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9 загинали при взрив във военен лагер в Либия

9 загинали при взрив във военен лагер в Либия

19 Октомври, 2026 06:00, обновена 19 Октомври, 2026 06:03 567 0

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Инцидентът се е случил в района Ал Харша край град Зауия

9 загинали при взрив във военен лагер в Либия - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Девет души са загинали при взрив във военен лагер в град Зауия, Западна Либия, съобщи либийската Служба за спешна помощ и извънредни ситуации. Инцидентът е станал вечерта на 18 октомври в района Ал Харша, по време на военно обучение.

Според службата е избухнала минахвъргачка с калибър 82 милиметра. Има и ранени, но точният им брой и състоянието им не са изяснени. Причината за детонацията също не е установена, а към публикуването на последните съобщения няма официално обяснение как се е стигнало до взрива.

Първоначално Libya Press съобщи за седем загинали при експлозията в лагер „Радар“ в Ал Харша. По данни на медията жертвите са били част от формирования, подчинени на Мохамед Бахрун, ръководител на Службата за противодействие на заплахите за сигурността. Съобщено беше и за тежко ранен човек, отговарящ за затворите под контрола на Бахрун.

По-ранни публикации на либийски медии посочваха различен брой жертви — три, пет и осем. Това показва, че информацията за мащаба на инцидента се е променяла в часовете след взрива. Последната посочена официална оценка, цитирана от либийската Служба за спешна помощ, е за девет загинали.

„Тежка трагедия и болезнена загуба за град Зауия“, заяви либийската Служба за спешна помощ и извънредни ситуации.

Зауия се намира на около 60 километра западно от столицата Триполи. Градът и околностите му са сред районите в Западна Либия, където действат различни въоръжени формирования. Засега няма данни за цивилни жертви или за последвали сблъсъци след експлозията.

Източници: elbalad.news, dailybaku.az, alwasat.ly


Либия
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