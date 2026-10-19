Дмитриев: Тръмп разкри защо Зеленски протака конфликта

Доналд Тръмп разкрива истинските мотиви на Володимир Зеленски за протакането на конфликта в Украйна. Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиционно и икономическо сътрудничество с чужбина и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.
„Президентът Тръмп разобличава истинските мотиви на Зеленски. Разбирането на истинските мотиви за протакането на конфликта е важна стъпка по пътя към мира“, написа Дмитриев. Москва 24 свърза думите му с последните публични изявления на американския президент за украинския държавен глава.
Тръмп заяви, че Зеленски не иска да сложи край на войната и вероятно никога не е бил заинтересован от това. Американският президент каза още, че Украйна трябва да получи нов лидер, който може да постигне споразумение с Русия. По думите му Зеленски е имал възможност да сключи редица сделки, но не го е направил.
Тръмп свърза критиките си и с украинските удари по руски петролни рафинерии. Според него атаките създават проблеми за американските фермери и други потребители заради поскъпването на дизела. Американският президент обвини Зеленски, че продължава действия, които пречат на усилията за прекратяване на войната.
Спорът се изостри след сделката за дизела
Напрежението между Вашингтон и Киев се засили след договореност между Тръмп и руския президент Владимир Путин за доставка на дизел от Русия. Според информация на Axios решението на Тръмп е било взето, след като Зеленски не е изпълнил няколко американски искания Украйна да прекрати ударите срещу руски рафинерии.
Украинският президент заяви, че е бил изненадан от сделката, която определи като несправедлива и нечестна. Киев е предложил да спре ударите по руската енергийна инфраструктура, ако Москва прекрати атаките срещу украински електроцентрали.
На 18 октомври Зеленски разговаря с пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за кризата между Съединените щати и Украйна и за възможността да бъдат възобновени мирните преговори с Русия. Разговорът е продължил около 40 минути, а страните са обсъдили и възможна лична среща в следващите дни.
Зеленски заяви, че би било „историческа грешка и голяма трагедия“, ако Съединените щати застанат на страната на Русия. Той допълни, че Украйна иска да се довери на Тръмп и се надява американският президент да промени решенията си.
Дмитриев по-рано свърза ускоряването на мирния процес с намаляване на ролята на Зеленски в преговорите. Тези оценки са позиция на руския представител, докато публично потвърдено споразумение за прекратяване на войната между Русия и Украйна няма.
Източници: m24.ru, apnews.com, axios.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соломон
Коментиран от #24
05:54 19.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Така е
Коментиран от #4
05:54 19.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Руски мухъли,нагаждачи и лизачи
Коментиран от #27
05:56 19.10.2026
6 45 г стигат
Коментиран от #11
05:57 19.10.2026
7 Факт
06:00 19.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Наркомана
Само с Урсулската шайка съсипала Европа се разбира.
Чакаме да потънат всички тези уроди заедно, за доброто на Европа
06:05 19.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Херодот
Коментиран от #15
06:08 19.10.2026
15 То щото
До коментар #14 от "Херодот":На дедо Пусин го интересува съдбата на крепу.Интересува го оцеляването на собствената епилирана кожа.
06:11 19.10.2026
16 Изглежда
Коментиран от #17
06:12 19.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Критика
Коментиран от #19
06:17 19.10.2026
19 Какви лузъри?
До коментар #18 от "Критика":Русия е сто хиляди пъти по-богата от България.
06:21 19.10.2026
20 Интересно
06:22 19.10.2026
21 знаем жълтопаветните всички сте доценти
До коментар #17 от "Обяснението":професори че нагоре все умни тромпети.нормално все пак ви плащат да ръсиш глупости нпо -то.всичко е под ,,,контрол парите минават през банки свързани с калас-и се разделят между урсула и компания както си требва а ти плащай повече всичко в живота си нали си солидарен на думи
06:22 19.10.2026
22 тук освен конетарите от хора на нпо-то
06:24 19.10.2026
23 Много си курнас
До коментар #17 от "Обяснението":Като ви подгонят гладните цигани като във Франция да ви палят колите и да ви колят ще се свиеш като мишка в канализацията.
06:24 19.10.2026
24 Гориил
До коментар #1 от "Соломон":Русия спаси и защити руснаците от геноцида на Бандера.
06:27 19.10.2026
25 Хмм
06:28 19.10.2026
26 Подробност
06:29 19.10.2026
27 либерални тромпети
До коментар #5 от "Руски мухъли,нагаждачи и лизачи":прайдове и 32 пола демек джендъри сър
06:30 19.10.2026