyodo. В учението ще участват и военнослужещи от още седем държави, като Франция, Германия, Нидерландия, Нова Зеландия и Филипините се включват за първи път.

Първо разполагане на далекобойна японска ракета

Един от акцентите в тазгодишните маневри е първото разполагане в учение на японската противокорабна ракета „Тип 25“. Системата ще бъде преместена от гарнизона Кенгун в префектура Кумамото до полигона Охнобару, разположен в префектурите Нагасаки и Сага, където ще се проведат тренировки за противодействие на вражески кораби.

САЩ ще разположат противокорабната система NMESIS на остров Йонагуни в префектура Окинава. Островът се намира на около 110 километра от Тайван. Предвидени са също тренировки с мобилни системи за противовъздушна отбрана, комуникационни мрежи и прехвърляне на сили между островни позиции.

Учения по суша, море и въздух

Програмата включва интегрирана противовъздушна и противоракетна отбрана, морски бой, десантни и въздушнодесантни операции, разполагане и подсилване на островни гарнизони, както и стрелби с бойни средства. Част от тренировките ще се проведат в съоръжения на японските Сили за самоотбрана и американските въоръжени сили, на граждански летища и пристанища и в морските и въздушните пространства около страната.

Самолетоносачът USS Theodore Roosevelt, крайцерът USS Chosin и разрушителят USS Decatur пристигнаха в Йокосука преди началото на учението. Ударната група на самолетоносача ще участва в маневрите заедно с японските морски сили за самоотбрана.

„Чрез това учение Силите за самоотбрана на Япония и американските въоръжени сили ще поддържат и укрепват позициите и способностите, необходими за активен принос към регионалния мир и стабилност“, заяви японското съвместно щабно управление.

„Keen Sword“ се провежда на ротационен принцип с командно-щабното учение „Keen Edge“. Тазгодишните маневри са насочени основно към координацията при защита на японските югозападни острови, район, който се разглежда като ключов за сигурността в Източнокитайско море и около Тайван.

Източници: news.livedoor.com, japantimes.co.jp, news.usni.org


Япония
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