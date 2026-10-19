Доналд Тръмп разкрива истинските мотиви на Володимир Зеленски за протакането на конфликта в Украйна. Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиционно и икономическо сътрудничество с чужбина и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„Президентът Тръмп разобличава истинските мотиви на Зеленски. Разбирането на истинските мотиви за протакането на конфликта е важна стъпка по пътя към мира“, написа Дмитриев. Москва 24 свърза думите му с последните публични изявления на американския президент за украинския държавен глава.

Тръмп заяви, че Зеленски не иска да сложи край на войната и вероятно никога не е бил заинтересован от това. Американският президент каза още, че Украйна трябва да получи нов лидер, който може да постигне споразумение с Русия. По думите му Зеленски е имал възможност да сключи редица сделки, но не го е направил.

Тръмп свърза критиките си и с украинските удари по руски петролни рафинерии. Според него атаките създават проблеми за американските фермери и други потребители заради поскъпването на дизела. Американският президент обвини Зеленски, че продължава действия, които пречат на усилията за прекратяване на войната.

Спорът се изостри след сделката за дизела

Напрежението между Вашингтон и Киев се засили след договореност между Тръмп и руския президент Владимир Путин за доставка на дизел от Русия. Според информация на Axios решението на Тръмп е било взето, след като Зеленски не е изпълнил няколко американски искания Украйна да прекрати ударите срещу руски рафинерии.

Украинският президент заяви, че е бил изненадан от сделката, която определи като несправедлива и нечестна. Киев е предложил да спре ударите по руската енергийна инфраструктура, ако Москва прекрати атаките срещу украински електроцентрали.

На 18 октомври Зеленски разговаря с пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за кризата между Съединените щати и Украйна и за възможността да бъдат възобновени мирните преговори с Русия. Разговорът е продължил около 40 минути, а страните са обсъдили и възможна лична среща в следващите дни.

Зеленски заяви, че би било „историческа грешка и голяма трагедия“, ако Съединените щати застанат на страната на Русия. Той допълни, че Украйна иска да се довери на Тръмп и се надява американският президент да промени решенията си.

Дмитриев по-рано свърза ускоряването на мирния процес с намаляване на ролята на Зеленски в преговорите. Тези оценки са позиция на руския представител, докато публично потвърдено споразумение за прекратяване на войната между Русия и Украйна няма.

Източници: m24.ru, apnews.com, axios.com