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Дмитриев: Тръмп разкри защо Зеленски протака конфликта
  Тема: Украйна

Дмитриев: Тръмп разкри защо Зеленски протака конфликта

19 Октомври, 2026 05:47 1 065 27

  • кирил дмитриев-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • войната в украйна-
  • мирни преговори

Руският представител определи думите на американския президент като важна стъпка към разбирането на причините за протакането на войната

Дмитриев: Тръмп разкри защо Зеленски протака конфликта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп разкрива истинските мотиви на Володимир Зеленски за протакането на конфликта в Украйна. Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиционно и икономическо сътрудничество с чужбина и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„Президентът Тръмп разобличава истинските мотиви на Зеленски. Разбирането на истинските мотиви за протакането на конфликта е важна стъпка по пътя към мира“, написа Дмитриев. Москва 24 свърза думите му с последните публични изявления на американския президент за украинския държавен глава.

Тръмп заяви, че Зеленски не иска да сложи край на войната и вероятно никога не е бил заинтересован от това. Американският президент каза още, че Украйна трябва да получи нов лидер, който може да постигне споразумение с Русия. По думите му Зеленски е имал възможност да сключи редица сделки, но не го е направил.

Тръмп свърза критиките си и с украинските удари по руски петролни рафинерии. Според него атаките създават проблеми за американските фермери и други потребители заради поскъпването на дизела. Американският президент обвини Зеленски, че продължава действия, които пречат на усилията за прекратяване на войната.

Спорът се изостри след сделката за дизела

Напрежението между Вашингтон и Киев се засили след договореност между Тръмп и руския президент Владимир Путин за доставка на дизел от Русия. Според информация на Axios решението на Тръмп е било взето, след като Зеленски не е изпълнил няколко американски искания Украйна да прекрати ударите срещу руски рафинерии.

Украинският президент заяви, че е бил изненадан от сделката, която определи като несправедлива и нечестна. Киев е предложил да спре ударите по руската енергийна инфраструктура, ако Москва прекрати атаките срещу украински електроцентрали.

На 18 октомври Зеленски разговаря с пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за кризата между Съединените щати и Украйна и за възможността да бъдат възобновени мирните преговори с Русия. Разговорът е продължил около 40 минути, а страните са обсъдили и възможна лична среща в следващите дни.

Зеленски заяви, че би било „историческа грешка и голяма трагедия“, ако Съединените щати застанат на страната на Русия. Той допълни, че Украйна иска да се довери на Тръмп и се надява американският президент да промени решенията си.

Дмитриев по-рано свърза ускоряването на мирния процес с намаляване на ролята на Зеленски в преговорите. Тези оценки са позиция на руския представител, докато публично потвърдено споразумение за прекратяване на войната между Русия и Украйна няма.

Източници: m24.ru, apnews.com, axios.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон

    9 22 Отговор
    Руската наглост е безгранична.Нападнаха Украйна и я обвиняат в това че неиска да се предаде

    Коментиран от #24

    05:54 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Така е

    22 5 Отговор
    Зеления престъпник е рожба на ЕвроУрсулите !

    Коментиран от #4

    05:54 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Руски мухъли,нагаждачи и лизачи

    6 16 Отговор
    Комунисти,сър.

    Коментиран от #27

    05:56 19.10.2026

  • 6 45 г стигат

    7 15 Отговор
    България е в Европа и няма да бъде опкуирвана отново от милиционери и бакшиши.

    Коментиран от #11

    05:57 19.10.2026

  • 7 Факт

    8 18 Отговор
    Това че некадърната руска армия е неспособна да окупира и присвои Украйна не е протакане на Зеленски

    06:00 19.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Наркомана

    10 5 Отговор
    Наркомана си е наркоман. Не може да говори нито с Путин нито с Тръмп.
    Само с Урсулската шайка съсипала Европа се разбира.
    Чакаме да потънат всички тези уроди заедно, за доброто на Европа

    06:05 19.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Херодот

    5 4 Отговор
    Ако на времето Сталин не се беше съпротивлявал, а беше уважил законните интереси на Хитлер, десетки милиони руснаци са щели да си запазят живота. Но Сталин е бил грузинец, него съдбата на руснаците. не го е вълнувала.

    Коментиран от #15

    06:08 19.10.2026

  • 15 То щото

    6 5 Отговор

    До коментар #14 от "Херодот":

    На дедо Пусин го интересува съдбата на крепу.Интересува го оцеляването на собствената епилирана кожа.

    06:11 19.10.2026

  • 16 Изглежда

    6 13 Отговор
    Наркомана раздава подкупи с получените от ЕС средства. Иначе не мога да си обясня че му дават такива луди пари и вкарват своите страни в криза.

    Коментиран от #17

    06:12 19.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Критика

    10 3 Отговор
    Кремълският, плешив пудел може да си запази мнението за аудиторията от лузъри.

    Коментиран от #19

    06:17 19.10.2026

  • 19 Какви лузъри?

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Критика":

    Русия е сто хиляди пъти по-богата от България.

    06:21 19.10.2026

  • 20 Интересно

    2 4 Отговор
    На кой му пука за мнението на този руски фашист?

    06:22 19.10.2026

  • 21 знаем жълтопаветните всички сте доценти

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Обяснението":

    професори че нагоре все умни тромпети.нормално все пак ви плащат да ръсиш глупости нпо -то.всичко е под ,,,контрол парите минават през банки свързани с калас-и се разделят между урсула и компания както си требва а ти плащай повече всичко в живота си нали си солидарен на думи

    06:22 19.10.2026

  • 22 тук освен конетарите от хора на нпо-то

    5 1 Отговор
    други нема заработвате като пчели по пролет с подкрепата на факти

    06:24 19.10.2026

  • 23 Много си курнас

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Обяснението":

    Като ви подгонят гладните цигани като във Франция да ви палят колите и да ви колят ще се свиеш като мишка в канализацията.

    06:24 19.10.2026

  • 24 Гориил

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    Русия спаси и защити руснаците от геноцида на Бандера.

    06:27 19.10.2026

  • 25 Хмм

    1 0 Отговор
    като през ВСВ - САЩ с Русия, украйна с германия, англия също подкрепя германия до бомбардировките, сега също е в нейния лагер?

    06:28 19.10.2026

  • 26 Подробност

    3 0 Отговор
    Тръмпича, ако реално беше в конфликт със Зеленски... щеше да му спре Старлинк отдавна, а те им подават и разузнавателни данни.

    06:29 19.10.2026

  • 27 либерални тромпети

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Руски мухъли,нагаждачи и лизачи":

    прайдове и 32 пола демек джендъри сър

    06:30 19.10.2026

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